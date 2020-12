Ven presión a Pymes de Jalisco por alza salarial

Con el aval del Gobierno federal se aprobó un incremento de 15% al salario mínimo diario. Sin embargo, ante la crisis económica, la Coparmex advierte de afectaciones o cierres en 700 mil Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en el país. El problema para Jalisco es que “15% de las empresas afectadas están en el Estado, porque es líder en las Pymes a nivel nacional”, advierte Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Coparmex en Jalisco.

Aclara que el sector patronal no está en contra de que mejoren los ingresos de los trabajadores, pero preocupa el “efecto faro” que genera este incremento a los salarios individuales y colectivos a través de los sindicatos. “Es muy importante señalar que el aumento sólo es obligatorio para los empleados que tengan dicho ingreso (un salario mínimo diario)”.

El miércoles, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aumentó el salario mínimo de 123.22 pesos diarios a 141.70 (con excepción de la Frontera Norte).

Al respecto, Xavier Orendáin, titular de la Cámara de Comercio de Guadalajara, lamenta que la burocracia federal, desde el escritorio, decrete el salario de los trabajadores en lugar de aplicar incentivos para que el capital y el trabajo innoven y generen los mejores sueldos posibles. “Me parece un contrasentido que el Gobierno no apoye a las empresas”, pero también que no combata a la informalidad y siga apretando “a la base productiva. En Jalisco estamos unidos los trabajadores y los empresarios, el capital y el talento. En Jalisco no necesitamos que, por decreto, nos digan las cosas… actuamos en una lógica diferente y así lo hemos acordado con las cúpulas sindicales”.

Añade que la decisión federal parece más demagógica y populista, “porque no abona a la reactivación económica”.

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) también rechaza que sea por decreto la forma en la que se aumente el salario mínimo. El coordinador Rubén Masayi González Uyeda critica esa decisión cuando las empresas atraviesan por una severa crisis económica, además de reiterar que el Gobierno federal no apoya al sector empresarial, pero sí aumenta las obligaciones fiscales.

El miércoles pasado se aprobó un incremento global del 15% en el salario mínimo diario. EL INFORMADOR/Archivo

Sector empresarial advierte de más inflación e informalidad

El incremento del 15% al salario mínimo general y a todas las actividades que se incluyen en la lista de profesiones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) pueden generar presiones en el país, tanto en la inflación como incrementar los niveles de informalidad, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.

Para el sector privado, indicó que el incremento “parejo” del 15% al salario mínimo y para todos los salarios que se consideran como actividades profesionales “nos parece que es una decisión inadecuada”, que no considera la variable de la “realidad” que se vive, como el seguir en medio de una crisis económica.

“El ‘efecto faro’ nos preocupa. Al aumentar en esos porcentajes, van a presionar enormemente la capacidad productiva del país al incrementarse el consumo sin la contraparte, que es la producción. Esto puede provocar un aumento de los precios de forma general”.

Explicó que si aumenta el salario, pero no la capacidad productiva de un país, los precios tienden a subir y eso finalmente afecta el poder adquisitivo de las familias. “Y aumentará el índice inflacionario que tanto cuida el Banco de México”.

Además, la negociación de los contratos colectivos, que se realizan a principios del año, también se presionará porque pedirán ese 15%. “Habrá empresas pequeñas que no podrán pagar esto y pasarán a la informalidad”.

El problema es que, de los casi 56 millones de mexicanos de la Población Económicamente Activa (PEA), que es la fuerza trabajadora real de México, “20 millones están en la formalidad y 36 millones en la informalidad. El impacto que puede tener este aumento puede traducirse en más trabajadores informales”.

Integran más profesiones

La Conasami decidió que, para el próximo año, se integraran a dos nuevas profesiones a la lista de salarios mínimos; incluso, les dio incrementos salariales mayores que al resto del país.

Aunque en años pasados no se consideraron como profesiones, a la lista se sumarán las “trabajadoras del hogar” y los “jornaleros agrícolas”.

Pero no sólo eso. La Comisión decidió que se les dará un salario mayor al mínimo; es decir, las “trabajadoras domésticas” ganarán 160.19 pesos al día, ya que se les dio un incremento de 30%, con respecto al salario mínimo general que se tiene en el presente año.

Mientras que los “jornaleros agrícolas” recibirán un incremento de 25% para quedar su salario diario en 154.03 pesos.

Trabajadores involucrados

437 mil 379 jaliscienses están en el rango de un salario mínimo.

jaliscienses están en el rango de un salario mínimo. 11 millones 992 mil 639 mexicanos ganan hasta un salario mínimo.

mexicanos ganan hasta un salario mínimo. Las cifras incluyen a trabajadores formales e informales, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, siendo estos últimos los más vulnerables en cuanto a la aplicación del nuevo incremento salarial aprobado.

López Obrador descartó que el aumento afecte la economía y consideró una exageración las previsiones de quiebra lanzadas por la iniciativa privada.

López Obrador descarta que empresas cierren

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que el aumento del 15% del salario mínimo anunciado por su Gobierno es “justo y necesario”. Y descartó que, a raíz de esta medida, “vayan a quebrar” empresas o que crezca la inflación en el país.

“Es insensato hablar de que esto afectará la economía. ¿En la economía no cuentan los trabajadores? ¿Qué es la economía? Es la conjunción de la inversión, la actividad empresarial y los trabajadores. También se me hace una exageración decir que van a quebrar empresas por ese aumento salarial”, añadió López Obrador, quien aseguró que el Gobierno se reunió con las grandes empresas, pero no se alcanzó un acuerdo porque éstas planteaban un aumento menor.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó el miércoles un incremento global de 15% en el salario mínimo con el apoyo del Gobierno y del sector obrero, pero el voto en contra de todas las organizaciones empresariales.

Con la subida del 15%, el salario mínimo a nivel nacional pasa de 123.22 pesos diarios a 141.70.

“Lamento que no se haya logrado un acuerdo, pero es lo mejor... considero que fue una buena decisión la que se tomó en la Comisión”.

López Obrador recordó que, en 1980, el salario mínimo de México ocupaba el lugar número 12 en el mundo, mientras que en 2010, tras varios “gobiernos neoliberales”, había caído al lugar número 81.

A pesar de los últimos tres años de fuertes aumentos, el Gobierno mexicano calcula que se situará en el puesto 76.

“Los trabajadores tendrán un incremento a escala mundial que todavía avergüenza. ¿Cómo vamos a estar en el grupo del G20, de los países con más riqueza en el mundo, si ocupamos el lugar 76 en cuanto al salario?”, expresó el Presidente.

Y exigió una explicación a “quienes implementaron esta política en los gobiernos anteriores” justificando que un aumento del salario mínimo dispararía la inflación. “Nosotros llevamos dos años aumentando el salario mínimo y no hay inflación”.

ESTUDIO

Repunta la informalidad

La participación de la economía informal en la generación de riqueza, es decir, del Producto Interno Bruto (PIB), repuntó durante el año pasado al pasar de 22.6% en 2018 a 23% en 2019, mientras que el restante 77% fue generado por el sector formal, informó el Inegi.

Del citado 23% de la economía informal en 2019, la mitad corresponde al llamado sector informal, compuesto por aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios.

Mientras que la mitad restante corresponde a otras modalidades de la informalidad; es decir, todo trabajo que aún y cuando labora para las unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no cuenta con el amparo del marco legal e institucional (seguridad social y prestaciones sociales).

En cuanto a la ocupación laboral, 43.5% se emplea en el sector formal y 56.5% en la ocupación informal.

En riesgo, 700 mil negocios: Coparmex

Después de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un incremento al salario mínimo del 15% para 2021, el sector privado advirtió que ante la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus, miles de pequeñas y medianas empresas quebrarán.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que ese incremento “es irracional en estos momentos, no tiene lógica y provocará el cierre y la quiebra de 700 mil empresas en los próximos tres meses”, considerando la crisis económica que se enfrenta por el COVID-19.

“Con la determinación impuesta (por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador), se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento salarial, lo que combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia del COVID-19 y el consecuente cierre de las operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo”, dijo la Coparmex en un comunicado.

Además, lamentó que el Gobierno federal no otorga apoyos ante la crisis.

“Con la falta de apoyos gubernamentales federales y ahora con un incremento irracional al salario mínimo en el país, sin la gradualidad ni una lógica, se agrava el riesgo de que empresas desaparezcan en los próximos meses”.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contestó que las circunstancias de la economía son graves y ese incremento del 15% perjudicaría fuertemente a las micro y pequeñas empresas.

“Hace inviable la sobrevivencia de muchas empresas. Éstas son quienes, en razón de su debilidad económica, cubren mayormente las cantidades cercanas al salario mínimo general en México”.

Añadió que son las empresas de menor tamaño las que generan más empleo en el país y las que “enfrentan problemas mucho mayores, comparados con los que enfrentan las grandes empresas, pues no tienen las opciones de liquidez, de obtener créditos ni el acceso al financiamiento que sí tienen las grandes”.

Ante esa situación, se fomentará más la informalidad a costa de la productividad, un problema creciente.

Ante la crisis económica, el aumento del 15% en el salario mínimo podría detonar alzas en los precios de productos y servicios para el siguiente año. XINHUA/M. López

GUÍA

El aumento será en enero próximo

El Gobierno de México anunció que el salario mínimo aumentará 15% en enero.

El incremento está muy por encima de la tasa de inflación actual del país: 3.3 por ciento.

Los salarios mínimos en la Frontera Norte, que son más altos debido a los mayores costos de vida, también subirán 15 por ciento.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el sector empresarial propuso un aumento de 10%, pero fue rechazado por representantes laborales y gubernamentales en la comisión tripartita que determina los salarios mínimos.

en la comisión tripartita que determina los salarios mínimos. Añadió que los “trabajadores van a tener un aumento que, a escala mundial, todavía da vergüenza. El salario mínimo de México es el más bajo del continente —aunque está a la par con Haití— y el más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.

Sin embargo, la Coparmex respondió que el aumento y la pandemia del nuevo coronavirus podrían forzar a 700 mil empresas a cerrar sus puertas.

La producción económica de México se contrajo 18.7% en el segundo trimestre de este año, y 8.6% en el tercero, en gran parte debido a la pandemia.

López Obrador acentuó que el aumento —además de los incrementos de 16% y 20% en los últimos dos años, desde que AMLO asumió el cargo en diciembre de 2018— era necesario para compensar las décadas en las que el salario mínimo disminuyó en términos reales.

En Jalisco, las cúpulas empresariales (Coparmex, Cámara de Comercio y Consejo de Cámaras Industriales) criticaron que el Gobierno federal decrete este aumento desde el escritorio. También cuestionan que no apoye a las empresas con incentivos para reactivar la economía.

