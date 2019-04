Tlajomulco lanza plan para rentar casas vacías

La desconfianza hacia los inquilinos es de los principales motivos por los que muchos propietarios prefieren no rentar sus viviendas en algunas zonas de Tlajomulco de Zúñiga, que ocupa el tercer lugar a nivel nacional por el problema de viviendas deshabitadas (tiene 68 mil 758 en esta situación, según el Inegi). Esto motivó a la implementación de un programa piloto por parte del Ayuntamiento, que se pondrá en marcha hoy, denominado Renta tu casa.

Gustavo Alejandro Rivera Mendoza, coordinador de Gestión Integral de la Ciudad, informa que se cuenta con una bolsa de 6.5 millones de pesos para apoyar con la renta mensual de entre 350 y 400 viviendas, ubicadas principalmente en el Fraccionamiento Santa Fe y sus alrededores.

El municipio fungirá como mediador al pagar 100% de la renta al propietario y cobrará 350 pesos mensuales al arrendatario; es decir, entregará una serie de subsidios a las dos partes.

Por ejemplo, las rentas en Santa Fe se encuentran entre los mil y mil 400 pesos mensuales, por lo que el apoyo al inquilino será de hasta mil 50 pesos.

Tan sólo en este fraccionamiento se identificaron mil 300 unidades abandonadas. Los titulares de estas casas que busquen acceder al programa deberán comprobar que el inmueble se encuentra habitable; incluso, se podrán hacer remodelaciones de entre cinco mil y 30 mil pesos (50% será cubierto por el municipio a fondo perdido y la otra mitad será pagada cada mes por el propietario). Además, se contratará un seguro contra riesgos que proteja las viviendas beneficiarias.

Jorge Casillas, jefe de Gabinete, destaca que Santa Fe es de los sectores más consolidados en materia de servicios. “Es una zona con deficiencias, pero con más transporte público, donde menos problemas de agua hay en el municipio. No los vamos a llevar a un lugar para generar un problema más grande”.

Para los propietarios que cuenten con un crédito del Infonavit y lo estén pagando, Andrés Ampudia, director de Vivienda del Ayuntamiento, comenta que el pago mensual de renta les permitirá hacer frente a estas deudas, pues los pagos al Instituto en el polígono elegido son de entre mil 200 y mil 700 pesos mensuales. “La idea es darle esa certeza y esa garantía al propietario de que no lo van a robar, no le van a dejar de pagar”. Los contratos de ocupación se firmarán cada seis meses, “y la intención es que puedan estar en el programa dos años”.

Tlajomulco, el primero en aplicar Renta tu casa

Con el programa municipal Renta tu casa que se pondrá en marcha a partir de este día, el municipio proyecta convertirse en una ciudad modelo para el resto del país en el combate a este problema. A nivel nacional se tienen 3.9 millones de viviendas abandonadas.

Gustavo Alejandro Rivera Mendoza, coordinador de Gestión Integral de la Ciudad de Tlajomulco, reconoce que es una tarea difícil si se toma en cuenta la falta de conectividad y las largas distancias que presenta Tlajomulco con respecto a otros municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

Para lograrlo, las autoridades municipales trabajan en la generación de políticas públicas para que los beneficiarios del programa puedan desarrollarse dentro de la zona en la que habitan; es decir, que la movilidad a los centros de empleo y ocio se ubiquen cerca de sus viviendas.

“Hay políticas de movilidad, hay políticas de consolidación y hay políticas de vivienda. Por ejemplo, en este momento, que es el primer año del ejercicio presupuestal del municipio, estamos trabajando en la actualización de los reglamentos urbanos que son los que nos dan la pauta para la planeación de la ciudad”.

La vivienda modelo, puntualiza, consiste en consolidar el espacio para que las personas puedan hacer uso y disfruten de la propiedad.

Además de estas políticas, uno de los ejes prioritarios es el de la construcción de comunidad, por ello se contempla la apertura de ocho espacios, como el Laboratorio de Arquitectura Social Estratégica, el cual se implementó en 2017 para la recuperación del clúster 21 de Santa Fe.

Este sitio tenía múltiples problemas en materia de seguridad, pues contaba con una planta de tratamiento abandonada, convirtiéndose en un lugar donde las personas se drogaban. Pero se hizo una remodelación del espacio en donde ahora se cuenta con diversos talleres de arte o para aprender algunos oficios, como el de soldadura.

Las autoridades municipales proyectan presentar una política de recuperación de espacios públicos para toda la Zona Valle.

Replican programas europeos

El Ayuntamiento de Tlajomulco analizó algunos programas de alquiler, principalmente europeos, con el objetivo de atacar el problema de casas abandonadas en el municipio.

Programas similares a Renta tu casa, que se pone en marcha este día en el municipio, se han aplicado con éxito en zonas de España, como Madrid, Barcelona, Cataluña y Andalucía.

Otros casos que fueron estudiados se han implementado en Londres, Holanda y California en Estados Unidos.

Debido a que se trata de realidades distintas, las autoridades locales simplemente “tropicalizaron” el modelo a las necesidades del municipio. A nivel Latinoamérica no hay algún programa similar.

Dueña de vivienda. Elizabeth Vázquez Ibarra se sumará como propietaria de una casa al programa del Ayuntamiento. ESPECIAL

“Me quedaron mal…”

Hace dos años, Elizabeth Vázquez Ibarra dejó de rentar su casa porque los inquilinos ya no le pagaron dos mensualidades, por lo que les pidió que abandonaran el inmueble ubicado en el fraccionamiento Santa Fe, en Tlajomulco. Entre 2014 y 2017 la rentó en cuatro ocasiones. De éstas, en dos hubo incumplimientos: “Una me quedaron mal con lo de la luz y, la otra, con la renta. Me quedó mal con la luz y me dijo que me tomara lo del depósito. El último que me dejó la casa, me la dejó muy destruida”.

La vivienda la adquirió en 2008 vía crédito Infonavit. En ésta vivía con su hija, esposo y sus padres. Sin embargo, tras fallecer estos últimos decidió cambiarse de hogar, pero en el mismo fraccionamiento. La segunda finca también se encuentra a su nombre.

Aunque debe cubrir el pago de los inmuebles, tras el incumplimiento del último inquilino ya no quiso rentar la casa en la que vivió hasta 2014: “Perdí el interés. Ya no la quise rentar”.

Esto provocó también que dejara de pagar el predial y el agua potable al municipio. Sin embargo, se encuentra al corriente con Infonavit.

Para mantener en buenas condiciones su casa y ponerse al corriente con los adeudos, Elizabeth se interesó por el programa municipal Renta tu casa.

A pesar de que en este fraccionamiento los arrendamientos están en alrededor de mil 500 pesos, y el pago mensual a Infonavit es de mil 300 pesos, ella recibirá un apoyo mensual del municipio de mil 200 pesos por rentar su casa a través del programa.

“Ya me conformo con que la casa esté en buenas manos. Aparte de eso me la arreglaron y pues eso es mucha ventaja, que se hagan responsables de todo. Ellos se arreglan con los inquilinos. Ese es mi interés, que la casa esté habitada… y toda esa ventaja que no se vaya a perder, porque también ahí sola… Yo estoy viendo la ganancia, de que la casa no esté sola”.

Elizabeth destaca que es un buen programa en todos los aspectos: “Primero, me están dejando mi casa muy bonita, me la están arreglando; posteriormente, estaríamos firmando un contrato para formalizar este convenio, vamos a firmar un contrato por un año, después de este año vamos a ver los beneficios que nos puedan ofrecer”.

Agrega que estaría dispuesta a seguir más tiempo dentro del programa por los beneficios que se ofrecen, sólo pide que los nuevos inquilinos cuiden el inmueble, “nada más que sean personas responsables y que la cuiden como una vivienda normal (como si fuera propia)”.

GUÍA

Información general

Cobertura geográfica

El programa de renta de viviendas se implementará en localidades urbanas de Tlajomulco, prioritariamente en los asentamientos que presenten un índice igual o mayor al 12.5% de viviendas particulares no habitadas, según el Inventario Nacional de Vivienda 2016 del Inegi.

Población objetivo

Titulares de viviendas ubicadas en las zonas elegidas por el programa y que se encuentran deshabitadas, interesados en alquilarlas y donde las condiciones del inmueble permitan su habitabilidad. O en donde sea factible la inversión para la rehabilitación de los inmuebles, de acuerdo con lo establecido en las reglas de operación.

Las personas que no cuentan con la titularidad de alguna vivienda, prioritariamente aquellas cuyas condiciones socioeconómicas les impidan acceder a una vivienda adecuada.

Vigencia del contrato de alquiler

El contrato de alquiler que celebren el inquilino y el titular de la vivienda podrá ser semestral o anual, con opción de renovación hasta sumar máximo dos años, según sea el caso, siempre supeditado a la continuidad del programa y la suficiencia presupuestal.

Seguro para vivienda

El Instituto para el Mejoramiento del Hábitat (Imhab) de Tlajomulco de Zúñiga contratará un seguro contra riesgos que proteja las viviendas beneficiarias y realizará el pago de la prima anual de la póliza de dicho seguro contra riesgos, de acuerdo con las coberturas y opciones que ofrezca el mercado, buscando que la vivienda esté asegurada contra incendios, explosiones, terremotos y riesgos hidrometeorológicos, además de la responsabilidad civil de daños a terceros.

Apoyo para rehabilitación

El Ayuntamiento financiará de cinco mil a 30 mil pesos para la rehabilitación de la casa, en donde la Dirección de Vivienda realizará un dictamen para establecer las prioridades a atender.

Para que el titular de la vivienda pueda acceder al financiamiento, deberá ingresar su inmueble al programa por dos años.

El 50% del financiamiento otorgado será subsidiado a fondo perdido por el Instituto para el Mejoramiento del Hábitat, mientras que el 50% restante será rebajado, mes con mes, del monto por pagar de alquiler de dicha vivienda.

Tijuana, Juárez y Tlajomulco son los tres municipios con más casas deshabitadas en el país. ESPECIAL

Criterios de elegibilidad para titulares de casas

Que el inmueble se encuentre en alguno de los fraccionamientos identificados con igual o más del 12.5% de viviendas particulares deshabitadas, según el Inventario Nacional de Vivienda 2016 del Inegi.

Quien se ostente como titular de la vivienda deberá contar con la certeza jurídica de propiedad a su favor.

No deberá tener ningún asunto jurídico en trámite de la vivienda.

Tendrá que manifestar su conformidad para que los apoyos del programa se destinen a pagar adeudos por concepto de impuesto predial o agua, de forma parcial o total, y que se tramiten los convenios de pago necesarios.

Es necesario cumplir con las condiciones de habitabilidad (contar con servicios básicos).

Para las viviendas que no cumplan las condiciones de habitabilidad, pero que con el apoyo para la rehabilitación puedan alcanzar dicha condición, se podrá considerar para ingresar al programa.

Si el inmueble tiene activo un crédito hipotecario, es necesario que se encuentre al corriente con los pagos estipulados. En caso de contar con un adeudo, sólo se podrán incorporar los inmuebles con un adeudo de máximo tres meses.

Para solicitantes de vivienda

Familias formadas preferentemente por un máximo de cinco integrantes. Si en la familia hay una mayor cantidad de integrantes quedará sujeto a selección, dependiendo de la disponibilidad de viviendas aptas para recibirlas. Se dará prioridad a quienes tengan ingresos familiares por debajo de la línea de bienestar.

No deben ser titulares de alguna vivienda.

Objetivos específicos

Incentivar el uso de viviendas deshabitadas que reúnan las condiciones aptas de habitabilidad en el municipio, dentro de un esquema de alquiler social.

Ofrecer garantías a los propietarios en lo que se refiere a sus ingresos por concepto de renta de las viviendas que inscriban al programa.

Apoyar a personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de vivienda y que quieran asentarse en el municipio.

Si dejan de pagar harán trabajo social

Para mantenerse dentro del programa Renta tu casa, los beneficiarios deberán cumplir con los pagos mensuales de 350 pesos o realizar algún trabajo social en caso de no contar con los recursos para hacer frente a este gasto.

Sin embargo, la familia beneficiaria deberá notificar al municipio los motivos por los que no le es posible pagar.

El municipio elaborará un catálogo de actividades que podrán realizar estas personas, por ejemplo, dar clases en centros culturales del municipio o que apoyen en otras labores de aspecto social. La intención es que los beneficiarios sean vecinos que aporten a la cohesión social de la zona en la que habiten.

Estas previsiones se tomarán debido a que las personas elegidas para formar parte del programa serán de bajos recursos económicos o de grupos focalizados.

A pesar de que en esta fase se considerará a las personas con mayor vulnerabilidad, en las próximas etapas de este programa piloto se buscará apoyar con menos subsidios a los arrendatarios, pero cumpliendo con el objetivo de habitar los inmuebles en desuso.

Uno de los objetivos del proyecto es mejorar la calidad de vida de grupos prioritarios.

Darán preferencia a:

Víctimas de algún delito en el que haya existido violencia intrafamiliar o de género.

Que el solicitante o alguno de sus dependientes económicos tenga alguna discapacidad.

Si el solicitante o alguno de sus dependientes económicos es adulto mayor.

Jefa o jefe de familia.

“Mis hijas no se la creen”

Hace alrededor de cuatro meses, Marisela Alvarado Carrasco comenzó a rentar una vivienda, luego de tener problemas con el papá de sus hijas. “Él se quedó con la casa, me tuve que salir a rentar”.

Actualmente vive en la etapa 3 de Chulavista, en donde paga mil 100 pesos al mes, una renta alta para los ingresos que percibe como empleada doméstica. Aunque gana 300 pesos diarios, esto es sólo por tres días a la semana.

“Trabajo en casa, la verdad, como ves, no me aseguran ni nada. Tengo niñas chiquitas, menores de edad (de 13 y 11 años) que están a cargo mío, es por eso que no he podido hacerme de mi casa”.

El Gobierno federal ya inició un plan piloto para incorporar a las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero aclara que es muy reciente y ella desconoce si podría ser beneficiaria.

“Hasta ahorita mis patrones no me han comentado nada, pero esperemos que sí se dé la oportunidad”.

Tampoco ha optado por los esquemas del Infonavit para la entrega de créditos a empleadas domésticas.

Además, los ingresos actuales no le permiten adquirir una vivienda, pues no podría hacer frente a los pagos, y dice no contar con el apoyo de algún familiar. “Estoy sola”.

La buena noticia es que el programa municipal Renta tu casa, le dará un respiro a sus finanzas, pues sólo pagará 350 pesos mensuales, en lugar de mil 100 pesos. La diferencia la destinará para cubrir algunas necesidades básicas de sus hijas y comprar lo que hace falta para su hogar.

“Tengo la intención de comprar una estufa. (El subsidio) me beneficia mucho, la verdad. Podría comprar también un comedor… todo tengo a medias. Me han regalado (muebles) mis patronas. Otros muebles los compré de segunda mano”.

Alvarado acentúa que sus hijas “no se la creen, la verdad están contentas. (Dicen) que ya vamos a estar mejor, que ya vamos a tener oportunidad de comprar nuestras propias cosas y bien”.

Aún no sabe en qué casa vivirá una vez que sea beneficiaria del programa, lo cual se formalizará a partir de este lunes cuando el alcalde Salvador Zamora, le entregue las llaves de su nuevo hogar.

Remarca que el programa es de gran beneficio para la población que no puede hacer frente a pagos de renta superiores a los mil pesos. “Está muy bien como para personas como yo, mamá soltera, está muy padre este programa”.

Tras concluir su etapa como beneficiaria de este programa, la señora Marisela podría ser candidata a recibir algunos otros apoyos municipales para la adquisición de vivienda, pues le comentaron que a la larga le podrían ayudar a comprar una casa.

Beneficiarias. Marisela Alvarado Carrasco y sus dos hijas se muestran contentas por el apoyo del Ayuntamiento. ESPECIAL

Deshabitadas, 3 de cada 10 viviendas

El crecimiento poblacional acelerado que presentó el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en los últimos 18 años provocó también un auge en la construcción de viviendas, muchas de éstas actualmente en abandono.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Vivienda 2016 del Inegi, se estimó que en el municipio existían 68 mil 758 viviendas deshabitadas, lo que representa una tercera parte del parque habitacional (hay más de 196 mil en total).

Tlajomulco es el tercer municipio con el mayor número de casas en desuso, sólo por debajo de Tijuana, que tiene 107 mil 191, y de Juárez, con 101 mil 967.

A nivel nacional hay 3.9 millones de inmuebles en esta situación.

Además de este fenómeno, el parque habitacional de Tlajomulco atraviesa algunas dificultades, como es el rezago habitacional, el consumo de suelo desmesurado y la poca integración socio-espacial entre las unidades habitacionales existentes.

El número de viviendas sin habitar en este municipio, supera el total de casas del Infonavit que fueron abandonadas en todo el país durante el año pasado. De acuerdo con un diagnóstico realizado por el instituto, a nivel nacional se tienen 58 mil 659 viviendas en esta condición.

Jalisco ocupó la primera posición sólo el año pasado, con cinco mil 939. La Entidad está por encima de Nuevo León y del Estado de México.

En el diagnóstico se destaca que en el país hay desarrollos que no cuentan con servicios básicos, como agua o electricidad, una situación muy común en las viviendas abandonadas.

Antecedentes

Con el propósito de abatir los problemas de inseguridad y salud que provoca la gran cantidad de casas-habitación abandonadas que se encuentran en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, desde 2010, el Ayuntamiento firmó un convenio de coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que pretendía disminuir sustancialmente el precio de las fincas que se encontraban en estas condiciones.

En lo que respecta al Ayuntamiento, éste condonaría en su totalidad los adeudos por concepto de agua potable o predial que tuvieran los inmuebles, para que la gente regresara a vivir a las casas.

TELÓN DE FONDO

Preparan análisis para demoler fincas en riesgo en el municipio

El presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, informó en febrero de este año que llevarían a cabo mesas de trabajo para abordar la problemática de viviendas abandonadas en municipios de la Zona Metropolitana. Recordó que la problemática se generó tras una política que priorizó el desarrollo de fraccionamientos en lugar de promover la vivienda vertical en zonas consolidadas y con servicios.

Según el alcalde de ese municipio, en el Área Metropolitana existen 218 mil viviendas abandonadas, de las cuales 68 mil 758 están en Tlajomulco. Le sigue Zapopan con 45 mil casas y Guadalajara con 35 mil viviendas.

Gustavo Rivera, titular del área de Gestión Integral de la Ciudad en Tlajomulco, dijo anteriormente que el Ayuntamiento realiza un censo para conocer cuántas viviendas en riesgo podrían ser derribadas. Estimó que el análisis quedará listo en un año. Tras ello, comenzarán con las demoliciones.

Municipios como El Salto, Tonalá, Tlajomulco e Ixtlahuacán de los Membrillos también tuvieron un crecimiento exponencial en vivienda horizontal, tras la misma política.

Sigue: #DebateInformador

¿Estaría dispuesto a rentar su casa a través del programa municipal de Tlajomulco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador