Hoy se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer. Y Jalisco es el noveno Estado con más incidencia de muertes por este mal (lideran Ciudad de México, Sonora y Veracruz).

Mientras se construye un nuevo hospital en la colonia Miramar, en Zapopan, para atender este padecimiento, el año pasado cerró con dos mil 600 nuevos casos de cáncer en el Estado, de acuerdo con el Instituto Jalisciense de Cancerología, cuando anteriormente eran dos mil pacientes en promedio cada año.

Ante las quejas por falta de medicina, el Gobierno federal inauguró la llamada Megafarmacia del Bienestar ubicada en Huehuetoca, en el Estado de México, con la que se buscaba que no faltara ni un sólo medicamento de cualquier tipo para los enfermos en el país. Sin embargo, la asociación Nariz Roja cuestiona que nuevamente están haciendo falta fármacos oncológicos.

Alejandro Barbosa, representante de la organización civil, explica que si bien el Gobierno de Jalisco hace su parte en surtir medicinas para pacientes con cáncer, el Estado no puede adquirir algunas claves por un acuerdo con el Gobierno federal para su compra. “El Gobierno estatal no puede comprar ciertos medicamentos porque el acuerdo fue que los compraría el Gobierno federal y que llegarían por medio del Fondo de Salud para el Bienestar”. Así como en Jalisco, lamenta que en todo el país están pegando otra vez los faltantes de fármacos.

El Instituto Regional de Cancerología estará ubicado en la colonia Miramar, en Zapopan. EL INFORMADOR/A. Navarro

Proyectan inaugurar en julio el nuevo hospital contra el cáncer

El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo; hoy 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra la enfermedad y el Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) informa que se atiende a un promedio de dos mil 600 casos nuevos de cáncer cada año.

Por ello, el Gobierno de Jalisco alista la conclusión de las obras y la puesta en marcha del Instituto Regional de Cancerología, en la colonia Miramar de Zapopan, el cual va a sustituir al Instituto Jalisciense de Cancerología, ubicado en la colonia El Retiro.

La obra del nuevo hospital tiene un avance del 85% según lo reportado por el Gobierno del Estado luego del último recorrido de supervisión encabezado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). Se espera que la obra esté concluida en julio para comenzar su equipamiento y en el mes de septiembre comenzar con su operación.

El nuevo instituto contará con servicios de Endoscopía, Clínica del Dolor, Banco de Sangre y Laboratorio, Helipuerto, Acelerador Lineal, Área de Braquiterapia con alta tasa de cobalto, Área de Medicina Física, 36 sillones de quimioterapia (actualmente el IJC tiene 20), capacidad de hospitalización de 259 pacientes (en la actualidad hay 40), 12 quirófanos (el IJC tiene tres), Consulta Externa con 63 consultorios, Área de Urgencias con cuatro consultorios y 22 camas y el área de Terapia intensiva con 16 camas.

El Instituto Jalisciense de Cancerología informó que en este nuevo nosocomio se atenderán a pacientes con todo tipo de cáncer y a personas que no cuenten con seguridad social, provenientes de todos los municipios de Jalisco, así como de los Estados de la región occidente del país.

En total, el Gobierno del Estado habrá invertido más de 984 millones de pesos en la obra, la cual fue retomada en mayo de 2022 debido a que la anterior administración estatal la dejó inconclusa.

LA VOZ DEL EXPERTO

Destacan cobertura de Jalisco

Alejandro Barbosa, de la asociación civil Nariz Roja.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, las obras del nuevo Instituto Regional de Cancerología culminarán en el mes de julio para ponerlo en marcha durante el mes de septiembre luego de poco más de dos años de obras.

Alejandro Barbosa, de la asociación civil Nariz Roja, resaltó que, ante el desabasto de medicamentos y la falta de atención del Gobierno federal para pacientes con cáncer, el Gobierno de Jalisco ha trabajado en la infraestructura y apoyos para pacientes con cáncer, destacando la atención en el piso siete y ocho del Hospital Civil Nuevo “Juan I. Menchaca”: “En la parte de infraestructura ha trabajado muy bien el Gobierno estatal: el piso siete y ocho del Hospital Civil Nuevo que son nuevos y equipados para los niños con cáncer y es una ventaja que tenemos hoy para poder atender a los niños de una manera más eficiente y tratar de llegar a tiempo”.

El Centro de Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica se encuentra en los pisos 7 y 8 del Hospital Civil Juan I. Menchaca, pisos que fueron concluidos e inaugurados el pasado septiembre; cuenta con consultorios, Unidad de Trasplante de Médula Ósea, Unidad de Terapia Intensiva Oncológica Pediátrica, entre más equipamiento. Respecto a la próxima conclusión del Instituto Regional de Cancerología, Barbosa espera que brinde atención de mejor forma para pacientes con la enfermedad.

“Pinta que va a estar bastante interesante, evidentemente es mucho mejor que lo que se tenía con el Instituto de Cancerología que era una entidad que estaba dentro de lo que era el Hospital Civil Viejo y que permita independizar los procesos y que tengan más espacios para la atención a la gente.

El fundador de Nariz Roja AC hizo un llamado al Gobierno federal para que destine más recursos para la atención de pacientes con cáncer, al señalar que la asociación civil ha brindado apoyos a personas con la enfermedad que provienen de otras Entidades como Michoacán o Sinaloa.

Pacientes confían en recibir el tratamiento que necesitan contra el cáncer. EL INFORMADOR/Archivo

Megafarmacia de AMLO queda a deber contra el cáncer

A finales de 2023, el Gobierno federal inauguró la llamada Megafarmacia del Bienestar ubicada en Huehuetoca, en el Estado de México, con la que se buscaba que no faltara ni un sólo medicamento de cualquier tipo.

Sin embargo, la asociación Civil Nariz Roja AC cuestionó que nuevamente están haciendo falta medicamentos oncológicos y que requieren pacientes con cáncer pese a la construcción de la Megafarmacia.

Alejandro Barbosa, de la asociación civil, dijo que, si bien el Gobierno de Jalisco ha hecho su parte con surtir de medicinas para pacientes con cáncer, el Estado no puede adquirir algunas claves por un acuerdo que hubo con la Federación para su compra. “El Gobierno estatal no puede comprar ciertos medicamentos porque el acuerdo fue que los iba a comprar el Gobierno federal e iban a llegar por medio del Fonsabi. Si bien el Gobierno de Jalisco no se afilió al IMSS Bienestar, en lo que es la compra de medicamentos sí tiene total injerencia el Gobierno federal y los manda a Jalisco”.

“Así como en Jalisco, en todo el país está pegando otra vez los faltantes de medicamentos aun con su mentada Megafarmacia, hay faltantes de medicamentos oncológicos, medicamentos para el dolor, medicamentos complementarios desafortunadamente por esta causa”, dijo Barbosa, fundador de la asociación civil Nariz Roja.

En cambio, destacó los apoyos destinados para la compra de medicinas por parte del Gobierno Estatal que ha destinado más de 43 millones de pesos en los últimos dos años; según el presupuesto de egresos de 2024, se destinarían al menos 23 millones de pesos para organizaciones sin fines de lucro que apoyan en la atención de estos pacientes.

GUÍA

Recomendaciones de la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) emitió algunas recomendaciones que disminuyen el riesgo de padecer cáncer.

Eliminar el consumo de cualquier producto de tabaco.

Mantén tu peso corporal de acuerdo con edad y sexo.

Incluye en tu dieta frutas de la temporada y hortalizas.

Realizar actividad física con regularidad.

Reducir el consumo de alcohol.

Evita la radiación ultravioleta (principalmente por la exposición al sol y en los aparatos de bronceado artificial).

Ante cualquier signo y síntoma acude a tu unidad de salud.

La Secretaría de Salud en Jalisco informó que el Instituto Jalisciense de Cancerología invitó a la población a acudir a sus oficinas en caso de sospechas: el IJC opera en la calle Coronel Calderón número 715, de la Colonia El Retiro, en el municipio de Guadalajara; para solicitar más información llamar en horario de oficina al 33-3658-0046 o ingresar al sitio http://ijc.gob.mx.

TELÓN DE FONDO

CDMX, Sonora y Veracruz los más afectados

El cáncer es una de las principales causas de muerte en México, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), representó 10% de las defunciones en el país durante 2022.

El Inegi retomó la información a partir de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2022 en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de este 4 de febrero: en aquel año, murieron más de 847 mil personas en México; del total, 89 mil 574 fueron a causa de un tumor maligno.

Las Entidades con mayor tasa de defunción por tumores malignos fueron la Ciudad de México, Sonora, Veracruz, Colima, Morelos y Chihuahua. Jalisco se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional con una tasa de 71.44 muertes por cada 100 mil habitantes, superior al promedio nacional que es de 68 defunciones por cada 100 mil habitantes.

En contraparte, las Entidades con menor promedio de muertes por cáncer fueron Quintana Roo, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, Puebla y Aguascalientes, con 47.39 a 59.62 defunciones por 100 mil habitantes según los datos del Inegi.

La Secretaría de Salud señaló que en México se diagnostican cada año alrededor de 195 mil 500 casos de cáncer en sus diferentes tipos y que alrededor del 46% de los pacientes fallece por esta causa. Los cánceres más comunes son: mama, pulmón, colorrectal, próstata y piel, entre otros; en el caso de Jalisco, a partir de 2002 el cáncer de mama se ubica en el primer lugar como causa de muerte por cáncer en las mujeres, informó el Gobierno del Estado.

En 2022 fallecieron por dicha causa 591 mujeres en el Estado, lo cual representó 120 muertes más que en 2012 cuando se registraron 471 defunciones, un promedio de 39 defunciones al mes por esta causa.

Ley General de Cáncer será una prioridad

La presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Lilia Valdez Martínez, dijo que en este periodo ordinario de sesiones será prioritario impulsar la Ley General de Cáncer, una iniciativa que está lista desde hace seis meses. “No es un tema sencillo por los costos, pero que íbamos a tocar todas las voluntades y los corazones para que esta iniciativa salga pronto”.

Mencionó que otro de los compromisos es impulsar la prohibición de la venta de tabaco a menores, así como retirar el saborizante al cigarro, pues genera adicción. “Tenemos que impulsar políticas de salud pública y prevención, para que nuestros niños sean capaces de sonreír sanos y que las enfermedades no los alcancen a temprana edad”.

Leonardo Arana, de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, recordó que este padecimiento representa “un problema extremadamente grave de salud pública” en México y a nivel internacional, pues es una de las principales causas de mortalidad, que no discrimina por motivos de edad, género, raza, religión o nivel socioeconómico.

SUN