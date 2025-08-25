Apuestan por el repoblamiento del Centro de Guadalajara

Rodrigo Ramos Garibi, director general de Constructora Cinco Contemporánea, una de las constructoras y desarrolladoras más importantes de la ciudad, es un convencido del repoblamiento del Centro Histórico de Guadalajara y otras colonias como la Americana.

Ingeniero civil con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de proyectos urbanos, verticales, comerciales e infraestructura vial, Ramos Garibi asegura que cualquier proyecto que sume para repoblar el primer cuadro de la ciudad es bienvenido.

Ramos Garibi inició con proyectos de vivienda residencial, luego con obra pública y posteriormente desarrollos verticales, principalmente en el Centro Histórico y la zona de la colonia Americana.

También ha participado en organizaciones gremiales y diplomáticas como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros de Jalisco y es cónsul honorario de la República de Corea, entre otros.

—¿Qué opinas de las estrategias implementadas por las últimas administraciones municipales y en particular la estrategia para Vivir bien en Guadalajara de la actual administración municipal?

—Creo que eso ha avanzado mucho con los nuevos gobiernos desde Jorge Aristóteles, luego Enrique Alfaro y con Pablo Lemus, ahora con Verónica Delgadillo, cada presidente le ha abonado un poco y va mucho mejor la forma de entender las necesidades.

El programa que implementó la actual presidenta municipal está bastante ambicioso, me gustó, no lo conocía, hasta hace poco lo empecé a ver. Todo lo que sea para repoblar la zona es bienvenido y sobre todo ese programa que contempla desdoblamiento de la densidad de la propia casa para que la gente que viva ahí pueda construir sobre su casa, lo que hace que no se tenga que salir la gente, porque luego los mismos desarrolladores quieren comprar las casas y se sube la especulación y hace que la misma gente se vaya. Se hace muy complicado para que la gente que tiene toda la vida ahí pueda vivir. Es muy asertivo y aplaudible que cada vez más los presidentes que van pasando por Guadalajara entienden que se tiene que repoblar la ciudad.

—¿Cuál consideras que es el impacto social y económico del repoblamiento del Centro de Guadalajara y otras zonas como Chapultepec?

—Tienes muchos beneficios. El tema de seguridad, cuando el Centro está solo hay más inseguridad, y cuando tienes gente viviendo ahí ya no está solo, entonces la gente puede caminar y es más difícil que haya inseguridad.

También hay un mayor dinamismo. Otro tema es el bajo uso del automóvil, porque tienes distancias caminables a 10 y 15 minutos. Caminas y estas en una plaza, en un restaurante. En el tema económico también, porque se generan fuentes de empleo. Por ejemplo, los restaurantes tienen gente que va a desayunar, comer o cenar, la gente compra en la tiendita de la esquina, entonces se vuelve a hacer una ciudad como lo fue en los años 60 y 70.

—¿Consideras que hay una visión común entre autoridades, profesionistas y desarrolladores sobre el proyecto de una ciudad repoblada?

—Creo que sí, va en camino y cada vez se está entendiendo más. Antes nos costaba mucho trabajo sacar un permiso, ahora con las autoridades cada vez van caminando más rápido, tienen gente especializada. Entonces, entender ese cambio de las nuevas generaciones se está entiendo más, tanto por las autoridades como por los desarrolladores.

—¿Cómo ves la zona de Chapultepec, todavía tiene espacio para más torres?

—Yo creo que sí, pero se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Sí da para torres, sobre todo en el centro, porque se impulsa que la gente no use el vehículo. Depende de dónde, pero se tienen que hacer proyectos acorde al entorno urbano.

Torre La Americana, en avenida de La Paz. ESPECIAL

CINCO CONTEMPORÁNEA A FONDO

Proyectos privados en la ciudad

Torre Sky (2005-2006, Colomos-Providencia)

Primer desarrollo vertical de alto nivel en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara, con 10 niveles y siete mil metros cuadrados destinados a residencias de lujo.

Chapultepec Cuatro60 (2007, Av. Chapultepec)

Proyecto de 13 niveles y cinco mil 500 metros cuadrados que aportó a la revitalización de la histórica avenida Chapultepec, integrando vivienda y comercio en un espacio compartido.

Torre La Americana (2016, Av. de la Paz)

Con 11 niveles, este proyecto forma parte de la densificación planificada para el distrito histórico de la colonia Americana, aportando nuevas oportunidades residenciales en un entorno rico culturalmente.

Torre Saavedra (2020, Cervantes Saavedra)

Edificio de 11 niveles que integra 28 viviendas y 10 locales comerciales, con una oferta mixta que promueve la vida urbana.

Corredor Cervantes (2024-2027, Col. Lafayette)

Un desarrollo mixto de 14 niveles que combinará 151 unidades residenciales, oficinas y espacios comerciales, con una fuerte inversión en tecnología sustentable, como paneles solares y captación pluvial este proyecto dará plusvalía a la zona Lafayette.

Hotel Casa Fayette | Ahora Casa Habita (2015, 37 habitaciones)

Un proyecto que recuperó una mansión Art-Déco y la transformó en un hotel boutique de prestigio internacional, galardonado como Best Urban Hotel por la revista Wallpaper en 2016. También finalista del Premio AHEAD Américas (2017) en la categoría de Hotel Conversion por la restauración y modernización de Casa Fayette.

Contribución a la movilidad y la infraestructura urbana de la AMG

Mi Macro Periférico (2020-2022)

Beneficia a más de 330 mil pasajeros diarios y reduce los tiempos de traslado en el área metropolitana.

Modernización carretera Guadalajara-Chapala (2018-2019)

Rehabilitación en tiempo récord de la glorieta La Minerva (2011)

Infraestructura urbana (más de 100 obras)

Mejora de la conectividad en puntos clave de la ciudad: Av. Acueducto, Av. López Mateos, Av. Vallarta, Av. Ávila Camacho, entre otras.

Rodrigo Ramos Garibi, director general de Cinco Contemporánea, encabeza una constructora que apuesta por la eficiencia y calidad para un mejor futuro. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Constructora con un compromiso con la eficiencia

Cinco Contemporánea es constructora comprometida con la excelencia y la sostenibilidad, avalada por la experiencia ganada a lo largo de los años.

Con una sólida trayectoria en obras públicas y privadas, se especializan en diseñar y ejecutar proyectos que transforman comunidades, mejoran la conectividad de las ciudades y elevan la calidad de los espacios públicos y privados.

La experiencia y versatilidad de la constructora les ha permitido abordar desafíos complejos, garantizando resultados que mejoran la calidad de vida de las personas.

Desde hospitales y parques hasta vivienda vertical y vías urbanas, cada proyecto que han realizado es una oportunidad para contribuir al bienestar colectivo. Por ello, diseñan y materializan el futuro, creando entornos duraderos que reflejan su dedicación a la innovación y al desarrollo sostenible.

Es por ello que Rodrigo Ramos Garibi se llena de orgullo al hablar de la evolución de la constructora y su visión a futuro.

—¿Cuál fue el primer proyecto vertical que realizaron?

—El primero fue Chapultepec 460, siempre le tuve ganas a esa zona porque de chico viví en esa zona, pero luego todo mundo tendió a salirse de la zona, se fueron a Providencia, Seattle y Chapalita, entre otras.

Entonces yo veía con nostalgia Chapultepec y salió la oportunidad, me ofrecieron una esquina y construimos la primera torre de departamentos. Me animé a hacerla contra todas los consejos que me daban que decían que a Chapultepec le faltaba mucho, entonces me animé y empezamos el proyecto; lo hizo el arquitecto Ricardo Agraz que conoce muy bien la zona.

El proyecto fue muy exitoso, sobre todo nos compró gente para vivir ahí. Se vendió prácticamente e n preventa, todavía no acabamos el edificio y ya estaba casi todo vendido.

—¿Qué reflexiones arrojó ese proyecto?

—Primero que hay que hacerle caso a tus instintos, contra los estudios de mercado que decían que nos esperáramos, nosotros nos aventamos. Tienes todo cerca, tienes transporte público, restaurantes ¿por qué no vivir aquí también? Entonces mantuvimos esa idea y fue muy asertiva.

—¿Actualmente qué otros proyectos están analizando o desarrollando?

—Estamos haciendo un proyecto que es el más grande que hemos hecho en la zona, en López Cotilla y Miguel de Cervantes, donde estaba el café La Paloma. Compramos hace como 10 años tres casas, maduramos el proyecto y luego salió que nos vendieron otras dos casas, entonces estamos muy emocionados con el proyecto. Se juntaron cinco casas que no eran patrimonio cultural y las pudimos tumbar, porque eso es muy importante respetar, se logró un edificio de uso mixto que nos apoyó mucho el gobierno pasado para poderlo sacar respetando las densidades. El desarrollo tiene 150 departamentos, tiene oficinas y locales comerciales, se llama Corredor Cervantes.

—¿Cuál considera que ha sido la base del éxito de la empresa?

—Yo creo que el arriesgarnos a hacer las cosas diferentes y también entregar productos de calidad. Soy un convencido de que, no por ser una vivienda chica, la vas a hacer con acabados económicos, ¿por qué no poner la puerta de madera sólida, el piso digno, el baño importado, dos o tres detalles que te hacen la diferencia de los demás? A lo mejor sacrificas un poco de utilidad, pero si lo ves a largo plazo, se reinvierte.

EN CORTO

Mejor proyecto privado

“El Hotel Casa Habita, porque es muy dinámico. Cada vez que veo la casa me encanta que se haya respetado, que no la tumbamos, cada vez que lo veo estoy contento con el proyecto. Es un proyecto que le dio un plus a la zona”.

Mejor proyecto público:

“Probablemente en Ensenada, Baja California. Es un nodo que da hacia el Valle de Guadalupe y la Carretera Escénica, es un nodo con muchas salidas y bajadas, es una obra bastante compleja, se metieron muchos tipos de ingeniería, está combinada con acero, con concreto, con presfuerzo y fue una solución integral que terminamos el año pasado”.

Mejor proyecto público en Guadalajara:

“El de 16 de Septiembre, donde se hizo el andador conjunto con la SIOP. Todo ese andador, desde Independencia hasta la glorieta de la Normal me gustó mucho porque es más transitable, caminable, es como un parque lineal. A nosotros nos tocó ejecutarlo y me da mucha satisfacción”.

Recomendación a los emprendedores de la construcción:

“Que se atrevan a emprender. La primera casa que hice fue en un terrenito en Zapopan y lo compré con mis ahorros; es aventarse y perder el miedo, porque si quieres ser emprendedor te tienes que aventar, arriesgarte”.