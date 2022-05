El gobernador de Jalisco prometió recursos para que el Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) fuera el más grande del Estado, pero el apoyo quedó en palabras y actualmente carece de aulas, laboratorios y hasta de conexión al drenaje.

La coordinadora del plantel, Leticia Leal Moya, informa que está pendiente de terminar y equipar un edificio con 39 salones. El mandatario estatal acudió hace más de un año y puso la primera piedra, aunque luego no proporcionó el presupuesto suficiente para concluirlo.

“Tenemos parada la obra. Para el semestre que entra ya no tendremos aulas disponibles. Ahorita contamos con sólo 36 para 48 grupos, por eso hay alumnos tomando clases bajo toldos”.

También les faltan equipos de cómputo y laboratorios para las carreras de Ciencias de la Salud e Ingenierías. Los estudiantes deben trasladarse a otros centros para hacer prácticas.

Sobre la carencia del drenaje, explica que no tienen el servicio porque en la zona no hay infraestructura para conectarse al alcantarillado público. Se tiene una fosa séptica, pero con el crecimiento de la población estudiantil se complica seguir en esa condición. “Por eso vamos a alzar la voz y exigir que se reasigne una partida especial al centro, para que no se quede como una vivienda más abandonada, como un elefante blanco”.

Actualmente hay mil 500 alumnos, cuando la proyección es llegar a 15 mil. Por la falta de presupuesto y el incumplimiento del gobernador, está aumentando el número de rechazados.

El maltrato presupuestal del Gobierno del Estado también implica no poder ampliar programas de becas a estudiantes o generar apoyos a proyectos de emprendedores, explica Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

En el caso del Centro Universitario de Tlaquepaque, no se han podido iniciar las obras por la falta de apoyo estatal.

Por otra parte, la UdeG agradeció a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por confirmar el acompañamiento de observadores a la movilización de hoy.

Ante el incumplimiento en la entrega de recursos estatales, los alumnos del CUTlajomulco toman clases bajo toldos. ESPECIAL

Gobierno estatal quita más de 680 MDP a la UdeG: Villanueva

En los últimos dos años, la Universidad de Guadalajara (UdeG) dejó de recibir más de 680 millones de pesos (MDP) por parte del Gobierno de Jalisco, debido a que les quitó recursos para infraestructura educativa y destinó un presupuesto por debajo del crecimiento que tuvo el gasto estatal.

Ricardo Villanueva, rector de la UdeG, informa que el año pasado les quitaron 140 millones de pesos que ya estaban etiquetados para el Museo de Ciencias Ambientales.

Y cuestiona por qué si el presupuesto de Jalisco crece en un 10 por ciento, el de la Universidad solamente aumenta un 3.4 por ciento. “La Universidad siempre ha crecido por encima de lo que crece Jalisco (en la matrícula)”.

Aunque en las últimas semanas, el Gobierno del Estado y la casa de estudios habían retomado el diálogo por los presuntos intentos de privación ilegal de la libertad denunciados por estudiantes, éste se volvió a romper.

“Lo que reventó otra vez la negociación, fue que el gobernador vuelve a pedir silencio de parte de la Universidad ante los temas polémicos de Jalisco, y eso no es negociable de parte de nosotros”.

En las conversaciones que se tuvieron se trataron los temas presupuestales. “No específicamente reponer esos 140 millones de pesos (para el Museo Ambiental), pero sí reponer el presupuesto de la Universidad”.

Subraya que habían platicado sobre la posibilidad de que la UdeG tuviera un presupuesto justo, “y mostré toda la disposición de que nos importa mucho terminar el CUTlajomulco, el CUTlaquepaque, las preparatorias nuevas… ese es el interés de nosotros”. Lo anterior, aclara, pese a todos los agravios y los adjetivos que han usado en contra de la Universidad. “Yo el orgullo, me puedo tragar el que sea, pero la dignidad, no. A partir de ahí, el Gobernador se molestó, por no tener nosotros esa disposición. Y por eso tuvimos que cerrar ese diálogo”.

CLAVES

Los apartan de ejecución de obras

Bolsa. La Universidad de Guadalajara no sólo comenzó a recibir menos recursos por parte del Gobierno estatal para infraestructura educativa, sino que tampoco podrá ejecutar las obras de la bolsa etiquetada para este fin. “Llegamos a tener 340 millones de pesos y ahorita sólo llegamos a tener 228 millones de pesos”, declara el rector.

Cambio. Informa que hace unos días recibieron un oficio del Ejecutivo estatal, en el que se les comunicaba que, por primera vez, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas se encargará de ejecutar las obras de esa bolsa que siempre se había transferido a la universidad. “Ese dinero no ha llegado y las obras no han iniciado”.

Castigo. Lo considera como “una especie de castigo” por alzar la voz ante la falta de presupuesto y otros temas que incomodan al Ejecutivo Estatal. Les han informado que si quieren acuerdos y ejecutar esas obras, “tenemos que ponernos a disposición del Ejecutivo, a lo que hemos dicho que no”.

Las obras del Centro Universitario de Tlajomulco quedaron paradas, por lo que el siguiente semestre faltarán aulas para los estudiantes. ESPECIAL

Los pendientes

El Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) es uno de los más afectados por los recortes presupuestales que ha tenido la Universidad por parte del Gobierno estatal, declara Ricardo Villanueva. En este centro de estudios se tienen en construcción dos edificios de aula, que se necesitan para cubrir la demanda de los grupos que se abrieron en los últimos ciclos escolares.

“Ya abrimos nuevas ofertas educativas que cada semestre exigirán un grupo más, porque tienes un aula para un primer semestre, para el siguiente semestre necesitas dos, para el siguiente tres, y al siguiente cuatro, hasta llegar a décimo semestre”.

Remarca un daño directo hacia cinco licenciaturas. “No las vamos a poder abrir por la falta de aulas. Ahí hay una generación de jóvenes que no va a poder estudiar por culpa de este conflicto”.

Puntualiza que esta falta de recursos afecta a cerca de 400 alumnos del CUTlajomulco. En el caso del CUTlaquepaque “está peor”, dice, porque no han podido iniciar las obras de ese centro universitario. “Y el caso de las preparatorias de los municipios, nos enteramos que están promoviendo un desplegado con todos los presidentes municipales, y están presionando a todos los alcaldes metropolitanos para que se comprometieran a no volver a ayudar a la Universidad, lo que pondría en riesgo la donación de los predios que nos hacen falta”.

Lamenta unión de poderes contra la Universidad

Tras la publicación del desplegado en medios nacionales y locales en contra de la UdeG, el cual estaba firmado por los titulares de los tres Poderes del Estado, Ricardo Villanueva Lomelí lamenta que éstos se unieran para atacar a la Universidad.

Señala que el gobernador interviene en el Poder Judicial, incluso, para mover jueces de adscripción “a su gusto y disfrute”. La intervención del titular del Ejecutivo en el Legislativo, explica, se ha evidenciado anteriormente con la aprobación de algunas reformas.

“Es lamentable ver que el gobernador es capaz de llevar a los demás Poderes a un conflicto irracional, que es por su falta de concepción de lo que es la autoridad”.

Aclara que se trata de una postura de los titulares de los Poderes, no de todas las personas que los integran. “Se someten a una lucha sin sentido. Y lo más grave: es la primera vez que los vemos a todos unidos y es contra la educación”.

Villanueva subraya que le gustaría verlos unidos en contra de la delincuencia, contra la impunidad, contra el efecto carrusel que se da entre la Fiscalía, la procuración de justicia y los juzgados, la desigualdad y el transporte público. “Me gustaría verlos unidos para esas cosas, no para luchar contra la Universidad”.

A la UdeG, enfatiza, le queda seguir levantando la voz. “Lo único que nos quedará es la protesta y, sin duda, el gobernador tendrá que seguir pagando el costo político de no escuchar a los miles de jaliscienses, porque gran parte del problema del gobernador es que siempre ha querido reducir este conflicto a dos personas”.

Insiste en que son miles de habitantes los que quieren que crezca la casa de estudios.

Las marchas podrían llegar a la Ciudad de México

Si después de la megamarcha que se desarrollará este día, el Gobierno del Estado mantiene la postura de no otorgar mayor presupuesto a la Universidad de Guadalajara (UdeG), las manifestaciones podrían extenderse a la Ciudad de México, adelanta Ricardo Villanueva.

“Casi estoy seguro que eso haremos muy pronto. Serían lo suficientemente fuertes para ser recibidos en algunas dependencias en la Ciudad de México”.

Acentúa que tiene una buena comunicación con el Gobierno federal. “Con la Secretaría de Educación Pública tengo una excelente relación, un buen trato. Y estaremos comunicados con ellos. Cuando se cierra una puerta se abre una ventana”. Confía que este día puedan reunir a más de 100 mil personas de la comunidad universitaria, incluidos egresados, personal jubilado y familiares. “Hay un gran ambiente al interior de la Universidad. Hay mucha unidad y solidaridad. Invitamos a toda la comunidad para que sí tengamos una buena marcha”.

asta ayer, se han realizado 99 marchas por la autonomía de la Universidad. ESPECIAL

GUÍA

Saldrán de cinco puntos distintos

La megamarcha de la UdeG saldrá de cinco puntos de la ciudad en defensa de su autonomía y un presupuesto justo.

Los contingentes estarán integrados por comunidades de distintas instancias universitarias, mismos que convergerán en plaza de la Liberación, ubicada en el Centro de la ciudad.

Por otro lado, la Universidad de Guadalajara dio a conocer que las cinco rutas convergerán alrededor de las 11:45 horas en el punto mencionado .

¿Por qué se manifiesta toda la comunidad universitaria?

Hasta ayer, la UdeG ha realizado 99 marchas para exigir al gobernador de la Entidad un presupuesto digno y respeto a la autonomía, sin embargo, el mandatario ha ignorado los llamados de la Universidad.

El presupuesto que el gobierno estatal asignó a la UdeG en 2022 es el más bajo de los últimos 10 años, lo que pone en riesgo la cobertura educativa y la construcción de nuevas aulas. Además, en los últimos días la Universidad ha sido objeto de una campaña de desprestigio por exigir un presupuesto justo y respeto a la autonomía.

Sin un presupuesto digno no será posible la creación de infraestructura en los centros universitarios de Tlaquepaque (CUTlaquepaque) y de Tlajomulco (CUTlajomulco), y tres preparatorias más.

Por lo anterior, se hace un llamado a toda la comunidad universitaria y a las familias de Jalisco a unirse para defender el futuro de la educación.

Esta marcha, además, es por la dignidad y la libertad de expresión, con el fin de garantizar espacios educativos en el futuro para las niñas y niños de Jalisco.

Sugerencias

Se invita a quienes acudan a la manifestación a no llevar objetos punzocortantes, aerosoles, así como evitar llevar mochilas grandes, pesadas y bolsas de mano.

Lo que sí se debe hacer es portar playera blanca o de los Leones Negros. También usar gorra, sombrero, lentes de sol y bloqueador solar.

Llevar agua embotellada o termos, bolsas o mochilas pequeñas, cubrebocas, pancartas, letreros o matracas.

En caso de algún disturbio es necesario avisar a las autoridades universitarias o de Protección Civil.

Hay que preguntar por los puntos de encuentro del campus o la instancia universitaria.

Es importante mantenerse informado a través de las redes oficiales de la UdeG.

