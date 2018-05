¿Qué proponen los candidatos a la gubernatura de Jalisco?

Luego del debate llevado a cabo en el CUCSH entre seis de los siete candidatos (Carlos Lomelí brilló por su ausencia) que buscan ser el próximo gobernador o gobernadora de Jalisco, retomamos algunos de los puntos que Miguel Castro Reynoso, Miguel Ángel Martínez, Salvador Cosío y Martha Rosa Araiza tocaron durante el foro.

Castro defiende la propuesta de segunda universidad

No se puede regatear el apoyo que recibe la @udg_oficial, reitero mi compromiso con la institución. La propuesta de la #NuevaUniversidad sigue firme para que los jóvenes tengan más espacios para prepararse. #TúMandas #HablemosDeJalisco pic.twitter.com/GU5tH7BMEf — Miguel Castro Reynoso (@micasrey) 9. Mai 2018

El que se impulse la creación de una segunda universidad pública en el Estado no quiere decir que se vaya a dejar de apoyar a la Universidad de Guadalajara (UdeG), advirtió el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro Reynoso.

“Hay un esquema de financiamiento que debe respetarse y se debe de atender, yo no entiendo cómo en un estado como Jalisco alguien se opone a que se pueda crear una nueva universidad pública, esa parte no la alcanzo a comprender, porque no estoy buscando hacer de esto un tema político”.

Ante estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), el candidato tricolor reconoció el trabajo que a lo largo de los años ha hecho la máxima casa de estudios.

Dijo que su compromiso es seguir con el apoyo hacia la UdeG, a la que reconoció como la más importante de la Entidad, y una de las mejores a nivel nacional, por lo que no se regateará ningún presupuesto.

A pregunta expresa de los estudiantes sobre cómo se contempla el financiamiento para la nueva universidad, Castro Reynoso señaló que sería con ahorros presupuestales en el propio poder Ejecutivo.

Miguel Ángel Martínez propone cruzada contra la deserción escolar

Hay tres PRIORIDADES en EDUCACIÓN :



PERMANENCIA: la cobertura en el nivel medio superior es apenas el 50%, hay que detener el abandono escolar.



PERTINENCIA: que al final de sus estudios los alumnos tengan la certeza de poder encontrar un trabajo digno.



1/2 pic.twitter.com/53RFotmP3K — Miguel A. Martínez (@MiguelAngelME_) 9. Mai 2018

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinoza, propuso una cruzada contra la deserción escolar para lograr la permanencia de los estudiantes hasta, mínimo, nivel bachillerato.

Dijo que es mentira que en Jalisco haya una cobertura del 70% en el nivel medio superior, como lo presume el gobierno del Estado, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la cobertura es de apenas el 50 por ciento.

“Necesitamos hacer una cruzada estatal para la permanencia escolar, que entienda y atienda los factores del abandono; aquellos que tienen raíz económica, responder con becas”.

Con estas cifras, subrayó el candidato blanquiazul, Jalisco se coloca por debajo de la media nacional en abandono, y una de las principales causas es porque se da de manera progresiva por diversos factores, como el económico.

“Este drama tiene que parar, el horizonte para nosotros es detener la sangría que para el Estado significa el abandono escolar, y hacer de esta nuestra gran causa. Que todos se queden en la escuela y que todos logren los contenidos que tienen que lograr, al menos los medidos a través de pruebas estandarizadas”.

Un general, propuesta de Cosío para secretario de seguridad

De llegar a ser gobernador, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Salvador Cosío Gaona, pondrá a un general como secretario de seguridad pública del Estado.

El anuncio lo dio en el foro con estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde dijo que la seguridad requiere de expertos en la materia y dejar a un lado la improvisación.

“Conozco el tema perfectamente bien, no obstante, en mi equipo de trabajo será el general Arturo Jheman, aquí presente, candidato al Senado de la República, un experto en seguridad, diplomado, con estudio y capacidad, que será secretario de seguridad pública de Jalisco y lo hará muy bien”.

Señaló que se requiere fomento a la educación, al deporte, a la salud y a la economía en todas las regiones, para incidir de manera directa en el tema de la seguridad pública.

Además, es urgente que se deje de nombrar jueces y magistrados por compadrazgos e intereses políticos.

“Se requiere que ya no tengamos esa fusión absurda entre procuración y seguridad, fui un detractor de esa reforma… ya basta de simulación, tenemos que entrarle a recuperar territorios, extirpar a los malos policías y hacer un trabajo adecuado de control de confianza”.

Castigo para quienes cometieron corrupción

#AlMomento | Quiero ser gobernadora de #Jalisco porque los actos de corrupción que se han cometido en los últimos años no se pueden volver a repetir. #Construyamos2018 @udg_oficial pic.twitter.com/OMCw9cUhAT — Martha Rosa Araiza (@MarthaRosa2018) 9. Mai 2018

La candidata del Partido Nueva Alianza (Panal) a la gubernatura de Jalisco, Martha Rosa Araiza Soltero, dijo que no se puede dejar sin castigo a funcionarios o ex funcionarios que han cometido irregularidades en las dependencias en las que han servido.

Ejemplificó el tema con la situación del ex secretario de Salud de la presente administración estatal, Antonio Cruces Mada, a quien acusó de un desfalco que provocó que en los hospitales no hubiera material para trabajar ni medicamentos.

“¿Por qué quiero ser gobernadora? Porque ese tipo de actos de corrupción no se pueden volver a repetir”.

En el tema de seguridad, indicó que en su equipo de trabajo habrá policías capacitados y profesionalizados en academia, con mejores condiciones laborales.

Además, dijo que es impostergable que haya una policía segura y que, tanto la Fiscalía General como la Contraloría del Estado, tengan como titulares a personas independientes al Poder Ejecutivo, y que sean elegidos por los ciudadanos.

“Ustedes (los estudiantes) son los expertos en problemas sociales, a ti que estás preparándote en eso, sabes lo que está generando esta gran problemática, y hay que decir cómo y con qué. Necesitamos un Fiscal autónomo e independiente electo por voto directo”.

