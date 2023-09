En el primer semestre de 2023 sumaron dos mil 644 personas naturalizadas de otros países, reportó el Gobierno federal. Es la cifra más alta desde 2018, por lo que se perfila para ser el año con más registros en todo el sexenio, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Artículo 2 de la Ley de Nacionalidad establece que la carta de naturalización es el instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los extranjeros. La SRE acentúa que el servicio para solicitar la naturalización en cualquiera de sus modalidades tiene un costo de ocho mil 395 pesos. El tiempo máximo de respuesta a la solicitud es de tres meses, después de que se emita la opinión del Instituto Nacional de Migración (INM), al mando de la Secretaría de Gobernación.

Las modalidades por las que se puede pedir la naturalización es por matrimonio con una persona mexicana, por ser de un país latinoamericano, por residencia y por una obra destacada.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría detalló que concluyó con la elaboración del proyecto de reforma integral en materia de nacionalidad.

Cubanos y argentinos ocupan los lugares tres y cuatro entre los solicitantes de la nacionalidad mexicana. EL INFORMADOR/Archivo

De Venezuela y Colombia, la mayoría de naturalizados

De las tres mil 750 personas naturalizadas de enero de 2022 a junio de 2023, el mayor número de personas por país de origen fueron Venezuela, con mil 167, lo que representa el 31%; Colombia, con 509 y el 14 por ciento; Cuba, con 472, que significa el 13%, y Argentina, con 131, es decir, el tres por ciento del total.

Las otras nacionalidades que cambiaron por la mexicana fueron de España, con 98 personas; Estados Unidos de América, con 48; Perú, con 47; Guatemala, con 40; Honduras, con 39; El Salvador, con 34; y de otros países, los mil 165 restantes.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que el Gobierno Federal ha reiterado su compromiso de respeto y lucha por los derechos humanos y, en particular, por los derechos de los migrantes que eligen por voluntad propia establecerse en México.

“También reconoce la enorme aportación de las personas que han decidido establecer de manera permanente su residencia en México, engrandeciendo y contribuyendo con sus aportaciones a nuestro país”.

Para realizar el trámite, recordó que cuenta con el Sistema Integral de Nacionalidad y Naturalización (Sinna), donde las personas solicitantes extranjeras pueden acceder a la página de Internet por la cual, por medio de un calendario, se les permite elegir hora y fecha disponibles para agendar una cita e iniciar el trámite de naturalización.

Entre las mejoras realizadas en la página web, destaca que se han implementado nuevas herramientas de visualización de estatus de trámite de naturalización para las personas solicitantes extranjeras y se incorporaron mejoras en las herramientas digitales que permiten a los administradores realizar los procesos de generación y seguimiento de las solicitudes de una manera sencilla y rápida.

“El Sinna actual permite mejorar el registro adecuado de los datos biométricos de las personas solicitantes de servicios, hacer los procedimientos más eficientes, brindar más seguridad, evitar fraudes o el robo de identidad y fortalecer el Estado de derecho”.

En el informe presentado el pasado 1 de septiembre, indicaron que la Dirección General de Asuntos Jurídicos efectuó el despliegue del Sinna en 60 representaciones de México en el exterior, “facilitando a las mismas llevar a cabo las solicitudes de naturalización para la mujer o varón extranjeros que contraigan matrimonio con personas servidoras públicas mexicanas en el exterior y emitir Declaratorias de Nacionalidad”.

MÓDULOS

En menos de un año hacen casi mil solicitudes

Tan sólo del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, recibieron 952 solicitudes en materia de naturalización en los módulos de atención al público.

La Ley de Naturalización tiene como condición que el solicitante no tenga sentencia por delito doloso. EL INFORMADOR/Archivo

CON DESEO DE SER MEXICANOS

Solicitudes de naturalización de los últimos años Año Solicitudes Año Solicitudes *2023 2644 2015 2,940 2022 1106 2014 2,736 2021 718 2013 2,341 2020 2044 2012 3,581 2019 2,044 2011 3,590 2018 3,070 2010: 2,602 2017 3,872 2009 2,150 2016 3,067 2008 3,642 2007: 4,471

*Hasta el 30 de junio

SOBRE LA CARTA DE NATURALIZACIÓN

Casos en los que no se expide

La Ley de Naturalización indica en su Artículo 25 que no se expedirá carta de naturalización cuando el solicitante no cumpla los requisitos que establece esta Ley, cuando tenga una sentencia privativa de la libertad por delito doloso en México o en el extranjero, y cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría, en cuyo caso deberá fundar y motivar su decisión.

Mientas que el Artículo 26 indica que la Secretaría declarará, previa audiencia del interesado, “la nulidad de la carta de naturalización cuando se hubiere expedido sin cumplir con los requisitos o con violación a esta Ley”.

Así se pierde la nacionalidad

Por otro lado, la misma legislación establece que se pierde la nacionalidad mexicana por naturalización, previa audiencia del interesado, de conformidad con lo que establece el artículo 37, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y por residir durante cinco años continuos en el extranjero”.

Por otro lado, las autoridades y fedatarios públicos están obligados a comunicar a la Secretaría aquellos casos en que tengan conocimiento de que un mexicano por naturalización se encuentre en alguno de los supuestos.

“La pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización exclusivamente afectará a la persona sobre la cual recaiga la resolución respectiva. La adopción no entraña para el adoptado ni para el adoptante la adquisición o pérdida de la nacionalidad”.

La nacionalidad mexicana se puede solicitar por matrimonio con una persona mexicana, por ser de un país latinoamericano, por residencia y por una obra destacada. NOTIMEX/Archivo

CLAVES

Asuntos jurídicos de SRE, dependencia encargada de los trámites

Competencia. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), tiene el encargo como autoridad central el despacho de los asuntos para conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones, conforme a las leyes mexicanas, en materia de: adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana; obtener concesiones y celebrar contratos; intervenir en la explotación de recursos naturales; recibir permisos para adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos. También atiende todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y naturalización.

Visión. También informa que los servicios se prestan de manera transversal, con el objetivo de brindar a las personas solicitantes, a la propia SRE, y a diversas dependencias y entidades gubernamentales, una atención eficiente y de calidad.

Importancia. Por ese motivo, destacan que los “servicios revisten una gran importancia para el Estado mexicano y para su seguridad nacional, pues implican conceder el derecho a personas extranjeras de adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones en territorio nacional o bien de obtener concesiones de explotación de minas o aguas. Asimismo, implican la incorporación al país de nuevas personas mexicanas”.