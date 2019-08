Rosario Robles duerme en prisión; surge nueva acusación

Rosario Robles duerme desde ayer en el penal de Santa Martha Acatitla, tras ser vinculada a proceso por delitos de ejercicio indebido del servicio público. El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo ordenó la prisión preventiva y desestimó el hecho de que Robles pidiera seguir su proceso en libertad.

La Fiscalía General de la República imputó los delitos por la presunta omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros, que causaron un daño a la hacienda pública por más de cinco mil millones de pesos.

Mientras ese presunto quebranto se ejecutó a través de 27 convenios de colaboración firmados entre 2013 y 2018 por las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (al mando de Robles) con diversas universidades de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo y Chiapas, ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que ya iniciaron un proceso de análisis para presentar una nueva denuncia, ya que se detectaron 105 convenios adicionales reportados por la Auditoría Superior de la Federación.

Estos casos, explicó, sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus colaboradores, por lo cual la investigación continúa. Añadió que se solicitó información y apoyo a las unidades financieras de otros países para detectar montos que hubieran sido transferidos. “Hasta este momento tenemos siete personas con cuentas congeladas, con montos variables que llegan a los 12 millones de pesos. Estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de la localización particularmente de las empresas fachada”.

Antes de ser sentenciada a dos meses prisión preventiva, con su equipo de seis abogados, Robles escuchó atenta el veredicto del juez. Con voz entrecortada y evidente cansancio, rogó por su libertad y alegó que no tiene patrimonio ni millones de pesos para huir de la justicia. Anoche, su abogado Julio Hernández declaró que el juzgador aplicó “razonamientos poco apegados a Derecho, sin fundamento”.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó del caso y señaló que “no es un asunto” del Gobierno federal. “Es un logro el que no haya impunidad”.

La Fiscalía señala a la ex funcionaria como responsable de los desvíos por más de cinco mil millones de pesos en la gestión de Enrique Peña Nieto. NOTIMEX/Archivo

Piden a Rosario Robles pruebas contra Meade y Peña Nieto

Las últimas horas de libertad de Rosario Robles las pasó entre sus abogados, papeles y un juez que no escuchó su ruego de no someterla a prisión.

La audiencia de vinculación a proceso en la que su defensa presentaría las pruebas a su favor estaba programada el lunes a las 18:00 en el Reclusorio Sur. Desde una hora antes, la ex funcionaria arribó al lugar en una camioneta BMW y vestida de blanco con una mascada roja que adornaba su cuello. “Estoy aquí para presentar la defensa y para demostrar mi inocencia… y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial. Estoy aquí con las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos y dando la cara”.

Robles se enfrentó a la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por el ejercicio indebido del servicio público, al supuestamente omitir alertar al ex presidente Enrique Peña Nieto sobre los desvíos ocurridos durante su administración al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que ocasionaron un daño al erario por cinco mil 73 millones de pesos.

Al considerar el volumen de la documentación que presentaron los abogados de Robles, los fiscales solicitaron un receso de una hora y el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, aprovechó el momento para reprenderlos. “No les voy a dar una hora y no sé para qué me vienen a pedir permiso, si ya saben que es su obligación”.

Al regresar a la sala de audiencias, el abogado Rogelio Ramírez enunció los 32 datos de prueba a favor de Rosario Robles. Pero la Fiscalía logró que el juez desechara dos testimoniales y una pericial de la defensa.

Una de las testimoniales fue la de María Eugenia Romero Martínez, ex secretaria particular de Rosario Robles, quien refirió que la ex funcionaria comunicaba las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ex presidente Enrique Peña Nieto, pero también instruía al oficial mayor, Emilio Zebadúa, para solventar las mismas.

El abogado respondió la solicitud de vinculación a proceso emitida por la Fiscalía General y se refirió a sus 24 dictámenes emitidos sobre las irregularidades, mismos que, aseguró, fueron realizados cuando los contratos cuestionados ya habían sido consumados, por lo que Rosario Robles no podía frenarlos ni prevenirlos. Además, argumentó que algunos dictámenes fueron emitidos cuando Robles ya no estaba en las secretarías, por lo que no le correspondía a ella solventar las observaciones sino a sus sucesores. “Es un acto de cinismo decir que ella no era responsable porque los dictámenes fueron emitidos fuera de su esfera jurídica… porque ya no era servidora pública”, calificó el juzgador.

La sucesión

En la sucesión de Sedesol, los abogados refirieron que Robles informó al nuevo titular, José Antonio Meade, qué observaciones habían sido solventadas y cuáles estaban pendientes, según el anexo 21, folios 630 al 633, del acta de entrega-recepción. “Esto es una joya y no lo trajeron por casualidad”, enfatizó el juez. Y luego emplazó a la defensa para que el 16 de agosto próximo entregue copia certificada del acta de entrega-recepción de la Sedesol a la Fiscalía para que determine si investigará a Meade por no cumplir con su obligación de solventar las observaciones.

La defensa presentó las resoluciones del Órgano Interno de Control de la Sedesol y Sedatu que concluyeron que no existieron las irregularidades observadas por la Auditoría, que los entes contratados sí cumplían con los requerimientos técnicos y que no había elementos para fincar responsabilidades.

Al detallar la entrevista que el abogado realizó a la propia Robles, relató que la ex secretaria sí notificó directamente a Enrique Peña Nieto las observaciones a través de la “línea roja”, en reuniones de gabinete y en giras de trabajo. El juez observó que la defensa no presentó ningún oficio que acredite que Peña Nieto tuviera conocimiento de los hechos, por lo que sugirió que de existir un aviso por escrito y no presentarlo ante la Fiscalía, Robles estaría encubriendo al ex presidente.

El juez observó a la defensa de la ex secretaria federal que no presentó documentos que acrediten la responsabilidad de Peña Nieto y José Antonio Meade. SUN/D. Razo

A las 3:48 horas de ayer, el juez comenzó a exponer los argumentos del auto de vinculación a proceso que dictó en su contra por ejercicio indebido del servicio público, por no evitar que los funcionarios a su cargo cometieran los desvíos referidos. “De haber querido evitar los hechos hubiera ejercido su facultad para hacerlo, pues era la única que podía influir en el oficial mayor, Emilio Zebadúa, quien firmó la mayoría de los contratos irregulares, para que dejara de celebrar estos actos jurídicos, pero no lo hizo simplemente porque no quiso”, precisó el juzgador.

La FGR pidió la prisión preventiva justificada porque consideró que Robles representa riesgo de fuga, peligro para los testigos y no tiene arraigo en la Ciudad de México.

Antes de que el juez decidiera si Robles regresaría a casa o no, ésta tomó la palabra y destacó que se presentó voluntariamente, que ha vivido en la misma casa durante 24 años y que ha trabajado toda su vida en la Ciudad de México.

“No tengo un patrimonio que me permita huir de la justicia. No tengo millones para irme a vivir a Canadá y regresar impunemente. Mi única cuenta bancaria está congelada”.

El juez desestimó los argumentos y, por ello, la noche del martes fue la primera que Robles pasa en el penal de Santa Martha Acatitla.

PERFIL

¿Quién es Rosario Robles?

Nació el 17 de febrero de 1956 (63 años).

Es licenciada en Economía por la UNAM. Tiene maestría en Desarrollo Rural.

Su trayectoria comenzó en 1989, como una de las fundadoras del PRD.

En 1994 logró ser diputada plurinominal del PRD.

En 1997, durante el periodo en que Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fue nombrada secretaria de Gobierno. Luego fungió como jefa de Gobierno, entre septiembre de 1999 y diciembre de 2000, cuando Cárdenas se separó del puesto para buscar, por tercera ocasión, la Presidencia de la República.

Fue presidenta nacional del PRD entre 2002 y 2003.

En 2004 se vio involucrada en un escándalo, luego que el periodista Víctor Trujillo difundiera un video donde se observa a Carlos Ahumada, su entonces pareja, entregando fajos de billetes a René Bejarano, quien era secretario particular del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

Luego de ese escándalo, Rosario Robles renunció al PRD.

En diciembre de 2012, con Enrique Peña Nieto, tomó posesión como titular de la Sedesol.

En 2015 fue nombrada titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cargo que ocupó hasta el final del sexenio de Peña.

Será monitoreada las 24 horas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá trato preferencial para Rosario Robles, a su ingreso al penal de Santa Martha Acatitla.

El Gobierno dio a conocer que Robles tendrá vigilancia las 24 horas del día en el penal femenil, a donde ingresó a las 8:35 de ayer.

Robles fue ubicada en la zona de ingresos del centro de detención, una zona de acceso controlado.

LA DEFENSA

El abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, arribó ayer al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla para visitarla.

Afirmó que la ex funcionaria se encuentra bien y han estado al pendiente de ella.

El abogado de Robles reiteró que el delito de ejercicio indebido del servicio público no es grave y tampoco amerita prisión preventiva oficiosa.

“Sin embargo, el juez, haciendo unos razonamientos poco apegados a Derecho, francamente viciados y sin ningún fundamento, determina prisión preventiva justificada atendiendo que no tiene arraigo en la Ciudad de México, cuando ella fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México”.

Añadió que aún no determinan la estrategia legal para echar abajo el auto de vinculación a proceso. “Estamos en la estrategia para que, antes de que se termine el plazo de dos meses para la investigación complementaria, podamos tenerla afuera”.

¿Quién está en Santa Martha Acatitla?

La cárcel fue inaugurada por el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2004, cuando fungía como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Tiene una capacidad para mil 600 mujeres, pero están recluidas mil 800.

Entre las internas que hay en ese penal y que convivirán con Rosario Robles está Juana Barraza Samperio , conocida como “La mataviejitas”, quien cometió entre 42 y 48 homicidios de mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México, por lo que fue sentenciada a 759 años de prisión.

quien cometió entre 42 y 48 homicidios de mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México, por lo que fue sentenciada a 759 años de prisión. También está Mónica García Villegas , dueña y directora del Colegio Rébsamen , acusada de la muerte de 26 personas en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

acusada de la muerte de 26 personas en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y desde el 27 de julio se encuentra recluida Esperanza Gutiérrez, quien presuntamente participó en el homicidio de dos ciudadanos israelíes en la plaza comercial Artz.

Rosario Robles arribó ayer por la mañana a Santa Martha Acatitla. Su defensa aún no determina la estrategia legal, pero afirma que estará libre en dos meses. EFE

Es un logro que no haya impunidad: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la vinculación a proceso de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Señaló que “no es un asunto” del Ejecutivo federal. “Es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico estado de derecho… no como antes, que era un Estado de chueco, de cohecho”.

Refirió que el asunto de Robles, señalada de presunta omisión en el desvío de cinco mil 073 millones de pesos, lo atiende la Fiscalía y el juez correspondiente, que son dos instancias autónomas e independientes. “El proceso está abierto, hay términos legales, y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen más implicados, pero no es un asunto nuestro; tampoco soy Poncio Pilatos”.

La defensa de la ex funcionaria señaló que el ex presidente Enrique Peña Nieto y su antecesor en la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade, tuvieron conocimiento de estas irregularidades, a lo que López Obrador aclaró: “Eso también es parte de la investigación. El juez es el que va a decidir”.

Acentuó que el proceso tiene un término legal y las autoridades judiciales son las que decidirán sobre la culpabilidad o inocencia.

Por su parte, representantes de los partidos políticos piden que la investigación contra Rosario Robles llegue hasta el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Fernando Belaunzarán, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, consideró que debe hacerse justicia y no sólo ser una revancha por los “videoescándalos”, en que se vieron involucrados funcionarios del Gobierno local del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2004. “Vinculan a proceso y dan prisión preventiva a Rosario Robles. Si el tema es realmente la Estafa Maestra, tienen que llegar a Peña Nieto, no es creíble que no supiera, pues hubo escándalo público”.

En tanto, el secretario de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, opinó que la Fiscalía está dando buenas señales de querer terminar con la corrupción, pero falta que se llegue “a lo más alto de la escalera. La prueba de fuego será que la investigación llegue hasta Peña, pero no deja de ser una buena noticia y un triunfo del periodismo de investigación”.

