Lectores de esta casa editorial comparten que no lograron sacar sus vehículos de los corralones, principalmente por la falta de información y por las deudas. Por ejemplo, Jaime Rizo detalla que no le dieron los datos de la ubicación en donde estaba su unidad, la cual le robaron. “La Policía recuperó mi carro, pero el delito lo cometieron menores de edad y me trajeron entre la Fiscalía de Jalisco y la correccional de menores. En la Fiscalía me pidieron levantar otra demanda, pero ni el seguro del carro ni la autoridad me dijeron a cuál corralón lo mandaron. Anduve hasta en Tlajomulco y, tras un año, lo encontré en el corralón de Huentitán”.

La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado anunció la puesta en marcha del sitio web www.depositoenlinea.jalisco.gob.mx, con el que se busca agilizar el rastreo de vehículos en los depósitos, pero siguen las quejas de los propietarios.

Sonia Medina acentúa que le robaron su vehículo y después cometieron un delito con éste. “Asaltaron una gasolinera en ese carro y jamás lo pude recuperar”. El Gobierno de Jalisco ya inició con un proyecto para vender la mayoría de los vehículos que están en los corralones.

DOS MESES

Propietarios pierden sus unidades

El ordinal 183-A del Código Fiscal del Estado de Jalisco prevé la figura de abandono de los bienes que se encuentren en depósito de la autoridad fiscal, aplicable cuando los propietarios de los mismos no los hayan retirado despues de dos meses de haber sido resguardados.

El Código Fiscal del Estado de Jalisco en su artículo 22 fracción III, considera como autoridad fiscal al Secretario de Administración del Estado de Jalisco, ello para las cuestiones relacionadas con la guarda y custodia de bienes.

El pasado 5 de octubre se publicó en el Periódico Oficial la desincorporación de 10 mil 200 vehículos. “Al haberse notificado debidamente el inicio del procedimiento de abandono de vehículos y haber transcurrido el término otorgado a los propietarios”.

Se notificó a las personas propietarias de diversos vehículos, dentro del término de 60 días siguientes a la notificación, comparecieran a realizar los trámites respectivos para efectos de la liberación de los bienes correspondientes. “Apercibidos que de no hacerlo se decretaría en favor del fisco estatal, el abandono de los bienes señalados en el anexo del mencionado acuerdo, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 183-A”.

Las autoridades pueden disponer de los vehículos que no fueron reclamados tras dos meses del ingreso a los corralones. EL INFORMADOR/A. Navarro

Adjudican primer lote de vehículos en corralones

De los más de 40 mil vehículos que van a chatarrizar de los corralones, la Secretaría de Administración informó por Transparencia que ya adjudicó el primer lote por cuatro mil 75 vehículos.

El mes pasado, el titular de la Secretaría de Administración, Ricardo Rodríguez, adelantó que en los próximos ocho o nueve meses proyectan una chatarrización de los vehículos arrumbados en los depósitos administrados por el Estado.

“En muchas ocasiones los ciudadanos prefieren dejar los vehículos por las multas y refrendos que deben o porque el carro está chocado y les termina saliendo más caro pagar todo eso. Lo dejan allí y tiene que pasar tiempo para que el Gobierno pueda disponer del vehículo y en este caso, ‘chatarrizarlo’”, indicó el secretario.

La Secretaría compartió que de acuerdo con las cláusulas del contrato, firmado el pasado 1 de agosto con la empresa Recuperadora de Jalisco, el primer lote de vehículos se vendió por una cantidad de 10.4 millones de pesos, a un precio de cinco pesos por kilo.

“Para las otras etapas (del proceso), la Dirección General de Depósito y Custodia Vehicular de la Secretaría deberá informar al ‘comprador’ la constitución de cada uno de los lotes, señalando el número de vehículos a enajenar en cada etapa, debiendo el ‘comprador’ respetar el precio unitario señalado en el recuadro anterior”.

Según lo estipulado, el comprador debería remover y retirar a su costa los bienes objeto de este contrato; es decir, el primer lote, a más tardar el día 29 del mes de noviembre del año 2023.

“Los plazos y horarios para llevar a cabo las actividades podrán prorrogarse y/o habilitarse por causas debidamente justificadas y ajenas a una de las partes, en caso contrario se aplicarán las penalizaciones consideradas en la cláusula octava. La prórroga y/o habilitación de días y horas se solicitarán a la Dirección General de Depósito y Custodia Vehicular, indistintamente, para autorización, previo análisis de la petición y sólo para el caso de resultar procedente”.

Otra de las obligaciones mencionadas es que será responsabilidad del comprador realizar el correcto manejo, retiro y disposición final, así como la derivación de residuos o materiales (incluye residuos sólidos no contaminantes, peligrosos y tóxicos) procedentes de los vehículos a compactar, distintos de metal, tales como plásticos, llantas, vidrio, así como aceites, combustibles, anticongelantes, etc., de los depósitos señalados anteriormente, para su debida destrucción y reciclado, cumpliendo con las disposiciones legales ambientales vigentes.

La cifra

51 mil 53 vehículos están abandonados en los corralones oficiales en Jalisco. De éstos, 21 mil 590 serán vendidos.

Carencias en la información y deudas acumuladas hacen difícil recuperar un vehículo en resguardo. EL INFORMADOR/Archivo

Dan de baja 304 vehículos del Gobierno del Estado

En una revisión al parque vehicular de la administración pública centralizada, se detectaron 304 vehículos respecto de los cuales estimaron procedente su baja, tras un “dictamen técnico de factibilidad de uso de vehículos automotores para baja y desincorporación”, de fecha del 14 de julio del 2023, que concluyó que dichos vehículos, conforme a su uso, aprovechamiento, estado físico y cualidades técnicas, ya no son adecuados, útiles y funcionales para el servicio, según información publicada el pasado 30 de noviembre en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

“Se instruye a la Secretaría de Administración para determinar el destino final de los vehículos señalados en el punto de acuerdo que antecede”. También instruyó a la Secretaría de Administración para que, por conducto de sus áreas competentes, realice las gestiones jurídicas y administrativas necesarias para la formalización de los actos jurídicos correspondientes, incluyendo la suscripción de los instrumentos jurídicos respectivos.

TELÓN DE FONDO

Cerrarán tres depósitos

Ante el mal servicio que otorgan a la población y la gestión de un nuevo modelo administrado por terceros, el titular de la Secretaría de Administración, Ricardo Rodríguez, informó que preparan el cierre de tres depósitos estatales antes del cierre de la actual administración en 2024, incluido el conocido como Macropatio, por lo que solamente se quedarán con tres, más los que sean operados por privados.

“El gobernador nos instruyó cerrar el depósito que está en Tlajomulco, el que está en torno al Zoológico de Guadalajara, y en Tonalá tenemos dos depósitos, cerraremos uno de ellos (el número 3). No tenemos un claro orden, pero sí clara la instrucción de que antes de que termine esta administración tienen que estar cerrados esos tres depósitos”.

El funcionario puntualizó que los depósitos con los que se quedarán son el 02 Federacha, 06 Zapopan y 01 Tonalá. “A reserva de que en el ejercicio que hagamos viéramos la necesidad de poner algún otro espacio físico. Más los depósitos autorizados a terceros”.

Según el secretario, esto podrá lograrse gracias al proceso de “chatarrización” de los vehículos que se encuentran en estos espacios.