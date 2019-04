Sufren calvario por fraude en créditos del Infonavit

Trabajadores de Jalisco alertan sobre un esquema fraudulento de robo de identidad en el Infonavit, pagando créditos a su nombre que jamás solicitaron. El problema es que, a pesar de las denuncias o quejas presentadas, no hay soluciones por parte de autoridades federales y estatales.

Víctimas revelan que desconocidos falsificaron su información y pidieron créditos para adquirir viviendas, que alcanzan hasta 1.5 millones de pesos. Lo anterior ha provocado una retención mensual en sus salarios de hasta 15 mil pesos, equivalentes a más de la mitad de sus sueldos.

Mónica Arellano y Jésica Sandoval, trabajadoras en una empresa de tecnología, explican que utilizaron sus nombres para adquirir créditos por 1.4 millones y 1.5 millones de pesos para dos viviendas, respectivamente, en Tepic, Nayarit.

Arturo Cobo Gómez, otro afectado, también interpuso una denuncia por el robo de identidad desde abril de 2018, pero aún no resuelve el problema. Sufrió un fraude por un crédito por un millón de pesos para un inmueble en Tonalá.

Se suma Guillermo Llamas, quien indica que falsificaron tanto su identificación del Instituto Nacional Electoral como el sello de la compañía donde labora para obtener una casa de 1.8 millones de pesos en Ensenada, Baja California.

Ayer, Jesica Sandoval actualizó que ya acudió un grupo de afectados al Infonavit “para pedir que se conceda una prórroga de tres meses para el cese de descuentos, dado que la Fiscalía de Jalisco toma mucho tiempo en avanzar en las investigaciones”. El compromiso de la delegación federal es tramitar el recurso, pero habrá “una respuesta a finales de mes”.

Guillermo Llamas está a la espera de que se asigne una fecha con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la prueba de grafoscopía para demostrar que no firmó el crédito. Por su parte, Mónica Arellano subraya que no hay novedades en su caso.

Arturo Cobo, otra víctima, añade que ya tiene cita en Ciencias Forenses, pero hasta el 17 de mayo.

Ante esta situación, la oficina central del Infonavit minimizó la situación a través de un comunicado oficial. Señaló que en todo el país, desde 2010, sólo se han presentado 130 denuncias por usurpación de identidad en la compra de una hipoteca y mil 519 por el uso indebido de un crédito Mejoravit.



Hasta febrero pasado, Mónica Arellano no sabía que su crédito del Infonavit estaba siendo utilizado por otra persona para adquirir una vivienda en Tepic, Nayarit. El departamento de nómina de la empresa donde labora la puso al tanto de esta situación.

Mediante la suplantación de identidad pidieron a nombre de ella un crédito por más 1.4 millones de pesos para adquirir una finca en la capital nayarita (con valor de 3.8 millones de pesos). El crédito fue de tipo conyugal, pese a que Mónica nunca ha estado casada.

Por lo anterior, cada mes le descuentan 15 mil pesos, más de la mitad de su sueldo, para realizar el pago de ese crédito conyugal que jamás pidió.

Tras el aviso de su empresa, a las 16:10 horas del 15 de febrero de 2019, Mónica presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la suplantación de identidad, para que ésta, a su vez, exhorte a la Notaria 18 de Nayarit, lugar donde se presentaron y consignaron los documentos para comprar esa finca, a reenviarlos a la Fiscalía para corroborar el fraude de identidad.

Sin embargo, la situación continúa sin resolverse y el titular de la Notaria 18, Jesús Toris Lora, aún no responde a la solicitud de la Fiscalía estatal.

“El pasado 5 de marzo también me tocó hablar con el gerente del área jurídica del Infonavit, está ayudando en mi caso y en el de Jésica Sandoval (otra trabajadora afectada) para solicitar a la oficina de Nayarit los documentos de nuestros créditos”.

Mónica Arellano lamenta que no tengan certeza de cuándo solucionarán el problema. EL INFORMADOR/A. Navarro

Un año sin solución

Arturo Cobo recibe un descuento mensual de 10 mil pesos por un crédito hipotecario de un millón de pesos para una vivienda ubicada en Tonalá, Jalisco. Se percató del fraude en marzo de 2018, y se dirigió rápidamente a la delegación estatal del Infonavit para denunciar.

Al principio, la dependencia federal le pidió corroborar su propia identidad mediante la certificación de su número único de registro ante Instituto Mexicano del Seguro Social. “Puede que tengas algún homónimo”, le respondieron. Luego de certificarse, Arturo levantó la denuncia ante la Fiscalía General en abril de 2018, pero no ha tenido respuesta.

“Me falsificaron la credencial del INE y la copia la utilizaron para pedir el crédito. La huella está más cargada a la derecha, también cambiaron el código postal y un número más, pero con el domicilio y el resto de los datos que son los míos”, relata Arturo.

Otro problema para este trabajador es que la Notaria 37, encabezada por Miguel Ernesto Negrete de Alba, no ha presentado la documentación falsa para que Fiscalía corrobore la autenticidad. A pesar de intentar contactar a Negrete de Alba en repetidas ocasiones desde julio de 2018, incluyendo visitas presenciales a su oficina, Arturo no ha recibido respuesta.

Falsifican firma

Desde hace dos años, Guillermo Llamas sufre la retención de 13 mil pesos mensuales de su salario por un crédito de un millón de pesos en el Infonavit que jamás solicitó. Falsificaron su identificación oficial y la firma de su empresa para comprar un predio en Ensenada, Baja California.

“La empresa me dice que el sello utilizado es de hace cinco o seis años y es apócrifo, y la persona que supuestamente firmó por parte de la empresa, una tal Mariana Sandoval Martínez, no existe y nunca ha trabajado allí”, cuenta Guillermo.

La credencia de elector falsificada tampoco concuerda con la de Guillermo Llamas. Los falsificadores presentaron una copia del Instituto Electoral con un domicilio falsificado en Ensenada y una foto que no es de Guillermo Llamas.

Además del agravio patrimonial, Llamas se ha topado con la falta de respuesta tanto de la Fiscalía General de Jalisco como del Departamento de denuncias de Infonavit a nivel nacional. La Fiscalía le asegura que ya se envió el requerimiento al Infonavit, consistente en una prueba grafoscópica que autentifica la veracidad de la firma que aparece en un documento para detener el cobro del crédito.

Sin embargo, desde el Infonavit le han respondido que no han recibido notificación de la Fiscalía; por lo tanto, las mensualidades se las siguen cobrando a Guillermo, perdiendo más de la mitad de sus ingresos.

Consuman ilícito en Tepic

La historia de Jésica Sandoval es muy parecida a la de Mónica Arellano. Se enteró que pidieron un crédito a su nombre en febrero pasado por 1.5 millones de pesos para la compra de una vivienda en Tepic. Por eso ya presentó su denuncia ante la Fiscalía el 11 de febrero de este año, ante el agente del Ministerio Público, Juan Pablo Martínez Aviña.

Al igual que Mónica, también denunció que Jesús Toris Lara, Notario 18 de Nayarit, no ha respondido a la petición para entregar la documentación a la Fiscalía para corroborar la falsedad y el fraude perpetrado. Sin embargo, su caso ya fue asignado a una agencia de Ministerio Público luego de recabar las muestras de que su firma fue falsificada.

Finalmente, el 8 de marzo de este año, el delegado estatal del Infonavit, José Alberto Alcántara Flores, recibió un documento en el que se solicita el cese de los descuentos en nómina, por parte del abogado Álvaro Cervantes López, agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 06 de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales No Violentos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

“Ahora necesitamos que el Infonavit responda… en los otros casos tampoco ha respondido. En otros casos no les han dado ninguna respuesta… señalan que se están exagerando las cosas y no son tantos los casos de robo de identidad”, acentúa Jésica.

De acuerdo con Jésica y los otros testimonios recabados, el Infonavit tendría que responder a la brevedad para cancelar los pagos o descuentos, pero hasta el momento no lo ha hecho.

TELÓN DE FONDO

Hay 130 denuncias desde 2010: Infonavit

Por medio de un comunicado oficial, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aseguró que, desde 2010, el organismo sólo ha recibido 130 denuncias por la adquisición de un crédito hipotecario.

Sin embargo, no se tuvo la posibilidad de entrevistar ni al delegado, Alberto Alcántara Flores, ni a personal del área jurídica estatal o nacional del organismo, con el objetivo de ampliar los detalles, como el número de denuncias de robo de identidad por Estado, el tiempo de seguimiento a los afectados o las políticas para evitar el robo de identidad.

El Infonavit también reconoció que, de 2010 a la fecha, se presentaron en México mil 519 denuncias por robos de identidad para adquirir un crédito Mejoravit, tipo de financiamiento que se otorga a propietarios de vivienda para remodelarla o ampliada. En el comunicado, el instituto anunció que, a partir de este año, habrá un protocolo para garantizar la protección de datos personales de sus más de 60 millones de derechohabientes registrados, mediante un convenio con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Ante las quejas por la falta de atención y seguimiento de las denuncias de robo de identidad, contesta que procede con la cancelación del crédito, devolviendo las cantidades que le corresponden a la subcuenta y restituyendo su derecho al crédito.

Sin dar una entrevista sobre el tema, el Infonavit minimiza el robo de identidad con el que la delincuencia obtiene créditos para viviendas. EL INFORMADOR/E. Barrera

Pierde su crédito

Lo que empezó como el sueño de un obrero por hacerse de una casa para su familia, terminó en una suplantación de identidad por una casa que jamás compró. Antonio de Jesús Montaño, con 30 años de edad, aseguró que el robo de identidad lo orilló a renunciar a su trabajo y a la posterior restitución de su crédito, luego de un proceso largo e infructuoso.

Todo empezó cuando decidió ver futuras casas y acudió a un fraccionamiento de Tlajomulco. Decidió dar un apartado de 500 pesos para una vivienda que le había llamado la atención, pero luego de unos días, avisó que había encontrado una mejor opción. Lo anterior no le importó a la constructora, que decidió descontarle mil 700 pesos mensuales de su salario, casi la mitad de su sueldo, durante cinco meses. “Falsificaron mi firma y todos los procedimientos que tienen que hacerse. Me rebajaron una casa que nunca me entregaron”.

Después de percatarse del fraude, acudió al Infonavit para cancelar el crédito. “Fui varias veces hasta que los enfade. Al final sólo me dijeron que me darían de baja la casa como si hubiese descartado el crédito. Quedé en ceros, el dinero que se me rebajó en la nómina nunca me lo regresaron”.

Cuando quiso denunciar ante la Fiscalía, asegura que un abogado tomó su caso, pero también le quitó dinero y nunca le dio seguimiento al caso.

Actualmente, trabaja en el sector informal. Aunque ya no cotiza para recibir prestaciones sociales, asevera que prefiere estar así que volver a vivir una experiencia similar con la suplantación de identidad. “Tengo cierto miedo”.

GUÍA

Recomendaciones

Algunas de las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para evitar el robo de identidad son resguardar los documentos personales, así como los datos financieros, para evitar que personas extrañas tengan acceso.

El organismo pide verificar los estados de cuenta con la finalidad de identificar movimientos extraños y, en caso de que éstos se presenten, se tendrá que acudir a la misma Condusef para descartar el robo de identidad.

Acentúa que existen muchos trabajadores que ya se pensionaron o son beneficiarios que, por desconocimiento, no han solicitado la devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda, por lo que resalta la importancia de difundir que ya se puede realizar y recuperar dicho ahorro que se acumuló a lo largo de la vida laboral.

Alertan por actividad “sospechosa”

De 2010 a la fecha se han registrado 130 denuncias por la suplantación de identidad en la solicitud de créditos de vivienda. Información proporcionada por el instituto a EL UNIVERSAL detalla que el Infonavit tiene 60 millones de afiliados y en los últimos 19 años sólo se han registrado esas denuncias por este ilícito. Y en la segunda quincena de marzo pasado, ya se habían entregado 96 mil 169 créditos en este año.

En su portal señala los pasos que el trabajador debe seguir en caso de detectar alguna actividad “sospechosa”, como el que su crédito haya sido cobrado.

Para que el derechohabiente pueda iniciar una investigación deberá acudir al área jurídica o de crédito de la delegación regional más cercana a su domicilio, o bien, en la Gerencia de denuncias, investigaciones especiales y asuntos penales ubicada en la avenida Barranca del Muerto, en la Delegación Álvaro Obregón.

El trabajador deberá llevar la denuncia presentada ante el Ministerio Público, con el número de la carpeta de investigación. Además, deberá solicitar a la autoridad ministerial que emita un dictamen pericial de grafoscopía y documentoscopía, que son las pruebas para determinar que la firma del contrato de crédito no fue puesta “de puño y letra” del afectado, “siendo necesario contar con los elementos de prueba suficientes para tener la seguridad y legalidad jurídica, con toda certeza de que no firmó, aceptó o se le obligó en el contrato de apertura del crédito”.

El derechohabiente deberá llevar consigo la certificación en original del Número de Seguridad Social, una copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, identificación oficial en original y copia, acta de nacimiento y carta del empleador.

Esa carta deberá tener los siguientes datos: nombre de la persona que firma los avisos de retención de descuentos y su firma; el domicilio en el que se reciben los avisos de retención de descuentos, el domicilio laboral donde el afectado presta sus servicios y el sello utilizado para recibir los avisos, así como una descripción de la manera en la que se enteraron del crédito ejercido ante el Infonavit.

Por un crédito que jamás tramitó, Arturo Cobo recibe un descuento mensual de 10 mil pesos de su salario. La vivienda tiene un costo de un millón en Tonalá. EL INFORMADOR/A. Navarro

Inmobiliarios se blindan

Desde hace cinco años, la Delegación Occidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ejerce revisiones exhaustivas para evitar robos de identidad o casas compradas con dinero ilícito, asegura Gustavo Núñez, vicepresidente de operaciones.

“Realizamos todas nuestras operaciones bajo notaría y ésta tiene sus sistemas para verificar la identidad de cada comprador con las credenciales de elector. También hacemos chequeos con el Infonavit y no nos apresuramos en cerrar la negociación, sino que nos damos un par de días para investigar a las personas que estamos vendiendo y no caer en estos juegos”.

Según la ADI, también se contrata a despachos jurídicos para certificar tanto la identidad del cliente como la procedencia de sus recursos económicos, en un proceso que dura cinco días hábiles en promedio.

“Tenemos que correr un proceso en el que se contrata a una agencia de investigación para que indague los datos de esta persona, tanto en juicios o cosas penales, y podamos tener certeza que esa persona no nos traerá problemas, ni en robo de identidad ni en lavado de dinero”.

El proceso también involucra la capacitación del vendedor inmobiliario para que transmita las implicaciones de estas medidas a sus clientes, y se trabaja estrechamente con el Colegio de Notarios de Jalisco y sus archivos para estipular la procedencia de los papeles con los que se adquiere una vivienda, enfatiza Gustavo Núñez.

Aunque se le solicitó una entrevista, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) declinó, aduciendo que era un asunto específico del Infonavit. Sin embargo, la ADI asegura tener convenios con la Canadevi para reducir el robo de identidad en la adquisición de casas.

Preocupan delitos al sector de la construcción

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Jalisco, Luis Rafael Méndez Jaled, manifiesta su preocupación por la incidencia del robo de identidad en los créditos hipotecarios del Infonavit, asegurando que es necesario incrementar las medidas de seguridad para reducir estos casos.

“Es lamentable, se vulnera en todos los sentidos el estado de derecho y es muy delicado. Creo que deberían, tanto el Infonavit como las partes que integran este sistema, implementar un mecanismo más agresivo en cuanto a la vigilancia para que ya no suceda esto. Es ya complicado para un trabajador estar pagando su crédito, por lo que con este tipo de prácticas delictivas, el tema se hace más delicado”.

Añade la necesidad de combatir la corrupción para bajar la incidencia de este delito, que afecta indirectamente la credibilidad de todo el sector de la vivienda: “Para que se llegue a dar esto se necesitan varios pasos, no sólo es enseñar la identificación oficial, es todo un proceso en el que varias personas pueden estar interviniendo. Habría que ir más a fondo para ver de dónde viene el tema”.

