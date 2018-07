Se reúnen Peña y AMLO; el tabasqueño incidirá en el presupuesto para 2019

Dos días después de la elección, el Presidente Enrique Peña Nieto y el virtual ganador de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron su primer encuentro en Palacio Nacional.

Tras la charla, el político tabasqueño expresó que el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, trabajará con la administración federal saliente para la conformación del Presupuesto de Egresos 2019, ya que “es un presupuesto que nosotros vamos a ejercer”, por lo que se debe elaborar de forma conjunta.

La afirmación de López Obrador fue confirmada a través de un comunicado por el Gobierno de la República. “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público brindará la asistencia necesaria para la elaboración del Paquete Económico correspondiente al primer año de la administración entrante”.

El virtual Presidente electo también dijo que durante el proceso de entrega-recepción se involucrará en la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) junto con el Mandatario Enrique Peña Nieto. “Vamos a trabajar de manera conjunta (…) la finalidad es lograr la firma del acuerdo”.

Sostuvo, además, que hasta que tome posesión del cargo (el 1 de diciembre) se mantendrá el actual equipo negociador, que encabezan el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, el subsecretario Juan Carlos Baker y el jefe negociador, Kenneth Smith. El equipo entrante asistirá con especialistas que acompañarán el proceso. “Siempre respaldando al Gobierno actual de México. Hasta el final vamos a ser respetuosos del Presidente Enrique Peña Nieto”, concluyó.

Carlos Manuel Urzúa, quien podría ser el próximo secretario de Hacienda, a su llegada a la reunión con el virtual presidente electo. SUN/I. Stephens

Hoy se reúnen empresarios y AMLO

Alfonso Romo, propuesto para ocupar la Oficina de la Presidencia en el futuro Gobierno, anunció que Andrés Manuel López Obrador sostendrá hoy una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde se escucharán las inquietudes del sector.

Detalló que durante el encuentro entre el equipo del virtual ganador de la elección y los empresarios se tocarán temas generales de macroeconomía, de la política industrial, y descartó que se fuera a abordar el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

“No vamos a presentar nada, vamos a comentar, a platicar, a ver cómo se sienten, qué necesitan, en qué podemos apoyar para impulsar el crecimiento”.

Agregó que para estos momentos, en lo que toca a la responsabilidad de López Obrador, “están muy tranquilos y muy confiados los mercados”, y recordó que la víspera se realizó una conferencia telefónica, dirigida por Carlos Urzúa, con más de 400 fondos de inversión.

Urzúa adelantó que el nuevo Gobierno será fiscalmente responsable, respetará la autonomía del Banco de México y mantendrá el régimen de libre flotación del tipo de cambio.

Decenas de ciudadanos, polícias y miembros de la prensa se aglomeran a la llegada de Andrés Manuel a Palacio Nacional. SUN/I. Stephens

López Obrador ofrece una transición en paz

Andrés Manuel López Obrador prometió una transición ordenada cuando asuma la Presidencia de México, luego de su encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el próximo mandatario dijo que la charla “refleja que hay responsabilidad de las partes, que estamos poniendo por delante el interés general, el poder de la nación, independientemente de nuestras diferencias, que son notorias”.

Destacó que Peña Nieto actuó de manera respetuosa y responsable durante el proceso electoral y reconoció que “las elecciones fueron en lo general libres y limpias”.

Sobre los temas que abordaron en este encuentro, el tabasqueño ratificó su compromiso de mantener la autonomía del Banco de México. “Se va a mantener una política macroeconómica con equilibrios fiscales, no va a haber injerencia en temas financieros en lo que respecta al intercambio monetario. Autonomía, equilibrio macroeconómico y que continúen los programas en proceso, que no se detenga ninguna actividad y sobre todo que se garantice la paz y la tranquilidad en este periodo de transición”, recalcó.

López Obrador adelantó que aceptó la invitación a una reunión de la Alianza del Pacífico, en la que participan Chile, Colombia y Perú, que se llevará a cabo en Puerto Vallarta el próximo 24 de julio, y a la que asistiría ya como Presidente electo en caso de que el Tribunal Electoral le entregue la constancia.

Afirmó que el Gobierno le planteó que el Estado Mayor Presidencial se haga cargo de su seguridad a lo que respondió que va a analizarlo y que “fue un buen gesto”. Sin embargo, recordó que a él lo cuida la gente, “el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y quedé en resolver en este tema. No lo tengo resuelto, no lo tengo definido, vamos a seguir así. Me va a cuidar la gente”.

También informó que en su equipo de transición estarán personajes que ya ha adelantado como integrantes de su gabinete, y en ese sentido definió que para los asuntos políticos nombró a Olga Sánchez Cordero, Tatiana Clouthier y Julio Scherer Ibarra.

Proceso de pacificación

El virtual ganador de la elección presidencial anunció que extenderá una invitación al Papa Francisco “ante el clima de violencia que se vive”. Habrá una “convocatoria a dirigentes religiosos, de derechos humanos, la ONU, para comenzar este encuentro entre todos con el propósito de conseguir la paz en nuestro país. Vamos a invitar al Papa Francisco”.

Expertos ven panorama complicado en migración

Puede haber cambios importantes en la colaboración de México en el tema migratorio. NOTIMEX/Archivo

La postura del virtual ganador dela elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en temas de inmigración podría chocar con las políticas del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, complicaría la relación bilateral.

El lunes pasado López Obrador y Trump sostuvieron una conversación telefónica donde hablaron de seguridad fronteriza, migración y el Tratado de Libre Comercio (TLC) y en la que ambos pronosticaron una buena relación ante los medios. Sin embargo, expertos consultados consideran que la “luna de miel” no durará mucho.

Arturo Santacruz Díaz Santana, del Centro de Estudios sobre América del Norte de la UdeG, señaló que habrá cambios importantes con respecto a la colaboración de México en el tema migratorio con Centroamérica.

“Pudiera ser que la nueva administración apriete un poco más las tuercas y esté menos dispuesta a colaborar con Trump en la materia. Aunque eso está por verse y creo que es una ficha de negociación que va a usar el nuevo Gobierno”.

Jorge Hernández, académico del ITESO, explicó que la nueva administración busca darle continuidad a lo que ya hace el Gobierno de Peña Nieto de darle vuelta a la propuesta de EU para involucrar a las fuerzas policiales en la frontera Sur.

“La presión de Estados Unidos hacia México para que endurezca sus controles migratorios en la frontera Sur se ha esquivado, proponiendo más de una solución de fondo que busca impulsar el desarrollo de Centroamérica. Y al parecer la administración de López Obrador quiere impulsar un acuerdo comercial que incluya a Centroamérica y México”.