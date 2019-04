Usuarios de Infonavit reportan trabas para recuperar el fondo de vivienda

El Gobierno federal reconoce que dos de cada cinco derechohabientes que solicitaron la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda en el Infonavit no tuvieron respuesta favorable; sin embargo, la nueva estrategia pretende agilizar el regreso de recursos.

Mientras tanto, en las oficinas del Infonavit en Guadalajara abundan los casos de personas que salen sin éxito y con más dudas. José de Jesús tuvo un accidente laboral en 1987 y recibió su pensión. Tras ver las noticias sobre la devolución de este fondo se comunicó vía telefónica y le respondieron que acudiera al módulo en Juan Palomar y Vallarta. “Llevé la resolución de la pensión, CURP, RFC, comprobante de domicilio y el número del IMSS, pero me respondieron que el Seguro Social me depositará a mi pensión. ¿Cuándo? No saben. Decepcionan a uno”.

Yolanda también visitó las oficinas para recuperar el ahorro de su esposo, quien murió hace 15 años. “El problema fue que no tengo la credencial del IFE, entonces te ponen trabas en lugar de darte soluciones”.

Tras 15 años de viuda, tramita la devolución de ahorros en Infonavit

Aunque su esposo falleció hace 15 años, Yolanda pretende recuperar los ahorros del fondo de vivienda acumulados por su pareja ante el Infonavit, debido a que nunca solicitó un crédito para la compra de una casa.

“Está perfecto que lo puedas tener, antes no te lo daban, se quedaban con él. Tenían que interponer una demanda y todo lo demás”.

Sin embargo, le parece poco el monto que le regresarán. “Mi esposo no cotizaba poquito, pero me darán como 38 mil pesos”.

A pesar de la cantidad, comenzará con los trámites. “Me piden copias, pero no tengo la credencial del IFE. Allí es donde te ponen trabas. Y ver lo de la Afore”.

Comenta que esto le genera un gasto y pérdida de tiempo, “pero no importa, lo voy a hacer, porque de que se queden con el dinero y que se lo roben, pues mejor lo recojo. Aunque son pocos pesos para lo que cotizó mi marido”.

En ocho años, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores devolvió 29 mil 747 millones de pesos del saldo de la subcuenta de vivienda a 450 mil trabajadores pensionados de Jalisco. Son los ahorros acumulados a lo largo de su vida laboral, correspondientes a las aportaciones bimestrales realizadas por los patrones equivalentes al 5% del sueldo, más prestaciones de cada trabajador.

Los recursos entregados a los pensionados de Jalisco representan casi una tercera parte del total de las devoluciones realizadas por este concepto a nivel nacional. Con corte a septiembre de 2018, el Infonavit reporta que ha entregado este beneficio a 1.8 millones de pensionados, “lo que representa un avance de 84.4% del total, con un monto acumulado entregado de 90 mil 339 millones de pesos”.

A mediados del año pasado, al anunciar que la devolución se podría realizar en línea a través de la firma electrónica, el extitular del instituto, David Penchyna, informó que diariamente se hacían devoluciones por el orden de los 60 millones de pesos, monto que podría incrementarse con este nuevo procedimiento.

Por su parte, el académico de la UdeG, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, apunta que el monto regresado es alto porque se tienen dispersas más de 50 millones de cuentas individuales. “¿Cuánta de esa gente se murió y nadie sabe? ¿Cuántos deudos de esas personas no se han atrevido a preguntar? Por eso a veces hay que tener un poquito de curiosidad con ese tema. Además, es su dinero”.

CLAVES

Devolución de la subcuenta de vivienda

La devolución anterior a la reforma al Artículo 8 se reclamaba por la vía judicial ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, procedimientos que llegaban a tardar hasta ocho años en un laudo favorable para el afiliado.

Tras la reforma de ese artículo, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Infonavit, del 12 de enero de 2012, se implementa la devolución por la vía administrativa, mediante la declaración de beneficiarios, lo que reduce el tiempo del procedimiento a tres meses en promedio.

En noviembre de 2017 se impulsó un ajuste al procedimiento. Los casos en los que se contaba con pensión por orfandad, viudez y ascendencia, otorgada por el IMSS, prescinden de la tramitación de la declaración de beneficiarios, reduciendo los tiempos del procedimiento.

A finales de 2017 se dio inicio a la operación de un nuevo esquema de atención a beneficiarios que reclaman este saldo de algún derechohabiente fallecido. Ya no era necesario interponer un juicio laboral ante la Procuraduría Federal de Protección al Trabajador, lo que agilizó el trámite de la devolución y bajó las cargas administrativas tanto para beneficiarios como para el Infonavit.

En los Centros de Servicio Infonavit (Cesi) existe una sobredemanda de la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda para pensionados.

El proyecto de devolución del saldo de la subcuenta de vivienda amplía la oferta de servicios en el Infonavit para atender a los derechohabientes. Incluye la devolución automática mediante la e.firma (firma electrónica) y la devolución por medio de dispositivos móviles.

A juicio, 1 de cada 10 jaliscienses

En Jalisco, al menos 49 mil 805 pensionados interpusieron demandas para recuperar los saldos a favor de la subcuenta de vivienda del Infonavit, a quienes se les devolvió una bolsa general de cinco mil 213 millones de pesos. Estos forman parte de un universo de 450 mil personas que han obtenido el reembolso en la Entidad por este concepto entre 2011 y 2018; es decir, uno de cada 10 debió promover un juicio para recibir el dinero ahorrado a lo largo de su vida laboral en el rubro de vivienda.

En el desglose, 43 mil 391 beneficiarios forman parte del Grupo 2, correspondiente a pensionados que presentaron una demanda y tuvieron una resolución a su favor, pues previo a la reforma a la Ley del Infonavit de 2012, para tramitar la devolución se tenía que llevar a cabo un proceso judicial (amparo o laudo).

Los otros seis mil 414 pensionados forman parte del Grupo 3. Son quienes presentaron una demanda, pero se desistieron para obtener los recursos.

Aunque el Grupo 4, conformado por más de 88 mil pensionados, también incluye a personas que han demandado al organismo, se encuentra integrado mayoritariamente por quienes no habían solicitado el retorno de sus ahorros.

Al cierre de 2017, por el incumplimiento en la falta de devoluciones, en Jalisco se contabilizaron mil 800 juicios de esta índole contra el Infonavit.

Por ello se promovió que el organismo devolviera de forma inmediata los saldos a los familiares de un derechohabiente fallecido sin necesidad de ir a juicio.

El académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ángel Guillermo Ruiz Moreno, recuerda que el organismo enfrentaba miles de juicios de este tipo. “¿Para qué estamos sobresaturando a los tribunales por esto?, cuando se trata de un derecho, de un derecho irrenunciable. Se tuvo que cambiar la mentalidad”.

A partir de febrero de 2018 se eliminó el que los beneficiarios en el Régimen 73 tuvieran que demandar para la entrega de recursos de la subcuenta que le correspondían al pensionado fallecido.

La Delegación de Infonavit reportó en su informe sexenal que, con esta medida, se evitarán entre mil 500 y mil 800 demandas anuales por este concepto.

Con esta medida, se destaca en el documento, se obtienen también ahorros por la simplificación en la administración de juicios y en el pago a despachos por la atención y seguimiento a estos casos.

GUÍA

¿Qué es la devolución de la subcuenta de vivienda?

A lo largo de la vida laboral de un trabajador se acumula un ahorro que el Infonavit guarda en una cuenta de vivienda. El saldo se forma con las aportaciones que realiza el patrón y equivalen al 5% del salario integrado del trabajador, es decir: sueldo más prestaciones (gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones y prestaciones en especie, entre otros).

LAS CLASIFICACIONES

Subcuenta de vivienda 1997

Esta cuenta se formó con las aportaciones que hicieron los patrones a partir del 1 de julio de 1997. Se entrega el ahorro con los rendimientos generados hasta el momento de su retiro.

Requisitos

Contar con el dictamen de pensión expedido por el IMSS, con fecha posterior al 1 de julio de 1997.

No tener un crédito del Infonavit vigente.

Si es beneficiario reconocido ante el IMSS, no requiere la designación de beneficiarios emitida por la Junta de Conciliación y Arbitraje.

En caso de no ser beneficiario legal (cónyuge, descendiente, ascendiente o concubina) y, por lo tanto, no cuenta con el dictamen de pensión del titular finado, es indispensable acreditar esa condición mediante la resolución de designación de beneficiarios emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Si está en proceso de aclaración de homonimia, es necesario concluirlo antes de iniciar el trámite de retiro.

Realiza su trámite en el Infonavit o Afore.

Subcuenta de vivienda 1992

Está conformado por las aportaciones patronales realizadas entre 1972 y 1992. Estos ahorros no generaron rendimientos debido a la legislación vigente en ese momento.

Requisitos

Tener 65 años o más.

Estar registrado ante cualquier Afore en el país.

Solicitar sus ahorros en la Afore en la que se encuentra.

Entrar a la página de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para informarse sobre los pasos a seguir.

Si se pensionó después del 13 de enero de 2012, ahora puede solicitar la devolución de su ahorro en Mi Cuenta Infonavit. Sólo necesita su firma electrónica avanzada vigente y su CLABE interbancaria. En esta misma solicitud, el Infonavit también le devolverá todo lo ahorrado en la subcuenta de vivienda 1997.

Si no cuenta con su firma electrónica avanzada (e.firma), ingrese a la página del SAT para mayor información.

A partir de febrero de 2018 se eliminó el que los beneficiarios en el Régimen 73 tuvieran que demandar para la entrega de recursos de la subcuenta que le correspondían al pensionado fallecido. EL INFORMADOR/Archivo

Fondo de ahorro 72-92

A este fondo se destinaron las aportaciones patronales de 1992 a junio de 1997. Estos ahorros se entregan con los rendimientos generados hasta el momento de su retiro.

Requisitos

Si tiene más de 50 años y también más de un año sin trabajar, acuda con su Número de Seguridad Social al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano (en Guadalajara es en el edificio entre Juan Palomar y Vallarta).

En caso de tener una resolución de pensión del IMSS por incapacidad, invalidez o cesantía y vejez, llame al Infonatel.

Si es jubilado por un plan privado, acuda al Cesi más cercano con su hoja de jubilación y una identificación oficial vigente para comenzar con el trámite.

En caso de ser beneficiario de un pensionado que falleció, lleve al Cesi más cercano los documentos solicitados en la página del Infonavit.

Regresan excedentes

En 2003, Héctor Manuel solicitó un crédito al Infonavit, el cual dejó de pagar 10 años después. A pesar de que ya estaba cubierto el adeudo, recientemente decidió comunicarse para dejar todo en orden, y fue cuando se enteró que tiene un saldo a su favor, correspondiente a pagos en “exceso” por cinco mil pesos. “Cada quincena le están descontando a uno en la empresa, pero ya cuando hacen el corte, se pasaron algunas quincenas”.

Explica que si los acreditados no preguntan y no revisan su cuenta, no se enterarán que tienen “un peso guardado”.

“Yo caí en cuenta porque hablé por teléfono para dar de baja el crédito, porque ya lo había pagado, y me comentaron que tenía un excedente de algunos pagos. Lo pagué en 2013, desde entonces ya no realicé movimientos. Ahorita puedo salir de un apuro con cinco mil pesos adicionales”.

Aunque la semana pasada acudió a las oficinas del Infonavit, le aclararon que el proceso de devolución se puede realizar en línea. “Todo mi trámite debe ser en línea con la firma electrónica, es por la vía de internet”.

En la pasada administración, el instituto identificó que de los 83 trámites que se atendían en las sedes del organismo y en el Infonatel, los dos servicios más demandados eran la “devolución de pagos en exceso” y la “corrección del RFC”, en los centros de servicio de información.

En 2017 se implementó un plan piloto en cuatro Estados para intentar reducir estos trámites a través de diferentes vías. Sin embargo, se determinó que los resultados no fueron los óptimos y se tomaron otras medidas. Finalmente, se decidió que los trámites deben realizarse en línea.

Se estimaba que, a diciembre de 2018, la bolsa a devolver por este concepto sería de alrededor de cinco mil 647 mil millones de pesos a 1.3 millones de acreditados.

Imperan dudas en trámites

En las oficinas del Infonavit en Jalisco abundan los casos de personas que acuden a solicitar información sobre la devolución del Fondo de Ahorro 72-92, correspondiente a los trabajadores que cotizaron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante ese periodo, pero que nunca reclamaron el monto ahorrado. José de Jesús comenzó a trabajar a partir de 1972 y durante 18 años cotizó ante el IMSS; sin embargo, tuvo un accidente laboral en 1987 y recibió su pensión. “Cuando cerramos todo eso fui al Infonavit para ver si me darían algún ‘cinco’, porque estuve todo el tiempo dando vueltas en el Seguro Social, pero que no había nada”.

Tras ver las noticias sobre la devolución de este fondo se comunicó vía telefónica al organismo y le respondieron que acudiera al módulo ubicado en Juan Palomar y Vallarta. “Me pidieron que llevara la resolución de la pensión, CURP, RFC, comprobante de domicilio y el número del IMSS, pero ahorita me dijeron: ‘No, usted no ocupa nada. El Seguro se lo va a depositar a su pensión. ¿Cuándo? Quién sabe. Estuve más de 18 años pagando al Infonavit y no me dieron ni un peso, ni casa ni nada”.

Juan Carlos también acudió la semana pasada para tramitar el reembolso. A pesar de considerar que los trámites son más accesibles que hace algunos años cuando acudió por primera vez a solicitar los recursos, apunta que sí tuvo complicaciones, pues le faltaban las copias.

“Pero no son muy claros en la información que dan. El acta de nacimiento la traje en tamaño oficio y es en tamaño carta”.

A partir del pasado 1 de abril, el Infonavit inició la devolución automática del Fondo de Ahorro 72-92. A través de este nuevo mecanismo, se devolverán 246.5 millones de pesos a 282 mil pensionados de todo el país.

El organismo contemplará también a los beneficiarios de quienes ya fallecieron y actualmente reciben el depósito de la pensión del Seguro Social.

Los recursos captados por el Infonavit entre mayo de 1972 y febrero de 1992, y que no se utilizaron para la adquisición de un inmueble, están depositados en este fondo. Son distintos a los acumulados en las subcuentas de vivienda de los trabajadores, creadas a partir del nacimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro en 1992.

A principios de este mes, el titular del instituto, Carlos Martínez, informó que la devolución automática será depositada de manera directa a las cuentas en las que los jubilados reciben mensualmente el pago de la pensión del IMSS, lo que permite cuadriplicar la velocidad con la que se hacía en otros años.

A diciembre de 2018, el saldo del Fondo de Ahorro era de siete mil 47 millones de pesos, correspondientes a 25.1 millones de cuentas.

Hasta marzo pasado sólo se habían restituido mil 68 millones de pesos.

Los reembolsos van a la baja

El Infonavit reportó que en los últimos seis años, las solicitudes de devolución del Fondo de Ahorro 72-92 van a la baja en 77.6%. Esta disminución en las solicitudes se debe a que los trabajadores con derecho a obtener dichos recursos no tenían la información necesaria o no realizaban los procesos de recuperación, ya que son trámites que requieren visitas a los centros de servicio del Infonavit.

“Con estas medidas (la devolución automática), el Instituto contribuye a reducir el rezago en la devolución del Fondo de Ahorro 72-92 y entregará al trabajador pensionado los recursos que le pertenecen, además de que no les quitará tiempo ni gastarán en transporte al hacer uso de las transferencias electrónicas para hacerles llegar su dinero a la misma cuenta donde reciben su pensión”, se informó en un comunicado.

En el caso de los usuarios que cuenten con recursos en el fondo de ahorro, pero no son pensionados del IMSS, serán atendidos a través de Infonatel y Mi Cuenta Infonavit.

En ocho años, el Infonavit devolvió el saldo de la subcuenta de vivienda a 450 mil jaliscienses. EL INFORMADOR/F. Atilano

LA VOZ DEL EXPERTO

“Desconocen sus derechos”

Ángel Guillermo Ruiz Moreno (académico de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH).

Ángel Guillermo Ruiz Moreno destaca que muchos pensionados o familiares de derechohabientes fallecidos no solicitan la devolución de la subcuenta de vivienda en el Infonavit porque no tienen conocimiento sobre el tema. “Desconocen sus derechos”.

Remarca que la gente no pide información, pero otra desventaja es que, por cada mil abogados laboralistas que hay en el país, sólo uno es experto en el tema.

Subraya que la mayoría ignora que puede solicitar también la devolución del Ahorro de Retiro del 2%. “Es un recurso que es del trabajador, junto con lo de la vivienda. Por lo tanto, lo que se debe hacer es, primero, acudir al Seguro Social para la pensión”.

En caso de recibir una respuesta negativa de la pensión, recuerda, puede acudir directamente al Infonavit y recoger ese 5%, ya sea personal o familiar. “Si no le otorgan la pensión, sí tiene ese derecho”.

Por ello, insiste en que se debe reclamar tanto el fondo de ahorro como la subcuenta de vivienda. “Es imposible que el Seguro Social le diga a la gente: ‘Oye, aun no vienes por tu pensión’. No. Para eso se necesita educación. Hay que tratar de educarnos en ese sentido”.

Durante una década, el académico fue también jefe de Asuntos Legales del IMSS, por lo que tiene muy claro que muchas personas no están acostumbradas a exigir sus derechos en materia de seguridad social, pero se trata de un tema que debe interesar a todos.

Aunque considera que estos trámites se pueden realizar sin un abogado, de tener dudas, recomienda acudir a uno que tenga conocimientos de seguridad social.

