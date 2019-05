Tras incendios, limitan acceso a La Primavera

Óscar Espinoza de Santiago estaba en su casa, en Pinar de la Venta, cuando le pidieron evacuar por el incendio del fin de semana, pero él decidió quedarse. “Tengo 12 perros y no podía abandonarlos. Los metí a las recámaras, puse toallas mojadas abajo de las puertas y me encerré”.

La quema que lo puso en riesgo a él y a sus mascotas inició el domingo. Y aunque ésta fue sofocada, las llamas se reavivaron el martes. Eso obligó a Protección Civil a desalojar a cerca de 600 personas ubicadas en las zonas cercanas al fuego, que sí alcanzó algunas casas.

Los constantes incendios forestales de las últimas semanas en el Bosque La Primavera hicieron que las autoridades tomaran la decisión de restringir el ingreso de visitantes, al menos desde la avenida Mariano Otero, confirmó el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero.

La decisión impactará a cientos de ciclistas que regularmente llegan a ese punto de ingreso para ejercitarse. La medida, defendió el secretario, es para “protegerlos” a ellos y a otros visitantes, ya que es un espacio donde “se han presentado incendios de manera continua”.

Según el Organismo Público Descentralizado del Bosque La Primavera, en promedio ingresan, por la avenida Mariano Otero, unos mil 500 ciclistas a la reserva cada fin de semana.

El funcionario estatal precisó que el ingreso al ejido La Primavera se mantendrá abierto en las zonas de picnic para no afectar las actividades económicas del lugar. “Pero se va a reforzar la vigilancia cada fin de semana para asegurar que no se enciendan fogatas ni asadores para evitar cualquier riesgo de un incendio”, aclaró.

Hasta el lunes se habían registrado 47 incendios dentro del Área Natural Protegida de La Primavera, que sumaban mil 412 hectáreas afectadas. Ayer no se precisó cuántas más se quemaron por los dos últimos episodios.

Desde la mañana, el gobernador Enrique Alfaro anunció que se analizaría la posibilidad de restringir el ingreso de visitantes al bosque, debido a la alta incidencia de incendios. “El tamaño del problema que estamos enfrentando a nivel nacional, que tiene que ver con el proceso de cambio climático muy acelerado, va a exigir de todos prepararse con mucha mayor anticipación al estiaje, porque lo que estamos viviendo es brutal”.

Graf Montero apuntó que dialogarán con las asociaciones vecinales de los fraccionamientos colindantes con La Primavera, en Tlajomulco y Zapopan, para definir protocolos de seguridad para los habitantes ante un incendio.

Brigadistas continuaban ayer realizando trabajos en la zona de Pinar de la Venta, donde el martes por la tarde inició el fuego que afectó algunas casas. EL INFORMADOR/F. Atilano

Por una brasa, el incendio y desalojo en Pinar de la Venta

Unos 600 metros de distancia separan los límites del incendio que se presentó el domingo en la Venta del Astillero y la zona afectada antier en Pinar de la Venta. Ese fue el recorrido que hizo un rescoldo que salió de un árbol al desplomarse. De acuerdo con Marco Antonio Guevara, uno de los brigadistas que combatió el nuevo incendio, esa es la causa más probable del incendio más reciente.

“Cuando empezamos el combate al incendio pudimos notar que un pino seco estaba ladeado afuera de la línea de control que se tuvo en el incendio pasado. Entonces, de ahí resurgió el incendio; pensamos que fue alguna chispa que, al caer el tronco, esto la aventó para el lado del pastizal. Es lo que sospechamos nosotros”.

Al ver que comenzaba el nuevo incendio, ahora al Oriente de la Venta del Astillero, de inmediato los brigadistas fueron a tratar de sofocarlo, pero una ráfaga de viento “arremolinó” el fuego. Marco Antonio describió que pudo ver cómo una gran llamarada fue lanzada hacia unos árboles, y eso propagó todo.

Los trabajos en Pinar de la Venta comenzaron alrededor de las 15:20 horas de antier en la zona de pastizales: la que rodea el fraccionamiento. Sin embargo, las condiciones del viento y las laderas favorecieron su propagación. “Ni con las pipas de agua pudimos parar el avance del incendio, ya que estaba bastante fuerte el viento”.

El fuego y su proximidad con las casas obligaron a evacuar a unos 600 habitantes de esa zona. Roberto Mora fue uno de ellos. “Definitivamente opté por evacuar mi casa. Me salí, pero cuando estaba abajo me dijeron que una casa se estaba quemando y pensé que era la mía. Dije: ‘Cuando menos voy a verla quemarse’”, y se regresó.

Cuando las llamas ya habían alcanzado los muros de su casa, a eso de las 17:00 horas, el apoyo aéreo llegó y el agua que arrojaron los helicópteros ahuyentó el fuego. “Gracias a eso la libré, porque estaba en riesgo que se prendiera”.

Las labores de los bomberos continuaron toda la noche y madrugada para evitar daños a las casas. Fue hasta la mañana cuando, ya sofocado, procedieron a enfriar las zonas quemadas.

Una vez sofocado el incendio, los bomberos se dedicaron a enfriar las zonas quemadas. EL INFORMADOR/F. Atila

Conagua espera 33 eventos

La Conagua informó que se pronostican 33 sistemas durante el periodo de ciclones y huracanes 2019 en los océanos Pacífico y Atlántico. También se prevé un fenómeno de “El Niño” débil, que podría influir en el incremento de las temperaturas y la posible formación de más ciclones. Seis de ellos serán por arriba del promedio histórico y 19 ocurrirán en el Pacífico.

De nuevo pierde sus pertenencias

Enrique Navarro vive en el fraccionamiento Pinar de la Venta, en Zapopan, desde hace 25 años, pero antes de eso sus padres ya tenían su propiedad en ese lugar. Él sabe del riesgo de habitar en una zona boscosa en tiempos de estiaje, pues ha padecido varios incendios forestales. Dos de ellos incluso alcanzaron su propiedad y le quemaron sus lanchas.

“Hace ocho años que me quemé casi igual, perdí como dos millones de pesos. Esa vez el Ayuntamiento nunca vino porque ese día se quemó El Colli y mandaron a todos para allá. Acá llegaron los bomberos de Tonalá hasta las seis de la tarde. Pues obviamente ya estaba todo quemado”.

Con ese antecedente, se decidió a depender lo menos posible de las autoridades y armó un “bomberito”: una camioneta pick up con un tanque de mil litros de capacidad.

Y el martes fue el primer día que lo usó. Lo activó al ver que las llamas escalaban la cuesta sobre la que se encuentra su propiedad, en Paseo de los Robles, aunque ahora sí llegaron los bomberos… pero la lumbre era demasiada.

“Me dijeron: ‘¿Qué te interesa más: tus lanchas o tu casa?’. Pues la casa, obviamente. Los bomberos estaban desorientados; era la sucursal del infierno”.

Enrique pidió a su esposa, Angélica, que tomara los documentos y se fuera de ahí. “No alcancé a llevarme ropa; las llamas estaban tremendas y me fui. No se podía respirar, no se podía ver, a tres metros ya no veías nada”, recordó ella.

Al final, el fuego sí alcanzó la propiedad y consumió una terraza, pero la finca quedó en pie. En contraste, tres de las cuatro lanchas que tenía a un costado del camino se quemaron. Estima que perdió el equivalente a un millón de pesos.

Enrique Navarro. El fuego alcanzó su propiedad y consumió una terraza, pero la finca quedó en pie.

CLAVES

Cuatro días de combate sin freno

Extinción. En cuatro días se liquidaron los incendios en la Venta del Astillero, Pinar de la Venta y Cerro Viejo.

Origen. Al parecer, el primero fue provocado por un grupo de personas que prendió fuego para hacer una carne asada.

Regreso. El lunes ya estaba en fase de enfriamiento, pero el fuego brotó de nuevo y llegó a la zona conocida como Paredones de la Venta.

Alerta. En Tlajomulco se reportó un incendio en La Cañada Honda. Fue controlado, pero el fuego se reavivó. Para sofocarlo también participó el helicóptero “Palomo”.