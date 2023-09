Si bien el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el último año los homicidios dolosos disminuyeron en comparación con 2019, también las cifras oficiales señalan que el número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas se ha disparado.

Por ejemplo, de enero a julio de 2023 se registraron 863 asesinatos (30% menos comparándolo con la anualidad referida). Sin embargo, en el mismo periodo el número de restos hallados en fosas creció 109%.

De acuerdo con María Elena Morera, presidenta de la organización nacional Causa en Común, especializada en temas de seguridad, los criminales han optado por desaparecer y enterrar a sus víctimas porque han encontrado que de esta forma complican más el trabajo de las autoridades, además de que “ya se dieron cuenta que mientras menos cuerpos hallan menos se investiga”.

A lo anterior se suma el análisis del investigador Jorge Ramírez Plasencia, integrante del Comité Universitario de Desaparición de la Universidad de Guadalajara, quien indicó que la crisis forense que vive Jalisco también complica los reportes a la estadística oficial.

En julio pasado, Édgar Vielma, analista de datos, llamó a evaluar el trabajo de los institutos forenses, pues se ha observado que en sus reportes han incrementado los resultados de autopsias que no pueden confirmar las causas del fallecimiento de una persona, incluso cuando estuvo involucrada en un acto violento o el uso de un arma de fuego.

El pasado 5 de septiembre, este medio de comunicación dio a conocer que Jalisco es la segunda Entidad a nivel nacional con más cuerpos o restos humanos sin identificar, con un total de tres mil 282 en estas condiciones resguardados en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Familiares de personas desaparecidas acudieron ayer a la sede de la Fiscalía Especial en Jalisco, ubicada en la calzada Independencia, para pedir avances en las investigaciones. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Llaman a indagar el caso de desaparición de jóvenes

Familiares de Kenia Pérez Duarte y Karla García Duarte, jóvenes trans desaparecidas en 2020 en Zapopan, así como Jaime Adrián Ramírez, amigo de ellas, se manifestaron ayer para reclamar los nulos avances en las investigaciones.

Las familiares acudieron a la sede de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, en la calzada Independencia, debido a que este lunes se cumplieron tres años de la desaparición cuando se dirigían a una fiesta en la colonia Mirador Escondido, cerca de la Mesa Colorada, en Zapopan.

A tres años de los hechos, Ana Lucía Duarte, madre de Kenia, acusó que no hay líneas de investigación concretas ni definidas por parte de las autoridades estatales que lleven a la localización de los tres jóvenes.

“Fiscalía no nos ha dado respuestas, no ha tenido una investigación concreta que nos diga la localización de nuestros hijos. Todo han sido falsas alarmas, todo ha sido falso porque no ha salido nada concreto que se ligue a la desaparición de nuestros hijos. Ni siquiera tienen una línea de investigación que sea cierta”, dijo Duarte.

En el tiempo transcurrido, la Fiscalía estatal detuvo a una mujer, Yanet Miroslava “F”, quien presuntamente está ligada a la desaparición de los jóvenes. La detención se dio en 2022.

Sin embargo, María de Jesús Solís, madre de Jaime Adrián Ramírez, consideró que no sirve que la mujer esté detenida, pues reclamó que podría no estar relacionada con los hechos.

“Hay una detenida, pero a nosotros una detenida de nada nos sirve porque quitan las líneas de investigación porque han acudido a Fiscalía donde está la detenida y ver si la detenida habla. No hay relación ni siquiera con la que está detenida”.

María de Jesús recordó que las chicas trans eran amigas de su hijo desde que eran pequeños.

“Eran amigos, vecinos de la infancia y todo. Somos vecinos, vivimos en la misma colonia, Karlita (como le decían), vivía a espaldas de mi casa y desde chiquitos vivían en la misma colonia, en el mismo lugar, entonces por eso se topaban”.

El caso tuvo repercusiones internacionales, ya que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas exigió una investigación urgente debido a que Kenia y Karla son integrantes de la comunidad de la diversidad sexual.

Pide la ONU evitar revictimizarlos

La evaluación realizada a México por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas concluyó este viernes pidiendo a las autoridades trato digno para los familiares de las más de 111 mil personas cuyo paradero se desconoce en el país.

“Nos parece que la búsqueda de la verdad tiene que pasar por un trabajo muy respetuoso sobre las víctimas, la revictimización es un problema que nos sensibiliza a todos”, aseguró el vicepresidente del Comité el argentino Horacio Ravenna.

Precisó que las medidas que dan solución a los problemas que aquejan respecto a la búsqueda, son el proceso de reparación y la identificación, y no una mala iniciativa como el "censo" implementado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

EFE

El Colectivo Buscando Corazones emitieron una petición a la Fiscalía de Jalisco para la reanudación de labores de búsqueda de cuerpos en un predio de la colonia Lomas del Refugio. ESPECIAL/Colectivo Buscando Corazones de Jalisco

Hallan cuerpo y piden búsquedas

Las integrantes del Colectivo Buscando Corazones emitieron una petición a la Fiscalía de Jalisco para la reanudación de labores de búsqueda de cuerpos en un predio de la colonia Lomas del Refugio en Zapopan, donde en agosto pasado se localizaron 40 bolsas con restos humanos. Este domingo se localizó en el sito un cuerpo semienterrado.

Las ONG´s advirtieron desde el mismo mes de agosto la presencia de más cuerpos sepultados clandestinamente, pero la Fiscalía decidió abandonar el sitio.

El cuerpo semienterrado se encontraba en un lote en el cruce de Agua Fría y 16 de Septiembre. Una persona que pasaba por la zona avistó los restos y dio aviso a las autoridades.

Esta fosa en Zapopan fue la primera intervenida bajo nuevos protocolos de seguridad, como inspección de drones y uso de perros entrenados en el hallazgo de explosivos.

Participantes del conversatorio de "Los y las desaparecidas en la Ciudad de México", pusieron sobre la mesa el problema que también se padece en la capital del país. SUN/I. Esquivel

Piden voltear a ver caso de desapariciones en CDMX

Especialistas y familiares de víctimas de desaparición insistieron en la necesidad de que las autoridades pongan el foco en este fenómeno que persiste en la Ciudad de México con diversidad en sus causas.

Durante el conversatorio de "Los y las desaparecidas en la Ciudad de México" que tuvo lugar en el Colegio de México, Juana Laura Garrido, hermana de Viviana Garrido, desaparecida en 2018, recordó la ineficiencia de las autoridades capitalinas en la búsqueda no solo de su hermana, sino de los entre 10 mil y 12 mil desaparecidos en dicho lugar.

"Estamos muertos en vida, afrontamos la frustración mientras las comisiones de búsqueda y fiscalías no investigan ni buscan. Después de las jornadas de campo llega un período de cansancio, es difícil regresar a casa con las manos vacías, es inevitable la tristeza. La crisis nos atañe a cada uno", dijo durante su turno de palabra.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, desde 1964 y hasta el 10 de mayo de 2023, se contaba con 112, 232 personas registradas como desaparecidas a nivel nacional.

La Comisión Nacional de Búsqueda señala que la Ciudad de México cuenta con registro de 11 mil 520 personas desaparecidas entre febrero de 1990 y febrero de 2023.

Y, para el periodo 2019-2023, el total es de 7 mil 588 personas desaparecidas, de las que 57% son hombres y 43 % mujeres, detallaron durante la conferencia.

Por su parte, el doctor Rodrigo Peña, del Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex, consideró que el tema de las desapariciones forzadas todavía no está en el lugar que debería, porque el foco se ha puesto en otros como las extorsiones, la violencia policial o los homicidios.

“Falta conciencia en la sociedad, las políticas públicas están pero (son) incipientes y en el debate académico nos hemos dejado llevar por las grandes narrativas de la violencia que son (los) homicidios”, consideró Peña.

Dijo que es necesario poner esfuerzos en contar el fenómeno y señalar las carencias de información.

EFE