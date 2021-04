Queda corto plan estatal para mujeres afectadas por crisis

Lizette Correa vive en una colonia marginada y sus ingresos se redujeron debido a la pandemia, pero no fue elegida como parte del programa Mujeres Líderes del Hogar. Como ella, cientos de internautas reclaman que no fueron beneficiadas, pese a que cumplían con los requisitos.

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco informó, vía Transparencia, que en la última convocatoria recibió 49 mil 416 solicitudes para este programa, pero apenas aceptaron a tres mil 644 mujeres; es decir, sólo siete de cada 100 solicitantes lograron acceder al apoyo: dos mil 125 pesos mensuales para la adquisición de alimentos.

Además, entre los años 2019 y 2021 cayó a la mitad el presupuesto para este programa, que anteriormente se entregaba a través del Apoyo a Mujeres Jefas de Familia. Eso generó reclamos por parte de las beneficiarias, quienes lamentaron que son pocas las personas que reciben la ayuda.

En las reglas de operación de este año se remarcó que sólo se apoyará a tres mil 169 mujeres, un padrón más reducido que el ejercicio anterior, ya que en Jalisco hay 109 mil 946 hogares nucleares con jefatura femenina con ingresos inferiores a la línea de bienestar.

El año pasado, beneficiarias se manifestaron porque durante varios meses no recibieron el apoyo. Una de esas movilizaciones se efectuó afuera de Casa Jalisco.

Se solicitó entrevista a la Secretaría para abordar la disminución de las beneficiarias, pero no respondió.

En Jalisco hay 109 mil 946 hogares nucleares con jefatura femenina con ingresos inferiores a la línea de bienestar. EL INFORMADOR/Archivo

Reducen el presupuesto para programa de jefas de familia

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco detalla por Transparencia que en 2019 se contaba con el programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia, que tuvo un presupuesto de 155.5 millones de pesos. Para este año, que se cambió a Mujeres Líderes del Hogar, el apoyo monetario bajó a los 80.8 millones de pesos.

El programa se enfoca en mujeres líderes de los hogares, cuyos dependientes económicos son menores de edad o personas con discapacidad, que no perciben ingresos o cuyo ingreso promedio diario es de hasta 2.5 veces el salario mínimo.

Aunque en febrero se publicaron las reglas de operación para este año, no se detalla si se abrirá una nueva convocatoria o se continuará con el padrón de beneficiarias de 2020, que es de tres mil 644 mujeres, según el último informe de Gobierno.

La información sobre el padrón actual fue solicitada por Transparencia, pero se remitió a una liga en donde contiene nombres de dos mil 503 mujeres; es decir, que no coincide con lo reportado en los apoyos. Tampoco proporcionaron datos sobre los pagos emitidos este año.

Por otro lado, se requirió información sobre qué pasa con las mujeres que fueron rechazadas, aunque cumplan con los requisitos del programa, en el sentido de si quedan en una lista de espera, pero no se contestó la pregunta por parte del Gobierno estatal.

Para apoyar a las rechazadas se lanzó el programa Mi Pasaje para Mujeres, con una población objetivo de 12 mil personas; sin embargo, la Secretaría publicó el pasado 13 de abril que apenas contaba con cuatro mil 880 mujeres registradas, lo que significa que el enlace no se hace de forma automática.

Presupuesto estatal Año Programa Recursos 2019 Apoyo a Mujeres Jefas de Familia 155 millones 525 mil 537 2020 Mujeres Líderes del Hogar 51 millones 461 mil 127 2021 Mujeres Líderes del Hogar 80 millones 843 mil 680

Fuente: Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco.

Las reglas

El programa beneficia a las mujeres líderes del hogar en el Estado, que se encuentren en mayores condiciones de vulnerabilidad.

De igual forma permite identificar aquellas mujeres que, derivado de sus condiciones actuales por la crisis sanitaria y económica, puedan orientarse a otra modalidad de atención a través de las distintas dependencias que operen programas destinados a las mujeres.

Tiene una cobertura en los 125 municipios, con una focalización basada en la situación de pobreza, con ingresos inferiores a la línea de bienestar, que tengan hijos o hijas menores de cinco años y mayores de edad con discapacidad que les impida desempeñar actividades que les generen ingresos.

con ingresos inferiores a la línea de bienestar, que tengan hijos o hijas menores de cinco años y mayores de edad con discapacidad que les impida desempeñar actividades que les generen ingresos. En el ámbito federal se identifica como un programa complementario al de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. “Revisando el objetivo de cada uno de estos programas y acciones, concluimos que de manera conjunta pueden contribuir mejorando la calidad de vida de las mujeres líderes del hogar y sus familias”.

JALISCO

El padrón

En Jalisco hay 109 mil 946 hogares nucleares de jefatura femenina, con ingresos inferiores a la línea de bienestar. El apoyo mensual del Estado es de dos mil 125 pesos.

Sanciones y requisitos

Baja. De acuerdo con las reglas de operación, se puede dar de baja a las beneficiarias de Mujeres Líderes del Hogar si se comprueba que proporcionó datos falsos en su solicitud, que las y los dependientes económicos menores de edad alcancen la mayoría de edad (siempre que no tengan alguna enfermedad o discapacidad), cuando la beneficiaria contraiga matrimonio o se una en concubinato, y cuando se compruebe que los hijos e hijas no cohabitan con ella, entre otras causas.

Preferencia. Informan que se seleccionará a las solicitantes que cumplan con los requisitos y se les dará apoyo monetario de acuerdo con el registro y suficiencia presupuestaria, conforme al siguiente orden: mujeres egresadas dentro de los últimos seis meses en el Centro de Atención a Mujeres; Hijos e Hijas “Estancia Temporal”; mujeres con alguna enfermedad crónico degenerativa o discapacidad; mujeres con dependientes económicos mayores de edad con discapacidad que no les permita desempeñar actividades económicas que generen ingresos; mujeres con hijos de 0 a 5 años de edad; mujeres líderes del hogar egresadas dentro de los últimos seis meses de algún centro de readaptación femenil.

Tiempo. Las beneficiarias recibirán los apoyos hasta por un máximo de tres años, siempre y cuando sigan cumpliendo con los criterios de elegibilidad y requisitos.

Reclamo. Luego que no recibieron por tres meses el estímulo económico del programa Jefas de Familia y porque no se les dio respuesta si son beneficiarias del nuevo programa Mujeres Líderes del Hogar, Leticia y otras siete madres y jefas de familia se plantaron frente a Casa Jalisco para exigir una solución en junio de 2020. Relataron que en marzo fueron notificadas de la eliminación del programa Jefas de Familia. Para esa fecha no habían recibido los mil 540 pesos que correspondían al estímulo mensual de enero, febrero y marzo.

Desde junio pasado se registraron movilizaciones de mujeres que no recibieron el estímulo económico del programa estatal. Las quejas las presentaron en Casa Jalisco. EL INFORMADOR/G. Gallo

Reportan rutas con problemas

Al igual que la modalidad de los adultos mayores, internautas reportan que es complicado sacar las citas para el programa estatal Mujeres Líderes del Hogar, porque aparecen vencidas o no hay espacios en los módulos.

Por ejemplo, Alejandra Estrada indicó que solamente hay dos módulos con opciones para sacar cita. “Sólo deja espacios en Tonalá y Las Pintas”.

Además de la falta de lugares, algunas internautas reportan que la tarjeta no funciona en las rutas del transporte público, como las 176, 177, 178, 646 o 380, así como en el sistema de MiBici.

“A mí me dieron mi tarjeta de apoyo a las mujeres, es verde, pero las rutas 177 y 176-C no las aceptan y sale que es inválida. Se molestan porque uno les dice que no funcionan sus máquinas. Espero y nos puedan ayudar”, comentó Beatriz.

Adriana publicó que en la ruta 178 de Agua Blanca tampoco sirve el lector. “Acudí al módulo donde me la dieron y no tiene problema la tarjeta... ojalá pudieran resolver este problema y regular las rutas para que traigan el lector, porque en particular esta ruta lo trae apagado y su sistema de alcancía no acepta la tarjeta con este apoyo”.

Alejandra López reportó que en la ruta 646, la tarjeta aparecía como inválida. “Ya me habían advertido sobre eso, pero no sabemos si se bloquean las tarjetas”.

Las mujeres que pueden acceder al programa deben ser jefas de familia de entre los 25 y 65 años de edad, con un ingreso menor a los 10 mil 722 pesos mensuales, y cuyo domicilio se encuentre en una colonia de alta marginación (https://bit.ly/3n7g4Af). Si es elegida, recibirá dos pasajes diarios, válidos de lunes a domingo, con vigencia al 28 de diciembre de 2021. Y una suscripción sin costo a MiBici. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de abril.

INFORMACIÓN

Contacto

Más información de Mi Pasaje para Mujeres: https://bit.ly/2RS59Pm.

Desaprovechan pasajes

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social informó por Transparencia que en 2019, antes de la pandemia por el nuevo coronavirus, se desaprovecharon 32 de cada 100 pasajes entregados a los estudiantes, las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad a través del programa Mi Pasaje. En los dos semestres de 2019 se entregaron 71.1 millones; sin embargo, sólo se utilizaron 48.2 millones de boletos. Una tercera parte no se usó. Y ante la crisis sanitaria, en este año podría empeorar el problema.

Los boletos que se desaprovechan son una falla importante porque hay jaliscienses que no ingresaron al programa.

De acuerdo con el Gobierno estatal, Mi Pasaje beneficia a 149 mil 208 adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad, pero se confirmó que no tendrá nuevos inscritos en este año.

Óscar Pérez Flores, director de Programas Estatales, afirmó que ya se tenía detectado que no todos los boletos se utilizan, por lo que un organismo internacional realiza una evaluación de Mi Pasaje. “Queremos saber con certeza cómo se comporta el padrón y las razones por las cuales no se utilizan los boletos. No tenemos una fecha para culminar el proceso de evaluación”.

En 2019 en 2019 se desaprovecharon 32 de cada 100 pasajes entregados a los estudiantes, las personas de la tercera edad y personas con discapacidad. EL INFORMADOR/G. Gallo

GUÍA

Son las más afectadas durante la pandemia

La crisis sanitaria significa un retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres en diversos ámbitos, coinciden instancias de Gobierno, organismos internacionales y nacionales.

Desde el principio de la pandemia, la ONU Mujeres reportó el aumento de la violencia de género. Antes de 2020, se estimaba que una de cada tres mujeres sufría violencia física y sexual por parte de su pareja, pero la cifra aumentó por la crisis sanitaria y el encierro.

Antes de 2020, se estimaba que una de cada tres mujeres sufría violencia física y sexual por parte de su pareja, pero la cifra aumentó por la crisis sanitaria y el encierro. En materia económica y laboral, la pandemia provocó un mayor “rezago en el rubro económico” de la población económicamente activa femenina. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “el despido de trabajadoras ha sido contundente”.

Antes de la emergencia sanitaria, eran 57% las trabajadoras en la manufactura, comercio, turismo y trabajo doméstico remunerado, que fueron los sectores económicos más afectados por la pandemia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, “las afectaciones son de manera desproporcional hacia las mujeres”. En empleo, 47.8% de las asalariadas reportó haber perdido su empleo, contra 43.2% de los hombres.

La ONU estima que antes de las continuas cuarentenas, las mujeres pasaban un promedio de 2.5 veces más tiempo que los varones realizando trabajo de atención y labores no remunerados en el hogar.

Prevalece brecha salarial

Un estudio realizado para este programa estatal indica que, en 2015, la proporción de la población vulnerable por carencias es mayor en los hogares con jefatura femenina (37.4%), que en los liderados por varones.

“Si se profundiza más en el análisis y se comparan no solamente las diferencias entre el género de la jefatura, sino también entre los hogares de ambos tipos de jefaturas con y sin población menor de edad, se obtienen de nuevo diferencias significativas”, subraya el documento.

Las principales diferencias entre los hogares con jefatura femenina con y sin población menor de edad, derivan en que los segundos presentan menores niveles de pobreza (41.13% para los primeros y 22.21% para los segundos).

Además, las mujeres ocupadas en Jalisco tienen en general trabajos mal pagados y el riesgo de que sus empleos sean cada vez más precarios.

En días pasados, el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado dio a conocer que la tasa de participación laboral de las mujeres en Jalisco disminuyó 2.5% en el último trimestre de 2020, con respecto al mismo periodo de 2019. Lo anterior representa 43 mil mujeres menos en el mercado.

Los niveles de ingreso también se redujeron, ya que bajó el porcentaje de las que ganaban más de cinco salarios mínimos de 3.2% a 2.6 por ciento.

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco indicó que la brecha salarial continúa, pues en todos los niveles las mujeres ganan entre 33% y 38% menos que los hombres, sin importar la escolaridad, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

