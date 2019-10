Venta de vivienda popular se desploma en Jalisco

Jorge Flores pretende adquirir una vivienda económica en Zapopan. Tiene 28 años y uno de sus hermanos lo impulsó para obtener un crédito por la vía del Infonavit, con la intención de aprovechar el subsidio que otorga el Gobierno federal. El problema es que estos apoyos están a la baja y Jalisco es de los estados más afectados por el recorte.

“Mi hermano Luis sacó un crédito del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) hace cinco años y le dieron un subsidio de 60 mil y tantos pesos. Casi le pagaron una quinta parte de la vivienda, por eso me convenció para hacerme de un patrimonio, pero no tuve una buena respuesta en esta ocasión. Me dicen que debo esperar a que el Gobierno regrese los apoyos”.

Entre enero y junio de 2019, la venta de la vivienda popular en Jalisco bajó a la mitad. Y entre los factores destaca que el Gobierno federal aplicó un recorte a los subsidios.

Mientras en el primer semestre del año pasado se colocaron 13 mil 894 casas de interés social en el Estado, en el mismo periodo de 2019 apenas fueron seis mil 722.

Jalisco encabezó la caída de las ventas en el ámbito nacional en este sector de vivienda, que va de los 316 mil a los 537 mil pesos.

La Federación cuenta con el Programa Vivienda Social, con el que se otorgan apoyos a la población de bajos ingresos, pero sufrió el peor recorte de los últimos siete años. En 2019 sólo hay mil 726 millones de pesos para las 32 entidades, cuando el año pasado se distribuyeron seis mil 837 millones.

Fernando Córdova Canela, académico en la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que la caída en las ventas de las casas populares está relacionada con la disponibilidad de los subsidios federales. Por su parte, el Gobierno federal advierte que los recursos presupuestados ahora serán dirigidos a los municipios que fueron afectados por los sismos de 2017 o para las comunidades más pobres del país.

El especialista también remarca que “el Estado no generó ningún fondo en específico para complementar o ampliar la base de subsidios que se entregaban en administraciones pasadas”. Por ello, dice, es necesario que se analicen otros esquemas de apoyos, “como los fondos de garantía”.

En el proyecto presupuestal del siguiente año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador continuará con el recorte en los subsidios en la mayoría de los estados.

Los subsidios continuarán a la baja el próximo año

Los recortes al Programa de Vivienda Social que otorga apoyos a la población de bajos ingresos que no tienen acceso al financiamiento suficiente y presentan rezago habitacional, continuarán en 2020.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos del próximo año se propone una bolsa de mil 483 millones de pesos para este fondo, lo que representa cerca de 250 millones menos con respecto al año pasado o seis mil 300 millones de pesos menos si se compara con el primer año de la pasada administración (en 2013 se presupuestaron siete mil 812 millones).

Para el próximo año se propone otorgar un total de 39 mil 965 subsidios para acciones de vivienda (adquisición de casas nuevas, autoproducción, mejoramientos y ampliaciones, entre otros conceptos).

La prioridad, al igual que en este año, seguirán siendo las zonas de reconstrucción por las afectaciones de los sismos de 2017, de mejoramiento urbano y de proyectos estratégicos en localidades rurales y urbanas.

En julio pasado, tras ser cuestionado sobre el impacto que ha tenido la disminución de los subsidios para la compra de viviendas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que impulsará los programas nacionales en la materia.

“Van a seguir los estímulos, los apoyos para la construcción de vivienda. Se están haciendo viviendas para la gente humilde, para la gente pobre; inclusive, sin que tengan que pagar, no me gusta el término, pero es a fondo perdido. Es un asunto de justicia”.

Adelantó que se estaba haciendo una revisión para presentar un nuevo apoyo al fomento de la vivienda popular, que hasta la fecha todavía no se anuncia.

“Se está limpiando todo lo que tiene que ver con la construcción de viviendas porque se abusó en los Gobiernos pasados: se construyeron viviendas de mala calidad, pequeñas, huevitos… y muy caras”.

De manera general, el presupuesto de la Conavi también tendrá una reducción importante en 2020. De acuerdo con el proyecto de presupuesto, el próximo año recibiría cinco mil 534 millones de pesos (en 2019 se le etiquetaron nueve mil 446 millones).

CLAVES

Apoyos para 2020

Proyección. Por medio del Programa de Mejoramiento Urbano, en materia de vivienda se proyectan 20 mil 081 acciones en conjuntos habitacionales y viviendas en lotes urbanos. Se accederá a un presupuesto general de mil 850 millones de pesos.

Obras. A través del Programa Nacional de Reconstrucción, en el rubro de vivienda se tiene programado realizar 23 mil 167 acciones de reconstrucción de casas con daño total o parcial. Se tomarán recursos de una bolsa de dos mil 120 millones de pesos.

Plan. El Programa Vivienda Social garantizará el acceso a una casa adecuada a la población con ingresos de hasta cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA’s), mediante el otorgamiento de un subsidio. Se pretende otorgar 39 mil 965 subsidios para acciones de vivienda (nueva, autoproducción, mejoramientos y ampliaciones, entre otros). Se proyectan mil 483 millones de pesos.

Planeación. Para la conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda, mediante la coordinación de los distintos actores que participan en el sector, se proyectan 60.7 millones de pesos.

Presupuesto federal

Presupuesto ejercido a nivel nacional a través del Programa Vivienda Social (antes de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales):

7,812 millones de pesos en 2013.

11,494 millones de pesos en 2014.

10,996 millones de pesos en 2015.

8,908 millones de pesos en 2016.

4,617 millones de pesos en 2017.

6,628 millones de pesos en 2018.

1,726 millones de pesos en 2019 (asignado).

1,483 millones de pesos en 2020 (proyectado).

Presupuesto ejercido en Jalisco

897.7 millones de pesos en 2013.

1,223 millones de pesos en 2014.

1,180 millones de pesos en 2015.

977 millones de pesos en 2016.

536 millones de pesos en 2017.

282 millones de pesos en 2018 (primer semestre).

Primer informe de López Obrador

De enero a junio de 2019, a través del Programa Vivienda Social, se autorizaron 27 mil 548 subsidios.

Por medio del Infonavit se otorgaron 301 mil 363 créditos, con una derrama económica de 79 mil 570 millones de pesos.

Del total de créditos, 55% fue otorgado a trabajadores que perciben hasta cuatro Unidades de Medida y Actualización (mensuales).

Aumenta la venta de las viviendas caras en Jalisco

Aunque la venta de la vivienda popular registra una caída en el Estado de Jalisco, la comercialización de casas caras presentó un aumento durante la primera mitad de este año.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) reportados por el Monitor Inmobiliario, la comercialización de vivienda residencial con valor de entre dos millones y cuatro millones de pesos tuvo un incremento en el Estado: en el primer semestre de este año se colocaron mil 919 unidades, por encima de las mil 607 que se compraron durante 2018. El aumento es superior al promedio nacional, debido a que siete Entidades registraron caídas.

Por su parte, las ventas de casas o departamentos con un valor superior a los cuatro millones de pesos, también registran un crecimiento. En Jalisco se comercializaron 749 unidades, por arriba de las 610 del año pasado. En este último rubro, Jalisco se ubica en el cuarto lugar nacional, por debajo de la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, informó el pasado 1 de octubre que, pese a la desaceleración que ha tenido la economía en el país en los últimos meses, el crédito tiene una tendencia a alcista, principalmente el hipotecario: aumentó 11.2% con respecto al periodo enero-agosto del año pasado. En total se han colocado financiamientos por 878 mil millones de pesos.

“Tomemos en cuenta que en este país hay un déficit de seis millones de viviendas y, por lo tanto, hay una buena demanda por el crédito hipotecario”.

Fernando Córdova Canela, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), recuerda que el mercado inmobiliario, sobre todo en el Área Metropolitana de Guadalajara y en Bahía de Banderas (incluyendo Puerto Vallarta), “son sectores muy pujantes, con muchísimo crecimiento”.

“Si hablamos del sector inmobiliario, estamos hablando de un sector que genera grandes ganancias y que, de alguna u otra manera, ha ido sorteando esta situación (el rezago de vivienda y la falta de subsidios), a través de los créditos bancarios y de la gestión de ese tipo de recursos para ir creciendo”.

A pesar de que la venta de vivienda media (con valor de entre 940 mil y dos millones de pesos) tuvo un decremento durante el primer semestre de este año tanto a nivel nacional como local, ésta ha sido menor al 2%. En Jalisco, la comercialización cayó 1.4% con respecto a 2018, aunque se mantiene en el segundo sitio a nivel nacional con el mayor número de casas vendidas, con un total de cuatro mil 462, sólo por debajo de Nuevo León (cinco mil 363).

A nivel nacional decreció 1.8% y se vendieron 54 mil 933 viviendas medias, frente a las 55 mil 976 que se colocaron en la primera mitad de 2018.

Pendientes, los planes de los Gobiernos

A 10 meses del arranque de las actuales administraciones federal y estatal, aún no se presentan los programas en materia de vivienda que concentrarán las políticas públicas y las proyecciones para este sector.

La titular de la Conavi, Edna Vega, informó que el plan nacional se tiene contemplado presentar en noviembre próximo. Y resaltó que se encuentran dentro de los plazos legales para su elaboración.

A nivel local, el gobernador Enrique Alfaro se refirió al plan estatal durante el año pasado, antes de tomar protesta. Aseguró que la vivienda y el ordenamiento territorial serán temas prioritarios y para lograrlo solicitó el apoyo de la iniciativa privada.

En el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 se destaca que se diseñará una estrategia de planeación urbana y vivienda sustentable, y las acciones en la materia estarán alineadas al plan nacional.

Fernando Córdova Canela, académico de la UdeG, apuntó que será necesario esperar cuando menos a finales de este año para conocer si se tendrá un programa estatal. “Ya se analizará si eso se refleja en las reglas de operación y si es acompañado por un apoyo en términos presupuestales. Sobre todo que nos dé indicios de que habrá una política estatal… y esperamos también políticas municipales de vivienda”.

A nivel municipal, el Ayuntamiento de Guadalajara presentó recientemente el programa “Rehabilitar la Ciudad”, que busca promover la vivienda económica, debido a que en los últimos años el municipio ha perdido más de 200 mil habitantes.

Casas usadas, con números negativos

La venta de viviendas usadas tuvo una reducción de 5.1% en el primer semestre de este año en el Estado. De acuerdo con datos de la Conavi, en este periodo se colocaron cinco mil 827 casas, mientras que el año pasado se comercializaron seis mil 137.

“La comercialización total de casas usadas registró una contracción de 10.8% a nivel nacional. El monto de las unidades vendidas se ubicó en 89 mil 334”, reporta el Monitor Inmobiliario.

Debido a lo complicado que ha resultado comercializar las casas usadas en la Entidad, en especial en Tlajomulco, que es el municipio que presenta la mayor problemática de viviendas abandonadas (es el tercer lugar a nivel nacional, con más de 68 mil fincas deshabitadas), este año se puso en marcha el programa Renta tu Casa para apoyar mensualmente a familias de bajos recursos y, a su vez, reducir el número de unidades en esta situación.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha puesto especial atención a Jalisco, pues se ubica en el primer lugar con el mayor número de casas que se encuentran abandonadas, con cinco mil 939 (con créditos del organismo), de acuerdo con un diagnóstico que se realizó al inicio de la administración.

En febrero pasado, cuando se dio a conocer el diagnóstico nacional, el titular del instituto, Carlos Martínez Velázquez, señaló que en los últimos 18 años se había seguido un modelo expansivo de vivienda en el que se hicieron desarrollos alejados de los centros de trabajo, “incluso en lugares donde no se debió poner una piedra porque eran zonas de riesgo”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Autoridades locales deben atender rezagos

Fernando Córdova Canela (académico de la Universidad de Guadalajara)

Lo primero que requiere el Estado de Jalisco para atender el rezago en materia de vivienda y mitigar las bajas de subsidios federales, es tener una política robusta, destacó Fernando Córdova Canela.

“No hay programa estatal de vivienda ni de subsidio ni de promoción. No existen reglas de operación estatales, solamente hay casos aislados de políticas municipales de vivienda que, casi sin recursos, han llevado Guadalajara y de Tlajomulco, por ejemplo”.

En el caso del Gobierno estatal, afirmó, se ha disminuido al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi). “Hasta donde sé, no tiene ningún fondo para apoyar la producción de vivienda ni para el subsidio del derechohabiente. Si bien en la Conavi puede ser criticable el tema de los subsidios, está atendiendo una problemática nacional que era muy importante, que es el tema del rezago para las Entidades con mayor necesidad, ya sea por el altísimo grado de marginación que se tiene o por la reconstrucción, pero nuestro Estado no se observa que esté a la altura”.

Recorte en subsidios afecta la adquisición de casas populares

Durante el primer semestre de 2019, la venta de vivienda popular en Jalisco bajó a la mitad. Mientras en los primeros seis meses del año pasado se colocaron 13 mil 894 casas de interés social, en el mismo periodo de este año fueron sólo seis mil 722.

El Estado fue el que registró la mayor caída a nivel nacional en la venta de casas con un valor de entre 316 mil pesos y 537 mil pesos, seguido por Yucatán, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato (que registraron descensos de entre 38% y 45%), de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Fernando Córdova Canela, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), apunta que esta caída está relacionada a la disponibilidad de subsidios federales, los cuales se redujeron en este año, pues hasta el sexenio pasado eran una fuente importante para complementar el financiamiento.

El Programa Vivienda Social, a través del cual se otorgan apoyos a la población de bajos ingresos para vivienda asistida y cofinanciamientos, tuvo el presupuesto más bajo de los últimos siete años. La bolsa para repartir es de mil 726 millones de pesos, frente a los seis mil 837 millones que se presupuestaron el año pasado.

Los subsidios para Jalisco también han venido a la baja: de 2013 a 2016 recibió entre 900 millones y mil 200 millones de pesos por año, mientras que en 2017 accedió a 536 millones. El problema es que, en los primeros meses del año pasado, se habían ejercido sólo 282 millones.

El experto en la materia recuerda que, para este año, el Gobierno federal apostó por destinar la mayoría de los recursos de la Conavi a las acciones para abatir el rezago de vivienda en los Estados más pobres del país, así como a los trabajos de reconstrucción, producto de los sismos de 2017.

“Resulta que los Estados con mayor rezago de vivienda a nivel nacional son los del Sur y Sureste. También éstos fueron los Estados más afectados, en buena parte, por los sismos. Esto dejó en este caso a Jalisco sin acceso a esos subsidios”.

Aunque desde finales de 2018 se observaba una baja en la entrega de apoyos, señala que las autoridades a nivel local no tomaron ninguna medida para mitigar ese impacto.

En venta de vivienda nueva, el municipio que registra la mayor disminución en la Entidad con respecto al primer semestre del año anterior es Tlajomulco: de dos mil 822 pasó a mil 916.

Esto se da en medio del crecimiento en el precio promedio de las viviendas en el país, que se elevó 9.1%, el mayor desde que hay registro, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal. Y Jalisco se ubica por arriba de esta media, con una incremento de 11.3 por ciento.

TELÓN DE FONDO

Arrastran rezago de 280 mil hogares

Debido a factores como su alto precio y la ubicación respecto a los centros de trabajo, el rezago de vivienda en Jalisco ya alcanzó las 280 mil casas, reportó la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Jalisco.

Francisco Javier Pelayo, titular del organismo hasta agosto pasado (ahora director del Ijalvi), estimó que para este 2019 sólo se podrán vender o colocar 30 mil de las 60 mil casas que necesitan los habitantes de Jalisco al año, por lo que el rezago aumentará a finales del año.

Señaló que hay miles de personas que quieren una vivienda y no la encuentran con la ubicación y los precios que la necesitan. “El costo de la tierra y de habilitarla nos lleva a que las viviendas rebasen el límite de lo que la gente puede pagar”.

De acuerdo con el Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio de las viviendas con crédito hipotecario aumentó 11.2% en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante el primer trimestre de 2019, superior al promedio nacional de 9.1 por ciento.

En el país, Jalisco es el Estado con mayor apreciación de la vivienda (18.9%), mientras Zapopan es la ciudad con las casas más caras junto con la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Lo anterior está afectando principalmente a la clase media y trabajadora de la metrópoli, ya que el 90% de las 280 mil viviendas faltantes se concentra en la capital jalisciense.

Siete de cada 10 viviendas “rezagadas” en Jalisco tienen precios de entre 340 mil y 500 mil pesos, un monto accesible para las familias de menores ingresos. Este tipo de inmuebles, muchas de interés social, solía adquirirse con subsidios y créditos federales que ya no están disponibles.

Además, otro factor que ha influido en el rezago es la falta de servicios básicos en colonias de la metrópoli, así como su lejanía respecto a los lugares de trabajo.

