Sin alza en presupuesto, crecen atenciones por cáncer en Hospitales Civiles

Aunque el Instituto de Cancerología registra una disminución en los servicios, ante los cambios provocados por la crisis sanitaria, los pacientes atendidos con algún tipo de cáncer están en aumento en los Hospitales Civiles. Mientras en 2010 se otorgaron servicios a mil 018 enfermos, entre enero y agosto pasados se dispararon a cuatro mil 002, reporta su Unidad de Transparencia.

En los Hospitales Civiles hay una mayor carga de trabajo; sin embargo, además de los problemas detonados por el desabasto de medicamentos oncológicos por parte del Gobierno federal y la incertidumbre provocada por la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el presupuesto prácticamente se mantiene igual en este sector en el comparativo anual 2019-2020. Por ejemplo, el año pasado se destinaron 234.7 millones de pesos a través de dos partidas (medicinas y servicios de subrogación), mientras entre enero y agosto pasados sumaron 113.1 millones.

Alejandro Barbosa, director de la asociación Nariz Roja, advierte que los problemas presupuestales y la falta de medicinas podrían agravarse en diciembre, por lo que se requiere de un mayor apoyo gubernamental.

Isaac Luna, subdirector médico del Instituto Jalisciense de Cancerología, reconoce que han bajado las atenciones. “Tuvimos que reducir las consultas en el área de soporte que no son prioritarias para el tratamiento del cáncer, por eso nuestra productividad ha disminuido un poco”.

Pese a que se hicieron más ajustes tras la implementación del botón de emergencia, asegura que no se ha descuidado la atención primaria. Sobre el abasto de medicamentos, informa que tienen 87.95% de existencia, y de 90.9% para la atención del cáncer de mama. “Hemos tenido un poco de problema con los que no existen en el mercado”.

De los 155 tipos de cáncer atendidos en lo que va de 2020, el tumor maligno de mama registra el mayor número de enfermos (677). EL INFORMADOR/Archivo

Pacientes con cáncer se cuadruplican en una década en los Hospitales Civiles

Pese a los problemas de desabasto de medicamentos y la incertidumbre en la cobertura a las personas sin seguridad social, a través del Instituto Nacional del Bienestar (antes Seguro Popular), los enfermos atendidos con algún tipo de cáncer se incrementaron durante este año en los Hospitales Civiles de Guadalajara; incluso, son cuatro veces más que hace una década. Mientras en 2010 se atendieron a mil 018 pacientes, en este año ya se superaron los cuatro mil (con corte a agosto).

De acuerdo con datos otorgados vía Transparencia, se superaron los servicios prestados durante el año pasado a pacientes con tumores malignos (dos mil 591).

De los 155 tipos de cáncer atendidos en lo que va de 2020, el tumor maligno de mama registra el mayor número de enfermos (677), seguido por el linfoma no Hodgkin (487).

El presupuesto destinado para esta materia se mantiene casi igual que el año pasado. En 2019 se destinaron 234.7 millones de pesos a través de dos partidas (medicinas y servicios de subrogación). Y en lo que va de este año suman 113.1 millones (entre enero y agosto).

Aunque a principios del año, los Hospitales Civiles recibieron medicamentos oncológicos, Alejandro Barbosa, director de la asociación Nariz Roja, recuerda que estos se agotaron pronto y ellos estuvieron apoyando al organismo por un breve tiempo. “De ahí fueron donaciones directas a pacientes… ya no se lo dábamos al Hospital, que estuvo haciendo compras, pero ya con recurso propio”.

Agrega que continúa el problema de abasto de medicamentos en hospitales públicos porque ya no se cuenta con el mismo presupuesto que se tenía en el Seguro Popular.

El avance que se tuvo en las últimas semanas se debe a los 10 millones de pesos que otorgó el Gobierno estatal a las asociaciones que brindan ayuda contra el cáncer, pero el problema, “se podría presentar de nuevo en diciembre”, porque se acabarán estos recursos. “Lo que el Gobierno de Jalisco nos comenta es que se analizaría en el presupuesto 2021 generar una partida para tener una bolsa de seguridad para el tema de medicamento”.

En abril pasado, este medio reportó que Orlando Lim, quien padece linfoma, señaló que la falta de medicamentos empeoró en este año. En marzo pasado perdió su quimioterapia en los Hospitales Civiles por falta de insumos.

CLAVES

Crece apoyo de organizaciones

Gasto. Debido al desabasto de medicamentos y recortes en los presupuestos para apoyar a las personas con cáncer, en lo que va de este año, la organización Nariz Roja ha gastado 7.1 millones de pesos para apoyar a quienes no tienen recursos para cubrir los tratamientos.

Aumento. “En años pasados, gastábamos 300 mil pesos cada año en medicinas. Ya llevamos siete millones 100 mil pesos. A ese grado está el problema”, resalta el director de la asociación, Alejandro Barbosa.

Cobertura. Aunque se trata de una organización local, en este año amplío su cobertura, al sumar a otras siete Entidades a las que han ayudado con medicamentos: Chihuahua, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Puebla y Estado de México.

Entidades. El año pasado acudieron a Tabasco y Chiapas, cuando comenzó el problema de desabasto, “fue la primera experiencia de salir de Guadalajara, pero ahora se incrementó más el tema. En Chihuahua hemos entregado casi 700 mil pesos. A Puebla fue medio millón lo que se les entregó”.

Apoyos. Recuerda que esto se ha logrado por el apoyo de la ciudadanía, que se solidarizó aportando más recursos que en años anteriores, lo que Barbosa adjudica al tema de la pandemia. En el caso de Guadalajara, los apoyos se están otorgando directamente a la gente. En otros Estados se han entregado a los hospitales y asociaciones civiles.

Bolsa. Aunque el Gobierno estatal destinó 10 millones a las organizaciones, Nariz Roja no pudo acceder a esos recursos.

Brindan 246 atenciones al día en el sector público

En los últimos cinco años, el Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC), los centros de salud a cargo de los Servicios de Salud en Jalisco y los Hospitales Civiles de Guadalajara han brindado 246 atenciones diarias, en promedio, a personas con algún padecimiento de cáncer.

Vía Transparencia, los tres organismos reportaron que entre los años de 2015 y 2019 se prestaron 449 mil 077 servicios de consulta, de tratamientos, de intervenciones médicas, así como estudios y hospitalizaciones, entre otros.

En lo que va de este año (con corte de enero y agosto), el Instituto Jalisciense de Cancerología y los Hospitales Civiles otorgaron 33 mil 779 atenciones. Esto, sin contar la operación de los centros de salud de los Servicios de Salud de Jalisco, que respondieron sólo sobre los egresos hospitalarios.

Aunque los Hospitales Civiles reportan un aumento de los servicios en este año, el Instituto de Cancerología registra una disminución con respecto a otros años. Por ejemplo, entre 2015 y 2018 superaron los 70 mil, mientras el año pasado cerró en 60 mil 385 y, en este año, se reportan 29 mil 777.

Alejandro Barbosa, director de la organización civil Nariz Roja, dedicada a los apoyos con tratamiento a las personas con cáncer, informa que en este año ha disminuido la atención en la mayoría de las clínicas públicas por la pandemia del COVID-19. Por ello hay menos citas.

“Los hospitales se enfocaron en el COVID-19. Cerraron muchas áreas y a muchas enfermedades les estuvieron espaciando sus citas mucho tiempo... esto obviamente va a disminuir tu atención”.

En el caso del Instituto de Cancerología, Alejandro Barbosa comenta que se limitaron las consultas por las medidas sanitarias. “No puede haber tanta gente dentro del instituto. Lo que hacen ellos, por estrategia, es lo siguiente: si ya estabas en control, es decir, que ya no tienes actividad tumoral (con una presencia de cáncer), lo que hacen es que si te tocaba tu cita cada seis meses, te la espaciaron cada ocho meses o cada año. En otras palabras, incrementaron más meses las citas para no tener a toda la gente en el instituto”.

Añade que también influye la reducción de los recursos del Seguro Popular. “No pueden dar lo mismo sin más dinero”.

Desde el año pasado, familiares de enfermos con cáncer han manifestado los problemas de desabasto de medicinas. EL INFORMADOR/F. Atilano

Cáncer de mama, con más hospitalizaciones

De los 21 mil 914 egresos hospitalarios por tumores malignos que se registraron en las unidades de los Servicios de Salud en Jalisco y los Hospitales Civiles, entre el año pasado y el actual, seis mil 393 corresponden a personas con cáncer de mama; es decir, tres de cada 10.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados el mes pasado, sobre nuevos casos de cáncer de mama, de 2010 a 2019 se observa un incremento en la incidencia de esta enfermedad, siendo el año pasado cuando se registró la tasa más alta (cerca de 19 casos nuevos por cada 100 mil personas de 20 años o más).

Como consecuencia de la pandemia, en el caso de Jalisco, los diagnósticos de este tipo de cáncer se suspendieron de abril a julio pasados. Este medio reportó que la Secretaría de Salud pausó los programas de detección, lo que provocó que mientras en 2018 se diagnosticaron mil 543 nuevos casos y en 2019 mil 130, este año sumaron 274 (hasta septiembre).

Pese a estas suspensiones, el pasado 19 de octubre (en el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama), la Secretaría de Salud en Jalisco informó que el aislamiento y el temor a un posible contagio del COVID-19 desalentó a las mujeres para acudir a una unidad médica para realizarse la mastografía.

Piden transparencia en las compras del Gobierno federal

Ante la negativa de la Secretaría de Salud Federal de entregar información sobre la compra de medicamentos oncológicos realizada por el Gobierno a nivel internacional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la dependencia para dar respuestas.

La Secretaría de Salud deberá informar sobre las cinco empresas en el mercado internacional a quienes compró los medicamentos, la cantidad, el laboratorio que los produce, el pedimento aduanal y las facturas donde se exhiba el precio total de éstos, en respuesta a una solicitud de información realizada por un particular. Previamente, la dependencia respondió que la información era inexistente.

En septiembre pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, justificó que estas compras se realicen en el extranjero, ante la polémica desatada en los medios de comunicación.

“En México existía, para fines prácticos, un monopolio de los productos farmacéuticos de quimioterapia; es decir, una enorme concentración del mercado en pocas compañías, en este caso literalmente una sola, lo que pone en grave riesgo la sustentabilidad y la sostenibilidad de la procuración de insumos”.

Reconoció que a nivel mundial también existen estas concentraciones del mercado.

“Los países generadores de los insumos para la fabricación de medicamentos contra el cáncer son prácticamente dos: India y China, y en un momento dado cuando se afecta la capacidad productiva de estos dos grandes centros globales, se trastorna toda la capacidad de tener medicamentos”, añadió Hugo López-Gatell.

El director de Nariz Roja, Alejandro Barbosa, vaticina qe la falta de medicamentos volverá a presentarse en diciembre. EL INFORMADOR/Archivo

Alertan por problemas de desabasto

Los 10 millones de pesos que otorgó el Gobierno estatal a las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a las personas con cáncer permitió hacer frente al problema de abasto de medicamentos que se enfrenta en el Estado, pero éstos podrían presentarse de nuevo en diciembre próximo, una vez que se agoten los recursos.

El director de Nariz Roja, Alejandro Barbosa, precisa que esta bolsa permite reducir la carga que tienen los hospitales con atención a estos pacientes, pero el siguiente mes faltarán otra vez insumos.

“En diciembre volvemos a estar como en meses atrás: no habrá medicamento. La gente, tanto niños como adultos, en todo el sistema estatal, se verán afectados”.

A nivel nacional, dice, es diferente la situación: “No hay medicamentos, no hay recursos, y desafortunadamente todos los que están en este tipo de atención, en el Instituto para el Bienestar, no tienen quimioterapia ni radioterapia ni trasplante de médula”.

Recuerda que aún no se han publicado las reglas de operación del Insabi, que debieron estar listas a mediados de año.

“En lo que no estamos tranquilos es que, como no se liberó el recurso del Seguro Popular, al no haber reglas de operación, los hospitales no están mandando a la gente a la atención de radioterapia. Este último es otro tipo de tratamiento que es muy importante para una persona con cáncer, en particular, las que tienen algún tipo de tumoración”.

Explica que anteriormente con el recurso del Seguro Popular, los hospitales públicos canalizaban a los pacientes a las clínicas privadas para seguir con sus tratamientos.

“En este año, pacientes que tienen algún tipo de tumor no han tenido atención por parte de la autoridad de salud”.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina del servicio de los hospitales públicos en Jalisco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador