La Fiscalía de Jalisco, dedicada a la investigación y el esclarecimiento de los delitos, reporta una baja en el número de detenciones logradas con ayuda del Escudo Urbano C5, pero el sistema tampoco incide en la aprehensión de sicarios, secuestradores o personas que han privado de la libertad a otras.

De acuerdo con la solicitud de Transparencia con folio 140255823001216, la Fiscalía no ha logrado una captura con apoyo del C5. Informa que se ha detenido a 618 presuntos delincuentes con el apoyo de la videovigilancia estatal entre enero de 2019 y abril pasado, pero han sido por ilícitos como robo, falsificación y uso indebido de sellos, marcas, llaves y troqueles. También por delitos contra la salud o cohecho. Se suman lesiones, desmantelamiento y allanamiento de morada. Sin embargo, no se desglosó la cantidad de las aprehensiones por cada tipo de delito.

El caso más reciente es la desaparición de los ocho jóvenes trabajadores de un call center, quienes fueron privados de la libertad a finales de mayo pasado y cuyos cuerpos fueron hallados una semana después en un barranco de Zapopan. De nada sirvió el Escudo Urbano para seguir a los delincuentes para evitar la tragedia.

Alfonso Partida Caballero, investigador del Observatorio sobre Seguridad y Justicia, indica que el sistema de videovigilancia estatal no incide en las detenciones por este tipo de delitos debido a diversas fallas; entre éstas, que en muchas ocasiones, aunque se solicitan los videos donde ocurrieron los ilícitos, las cámaras no estaban en funcionamiento. “Sólo cuando hay cosas que le interesan al Ejecutivo estatal o la Fiscalía, cuando son casos políticos o polémicos, ahí sí funcionan. Si uno observa a la Ciudad de México, allá no falla. Está el ejemplo del ataque contra el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya que todo quedó grabado por el C5 y se pudo dar con los responsables”.

Recomendó fortalecer el sistema y el monitoreo, así como establecer una verdadera coordinación con todas las corporaciones federales, estatales y municipales.

Al cierre de esta edición, ni la Fiscalía de Jalisco ni la dirección del C5 respondieron sobre las fallas o la falta de coordinación para detener a asesinos o secuestradores.

Falta interconexión de bases de datos para fortalecer el C5

Para Alfonso Partida Caballero, investigador del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, un punto primordial que podría eficientar realmente la operación del sistema de videovigilancia estatal, Escudo Urbano C5, es la interconexión de bases de datos.

Por ejemplo, indicó que si bien existen cámaras de Reconocimiento Automático de Placa de Matrículas, estas no son realmente aprovechables si no se garantiza que se pueda cruzar información en tiempo real con el registro vehicular que posee la Secretaría de Transportes, dejando como supuesto el seguimiento de un vehículo implicado en algún ilícito.

Esto, tomando en consideración que lo anterior sí ocurre con el sistema de cámaras de fotoinfracción, que puede leer la placa de un automotor y automáticamente conocer el nombre y domicilio del propietario, información que podría ser clave en la localización de algún delincuente. Incluso podría cruzarse con las bases que contengan datos poblacionales.

“No es un C5 nada más, debe de ser un sistema interlazado que incluso pueda detectar si un vehículo lleva placas sobrepuestas, que han sido robados, y hasta leer rasgos faciales. Por lo que ha costado este sistema debería de cumplir con estas funciones. ¿Las cámaras de fotoinfracción sí funcionan, verdad? Porque lo hacen con fines recaudatorios. No es sólo que no funcione, que no haya coordinación, sino que es un sistema manipulado”, dijo el especialista.

Incluso indicó que, como abogado, ha documentado que en ocasiones se han presentado en las audiencias videograbaciones que se han hecho pasar como filmadas por el Escudo Urbano C5; sin embargo, se ha tratado de material tomado por sistemas de videovigilancia de otras Entidades o que eran de fechas distintas.

“Necesitamos fortalecer todo, también a la Fiscalía, las coordinaciones con las Comisarías. Las autoridades han dejado todo a la Guardia Nacional y esto no puede ser así, porque la Guardia Nacional no puede hacer seguimiento de los casos, pues si mañana los llaman a otra Entidad donde deban desempeñar su labor, queda todo el avance desarticulado”, añadió.

Según experto, no se aprovechan las cámaras si no se cruza información en tiempo real. EL INFORMADOR/A. Navarro

