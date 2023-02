En noviembre de 2022, la Policía de Guadalajara detuvo a tres mujeres luego de ser sorprendidas robando en una juguetería de la calle Juan Manuel, en el Centro tapatío.

Ese año, la Fiscalía estatal presumió que logró la captura de Jesús Alberto “R”, vinculado como presunto partícipe en el atraco a varias personas en la colonia Americana. Ese hecho se registró el 26 de mayo de 2022, en López Cotilla. “En ese punto caminaba una pareja con su hijo y de pronto les dio alcance un vehículo tipo taxi, en el que viajaban dos sujetos. Uno de ellos descendió y sacó una pistola, con la cual apuntó a las personas, a quienes despojó de sus pertenencias y se dio a la fuga”.

El Centro Histórico y las colonias Americana y Ladrón de Guevara concentraron la mayor cantidad de robos en 2022, según la plataforma Seguridad Map, del Instituto de Información Estadística y Geográfica, que tiene datos de robos a bancos, unidades de carga pesada, cuentahabientes, interior de vehículos, negocios, personas, coches particulares, casas, autopartes y motos.

En agosto pasado, vecinos de la colonia Ladrón de Guevara expusieron a las autoridades tapatías el problema de la incidencia delictiva que padecen. Se ha informado que mantienen comunicación constante con la Policía y tienen distintos medios para avisarse de los ilícitos.

Entre las colonias con más robos en la metrópoli también figuran Oblatos, Vallarta, Loma Dorada, Jardines de la Cruz, Moderna, Hacienda Santa Fe y Santa María Tequepexpan.

Según el Gobierno de Jalisco, los delitos del fuero común bajaron 56.8% en enero pasado, con respecto al mismo mes de 2018.

Los Ayuntamientos presumen operativos, principalmente contra motoladrones.

La cifra

74.1% de la población en promedio considera que vivir en la ciudad es inseguro, de acuerdo con el Inegi.

Locales y turistas coinciden en que el primer cuadro de la ciudad es un espacio donde el rondín de los policías ha aumentado ante los constantes delitos. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Ante crimen, tapatíos se cuidan más en el Centro

A diario son miles de personas las que transitan por las calles del Centro Histórico de Guadalajara, lugar que como en cualquier ciudad grande de nuestro país, hay que procurar estar alerta para no ser víctimas de algún delito.

EL INFORMADOR realizó un sondeo en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana, donde la respuesta constante fue que aunque no se percibe una sensación de inseguridad al acudir al Centro, las personas sí toman precauciones para evitar pasar por alguna circunstancia que los ponga en riesgo.

Por ejemplo, una guía de turistas que prefirió presentarse con el seudónimo de “Rocío”, destacó que recomienda a los turistas que para tener una buena estadía en la Perla Tapatía, tomen medidas de precaución, como no estar caminando con el teléfono en la mano. “Porque la verdad sí me ha tocado ver que los asaltan, les quitan el teléfono y no lo recuperan. Los policías a veces llegan, pero los asaltantes actúan tan rápido que las personas ni siquiera se pueden percatar de cómo eran quienes se los quitaron”. Resalta que los atracos suelen ocurrir en el día.

“Rocío” refiere que usualmente al “desprevenido” es a quien le toca el asalto. En su experiencia, dependiendo de la temporada es cuando son más comunes los robos. “En temporada vacacional sí es muy común, en Navidad también es alta la cantidad de asaltos que he visto”.

Recuerda también que hay gente (guías o locales) que llevan a los turistas a San Juan de Dios “y pues ya sabemos cómo es la zona”.

Sin embargo, resalta que ahora mismo el Centro es seguro y los turistas pueden tener la confianza de acercarse a los sitios establecidos de turismo para pedir informes sobre lo que sea que estén buscando.

“Normalmente vemos a muchísimos turistas todos los días por aquí, al igual que a personas locales, es muy seguro, sin embargo, muchas veces los turistas llegan con ideas erróneas sobre los cuidados que tienen que manejar sobre sus cosas, hay quienes llegan muy expuestos con sus joyas y pues llaman bastante la atención de las personas que se dedican a asaltar”.

El señor Gerardo Jiménez recuerda que en Navidad era muy notorio que hubiera “motorratones”, aunque después se ha notado la mano de los operativos de la policía: “Después de esto yo puedo considerar que es seguro”.

Resalta que generalmente los ladrones actúan en dupla, unos van caminando y dan aviso a quienes andan en moto y se comete el atraco. Coincide que por lo regular las víctimas son personas que están desprevenidas.

La señora Lorena Insunza, oriunda de Sinaloa, tenía 12 años sin visitar Guadalajara y para ella el Centro Histórico es seguro, pues dice que en la ciudad donde vive sí es común ver personas con armas. Sin embargo, reconoce que toma sus precauciones, porque hay que estar alerta.

Por su lado, la señora Mayra Santana quien vive en Zapopan, acudió el domingo 5 de febrero al Centro tapatío para que sus hijos disfrutaran de la tarde, pero resalta que generalmente no acude a esta zona, no por sentirse insegura, sino porque es demasiado concurrida para ella.

“Entre semana es muy conflictivo en cuanto a traer a los niños, hay mucha gente y mucho tráfico, pero este domingo fue la excepción. Pero sí me siento segura (al estar en el Centro), nunca he tenido problema con eso. Pero en los estacionamientos públicos he escuchado de casos de amigos que me cuentan que sus carros estaban ‘cristaleados’ o les quitaron los espejos”.

Finalmente, Edgar Mondragón, quien trabaja y vive por el Centro, dijo que nota que hay mucha vigilancia. Recordó que ha sido asaltado, pero esto ocurrió hace dos años, cuando iba a la tienda cerca de su casa. Como tiene una moto que es su medio de trabajo, acota que quienes cometen atracos en motocicleta, generalmente actúan en dupla, por lo que recomienda a la gente que se mantengan alerta.

Centro tapatío, más inseguro que 17 Estados

El año pasado, 578 personas fueron víctimas de robo, según datos de la Plataforma Seguridad Map.

En una revisión realizada a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 17 Entidades del país, los robos a transeúntes en vía pública fueron menores de 500, es decir, que esos territorios estatales recibieron menos denuncias que en el primer cuadro de nuestra ciudad.

Los Estados con menos robos que en el Centro de Guadalajara son: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

La policía tapatía busca estar presente en zonas donde el robo a vehículos es constante. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Sufren de atracos en autos y en la vía pública

El año pasado, los jaliscienses denunciaron 46 mil 197 eventos de robo, siendo los más frecuentes el robo de automóvil, a transeúnte en vía pública y robo a negocios, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ejemplos de estos hurtos se reportan diariamente, por ejemplo, el pasado mes de enero, la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Comisaría de Guadalajara informaron sobre la detención de cuatro hombres y la desarticulación de una banda de robacoches que había afectado, al menos, a 28 vehículos.

Oficiales del Escuadrón Motorizado Gamas patrullaban en las inmediaciones de Cipriano Campos y Manuel Rivera Cambas, en la colonia Jardines de la Paz, cuando detectaron un automóvil BMW serie 120i blanco que circulaba de manera inusual.

“Los uniformados le marcaron el alto al vehículo en el que viajaban cuatro sujetos, y luego de una inspección conforme al protocolo, les aseguraron cerca de 16 envoltorios con presunta droga ‘crystal’ y en la inspección del vehículo se localizó una pistola calibre 9 milímetros oculta en el tablero del automotor”, anotó la policía.

Por ese motivo, los elementos solicitaron información del vehículo al nuevo C5 Guadalajara, donde informaron que el área de análisis tenía identificado que el automotor había participado en 10 robos con violencia a vehículos, en colonias como El Rosario, La Loma, Hernández Romo, Olímpica, Lagos de Oriente, Guadalajara Oriente, Oblatos Poniente y San José Río Verde, entre el 14 de diciembre del 2022 y el 3 de enero del 2023.

De lo anterior se informó al Ministerio Público y se colaboró con la investigación en las que se le relaciona a la banda.

Asalto de largo alcance

El segundo delito con más incidencia es el de robo a transeúnte en la vía pública. En noviembre pasado, Zayra estaba en una zona cercana al Hospital Civil de Guadalajara cuando un individuo le robó su celular: en menos de 30 minutos le había cambiado las contraseñas de las cuentas de sus tarjetas y le cargaron compras en línea.

Estima que, entre los cargos y el costo del celular, perdió más de 50 mil pesos. “Saqué mi teléfono para preguntarle a mi hermana de qué sabor quería su gelatina, estaba entre enfermeras y en un momento me lo arrebata. El sujeto se da la huida en una motocicleta. De allí comienzan a vulnerar mis cuentas y a suplantar mi identidad”.

Los ladrones hicieron diversas adquisiciones en unos pisos en una tienda departamental e incluso pidieron comida por medio de aplicaciones. Cuenta que fue complicado hacer la denuncia en la Fiscalía porque no contaba con el Estado de cuenta de los cargos. “Como evidencia presenté la dirección de donde pidieron las cosas, nombres y ya fui a presentar más direcciones”. Pese a que se movilizó rápidamente para cancelar sus cuentas, le siguieron llegando notificaciones de más intentos de cargos o acciones con sus datos. Como los criminales tienen información teme por su seguridad o padecer robo de identidad.

Crece la cifra negra

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) explica que la cifra negra representa todos los “actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y por tanto no figuran en ninguna estadística”.

Con el nuevo sistema de justicia penal se agregan a la definición de cifra negra los delitos para los que no se haya abierto una carpeta de investigación. En Jalisco, este dato representó el 92.9% del total de actos delictivos en 2020, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021. Es decir que 9.29 de cada 10 eventos criminales pasaron sin repercusiones legales para el delincuente.

Prefieren no denunciar o dar seguimiento

Mariano afirma que padeció tres robos, pero en uno de los casos no denunció y en los demás no hubo seguimiento. “En un estacionamiento de centro comercial me abrieron el carro y sacaron una mochila, la vaciaron y fue lo que usaron para llevarse lo de otros carros que cristalearon alrededor del mío. No consideré denunciar por la levedad del daño”.

En otra ocasión, destaca que le dañaron de nuevo el cristal de su carro. “Se denunció en fiscalía, solo para documentar... las autoridades no dan seguimiento y el asunto termina en un limbo burocrático.

Y el tercer atraco fue cuando le hurtaron la computadora de una camioneta. “En domingo y a plena luz del día. Se denunció ‘in situ’ y no se corroboró, es de los robos más complicados de “solucionar”.

LO BÁSICO

Así puedes prevenir el robo de tu auto

Mucho ojo a la hora de estacionarte. Una modalidad del robo de vehículos es cuando ocurre sin violencia, comúnmente cuando el automotor está estacionado, por lo cual es fundamental considerar dónde se deja el auto. La Secretaría de Seguridad recomienda no estacionar el auto en sitios poco concurridos y tampoco dejes el vehículo en lugares oscuros.

Pon atención al bajarte o subirte al auto. La dependencia estatal recomienda a conductores y acompañantes que al bajar presten atención tanto al vehículo como al entorno, cuidando especialmente que no haya personas sospechosas alrededor. En caso de que esto ocurra, es recomendable retirar el automotor del sitio y/o llamar a las autoridades correspondientes.

Asegúrate que tu vehículo queda bien cerrado. Con los seguros puestos y las ventanas arriba. No dejes las llaves pegadas ni el motor encendido, aunque te alejes aunque sea por un momento, señala la Secretaría de Seguridad. Unos segundos bastan para los delincuentes para cometer el robo del mismo.

No dejes objetos a la vista. Esta recomendación es especialmente dirigida para evitar el delito de robo a interior de vehículos: en medida de lo posible trata de no dejar ningún objeto a la vista que pueda atraer la atención de los delincuentes. De manera primordial, la autoridad recomienda no dejar objetos de valor dentro del mismo, como computadoras, lentes, relojes, teléfonos o carteras.

Instala sistemas de seguridad. Una alarma es fundamental para evitar en medida de lo posible el robo del automotor. Considera también colocar un sistema cortacorrientes, GPS o colocar un bastón para el volante.

La policía tapatía busca perseguir con mayor efectividad delitos como los cometidos por los “motoladrones”. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Suman 55 motoladrones detenidos en Guadalajara

En febrero del año pasado el regidor tapatío por Movimiento Ciudadano, Luis Cisneros, presentó una iniciativa para prohibir el paso de motocicletas con dos personas a bordo -excluyendo a trabajadores de plataformas-, en zonas como el Centro Histórico, Paseo Alcalde, andador Chapultepec y Providencia con la finalidad de reducir los robos que se cometen a bordo de este tipo de vehículos.

Sin embargo, a lo largo del año tal iniciativa tuvo diversas críticas que consideraban que la medida podía criminalizar a las personas, por lo cual, esta se reconvirtió hacia mediados de 2022.

La propuesta ahora consistía en modificar el Reglamento de Justicia Cívica para facultar a la Policía de Guadalajara a fin de que pudiera detener a cualquier motociclista que condujera violando la ley de movilidad para solicitar la documentación debida; de no traerla, esta sería considerada una falta administrativa.

Además, otra medida con la que se pretende, ayude a disminuir los robos que se cometen a bordo de motocicletas, es obligar a los comercios que venden este tipo de vehículos a que lo hagan ya entregando la moto emplacada, cerciorándose que la persona ya haya pagado la inscripción en el padrón vehicular, la dotación de placas y los elementos que permitan la identificación del vehículo.

Sin embargo, a partir de la publicación de la Nueva Ley de Movilidad y Tránsito del Estado de Jalisco, estas propuestas ya son consideradas ahora como una obligación, facultando a los municipios para garantizar que se lleven a cabo, detalló el regidor Luis Cisneros.

De acuerdo con estadísticas de la Comisaría de Guadalajara compartidas por el regidor, desde que se inició con los operativos sustentados en las reformas a la Ley Federal y la estatal, el 17 de noviembre de 2022 y hasta el pasado 5 de febrero la comisaría tapatía había realizado ya 31 mil 600 revisiones de motocicletas, consiguiendo 55 detenciones (44 por delitos del fuero común y 11 del Federal), logrando asegurar además 13 motocicletas y 12 armas de fuego (cinco de utilería), así como armas punzocortantes, cartuchos y droga.

“Como ya fueron aprobadas las atribuciones a la policía municipal en temas de faltas viales, ya entonces no es necesaria la aprobación de polígonos con restricciones a motociclistas, estas facultades ya le permiten operar a todo el municipio y se está trabajando ya en las zonas con más ilícitos cometidos por los motoladrones, como las zonas comerciales y financieras”, destacó Luis Cisneros.

De acuerdo con la alcaldía, “actualmente la Presidencia de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad realiza un análisis del contenido de la nueva Ley, con el fin de conocer sus alcances, establecer acciones a realizar por parte del municipio en la materia y proponer las modificaciones correspondientes a la reglamentación municipal, contando para ello con un plazo no mayor a 365 días naturales, de acuerdo al contenido del artículo Décimo Octavo transitorio del Decreto”, sin embargo, los operativos ya se llevan a cabo sustentados también a partir de las modificaciones a la ley federal.

CONTACTO

¿Dónde denunciar delitos?

Guadalajara: 331201-6070

Zapopan: 333836-3600

Tlaquepaque: 333050-3050

Tonalá: 333586-6100

Tlajomulco: 333283-4400

Policía Estatal: 3336687942

LA VOZ DEL EXPERTO

Deben controlar a comerciantes de los equipos electrónicos

Rogelio Barba Álvarez, académico de la UdeG.

Ante el aumento del robo a transeúntes por “motoladrones” en zonas de alto flujo peatonal como el Centro Histórico, colonia Americana y en múltiples paradas de autobuses, el doctor en derecho constitucional y penal, Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), considera que en los locales de electrónicos del primer cuadro se debe comprobar la legitimidad de su mercancía.

El experto considera que todo es un ciclo: hay comerciantes que venden productos, entre ellos celulares, que les llevan los delincuentes como motoladrones.

“Si los locatarios no compraran este tipo de mercancía dudosa bajaría la cuestión criminal. Es un delito hacerse de cosas de procedencia ilícita, pero como la gente no denuncia esto es una cadena, y no hay denuncia, no hay antecedente, efecto domino. Una propuesta es que tanto el municipio como la Fiscalía hicieran reuniones, trabajaran con locatarios para que no compren materiales de manera ilícita”.

La proliferación de motoladrones considera que se debe a la falta de denuncias y lo complejo que es su detención.

“Hay un crecimiento desmedido de motoladrones. Tienen un modus operandi: son dos personas jóvenes en motocicletas, uno se baja, mientras el otra lo espera, hay un contubernio, una coautoría. Visualizan a la víctima potencial que está distraída, está hablando por teléfono en la calle que puede ser mujer o persona de otra edad; también roban por el modelo de aparato o por encargo. Si roban un equipo de 20 mil pesos lo venden en 2 mil, si se roban tres o cuatro ya hicieron el día para los dos, es un modus operandi criminal eficaz y que es poco probable por la operatividad que los detengan”, comentó.

Destacó que la falta de denuncia de los ciudadanos es en parte por la burocracia y lo tardado de los procesos. “La gente no denuncia y es la misma cifra negra, las autoridades desalientan para seguir un mecanismo de justicia pronta y expedita por parte de las autoridades, es decir, a una persona le roban el celular y es poco probable que lo pueda recuperar, se tienen que presentar documentos y ratificar ante el MP, eso quita tiempo”, sentenció.