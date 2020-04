Mientras avanza el coronavirus, cae otra vez el abasto de fármacos contra el cáncer

En febrero, a Patricia le aplicarían una inyección para tratar la osteoporosis, que padece tras las quimioterapias recibidas en su tratamiento contra el cáncer de mama. Sin embargo, denuncia que el Instituto Jalisciense de Cancerología no tenía el fármaco, cuyo costo en lugares privados supera los 13 mil pesos.

No es el único caso. Vía Transparencia, el área de Almacén y Farmacia confirma que hasta el 1 de abril de 2020, el abasto de medicinas era de 50%; y en junio de 2019, de 70 por ciento.

Se solicitó una entrevista con el Instituto, pero no hubo respuesta. Jaime Andrade, director del Hospital Civil, contesta que no hay desabasto, aunque acepta que es difícil conseguir algunos medicamentos. Acentúa que la asociación Nariz Roja proporciona los fármacos que no están disponibles en el país.

Empeora la atención para los pacientes con cáncer

Patricia Ayala, quien se trata por cáncer de mama y tiroides en el Instituto Jalisciense de Cancerología, afirma que la situación del abasto empeoró con el cambio de Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Con el Insabi no hay reglas, no se sabe qué medicamentos cubre, tanto en el Instituto de Cancerología como en el Hospital Civil… me atiendo en los dos. En el Civil separan las consultas, pero no saben cuáles se cubren. Ahora es muy estresante, no hay medicamento ni dinero que alcance”.

Explica que cuando no hay medicinas buscan ayuda a través de las organizaciones civiles. Insiste que tampoco encuentra otros dos medicamentos en el Hospital Civil Viejo, por lo que es una situación complicada. Asegura que ya envío escritos a otras instituciones gubernamentales y le responden que pida ayuda a las asociaciones civiles.

Indica que otros usuarios, quienes necesitan tomar los fármacos diariamente por sus problemas de salud, tampoco han surtido sus recetas de forma completa.

“Ahorita todo mundo está enfocado en el coronavirus… parece que los pacientes oncológicos ya se les olvidaron a las autoridades. Pero el cáncer no descansa, la gente está con la necesidad de continuar con sus tratamientos, pero sin recursos cómo los paga uno. Ojalá que nos ayuden en el Gobierno, que no se les olvide que los hospitales de oncología necesitan de su apoyo”.

Denuncian que la creación del Instituto de Salud para el Bienestar afectó los tratamientos y el abasto de medicinas. EL INFORMADOR/Archivo

Crece mortalidad

La Secretaría de Salud en Jalisco informa que en 2019 aumentó la mortalidad por cáncer de mama, con una tasa de 13.95 por cada 100 mil mujeres.

En 2017 y 2018, la tasa fue de 13.8 por cada 100 mil mujeres.

Según los datos del Sistema Mide Jalisco, los valores del año pasado se calcularon utilizando información de los últimos seis años, en virtud de que el “Sistema de Información Básica en Materia de Salud SINBA-PEIIS Defunciones” es preliminar y parcial, con corte al mes de noviembre de 2019.

No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras Entidades federativas, ya que contempla la fecha de la defunción y el lugar de residencia.

Pierde sus quimioterapias

Orlando Lim, quien padece linfoma, destaca que siempre han tenido problemas para conseguir los fármacos para su tratamiento, principalmente porque la enfermedad no entraba en el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Sin embargo, concuerda con que la situación empeoró en los últimos meses. Enfatiza que el pasado 31 de marzo perdió su quimioterapia en el Hospital Civil de Guadalajara porque no tenían las medicinas que se necesitaban.

“Del Civil me ayudarían, pero los medicamentos nunca llegaron… no se los llevaron. Los doctores intentaron, pero no pudieron hacer nada. Con el cambio al Insabi menos han podido conseguir medicamentos, parece que lo desaparecieron”.

Ante la falta de abastecimiento, algunas medicinas las adquiere por fuera, pero en este año los costos “los subieron demasiado”.

Detalla que, por ejemplo, el fármaco doxorrubicina lo encontraba en 580 pesos y ahora cuesta cuatro mil pesos.

“Y la bleomicina subió de 600 a dos mil 800 pesos… la vincristina pasó de 280 pesos a tres mil pesos… y así. Ya postergué bastantes veces las citas de mis quimioterapias por la falta de medicamentos. Tengo cuatro hijos y la asociación Cómplices me ha ayudado, pero a veces ni ellos han podido conseguir”.

Agrega que la llegada del coronavirus empeoró la situación, ya que todos los esfuerzos se van hacia ese rubro. “Es muy triste porque yo estoy esperando a que los medicamentos lleguen, me preocupa volver a recaer. Y peor con la gente que no recibe ningún tipo de apoyo y se está muriendo porque no hay medicamentos”.

Padecen desabasto y alza en precios

José Carlos Izaguirre, presidente de la fundación Cómplices A.C. de Jalisco, sostiene que aumentaron hasta tres veces los costos de medicamentos oncológicos. Actualmente identifican 22 fármacos que no se consiguen en ninguno de los hospitales de la Entidad. “Ni siquiera en los hospitales privados. Nadie da una explicación y los pocos medicamentos que hay están tres veces más caros”.

Sobre el apoyo gubernamental en la compra de medicamentos para personas con cáncer, dice que no sabe si los productos llegaron, ya que muchos jaliscienses les siguen solicitando ayuda.

La organización civil atiende a niños, jóvenes y adultos con cualquier patología de cáncer, además de que fomenta la medicina preventiva, con el objetivo de ayudar en la detección oportuna desde antes del diagnóstico.

Por su parte, el Instituto Jalisciense de Cancerología se enfoca en apoyar a las personas sin seguridad social o de escasos recursos.

El informe 2019 del Gobierno de Jalisco documentó que, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre del año pasado, el organismo atendió a dos mil 239 pacientes por primera vez, lo que representa otorgar 41 mil 267 consultas de alta especialidad. En ese periodo realizó mil 360 cirugías para tratamiento de cáncer, seis mil 027 de quimioterapia, 11 mil 700 sesiones de radiación para tratar a 863 pacientes, así como atención hospitalaria de alta especialidad a mil 860 pacientes.

También ejecutó acciones de detección de cáncer mediante dos mil 278 procedimientos en la clínica de displasias, dos mil 156 mastografías y dos mil 656 ultrasonidos mamarios.

El Instituto Jalisciense de Cancerología se enfoca en apoyar a las personas sin seguridad social o de escasos recursos. EL INFORMADOR/Archivo

Recetas surtidas

El Instituto Jalisciense de Cancerología indica por Transparencia que en los primeros meses de 2020 surtió de forma completa 88% de las recetas. Abasteció totalmente tres mil 678 recetas y 481 de forma incompleta.

Sin embargo, esta cifra representa un decremento comparado con 2018, cuando suministraron medicamentos de forma íntegra en 23 mil 329 prescripciones, de las 24 mil 164 (96%).

Desiertas, 127 claves de fármacos en el Instituto de Cancerología

La Licitación Pública Nacional IJC-SDA-CA-LPN-003/2020 para la adquisición de medicamentos para el Instituto Jalisciense de Cancerología” contemplaba la compra de 268 claves de medicinas. Sin embargo, solamente se adjudicaron 141 claves a ocho empresas.

De las 127 claves que no se adjudicaron: 98 quedaron desiertas porque no se recibieron ofertas, 26 porque los aspirantes excedieron en 10% el precio promedio del mercado y tres porque no cumplieron con los requisitos de las bases.

Debido a la falta de claves adjudicadas, el Instituto lanzó la Licitación Pública Nacional IJC-SDA-CA-LPN-010/2020 en una segunda convocatoria, que proviene de la Licitación IJC-SDA-CA-LPN-003/2020. En ésta pretenden adjudicar las 127 claves faltantes, consideradas como medicamentos generales, soluciones y de especialidad oncológica.

De acuerdo con el acta de recepción y apertura de proposiciones publicada en la página del organismo, solamente se recibió la propuesta de una empresa. Se indica que las entregas de los “medicamentos” se realizarán por medio de una orden de compra, que fijará el plazo de 10 días hábiles para que realicen el surtimiento del medicamento.

TELÓN DE FONDO

Protestan por desatención

Pacientes con cáncer y hemofilia salieron a protestar por el desabasto de medicamentos, el cual se agudizó a principios del año. Algunos manifestaron que tenían hasta cuatro meses sin recibir tratamiento.

Al respecto, el Gobierno del Estado prometió que los apoyaría con su tratamiento en los meses de febrero y marzo, lo que significa una erogación de entre cuatro y 4.5 millones de pesos. La Secretaría de Salud en Jalisco informó que la afectación se debía por retrasos por parte de la Federación.

En el caso de la hemofilia, reportaron alrededor de 600 pacientes atendidos en los centros de salud federales y estatales. De éstos, 48 eran niños tratados en el Hospital General de Occidente. Por otro lado, miembros de organizaciones civiles reportaron que faltaban hasta siete medicamentos oncológicos en el Hospital Civil “Juan I. Menchaca”. Incluso, algunos pacientes recibieron tratamientos donados por organizaciones como Nariz Roja, quien recaudó medio millón de pesos para comprar medicinas.

Con el programa de apoyo a sobrevivientes de cáncer de mama o cervicouterino se busca proveer tratamientos psicológicos y de reconstrucción. EL INFORMADOR/Archivo

Pendientes, apoyos para sobrevivientes

Este año se etiquetaron cinco millones de pesos para el programa piloto de apoyo a las personas sobrevivientes de cáncer de mama o cervicouterino; sin embargo, ya pasaron cuatro meses y todavía no hay reglas de operación.

El Instituto Jalisciense de Cancerología es la entidad encargada de definir la reglamentación y establecer cuántas mujeres serán beneficiadas.

La diputada Érika Pérez García, quien impulsó la iniciativa, comparte que hasta el momento desconocen el avance al respecto, pese a que pidió que la mantuvieran informada sobre el tema.

“El pasado 3 de marzo teníamos prevista una rueda de prensa para dar a conocer los lineamientos, las reglas de operación, pero desgraciadamente nos cancelaron. Y seguimos sin saber qué pasó”.

Por ese motivo hizo un llamado al Instituto Jalisciense de Cancerología para que cumpla con elaborar la reglamentación, ya que deberán ejecutar los recursos.

Aunque hay retraso, descarta que el dinero se pueda utilizar en otra actividad, ya que está etiquetado específicamente para este programa.

El objetivo es que las mujeres reciban tratamientos de reconstrucción sin costo y que cuenten con apoyo psicológico.

“No se puede perder (el recurso), obviamente en diciembre, cuando estemos en aprobación, pediría más presupuesto, que se sume”.

Agrega que presentó otra propuesta de reforma para complementar el programa, la cual plantea incluir tratamiento quirúrgico y rehabilitación por linfedema, alteración que suele presentarse tras mastectomías y que consiste en la acumulación anormal de líquido en el tejido blando por obstrucción en el sistema linfático. Esta afectación se presenta en 40% de las mujeres con cáncer de mama que fueron sometidas a cirugía para extirpar los ganglios mamarios. La iniciativa pasó a las Comisiones de Estudios Legislativos y Reglamentos y la de Hacienda del Congreso de Jalisco.

Sobre la falta de medicamentos contra el cáncer, contesta que investigará al respecto.

