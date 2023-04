Los niveles de almacenamiento de agua en las presas ubicadas en Jalisco son menores a los registrados en estas mismas fechas de 2022.

De acuerdo con los reportes del Sistema de Monitoreo de las Principales Presas de México, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los embalses de los que se trae agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) presentan niveles aceptables, aunque más bajos que los de hace un año.

La presa Calderón, por ejemplo, está al 65.4% de su capacidad, cuando en 2022 registraba 70 por ciento.

En 2021, esa presa reportó un nivel de apenas 16%, por lo que las autoridades estatales aplicaron tandeos que afectaron a cientos de colonias.

El lago de Chapala está al 57.1% de su capacidad, por lo que también presenta una disminución en comparación con el año pasado, cuando estaba en 67% de almacenamiento.

Para la región de Los Altos, la Conagua reporta que la presa La Sauceda o Garabatillos, en Lagos de Moreno, está al 48.3%, cuando el año anterior tenía 97% de almacenamiento.

Por lo pronto, el actual estiaje genera que 71 de los 125 municipios de Jalisco presenten condiciones de sequía severa.

El Monitor de Sequía en México, de la Conagua, indica que entre las zonas afectadas por la sequía severa están Tlajomulco de Zúñiga, Chapala, Tomatlán, Tequila y Tapalpa.

Mientras tanto, en la ciudad se aplica desde ayer un corte debido a los trabajos de mantenimiento que realiza el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Estas acciones afectan a seis de cada 10 habitantes del AMG, por lo que las personas se prepararon con tambos y aljibes para enfrentar esta situación.

Según el organismo metropolitano, el suministro comenzará a volver a partir de mañana y terminará de regularizarse hasta el martes 11 de abril.

Los habitantes de La Esperanza de Guadalajara están sufriendo anticipadamente los efectos del megacorte de agua. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Padecen en “La Federacha” por el corte anticipado

Aunque el Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SIAPA) informó que haría cortes en el suministro del servicio en poco más de mil colonias a partir de este jueves 6 de abril, en la colonia La Esperanza de Guadalajara, también conocida como “La Federacha”, los cortes se anticiparon.

De acuerdo con vecinos de esta zona, el agua dejó de salir de las tuberías desde el pasado lunes, situación que impidió que algunas familias guardaran el recurso con anticipación.

Fabiola Padilla había pensado en comenzar a reunir agua desde inicios de semana, sin embargo, fue poca la que logró guardar, y se acabó desde el miércoles, por lo que tuvo que pedir cinco garrafones prestados para poder ir a rellenarlos a la purificadora que le queda a unas seis cuadras de su casa.

Su hijo Leo la ha estado ayudando a acarrear el agua en al menos dos vueltas para poder ir llenar los siete garrafones (contando dos que ella ya tenía), ayudados de dos carritos que les prestan en la purificadora.

Por día gastan 70 pesos que no tenían contemplados, haciendo que los ingresos de la familia, compuesta por seis integrantes, dos perros, dos gatos y dos pajaritos, se descomplete.

“Estamos haciendo que rindan lo más posible, bañándonos que ahora tú, mañana yo, pero es muy importante para lavar, lo que nos vamos a comer, principalmente, y para el baño, y claro que el dinero no alcanza. Me pagan 200 pesos por día en mi trabajo, y 70 se me van en esto”, lamentó Fabiola.

Por ello la mujer pidió a las autoridades que puedan devolver el recurso lo antes posible, pues prevé que no pueda seguir gastando más dinero en garrafones, y por el momento no tiene otra forma de conseguir agua para la familia.

“Los que salen de vacaciones no sufren, ni cuenta se dan que no hay agua, pero los que sufrimos somos los que nos quedamos”, añadió.

Otra de las familias que padecen de este corte anticipado es la de Virgilio, quien tuvo que pedir prestado a su patrón, en el autolavado donde labora, un contenedor para guardar el agua.

La estuvo llenando desde varios días antes, sin embargo, el recurso que logró llenar no es de la mejor calidad para llevar a cabo sus actividades de aseo, pero ante la falta del mismo no le quedará otra que usarla para el baño, aunque él aseguró que de no haber más remedio él y su esposa tendrían que bañarse con el agua que tienen.

Por otra parte, Virgilio también aprovechó para ir a llenar tres garrafones a la purificadora, pues supo que el negocio estaba vendiendo mucho por el mismo corte del recurso, y no quería quedarse sin agua para tomar en caso de que se terminara.

De acuerdo con una de las trabajadoras de la purificadora ubicada sobre la avenida de la Cruz, en un día normal se venden alrededor de 250 garafones diarios, pero ayer a las 15:00 ya habían vendido más de mil, según sus estimaciones.

Si el agua se termina hoy, no le volverán a surtir sino hasta el domingo “si bien les va”.

La falta de agua es aprovechada para dar mantenimiento. EL INFORMADOR/C. Zepeda

SALUD E HIGIENE

Aprovechan la falta de líquido para limpiar el aljibe

Dado que desde el lunes dejó de caer el agua potable en la colonia “La Federacha”, la familia de José Manríquez aprovechó para limpiar su aljibe, que se había llenado de humedad y hormigas.

Por la falta del recurso se quedó seco desde mediados de la semana, por lo que el Jueves Santo decidieron llamar a un trabajador especializado para que les ayudara a dejarlo limpio.

Ahora sólo esperarán a que llegue el agua el próximo lunes para volver a llenarlo, mientras se preocupan porque el agua que quedó en el tinaco dure lo máximo posible para él y sus papás.

“Si se acaba pronto la verdad no sé qué vamos a hacer, pero a ver si le marcamos a una pipa o a ver qué”, lamentó José mientras ayudaba al especialista a dejar listo el aljibe.

SIAPA

Inicia operativo Semana Santa 2023

Como parte del operativo “Semana Santa 2023”, el SIAPA comenzó los trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica en el sistema de abastecimiento Chapala-Guadalajara, así como en la mayoría de sus instalaciones hidráulicas dentro de la ciudad, por lo que ayer por la mañana personal de distintas áreas operativas del Organismo realizaron un recorrido por la planta de bombeo Chapala, la planta potabilizadora No.1 y el rebombeo del tanque Las Huertas para supervisar los trabajos de mantenimiento en la infraestructura del organismo.

“Hemos iniciado con los trabajos del Operativo Semana Santa 2023, los cuales consisten en darle mantenimiento integral al sistema de abastecimiento Chapala-Guadalajara y a la mayoría de nuestras instalaciones hidráulicas de la ciudad, los invitamos a que revisen en nuestras redes sociales oficiales en Facebook y Twitter los avances de estos trabajos y también poder revisar si su colonia está dentro de esta área de influencia en los trabajos a realizar ”, expresó el director general, Carlos Enrique Torres Lugo.

HASTA CINCO DÍAS SIN SERVICIO

Recuperación del suministro de agua, hasta el martes

Si bien en algunas colonias como La Esperanza y la colonia Atlas en Guadalajara, o Parques Santa María, en Tlaquepaque, el corte al servicio del agua comenzó de manera anticipada a lo anunciado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), oficialmente este apenas comenzó, y no será sino hasta dentro de cinco días que el servicio se reanudará.

De acuerdo con el SIAPA, este megacorte se lleva a cabo con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica que surte la red de agua potable de la ciudad.

De manera oficial, según lo notificado por el SIAPA, el corte inició ayer jueves por la madrugada para dar paso a las labores que continuarán este viernes, y se tiene proyectado que la recuperación del agua potable se lleve a cabo de manera gradual a partir mañana, continuando el domingo y el lunes 10, “por lo que se prevé que culmine la recuperación en su totalidad hasta el martes 11 de abril”.

Es por ello que se recomienda a las familias que viven en alguna de las mil 009 colononias afecatdas por el corte del servicio que tomen las previsiones necesarias para que no les falte el recurso, y se hace el llamado a aquellas quienes sí cuentan con agua extremen el cuidado de la misma evitando desperdiciarla, por ejemplo, al lavar el auto o regar el jardín con manguera o dejando fugas sin reparar.

¿Cómo sé si mi colonia está en el mega recorte?

Para conocer si tu colonia forma parte de las mil 009 que no contarán con servicio de agua potable sino hasta martes, puedes ingresar a la página https://www.siapa.gob.mx o llamar por teléfono al Siapatel en el número 33-3668-2482, donde te brindarán mayor información, así como las redes sociales oficiales Facebook: Siapagdl y Twitter: @siapagdl.

Acciones generales que se realizan

Limpieza de tanques de almacenamiento.

Sustitución y reparación en redes de distribución de agua potable.

Entronques estratégicos y válvulas.

Mantenimiento de equipos e instalaciones electromecánicas como bombas, aisladores, transformadores de potencia, subestaciones de alta y baja tensión, registros, entre otros.

Los vecinos de la colonia La Esperanza deben hacer rendir su agua. EL INFORMADOR/C. Zepeda

NUMERALIA

2.5 millones de personas afectadas por el corte al suministro del agua en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá.

1009 son las colonias que se verán afectadas por dichos cortes

265 colonias son de Guadalajara

263 colonias de Tonalá

251 colonias de Tlaquepaque

194 colonias de Zapopan

36 colonias más se ubican en El Salto y Juanacatlán

38 instalaciones del sistema de abastecimiento Chapala-Guadalajara serán las intervenidas como parte del mantenimiento.

CUIDA EL AGUA

Recomendaciones oficiales

Dura menos de 5 minutos bañándote y cierra la llave mientras te enjabonas el cuerpo.

Recolecta el agua fría que sale de la regadera antes de la caliente para otros usos.

Revisa las instalaciones para evitar fugas o derrames.

Riega el jardín por la noche con una cubeta de agua.

Recicla el agua de tu lavadora; utilízala para lavar el baño y patios.

Lava tu auto con cubeta; evita utilizar la manguera.

Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o utiliza un vaso de agua.

TELÓN DE FONDO

Brindarán pipas gratis a colonias afectadas

Con el objetivo de que los ciudadanos se vean lo menos afectados posible, el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) y Comisión Estatal del Agua (CEA) podrán brindar pipas a las colonias contempladas en el mega recorte de manera gratuita.

Las personas interesadas en que una pipa sea llevada a su colonia de manera gratuita pueden marcar al Siapatel en el número 33-3668-2482, que, de acuerdo con las autoridades, contará con 20 líneas abiertas para brindar atención a la ciudadanía.

Además, dijo el ejecutivo estatal, se cuenta con las cuentas oficiales del SIAPA: en Facebook como Siapagdl y en Twitter a través de @siapagdl.

También el ayuntamiento de Guadalajara apoyará los tapatíos con 50 pipas. Para solicitar información sobre las mismas las personas pueden consultar las cuentas oficiales del ayuntamiento: GuadalajaraGob en Facebook y Twitter, y llamar a Atención Ciudadana al número 33 3668 1804.

Por último, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, informó que la ciudadanía afectada por este recorte puede solicitar pipas gratuitas al municipio por medio del Mecanismo de Atención Ciudadana al teléfono 33 3818 2200. Sin embargo, el munícipe puntualizó que habrá especial atención en las colonias en la periferia de la ciudad, a las cuales suele afectar más los recortes en el servicio de agua.