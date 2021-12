1 “El rey”

¿Cuántas botellas de tequila no se abrieron y caballitos no se sirvieron ante los acordes de “El rey”? Tema emblema de “Chente” compuesto por José Alfredo Jiménez, poesía campirana convertida en prosa urbana, nos dejó dos lecciones imperdibles: No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Y dos: Vicente Fernández, sin necesidad de trono ni reina, sigue siendo el rey.