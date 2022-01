Rooney Mara: 10 curiosidades sobre la próxima Audrey Hepburn

5 Rooney Mara y Joaquin Phoenix

Rooney Mara mantiene una relación sentimental con el también actor Joaquin Phoenix desde 2016, y en septiembre de 2020 la pareja dio a luz a su primer hijo.

Ambos han compartido pantalla en múltiples ocasiones, incluso desde antes de ser pareja.

Ente sus trabajos más destacados se encuentran "Her" de 2013, "No te preocupes, no irá lejos" de 2018, y "María Magdalena" de 2018.