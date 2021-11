Reviven quejas contra el SIAPA por la mala calidad del agua

Por la mala calidad del agua, usuarios del SIAPA han presentado un promedio de 34 quejas a la semana entre 2018 y 2021 (con corte a septiembre), según información otorgada vía Transparencia. De acuerdo con los datos del organismo, considerando los últimos siete años, durante el 2020 se recibió el mayor número de reportes, con mil 943.

Carlos Torres Lugo, director del organismo, declaró que las denuncias de agua sucia presentadas durante el año pasado alcanzaron su máximo a partir de julio y agosto. El organismo justificó que la pandemia por el COVID-19 detuvo los trabajos de mantenimiento. Sin embargo, este año suman 895 inconformidades por esa causa.

Crecen quejas por agua sucia; cae renovación de las tuberías

Mientras las quejas por la mala calidad del agua han aumentado en los últimos siete años en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la sustitución de tuberías de agua potable por mantenimiento disminuyó por parte del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

De acuerdo con datos del organismo otorgados por Transparencia, en 2015 se sustituyeron más de ocho mil 848 metros lineales. Aunque el año pasado mostró una recuperación, cerró con sólo cinco mil 419 metros lineales intervenidos.

En tanto, las quejas de los usuarios por la mala calidad del agua crecieron. En 2015 se registraron 650 y el año pasado cerró con mil 943. Es la anualidad con mayor problemática considerando ese periodo, según reporta el sistema.

En el documento de respuesta se destaca que los trabajos se realizan “conforme a las necesidades de atención que se presenten, acorde a la suficiencia presupuestaria y con la eficiencia que nos permite la capacidad instalada con la que se cuenta”.

En el reporte, se añade, no se toma en cuenta la sustitución de las líneas a través de las obras de los Ayuntamientos en los proyectos de pavimentación.

Como parte de los trabajos de mantenimiento a cargo del SIAPA, se puntualiza que las obras consisten en “reparaciones de fuga, tanto en línea de distribución como en toma domiciliaria, instalación de válvulas de todo tipo, entronques de línea en cruceros e inspecciones hidráulicas”.

Para este año, el organismo cuenta con un presupuesto de cuatro mil 712 millones de pesos, de los cuales 695.9 millones serán destinados para obra pública, según la última modificación realizada por el organismo. Para este último concepto, durante el año pasado se contó con una bolsa de 547.3 millones de pesos.

En septiembre del año pasado, el director del sistema, Carlos Torres Lugo, informó que se deberá elaborar un presupuesto de egresos para el siguiente año que atienda la sustitución de las redes hidráulicas. “Se agudizó el tema de calidad del agua y mucho lo atribuimos a la infraestructura vieja. Haremos una partida especial para renovar la red hidráulica”.

Esta casa editorial publicó que durante la pasada administración se reconoció que más de 10 mil millones de pesos se requieren para la renovación de las redes de agua y alcantarillado obsoletas.

Se aceptó que dos mil 544 kilómetros de redes deben ser sustituidas por tener una antigüedad de entre 30 y 80 años. Y el municipio de Guadalajara es el más afectado.

El SIAPA argumenta que la antigüedad de más de 30 años es la causa de estos problemas en colonias de la metrópoli. EL INFORMADOR/Archivo

La red tiene más de 30 años

En los municipios de la metrópoli que integran el SIAPA hay ocho mil 300 kilómetros de tuberías que conforman la red hidráulica, de los cuales 80% tienen una edad promedio superior a los 30 años.

La Zona Centro de Guadalajara es la que presenta el mayor problema de tuberías obsoletas, con una antigüedad de entre 60 y 80 años.

“En las colonias no tan viejas entre comillas, como Providencia, Arcos Vallarta o Jardines Vallarta, hay tuberías que tienen más de 40 años. Y en menor porcentaje, que es tubería nueva, están las zonas periféricas”, menciona el director del SIAPA, Carlos Torres Lugo.

Del total de la red hidráulica, cerca del 5% corresponde a las sustituciones de líneas que se han realizado para la construcción de nuevos desarrollos habitacionales, donde el organismo solicita la reposición.

Las autoridades insisten en que la antigüedad de la red hidráulica es uno de los factores que provocan un aumento de las aguas turbias, que finalmente reciben los usuarios.

Este problema se agudizó durante la suspensión del mantenimiento preventivo para evitar cortes del agua y el alto consumo domiciliario, ante el encierro de la pandemia por el nuevo coronavirus.

“Hemos tenido contacto con la mayoría de los representantes de las colonias, quienes nos han pedido que vayamos a atender estos asuntos. Nos vemos con los presidentes de los colonos, con los representantes de colonias como Providencia, Las Águilas, Miraflores y Colinas de la Normal, donde ellos se han cerciorado, los ciudadanos, de que el problema no se generaba o no estaba presente en toda la colonia, sino en ciertas manzanas”, dijo el director.

DENUNCIAS

Reportes

Entre enero y septiembre de este año, el SIAPA recibió 43 mil 389 reportes relacionados a los servicios que brindan las áreas de distribución, mantenimiento de redes y alcantarillado. De ese total, se atendieron 35 mil 801, mientras que el resto se encuentran en proceso, según información del organismo.

En el último trimestre (de julio a septiembre) se recibieron un total de 20 mil 469 reportes ciudadanos, de los cuales, 10 mil 050 fueron por mantenimiento de las redes.

Los usuarios utilizan las redes sociales del sistema para presentar sus reportes. La mayoría están relacionados con los cortes de agua y las fugas, los cuales se realizan en las publicaciones oficiales del organismo.

Para renovar las redes del SIAPA se requieren más de 10 mil millones de pesos. ESPECIAL

TESTIMONIOS

“Todos teníamos ese problema”

Hace cuatro meses, vecinos de la colonia Arcos Vallarta comenzaron a tener problemas de agua sucia. “Todos teníamos ese problema”, comenta la señora María González, quien vive en la zona desde hace 50 años.

Aunque se había superado el problema, hay quienes padecen la mala calidad del agua del servicio de agua potable a cargo del SIAPA.

“Ya tenemos algo de tiempo, como un mes. A veces como que se hace más clara… y luego otra vez vuelve a aparecer así de sucia”, lamenta la vecina.

Aclara que el agua está sucia.

“Es como cuando dices: me salió agua de calcetín”.

Informa que el problema en su casa se presenta mayormente por las mañanas, que es el horario cuando se lava la ropa.

“Pero también en las noches, cuando usamos el agua del baño también está así, sucia”.

La señora González dice que no ha presentado una queja ante el SIAPA.

Agrega que como hay otros colonos que presentaron el problema, apenas preguntará a los vecinos para saber si se hizo algo en conjunto. “Para darle seguimiento o para saber qué les respondieron”.

No recuerda que antes se presentara este problema, salvo lo observado en este año. “En realidad, a veces no me fijo porque no estoy todo el día en la casa”.

Puso mayor atención cuando los vecinos y el presidente de los colonos comenzaron a mencionar que se tenía ese problema.

Hace dos semanas, en las redes sociales del SIAPA, la señora Myriam Alfaro cuestionó: “¿Qué está pasando con el agua café que está saliendo en colonias como Arcos Vallarta?”. Hace unos días agregó que ya no tiene el problema, de momento, pero hay otras viviendas en las que se mantiene, como es el caso de la señora María González.

Las quejas

"Tenemos problemas porque sale el agua sucia en la colonia La Calma. Y para lavar la ropa blanca de plano no se puede".

César Cortés

"Quiero reportar una fuga de agua con mucha presión afuera de una finca en Atemajac del Valle en Zapopan. Lleva así tres días. En la finca no vive nadie, excepto por la dueña que sólo viene rara vez. Preocupa porque a unos pasos está una escuela y tiene un socavón en la banqueta".

Alondra Ayala Ruiz

"Esto está pasando desde hace meses en todas partes de la ciudad. La calidad del agua es pésima y el SIAPA sólo sabe cobrar como si su agua sirviera. Van muchísimos reportes al SIAPA y nada. Preguntan el domicilio, como si no supieran que es en todas partes. Una demanda colectiva es lo que debemos hacer".

Giss Rau

"En la calle Nacionalismo de la colonia 20 de Noviembre en Tonalá, hay una fuga de agua que sale de la banqueta y no he podido reportarla por una falla telefónica. Espero respuesta".

Daniel Artemio.

Además de los tandeos aplicados en este año, usuarios denuncian la falta de agua limpia. EL INFORMADOR/A. Camacho

Aplican programa piloto

En julio pasado, se dio a conocer el programa piloto de captación de lluvia, con la donación a los primeros 600 usuarios del SIAPA que habitan en Zapopan.

En la sesión de la Junta de Gobierno del organismo desarrollada en mayo pasado, el titular Carlos Torres Lugo comentó que los equipos se instalarían en las azoteas y por medio de una tubería correría el agua a un primer depósito, después pasaría a una cisterna y mediante un bombeo los habitantes podrán utilizar el agua para sus servicios, ya sean sanitarios o de limpieza de la vivienda.

Con esta prueba piloto se trata de mitigar el abasto de agua que se padece en la metrópoli y que provocó que 156 colonias se quedaran sin agua y se abastecieran de pipas y cisternas.

Los requisitos para ser candidatos del programa piloto fueron que la vivienda estuviera limpia, no tener animales ni plantas cerca de los equipos que puedan contaminar el sistema de captación.

El costo de los equipos ronda entre los 18 mil y los 19 mil pesos. Se puntualizó que el mantenimiento por parte de los habitantes será mínimo, que sólo les llevará un par de minutos realizarlo para que sigan funcionando correctamente y no sea un gato extra para el beneficiario y que este programa va dirigido a las zonas más vulnerables.

