La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue aprobado en 2022 por el Congreso de la Unión. Esta es una decisión que representa un revés para el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las organizaciones criminales que controlan regiones del país.

En el corto plazo, no se prevé que esto genere un impacto en el manejo que tienen los militares de la seguridad pública, pero sí podría obligar a López Obrador a fortalecer el rol de las corporaciones policiales civiles que se han debilitado en este Gobierno, según estimaron los analistas.

Con el voto a favor de ocho de los 11 ministros, el máximo tribunal declaró inconstitucional que la Guardia Nacional quede bajo el mando del Ejército.

Con López Obrador, la Guardia Nacional había ido asumiendo cada vez más funciones en el ámbito civil.

Los ministros estimaron que el decreto promovido por López Obrador viola el artículo 21 de la Carta Magna y representa un “fraude a la Constitución”.

Así lo planteó Juan Luis González Alcántara, ministro de la Corte, en su proyecto de sentencia al reconocer que era “inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando” de la Guardia Nacional al Ejército.

Durante el debate, la también ministra Margarita Ríos Farjat indicó que el decreto presidencial dejaba en entredicho el carácter civil y adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad e implicaba un “riesgo” de seguridad jurídica.

Con esta decisión, el manejo de la Guardia Nacional deberá retornar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tal como se venía aplicando desde que se constituyó el cuerpo en el 2019.

La Guardia Nacional estaba bajo la vigilancia de la Sedena; ahora deberá retomar su vocación civil tras la decisión de la SCJN. SUN/S. Gutiérrez

Oposición celebra freno de la Corte a la militarización

El llamado bloque opositor en el Senado celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional que la Secretaría de la Defensa Nacional sea quien controle y esté al mando de la Guardia Nacional, así como se ordena que dicha institución creada en este sexenio regrese al mando civil.

Las bancadas oficialistas señalaron que respetan la decisión de la Corte, pero el ala dura de Morena repudió a los ministros que votaron a favor del proyecto y felicitaron a quienes se opusieron al mismo.

Del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, dijo en rueda de prensa que con esta sentencia se frena la espiral militarista impulsada por este Gobierno y también se pone freno al espionaje del Ejército sin orden judicial.

“Primero porque la Suprema Corte reivindica su papel de defensa de la Constitución, segunda que la Constitución no puede modificarse de forma fraudulenta y tercer es un poderoso mensaje, este, junto con declarar inconstitucional el espionaje de parte del Ejército sin control judicial, porque entonces eso evita avanzar en la militarización indebida de México, avanzar en el militarismo”.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, dijo que fue un reconocimiento a que el bloque de contención está cumpliendo con su responsabilidad y que la corte dio una lección muy importante de cumplimiento del Estado de derecho.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), comentó que siempre fue un despropósito el traslado de la Guardia Nacional al ámbito militar y aplaudió a los ocho ministros que votaron por el respeto a la Constitución.

“Era un despropósito trasladarle a la Secretaría de la Defensa y a mí me da mucho gusto que, por mayoría, por dignidad, le dé la razón al bloque de contención”, indicó.

Lamento la actuación de la ministra Yasmín Esquivel, quien no debería estar en la Corte y sobre el voto de Arturo Zaldívar lamentó que defiende el militarismo que rechazó en otros tiempos y con ello pierda cada vez más prestigio.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que el máximo tribunal del país le dio la razón a la oposición y a la sociedad civil que se opuso a la militarización del país y a la confusión de este gobierno en materia de seguridad pública, que debe ser civil.

“Es muy importante para el bloque de contención porque representa una victoria legal y representa un tenían razón, pero es más importante para México, el que exista por fin, en definitiva, una resolución que marque qué es militar y qué es civil y cómo no se puede confundir, particularmente en lo que se refiere a tareas de seguridad”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo en entrevista que la decisión de acatarse y recordó su voto cuando se aprobó la reforma a la Ley de la Guardia Nacional.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, dijo que la decisión debe acatarse y recordó que en lo personal votó diferente a su bancada.

“Bueno, yo expresé en su momento un voto particular y no puedo agregar más, no quiero ponerle sal a la herida, respeto la decisión de la Corte porque finalmente es la última instancia, ya no hay otro tribunal que enmiende esa resolución, va a ser una decisión difícil, porque finalmente ya estaba trabajando la Guardia Nacional bajo el mando operativo de la Sedena ahora regresa a Seguridad Publica”.

La coordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, reconoció que la sentencia de la Corte es inatacable y deberá ser acatada.

Dirigentes nacionales del PRI y PAN están de acuerdo con la resolución

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, “es un acierto para garantizar el carácter civil” de ese cuerpo de seguridad, afirmó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En redes sociales, el dirigente nacional del tricolor dijo que construir un México más seguro y en paz es posible desde las instituciones civiles.

Por eso, recordó, “en la Cámara de Diputados y en el Senado votamos en contra” de la iniciativa de Morena.

Alejandro Moreno sostuvo que “militarizar no es la solución a los problemas de la nación”.

Por separado, el CEN del PRI celebró la decisión de la SCJN que declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Como lo argumentamos al votar en contra de esta reforma en la Cámara de Diputados y en el Senado, la militarización no es la solución a los problemas de México”, expuso la dirigencia nacional.

Por otro lado, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, también celebró la “histórica” resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció por mayoría que es inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, como pretendía el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El tiempo nos da la razón”, señaló el líder panista, quien recordó que los partidos de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad en la Corte ante el intento del gobierno federal para tener una policía militarizada.

“Reconocemos que se mantenga a la Guardia Nacional con carácter civil, una demanda que el PAN ha hecho desde un inicio. Es un triunfo y felicitamos a los ministros por su independencia e imparcialidad, dieron un gran paso y demuestran a los mexicanos que existen los contrapesos en este país y que el Poder Judicial pondrá freno al autoritarismo que se ejerce en Palacio Nacional”.

El jefe nacional de los panistas alertó que se debe detener el avance del militarismo y velar por el Estado de Derecho y la democracia, porque el presidente y Morena le otorgan a las Fuerzas Armadas atribuciones que no tiene y las expone a la corrupción, lo que pone en riesgo la seguridad del país.

Marko Cortés expresó su respeto y agradecimiento a las Fuerzas Armadas por su invaluable servicio a los mexicanos y la dedicación y entrega en el cumplimiento de sus funciones, pero insistió en que no deben ser los principales responsables de la seguridad pública.

“No a la militarización de México, sí a la seguridad, la paz y la tranquilidad con policías civiles bien pagados, capacitados y entrenados”, concluyó.

TELÓN DE FONDO

AMLO pedía esperar decisión en la Corte

“Vamos a esperar de que no declaren inconstitucional la ley para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, que es lo que estoy proponiendo, porque si no depende la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa, y sigue como antes, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, de García Luna o de (Miguel Ángel Osorio) Chong, secretario de Gobernación, pues miren cómo terminó la Policía Federal, completamente corrupta”, expresó López Obrador.

“Imagínense lo triste de crear una institución nueva, que está funcionando muy bien, que ya tiene 130 mil elementos, que tiene hasta ahora 280 cuarteles en todo el territorio nacional, que va a tener 500 para proteger a la gente, y que llegue a manejarla un junior, un García Luna, sin principios, sin profesionalismo, sin honestidad, ¿en qué va a terminar? Pues como terminó la Policía Federal.

“Lo bueno es que estamos tratando el tema porque antes tomaban decisiones en el Poder Judicial, nadie sabía, ahora cuando voten de que no quieren que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de la Defensa, ahí va a quedar asentado hacia el futuro, porque utilizan como excusa de que se va a militarizar el país, los que aplaudían cuando utilizaban al Ejército para reprimir al pueblo, ahora están preocupados, defensores de derechos humanos, hipócritas”, señaló López Obrador.

“Entonces qué puedo esperar, qué van a hacer. Ellos todavía quisieran que siguiera la misma política de Calderón y de García Luna, porque ellos no han reflexionado el daño que causó Calderón y García Luna en materia de seguridad pública, imagínense, fueron un narcoestado”, dijo.

A VOZ DEL EXPERTO

Macanazo a lógica de los “Planes B”

Alejandro Hope, experto en seguridad.

Alejandro Hope, experto en seguridad, indicó que lo resuelto en la Corte este martes no sólo es importante por el tema de la Guardia Nacional. “Es también un macanazo seco a la lógica de los ‘Planes B’. Esto manda el mensaje de que no se puede legislar contra la Constitución”, dijo Hope.

El experto comentó también en sus redes sociales que, “intentaron darle la vuelta a una prohibición constitucional explícita. Y la Corte les dio palo, porque no se puede legislar contra la Constitución. Todo lo demás es ruido”.

En días anteriores había anticipado que, “al menos no en el plano operativo. Después de un fallo de esa naturaleza, la Guardia Nacional seguiría haciendo lo que hace hasta ahora: muchos rondines, poca investigación, pocas detenciones. Tan útil o inútil como hoy... tampoco habría mayor cambio en la relación cotidiana con las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional seguiría siendo un apéndice de la Sedena, con 80% de su personal manteniendo plaza y cobrando sueldo en el Ejército. La mayoría de los cuarteles y el equipo de la Guardia Nacional seguiría siendo patrimonio de la Sedena, como ha sido desde el principio”, afirmó.

Corte quita a Sedena facultad para proponer comandante de la GN

Por mayoría de nueve votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad de proponer al Presidente de la República al titular de la Guardia Nacional.

Lo anterior, porque vulneró la adscripción de la corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de poner en tela de juicio el carácter civil de la institución mandatado en el artículo 21 constitucional.

“El hecho de que sea el secretario de la Defensa Nacional quien proponga al Ejecutivo federal el nombramiento del titular de la comandancia, vulnera la regla de adscripción a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública y pone en tela de juicio el carácter civil de la Guardia Nacional”, señaló el ministro Juan Luis González Alcántara, al proponer la invalidez de la porción normativa del artículo 14 de la Ley de la Guardia Nacional, párrafo primero que señala que a “propuesta de la Defensa Nacional”, el Ejecutivo federal designará al comandante de la GN.

“De igual forma, la introducción de un requisito consistente en contar con un grado jerárquico al interior de la Guardia Nacional, cuyo equivalente en las Fuerzas Armadas también ya está previsto en el Decreto impugnado, direcciona el perfil de la persona titular de la comandancia hacía uno proveniente de las Fuerzas Armadas”.

CLAVES

