El año pasado, la Policía Vial anunció operativos para agilizar el tránsito en la ciudad, pero de nueva cuenta se relajaron y el caos vial regresó en accesos carreteros como López Mateos, Lázaro Cárdenas y Vallarta, pero también en avenidas como Fray Antonio Alcalde, Circunvalación, Américas, Calzada Independencia y Revolución, entre otras.

“No se ven los agentes viales. Nomás se ven en algunos cruceros de López Mateos, Hidalgo y Federalismo”, lamenta César Díaz, quien vive en Mezquitán.

El Estudio Técnico de Evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano detalla que entre 2010 y 2020 aumentó el caos vial, sobre todo en las periferias.

Y las estadísticas evidencian el trabajo de la Policía Vial. Según la nómina aprobada por el Congreso de Jalisco, hay dos mil 211 plazas para elementos viales. Esto significa que hay mil 893 vehículos por agente vial en Jalisco, cuando en la Ciudad de México hay mil 229 unidades por cada policía.

Mientras el Gobierno de Jalisco oculta el total de policías viales y cuántos operan por turno, “por motivos de seguridad”, se contradice porque el presupuesto sí revela la cifra.

Por otra parte, a pesar de las dos mil 211 plazas autorizadas, el año pasado se confirmó la compra de sólo mil 648 paquetes de uniformes para la Policía Vial.

Los alcaldes de Guadalajara, Pablo Lemus; de Zapopan, Juan José Frangie, y de Tlajomulco, Salvador Zamora, ya criticaron a la Policía Vial y exigieron mayor presencia en las calles. Aunque se acordó con el Gobierno de Jalisco instalar una mesa técnica y la contratación de 400 agentes, agilizar el proyecto de “semáforos inteligentes”, ampliar el horario de restricción para los tráileres en horas pico, así como aplicar la reforma contra los choques lamineros que obstruyen calles, sólo hay un operativo sobre el último tema para retirar a los vehículos que chocan, pero deben tener seguro los involucrados.

Para dimensionar el alza en el parque vehicular, antes de la actual administración se tenían registrados 3.2 millones de vehículos, pero ya se superaron los cuatro millones en Jalisco, según el Inegi. Y casi siete de cada 10 unidades circulan en la metrópoli. Se solicitó entrevista con la Policía Vial, pero no respondió.



Se complica el tráfico en las avenidas de la periferia

Al menos seis vialidades principales del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registran fuertes congestionamientos viales provocados por el aumento de población y actividades en las colonias aledañas.

El Estudio Técnico de Evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) detalla que entre 2010 y 2020 aumentó la presión del crecimiento urbano sobre todo en las periferias, donde se cuenta con pocas vías como el caso de López Mateos Sur. Otras vías con mayor presión son Mariano Otero (hasta el cruce con Periférico), Tonaltecas, Juan Gil Preciado, carretera Colotlán y carretera a Chapala.

El análisis del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) refiere que en el caso de López Mateos Sur desde su entronque con el Circuito Metropolitano Sur hasta el cruce con Periférico Sur, comunica a 158 colonias y tiene una tasa de crecimiento promedio del 527%, en la década señalada.

En el caso de la carretera a Colotlán y Juan Gil Preciado sostiene que requieren especial atención, ya que al tener tasas de crecimiento por arriba del 100% muestran “una saturación de las vialidades”.

Para la Avenida Mariano Otero, se resalta que el tramo que va de La Primavera a Periférico Sur comunica a 294 colonias, “y tiene una tasa de crecimiento promedio del 326%, cifra que muestra cómo parte del desarrollo de la ciudad se ha enfocado en las periferias”.

La evaluación del Imeplan subraya que mientras la periferia gana población, las zonas centrales la pierden o crecen de forma muy lenta, como el Centro de Guadalajara.

En el Estudio Técnico de Evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) se presentó un mapa para medir el grado de intensificación de actividades en corredores distritales y centrales de las vialidades, con una comparativa del número de personal ocupado entre 2016 y 2022 del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi.

En este escenario, los corredores con más aumento de trabajadores fueron Avenida Adolfo López Mateos, Periférico Manuel Gómez Morín, Avenida Mariano Otero, Avenida Vallarta y Avenida Américas.

“El Periférico Manuel Gómez Morín presenta una intensificación de actividades de más de cuatro mil 270 empleados. Esto puede ser favorecido por el sistema de transporte urbano BRT Peribús, mientras que los corredores atendidos por las líneas de transporte masivo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) tienen una intensificación en conjunto de más de cinco mil 400 empleados”, se destacó en el análisis.

También se informó que los corredores de Avenida Adolfo López Mateos y Mariano Otero son las vialidades con mayor intensificación, siendo entre de las principales arterias de la ciudad.

Entre los aspectos negativos, indicaron que los corredores correspondientes a Oblatos, Parque Solidaridad y Tetlán en suma tienen más de mil 100 empleados, los cuales no indican alguna intensificación en actividades.

Telón de fondo

Alcaldes metropolitanos piden mejoras

Las deficiencias de la Policía Vial han sido tema en la Junta de Coordinación Metropolitana, que congrega a los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara.

Tras diferentes incidentes que evidenciaron las fallas en los operativos de agentes viales, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, cuestionó la ausencia de elementos en labores para agilizar el tránsito vehicular en la ciudad. El edil zapopano señaló que es necesario establecer cuáles son los cruceros o las zonas más conflictivas para que acudan y agilicen la circulación.

Frangie llegó a plantear que los agentes viales regresen a la responsabilidad de la Secretaría de Transporte y sostuvo que si el motivo de que estén sectorizados a la Secretaría de Seguridad estatal es que están armados, debería analizarse que patrullen desarmados y vuelvan a la tutela de las áreas de movilidad.

Por su parte, Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco, advirtió que la corporación se ha quedado corta en la vigilancia al cumplimiento de la regulación sobre la circulación del transporte de carga.

El presidente de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, también calificó el asunto como preocupante.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional una reforma aprobada en 2015 para dar el mando de la Policía Vial a la entonces Secretaría de Movilidad. Esta determinación hace inviable plantear que la tutela de la corporación pase de la Secretaría de Seguridad a la de Transporte.

La ex titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, fue quien promovió la acción de inconstitucionalidad 134/2015 contra las modificaciones a la Constitución de Jalisco y a las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo Estatal y de la Fiscalía. Los ministros de la SCJN le dieron la razón a la procuradora y determinaron la inconstitucionalidad de la legislación estatal por contravenir la Constitución Federal.

Al comienzo de la actual administración estatal, en diciembre de 2018, se aprobó una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo local en la que se especificó que el mando de los elementos viales estaría en la Secretaría de Seguridad.

La velocidad promedio en la Zona Metropolitana de Guadalajara disminuyó de 37 a 32 kilómetros por hora por la saturación vehicular, siendo el cruce de López Mateos y Periférico (foto) uno de los puntos críticos. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Pocos policías viales

Aumenta el número del parque vehicular en Jalisco

De acuerdo con la información de la nómina de personal estatal, hay un total de dos mil 211 plazas de elementos viales en Jalisco en 2023. La plantilla detalla que mil 358 plazas son de policía vial. La cifra representa un leve incremento en comparación con el año pasado, que había dos mil 21 plazas.

Se detalla que 237 plazas son de policía vial primero; 230 de policía vial segundo y 386 de policía vial tercero. Otras 83 plazas corresponden a suboficial de vialidad, subinspector e inspectores.

Esto implica que habría al menos mil 825 automotores por cada plaza de agente vial.

Todo suma

Automóviles y motocicletas

El número de automóviles que circulan en Jalisco se incrementó 221.2% en el periodo que comprende del año 2000 al 2021, según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2021 se registraron cuatro millones 186 mil 105 automóviles en la Entidad, en comparación con el millón 303 mil 109 vehículos reportados en el 2000.

En la más reciente revisión anual se documentó que tan sólo entre el año 2020 y 2021 se sumaron al parque vehicular 149 mil 331 unidades motorizadas.

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) concentró el 63.6% del parque vehicular estatal, con dos millones 661 mil 363 autos en circulación.

La tasa de vehículos por cada 100 habitantes, de los municipios que integran el AMG, Zapotlanejo fue el municipio con la mayor tasa, con 80.6 vehículos por cada 100 habitantes; le sigue Guadalajara con 73.3 y Zapopan con 55.9.

En 2021 Jalisco registró dos millones 454 mil 890 automóviles, un millón 69 mil 539 camiones y camionetas para carga, 649 mil 416 motocicletas y 12 mil 260 camiones para pasajeros.

La motocicleta fue el tipo de vehículo que mayor incremento registró con un 10.5%, seguido por los automóviles con un 3.6 por ciento.

Jalisco se ubicó en el tercer lugar nacional de las Entidades donde más automóviles circulan.

A nivel nacional en 2021, se registraron 53 millones 115 mil 396 vehículos en circulación, de los cuales el 16.9% corresponden al Estado de México, que es la entidad con el mayor número de vehículos en circulación, con ocho millones 996 mil 664 vehículos, seguido por la Ciudad de México con seis millones 235 mil 773 unidades.

Las entidades que registraron el menor parque vehicular fueron Campeche, Colima y Nayarit.

Las patrullas de tránsito cada vez son más difíciles de encontrar en medio del tráfico. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Plan para reducir el tráfico en inmediaciones escolares

Las escuelas de Jalisco con más de 300 estudiantes deberán contar con un plan de movilidad que incluya acciones y estrategias para impulsar el transporte escolar regulado, la mitigación en el uso del vehículo particular y mejorar la señalización vial en los entornos.

La nueva Ley estatal de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte Público incluye la obligación y especifica que corresponderá a los gobiernos municipales solicitar, evaluar, y colaborar en la elaboración de los planes.

Los planteles educativos contarán con esquemas que agilicen el ascenso y descenso de los estudiantes, cuando no hagan uso de los vehículos de transporte escolar.

En lo referente a las condiciones para que opere un sistema de transporte escolar, establece que será para movilizar a estudiantes de instituciones educativas, que debe tener definido su itinerario y horarios según las necesidades particulares de cada escuela.

Sobre el costo del servicio de transporte escolar, la ley establece que será el acordado entre autoridades del plantel escolar y el prestador.

Quien preste el servicio de transporte escolar debe cumplir la norma general de carácter técnico para transporte especializado.

Corresponderá a la Secretaría de Educación y a los municipios, implementar mecanismos que incentiven el uso del transporte escolar.

En coordinación con autoridades de los planteles educativos, promoverán el uso de la movilidad activa, para realizar los trayectos caminando o en bicicleta.

La nueva ley define la movilidad escolar como la forma de desplazamiento de la comunidad educativa a planteles escolares públicos o privados.

Debe contarse con planes para promover el uso racional de los vehículos y garantizar la seguridad vial en los traslados de estudiantes y los entornos de centros educativos.

Los estudiantes tendrán el derecho de paso preferencial en todas las intersecciones y zonas señaladas próximas a los centros escolares. Tendrán prioridad para el ascenso y descenso en los vehículos de transporte público en general.

Se deberá establecer y difundir entre el alumnado de rutas o senderos seguros, debidamente identificados.

La Secretaría de Seguridad y autoridades municipales deberán aplicar dispositivos para priorizar el tránsito de estudiantes en los horarios y lugares establecidos.

La Policía Vial no cuenta con el suficiente personal para cubrir el Área Metropolitana. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Ven a los Policías de Tránsito como los más corruptos

En Jalisco, la Policía de Tránsito es percibida como la corporación de seguridad más corrupta, según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Destaca que 74.6% de los ciudadanos consultados refirieron que los agentes viales son más corruptos que los policías municipales, jueces o policías estatales. El dato implica incremento en la percepción de corrupción pues en la edición 2021 de la ENVIPE el 73.9% de los ciudadanos señalaron a los elementos de tránsito como los más corruptos.

La corrupción es uno de los problemas más importantes del país, según lo documentado en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En su más reciente edición, el estudio mostró que 57.1% de la población consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su Estado. La corrupción se ubicó sólo por debajo del problema de inseguridad pública.

En cuanto al tipo de trámite o servicio donde hay más corrupción, 65% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, en la que se incluyen los agentes viales, reportó que experimentó un acto de corrupción. En hechos como incidentes de tránsito, infracciones y detenciones.

EL INFORMADOR/ L. Martínez

ENVIPE

Encuesta nacional sobre la percepción de corrupción

Jalisco Nacional Policía de Tránsito 74.6 79.9 Jueces 71.1 67.3 Policía Municipal 67.8 66.8 Ministerio Público 61.9 64.7 Policía Estatal 61.5 64.6 Policía Ministerial 59.7 59.5 Fiscalía General de la República 57.9 57.8 Guardia Nacional 30.1 30.1 Ejército 26.0 25.5 Marina 20.5 20.2



Documentan casos de abuso de autoridad y cohecho de policías viales

Por delitos como abuso de autoridad y cohecho al solicitar “mordidas” o falsear información en informes, durante el año pasado al menos ocho elementos de la Policía Vial fueron vinculados a proceso, en investigaciones abiertas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.

De acuerdo por lo reportado en comunicados emitidos por la dependencia, los señalados fueron cinco elementos hombres y tres mujeres; en tres de los incidentes el proceso concluyó con acuerdo y reparación del daño a las víctimas.

En un incidente registrado el año pasado, los elementos de la policía vial, Gabriela “N” y Ariel “N”, fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho. Se relató que la víctima circulaba en su vehículo por una avenida de Guadalajara cuando fue abordada por los elementos viales que le pidieron el documento de la verificación, la persona respondió que no lo tenía y la amenazaron con retirarle su vehículo; para no hacerlo le solicitaron tres mil 500 pesos. Como la víctima no tenía dinero en efectivo, la infraccionaron. La persona afectada presentó denuncia.

En otro caso, los policías viales Flor “N” y Sergio Alejandro “N”, también señalados por cohecho, obtuvieron la suspensión condicional del proceso. Los policías viales fueron señalados por su proceder en contra de un repartidor de comida en su motocicleta que participó en un percance vial. Debido a que la moto no contaba con seguro de daños a terceros los policías le pidieron “mordida” al repartidor, que les entregó mil pesos y lo dejaron ir. La víctima acudió a presentar denuncia y entregó un video.

Ley de la Selva en el crucero ubicado en Ahuehuetes y José Vicente Ramírez. EL INFORMADOR/ A. Camacho



Claves

Pasos a seguir en choques lamineros

Seguro - Cerciorarse de que ambos vehículos tengan seguro vigente.

- Cerciorarse de que ambos vehículos tengan seguro vigente. Cabina - Los conductores deben hablar a la cabina de siniestros de alguna de sus respectivas aseguradoras.

- Los conductores deben hablar a la cabina de siniestros de alguna de sus respectivas aseguradoras. Datos - Aportar toda la información que se les requiera (fotos, ubicación y narración de los hechos).

- Aportar toda la información que se les requiera (fotos, ubicación y narración de los hechos). Mover - Esperar de la cabina de su aseguradora la instrucción de mover sus vehículos a un lugar seguro.

Aplican “antídoto” contra tráfico

En diciembre del año pasado entró en aplicación el nuevo protocolo para la atención de choques lamineros, incluido como parte de la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado.

Tras la firma de convenio entre autoridades estatales y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la Secretaría de Transporte estimó que el tiempo promedio de atención es de ocho a 15 minutos en liberar las vías y del minuto 15 al 30 se expidieron las órdenes de reparación de los vehículos involucrados.

El objetivo las nuevas medias es liberar las vías en el menor tiempo posible, ya que por un percance de este tipo solían permanecer hasta dos horas en el lugar del hecho, lo que ocasionaba intenso tráfico.

Las condiciones para agilizar la liberación de la vía aplican exclusivamente en el choque laminero básico por alcance, es decir, sólo si sucede dentro del mismo carril, entre dos o más vehículos particulares, en los cuales no haya lesionados, heridos o muertos, tampoco daños a propiedad pública o privada de terceros, y los vehículos involucrados cuenten con seguro vigente, y que la empresa aseguradora sea una de las 34 que firmaron dicho convenio.



