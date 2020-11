Tardanza en las citas para INE y pasaporte se duplica en pandemia

Los mayores de 18 años que pretenden obtener por primera ocasión o renovar su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) se han visto perjudicados por la tardanza en los trámites, ante los cierres de oficinas o las restricciones de horarios por la pandemia del COVID-19.

Vía Transparencia, el INE informa que el año pasado se tardaban 13 días, en promedio, para otorgar las citas en Jalisco; sin embargo, ahora la espera es de 24, cuando menos, por las afectaciones que causó la crisis sanitaria. Y en el ámbito nacional, en 2019 el promedio fue de ocho días de espera para concretar la cita, pero ahora subió a 21.

Tras la saturación del servicio en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez, delegado del INE, responde: “El tiempo que permanecieron cerrados los módulos (en los primeros meses del año) ha tenido un impacto (entre la población). Las condiciones de la pandemia obligaron a la institución a establecer un sistema de citas (por internet)… el INE ya está analizando algunas opciones para solucionar los casos de esta naturaleza”.

Además, otro trámite federal en el que los ciudadanos padecen un calvario es en la entrega de los pasaportes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acepta que las personas deben esperar hasta 23 días para programar una cita, cuando menos. Los afectados afirman que la tardanza es mayor y no hay forma de resolver las urgencias de viaje.

Citas para la credencial del INE tardan más de 24 días en Jalisco

AFECTACIONES. El cierre de oficinas públicas por la crisis sanitaria afectó los trámites federales para la credencial para votar y el pasaporte, entre otros. EL INFORMADOR• G. Gallo

Andrea no puede realizar un trámite bancario porque su credencial del INE venció; renovarla es un calvario, por la saturación de las citas

Para reactivar una de sus tarjetas bancarias, Andrea Hernández tiene que presentar su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE). El problema es que su identificación está vencida, por lo que comenzó a tramitar su renovación.

Explica que tardó más de tres días para programar su cita y, cuando logró agendarla, le dieron fecha para cuatro semanas después. Pese a la pandemia, ninguno de los trámites los pudo realizar de manera digital.

Vía Transparencia, el INE informa que el año pasado se tardaban 13 días, en promedio, para otorgar citas en Jalisco. Y ahora el promedio de espera es de 24 días, debido a la emergencia sanitaria.

A nivel nacional, en 2019 el promedio era de ocho días. Ahora subió a 21 días, lo que significa que en la Entidad es más tardado conseguir las citas.

Sin embargo, otros usuarios comentan que no pueden acceder al servicio y coinciden en que los teléfonos de enlace no funcionan o están siempre ocupados.

“Necesito actualizar la credencial de elector, pero no están trabajando, no contestan ni el teléfono. En línea no hay citas en noviembre ni en diciembre. ¿Qué pasa con el Gobierno?”, lamenta Patricia Vargas.

Gabriela Tapia afirma que es imposible recoger la credencial del INE. “Todos los días ingreso y no hay citas disponibles. Su servicio telefónico no está disponible. Así, uno no puede ser parte de la democracia”.

Otro trámite federal en el que los usuarios batallan es en la emisión de los pasaportes. Según datos proporcionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aumentó la demanda tras la reactivación de actividades, por lo que los ciudadanos deben esperar 23 días para programar una cita, cuando menos. “Esto debido a la declaración de la emergencia sanitaria. Por causas de fuerza mayor, por la epidemia, que provocó el cierre temporal de las delegaciones y de las oficinas municipales de enlace”, contesta la dependencia federal por Transparencia.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Se disparan trámites ante las elecciones del próximo año

Desde septiembre pasado inició el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 Estados del país, a través de la jornada electoral que se realizará el 6 de junio de 2021.

En Jalisco se elegirán 20 diputaciones de mayoría relativa, 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas, 18 diputaciones de representación proporcional y mil 464 regidurías.

Ante el próximo proceso electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores comunica por Transparencia que, pese a la pandemia, en los primeros 10 meses de 2020 registró cinco millones 973 mil citas para trámites relacionados con la credencial de elector, una cifra mayor a las cinco millones 058 mil registradas en 2019.

En el Estado van 422 mil 002 atenciones hasta octubre, un promedio de mil 388 citas diarias en los 53 módulos ubicados en 37 municipios. El año pasado cerraron con 479 mil 984 citas, un promedio de mil 315 al día.

Hasta octubre registran seis millones 092 mil 728 credenciales para votar vigentes en la Entidad y 349 mil 056 identificaciones no vigentes. A nivel nacional, un total de 91.6 millones de mexicanos tienen su plástico vigente y 4.6 millones tienen su credencial sin efectos legales.

Por otro lado, aunque los ciudadanos tienen que acudir de forma presencial a los módulos, no dan opciones para grupos vulnerables. Por ejemplo, Alejandro Contreras comenta que su esposa estaba embarazada y necesitaba tramitar una nueva credencial por robo. En las redes sociales del INE le respondieron que debía acudir a su cita programada.

Lo anterior, a pesar de que en la página de internet dan opciones para este sector.

“Si estás embarazada, tienes alguna discapacidad o eres de la tercera edad, acércate al responsable del módulo y solicita tu atención prioritaria”, publica el Instituto Nacional Electoral.

El trámite consiste en que el familiar acuda al módulo de atención ciudadana y presente un formato de petición (que se descarga en la página), el certificado médico original expedido por alguna institución de salud pública o privada, el acta de nacimiento original, la identificación oficial con fotografía original y vigente, así como el comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses).

“Si es procedente, el personal del INE acudirá en un lapso de tres días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presentó la solicitud”.

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Para pasaportes, operan al 30% de la capacidad

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalla por Transparencia que se opera con la asistencia del 30% del personal, ya que no convocan a los trabajadores en situación de vulnerabilidad.

Y la disponibilidad de citas es del 30% de la capacidad en cada una de las oficinas, “por lo que en la asignación de citas se priorizarán las emergencias médicas, académicas, laborales y de protección consular”.

Debido a la pandemia, las unidades administrativas, delegaciones, oficinas estatales y municipales de enlace pararon labores desde el 27 de marzo y hasta el 22 de junio, cuando comenzaron la apertura de forma paulatina.

Esta situación provocó una disminución en las citas para la expedición y renovación de pasaportes.

En 2019 agendaron 2.1 millones y, de enero a septiembre de 2020, van 892 mil 162.

En Jalisco van 90 mil 340 solicitudes, cuando el año pasado realizaron 222 mil 063.

“El promedio de días de espera para programar una cita es una cifra estacional; sin embargo, para el año 2020 ésta cifra fue muy variable, esto debido a la declaración de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, detalla la dependencia federal.

Según el acumulado, actualmente se deben esperar 23 días.

Ya reanudaron las actividades correspondientes al servicio de la emisión de pasaportes ordinarios, la legalización de firmas de documentos públicos que deban surtir efectos en el extranjero y todos aquellos casos de protección a mexicanos en el exterior.

Para prevenir eventos que perjudiquen a los ciudadanos, la Secretaría recuerda que la página oficial es el único sitio autorizado para tramitar o renovar el pasaporte y que el trámite es completamente gratuito. “Se exhorta a evitar los fraudes y no realizar pagos ni depósitos a las cuentas personales por la cita o por el pasaporte en tiendas de conveniencia”. La Dirección de Operación de Pasaportes informó que cuatro millones 388 mil 348 mexicanos tienen pasaportes vigentes y 52 mil 660 no están vigentes.

LEY DE INGRESOS 2021

Aumentarán precio para situaciones de emergencia

La Ley de Ingresos de la Federación 2021 prevé el cobro de derechos por un monto de 30% adicional al costo por la expedición de los pasaportes ordinarios cuando se requiera que sean expedidos de emergencia.

Este año, el costo del documento por 10 años es de dos mil 750 pesos, por seis años es de mil 790 pesos, por tres años es de mil 300 pesos y por un año cuesta 625 pesos.

En el último informe del Gobierno publicado por la SRE, se recordó que el sistema nacional de delegaciones está conformado por 45 delegaciones, 11 ubicadas en la Ciudad de México y 34 en el resto de los Estados.

El pasaporte es el único documento de identidad y de viaje que permite a los mexicanos acreditar su nacionalidad e identidad, y con el que se puede solicitar a las autoridades extranjeras que permitan el libre paso y, en su caso, proporcionen ayuda y protección a los mexicanos en el exterior.

En este sentido, durante el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017, expidieron un total de 2.7 millones de pasaportes, generando un ingreso de tres mil 604 millones de pesos. En 2017, el costo del pasaporte era de 545 pesos por un año, y de dos mil 390 por 10 años.

“El servicio satisface diversas necesidades. Deben atenderse de manera accesible, eficiente y segura”.

LOS PROTOCOLOS SANITARIOS

Instituto Nacional Electoral

El servicio se ofrecerá solamente con cita programada.

Es obligatorio contar con las siguientes medidas sanitarias: portar cubrebocas en todo momento, permitir la toma de temperatura y la aplicación del gel antibacterial.

Acudir sin compañía, a menos que requiera asistencia.

Llegar puntual a su cita, ya que no habrá salas de espera.

Reportan fallas y saturación

En agosto pasado, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) confirmó que cancelará todas las citas gestionadas por terceros o gestores, por lo que los contribuyentes deben tramitarlas directamente. Sin embargo, los usuarios reportaron fallas en los trámites por internet desde marzo pasado, así como una saturación de las citas. Además, la asesoría en el número telefónico 55-6272-2728 es tardada.

Los contribuyentes que cerraron sus puertas ante la pandemia ni siquiera se pueden dar de baja del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por lo complicado de las citas.

Destaca que el Sistema de Administración Tributaria encontró patrones irregulares en la asignación de citas en el país, por lo que anunció que cancelaría todas las relacionadas con los folios sospechosos.

Según los datos compartidos, Guadalajara se encuentra en los primeros 10 lugares de las administraciones desconcentradas con mayor número de citas gestionadas de esa forma: 268 en las oficinas de Jalisco 2 (en Lázaro Cárdenas 2305, en la Colonia Las Torres) y 267 en Jalisco 1 (en Avenida de las Américas número 833).

Se informó que la distribución, la venta de las citas o la participación de terceros, han afectado a los contribuyentes, por lo que se han realizado distintos análisis para combatir estas prácticas en el país.

Para contrarrestar esa situación, el SAT notificó por la vía del correo electrónico a todos los usuarios que generaron un folio de atención y que se encuentran en rangos de posible actividad “incierta”.

Por ello, no podrán ser atendidos en el servicio solicitado. “Nuestros sistemas en el SAT han detectado patrones irregulares en la asignación de citas para los servicios de la firma electrónica para personas físicas, así como el registro de nuevas empresas (personas morales), particularmente en los Estados de Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco”.

Secretaría de Relaciones Exteriores

Programación de citas con lapsos de tiempo extendidos entre éstas para evitar las aglomeraciones.

En las puertas de ingreso se colocan charolas para sanitizar el calzado y dar gel antibacterial.

Se toma la temperatura de todas las personas que ingresan a las instalaciones.

Existen barreras físicas en las estaciones de trabajo que brindan servicio directamente al público.

Distancia mínima requerida entre los usuarios de 1.5 metros.

No se permite el acceso a las instalaciones a todos aquellos solicitantes mayores de edad acompañados de un tercero, a menos que previa acreditación o por evidentes razones requieran de su asistencia.

Sigue #DebateInformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Qué opina del servicio del INE y SRE para realizar trámites?

JL