Ante la llegada de nuevos sistemas para la movilidad, todavía algunas personas se rehúsan a ser parte del cambio en pro de mejorar la manera de moverse por la ciudad.

Un ejemplo son los sistemas con carriles exclusivos, como los casos del Peribús en el Periférico y del BusBici en avenida Hidalgo.

Luego de un recorrido realizado por este medio por la vía del BusBici, se comprobó que en sólo media hora al menos cinco vehículos, entre motocicletas y automóviles, invadieron este carril exclusivo, principalmente con el objetivo de usarlo como una vía rápida, pese a la existencia de policías viales, por ejemplo, en el cruce de Hidalgo y Federalismo.

Lo anterior pone en riesgo a los ciclistas, pues los vehículos no sólo intentan ganarles el paso al girar a la derecha, sino que además están usando un carril que ha sido destinado para ellos, para las unidades del transporte público y los vehículos de emergencia.

De acuerdo con estadísticas de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, obtenidas a través de Transparencia, las multas por invadir carriles exclusivos aumentaron desde la llegada de estas dos vías, inauguradas en 2022.

Mientras en 2019, cuando sólo existía el Macrobús de la calzada Independencia, la Policía Vial aplicó 585 sanciones, para el cierre de 2022, ya con la existencia del Peribús y el BusBici, la cifra ascendió a mil 782.

En 2019 se aplicaba una multa por esta violación a la ley vial cada 15 horas, pero 2022 cerró con un promedio de cinco sanciones diarias, sin considerar que existen choferes que, si bien infringen la ley, no son percibidos ni multados por la autoridad.

Al respecto, la Policía Vial confirmó que el incremento en las sanciones de este tipo se relaciona con la inclusión de infraestructura, sin dejar de lado los resultados de los patrullajes y recorridos de vigilancia que se hacen en los puntos referidos.

Multas por invadir carriles exclusivos: Año Multas 2019 585 2020 611 2021 375 2022 1782

Fuente: Coordinación General Estratégica de Seguridad

Pese a que pueden ser multados por invadir el carril BusBici, en Avenida Hidalgo, hay automovilistas que deciden circular por esa vía exclusiva para ciclistas, unidades del transporte público y de emergencia. EL INFORMADOR/A. Camacho

ARTÍCULO 374

¿Qué dice la Ley de Movilidad?

A partir de la reforma a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco contempla en el artículo 374 la prohibición a automotores de estacionarse o circular por corredores exclusivos y confinados para el transporte público colectivo y masivo y carriles de contraflujo, así como a quienes crucen dichos corredores sin respetar los señalamientos viales. Quien lo infrinja será sancionado con multas que van de las 150 a los 200 UMA, esto es, de 15 mil 561 a los 20 mil 748 pesos, alrededor de dos mil pesos más alta que lo previsto para 2022.

Usuarios piden más vías seguras y sanciones a intrusos

A casi un año, el carril exclusivo del BusBici ha sido de provecho para usuarios de la vialidad, pero enfatizan que es necesaria más firmeza contra los infractores.

Faltan dos meses para que el BusBici cumpla su primer aniversario. Desde el primer momento fue controversial y con el transcurso del tiempo para muchos usuarios ha sido un motivo de celebración, pues la seguridad y la velocidad al transitar por el carril exclusivo han sido provechosas, pero para quienes circulan en bicicleta todavía es necesario ampliar más la red de movilidad sustentable y dar el siguiente paso en urbanidad y civilidad.

“El BusBici fue una gran idea, a mí me ha funcionado bien y sería genial si pudiéramos tener otra ruta por Javier Mina; muchos que usamos bicicleta pasamos por ahí y es una vía algo peligrosa, así que siento que sería una buena opción ampliar el siguiente BusBici por ahí”, compartió Adrián.

“La ruta ha sido un beneficio para los aficionados a las bicicletas, pero yo diría que para la siguiente hubiera mejor planeación, porque aunque ayudó mucho esta ruta, entre la educación vial, los estacionamientos y la densidad de tráfico pues sí se complica un poco; por ahora preferiría que las ciclovías que ya hay sean ampliadas y seguras, como las del BusBici de acá, para que se enseñen a respetar”, afirmó Marcelino Hernández.

“¡Juárez!, sí me gustaría que hicieran también una ciclovía sobre esa avenida, a pesar de que lo que viene siendo Javier Mina, de Belisario a la Calzada, se puede decir, y ya están haciendo una ciclovía, pero me gustaría que la hicieran como aquí, más consolidada y fácil de transitar; sí me gustaría que fuera también una vía rápida y segura", expresó Luis, quien hace entregas a domicilio en su bicicleta.

“Hace falta una para la avenida de la Paz, para poder llegar al oriente de la ciudad; sería una buena idea, mucho mejor si queda como ésta, para que sea mucho más seguro transitar, pero sobre todo si ya no pueden poner otra vía pues de menos que le pongan vigilancia y sancionen de verdad a los que se meten a la vía", solicitó Javier Rosas.

La principal queja de los ciclistas ha sido la falta de respeto por parte de los automovilistas hacia la vía, pues aseguran que más de uno ha puesto en riesgo la seguridad de quienes la transitan y también han afectado al trolebús, por lo que sumado a extender la vialidad solicitan un control estricto sobre quien rompa el reglamento, por el cual se supone la sanción va desde los 15 mil hasta los 20 mil pesos, pero que nunca han visto que se aplique.

Proyectan ampliar el BusBici a Felipe Ángeles

La llegada del BusBici a la avenida Hidalgo, en el centro de la ciudad, que comprende una longitud de 3.7 kilómetros entre Victoriano Salado Álvarez y Contreras Medellín, dividió opiniones.

Mientras unas personas aplaudían la ampliación de espacios ciclistas en la ciudad con este proyecto, algunas personas se quejaban de él debido al “robo de un carril” para los vehículos motorizados.

El ayuntamiento de Guadalajara destaca beneficios para la movilidad no motorizada, fin con el cual fue construido este espacio, y de acuerdo con el director de Movilidad del Gobierno tapatío, Jesús Carlos Soto, mediante el mismo se ha logrado disminuir el tiempo de los traslados, especialmente para las personas que utilizan el transporte público, pasando de de media hora a un promedio de 13 minutos.

Sin embargo, señaló que lo anterior no quiere decir que el tráfico para los automotores en los otros tres carriles haya aumentado de manera proporcional, pues incluso pueden circular de manera más ágil sin estar esperando a que los autobuses se detengan para subir y dejar pasaje.

Al respecto se ha hablado sobre llevar estos beneficios a la avenida Juárez-Vallarta, y de acuerdo con Soto Morfín, ante la existencia de un proyecto de movilidad integral para la avenida Javier Mina (que se convierte en avenida Juárez, y posteriormente en avenida Vallarta), existe la posibilidad de implementar un proyecto similar en dicha vía.

Antes de ello será necesario ir atendiendo etapas prioritarias que dan continuidad una a otra, por ejemplo y, en primer lugar, la ampliación del BusBici ya existente en la avenida Hidalgo hasta Felipe Ángeles.

“El BusBici sabemos que el proyecto completo es llegar hasta Felipe Ángeles en el sentido poniente a oriente, y luego continuar en el sentido oriente poniente hacia avenida Vallarta. Eso se está trabajando a nivel proyecto, pero no tenemos recurso en esta administración para poder llevar a cabo la parte de la avenida Vallarta, veremos si podemos lograr por lo menos la parte de poniente a oriente, de Contreras Medellín a Felipe Ángeles, esa sería la parte que continuaría el BusBici a aquella parte de la ciudad”, explicó Soto Morfín.

Por ahora, dijo, los esfuerzos se han concentrado en la rehabilitación integral de la avenida Enrique Díaz de León, de Ávila Camacho a Agustín Yáñez, además de aportar recursos a la identificación de cruces peligrosos o de alta siniestralidad para mejorar las condiciones de la vialidad mediante intervenciones como pasos seguros, balizamiento y accesibilidad universal.

Peatones que utilizan transporte púbico, ciclistas que circulan por su carril exclusivo, y automovilistas por las vías centrales, conviven diariamente en la zona del BusBici. EL INFORMADOR/A. Camacho

Crece la infraestructura ciclista en Jalisco

Con el objetivo de impulsar la movilidad sustentable en Jalisco, específicamente la movilidad no motorizada, en la última administración las autoridades se han esforzado para aumentar la infraestructura ciclista.

De acuerdo con estadísticas de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), en Jalisco existen 290.1 kilómetros de ciclovías, lo cual representa un aumento del 78% en lo que va de la actual administración de Gobierno estatal, en comparación con los 162.5 kilómetros reportados para el cierre de 2018.

“Los municipios beneficiados directamente por estas acciones de ampliación son Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Chapala, Jocotepec, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande”, informó la AMIM.

En dichos avances, se contemplan, por ejemplo, la implementación del BusBici de la avenida Hidalgo, en Guadalajara, que contempla casi cuatro kilómetros nuevos de vía ciclista, y se estima que tan sólo este municipio sume 32 kilómetros más de ciclovías en esta administración.

Sin embargo, dijo la AMIM, a la red de ciclovías jaliscienses mencionada se integrará además, una vez concluida, la ciclovía del Peribús, que podrá ser considerada como “la más extensa de todo el País” con 80 kilómetros de ida y vuelta para beneficio de los ciclistas.

Con la ampliación de esta vía ciclista, que se espera sea concluida a la brevedad posible, se prevé duplicar la infraestructura ciclista para la Zona Metropolitana de Guadalajara y la Entidad.

De acuerdo con la AMIM, contar con ciclovías seguras y bien definidas son de suma importancia para la movilidad no motorizada, pues se estima que tan solo en la Zona Metropolitana de Guadalajara se realizan más de 42 mil viajes diarios en las ciclovías de la ciudad, según dio a conocer el estudio “Cómo se mueven los ciclistas en el AMG”, presentado el año pasado.

Se deben brindar condiciones de movilidad para todos

A pesar de que en diferentes corredores de la ciudad existe infraestructura de movilidad segregada, no sólo para ciclistas, sino también para transporte público, hay quienes insisten en invadir los carriles exclusivos, lo que termina generando accidentes viales que pueden prevenirse con el uso correcto de estos espacios.

Socorro Camacho García, docente adscrita al Departamento de Proyectos Urbanísticos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara, consideró que los carriles exclusivos para la movilidad segregada son fundamentales para brindar espacios dignos a los ciudadanos que recorren su localidad.

Afirmó que la falta de conciencia vial en uno de los motivos por los que ciclistas, peatones y conductores no respetan estos espacios, pero que el tema también converge en que la infraestructura vial para carriles segregados no es óptima, debido a la falta de conectividad consecuente.

“Tenemos muchas ciclovías que, si bien van por una misma vialidad, hay tramos que no conectan, que se acaba la ciclovía por unos metros y ahora, ¿hacía donde nos hacemos?, lo mismo con el BTR, sino tienen por dónde ir, comienzan a invadir”.

Por su parte, Alexandro Alvirde Sucilla profesor de los Departamentos de Proyectos Arquitectónicos y Técnicas de Construcción del CUAAD, resaltó que dicho problema no se puede solucionar con la imposición de multas o poner a un mayor número de agentes viales en estas zonas, sino con la consolidación de vialidades con una perspectiva de movilidad urbana real.

Insistió en que las ciudades deben ser pensadas para que el ciudadano de pie, en movilidad bajo propulsión humana y personas con discapacidad puedan movilizarse de un espacio a otro de manera segura.

No obstante, consideró que en los últimos años, las políticas públicas en cuestión de movilidad se han planeado "en las rodillas" y sin tomar en cuenta como eje principal a aquellos que día a día caminan estos espacios.

Los ciclistas que utilizan el BusBici reconocen la seguridad que les brinda el carril exclusivo, pese a los automovilistas intrusos que no respetan los señalamientos y los llegan a poner en peligro. EL INFORMADOR/A. Navarro

LA VOZ DEL EXPERTO

No multar a ciclistas que invaden carriles

Alexandro Alvirde Sucilla y Socorro Camacho García, especialistas en movilidad urbana.

Ante la falta de ciclovías en algunas zonas de la ciudad, así como las condiciones en las que se encuentran muchas de ellas, ciclistas suelen invadir carriles segregados para transporte público, así como las propias aceras peatonales.

Sin embargo, expertos en movilidad consideran que si bien las acciones que toman los ciclistas no son adecuadas en términos de exponer su vida y la de otras personas en estos intentos por circular hacía sus destinos, es responsabilidad de la autoridad brindar las condiciones adecuadas para que toda la población pueda movilizarse en la ciudad.

Alexandro Alvirde Sucilla, profesor de los Departamentos de Proyectos Arquitectónicos y Técnicas de Construcción del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara, afirmó que no se debería de considerar el sancionar a ciclistas que invaden carriles segregados en zonas donde no hay infraestructura ciclista segura para sus traslados.

"La prioridad en la creación de infraestructura para las ciudades debe ser pensada en niños, adultos mayores, personas que caminan, los ciclistas, el transporte público y al final los coches particulares, es responsabilidad de los gobiernos dar estas condiciones de movilidad, no pueden multar a quien a pesar de las condiciones sale a la calle en su bici a vivir el día a día".

Por su parte, Socorro Camacho García, docente adscrita al Departamento de Proyectos Urbanísticos del CUAAD, consideró que el multar a ciclistas sería una medida excesiva en términos de que no se cuenta con la infraestructura adecuada para privilegiar este tipo de movilidad en la ciudad.

No obstante, apuntó que se debería de contar con un reglamento que sea instruido a todos aquellos que hacen uso de bicicletas en la ciudad, pues el tema se extiende más allá de los carriles segregados para transporte público, sino que abarca banquetas y espacios peatonales.

"Mucha gente cree que por saber andar en bici ya pueden hacer de este su modelo de transporte y es válido, pero debe haber capacitaciones, responsabilidad, un seguimiento que evite accidentes para todos".

Suben percances relacionados con el Peribús

Al menos siete percances fuertes han ocurrido en lo que va de poco más de un año de operaciones del Peribús, relacionados con su infraestructura o sus unidades, dejando al menos 19 personas lesionadas y una más fallecida.

El primero de ellos sucedió a sólo dos días de haberse puesto en marcha este sistema de transporte, el 31 de enero de 2022. Se trató de un tractocamión que circulaba a alta velocidad junto al carril confinado, en el Periférico Sur, que al perder el control acabó encima de las vías exclusivas.

Un par de días después, el 2 de febrero, una camioneta y una motocicleta protagonizaron un choque que invadió también el carril confinado. Entonces el tráfico paró entre la estación Parque Metropolitano y la avenida Inglaterra.

El 23 de mayo, también de 2022, la conductora de un vehículo particular intentó ganarle el paso a una unidad del Peribús a la altura de la avenida Gobernador Curiel, que no alcanzó a frenar y la embistió, resultando la mujer lesionada.

El 14 de marzo un hombre intentó ganarle el paso a una unidad del Peribús en el Periférico Norte. Los hechos ocurrieron debajo de un puente peatonal en el cruce de la calle Escoreal, en Zapopan. La conductora no alcanzó a frenar y lo embistió; el hombre perdió la vida en el sitio.

El pasado 21 de octubre se reportó otro percance, ocurrido a la altura de la avenida Acueducto, entre dos autos particulares y una unidad de este sistema de transporte, que dejó como saldo a un bebé lesionado, y el corte de la operación del servicio, esa mañana, de Santa Margarita a Acueducto.

Uno de los percances más aparatosos ocurrió apenas el pasado 17 de marzo, cuando dos unidades alimentadoras de este sistema en el Nuevo Periférico Oriente y la avenida Betania. El incidente dejó un saldo de 17 lesionados quienes fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja.