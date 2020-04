Que no desechen tu curriculum vitae

A lo largo de todos y cada uno de los días de nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a realizar todo tipo de actividades que cada uno de nosotros hemos adaptado como parte importante de nuestra rutina diaria, pero en ocasiones dejamos de hacer otras cosas por la falta de tiempo.

Para que aproveches al máximo tus momentos libres durante estos días de cuarentena te traemos una serie de tips para que comiences a armar tu currículum vitae de una vez por todas, o simplemente para que actualices tu información de la mejor manera.

Como sabemos, el curriculum no es otra cosa más que un resumen de nuestros datos personales, formación académica y experiencia laboral; mas sin embargo, toda esta información juega un papel esencial al momento en que deseamos aspirar a un puesto de trabajo, pues se trata de nuestra primera carta de presentación que acredita si somos aptos o no para tomar un cargo. Así es que aprovecha tu tiempo en casa para armar el tuyo con estos tips y no lo dejes para otro día.

Resalta tus habilidades y experiencias

Un curriculum vitae está compuesto regularmente por siete apartados clave como lo son el título de presentación, datos personales, objetivo laboral, experiencia profesional, preparación académica, dominio de idiomas y otras habilidades. En cada uno de ellos deberás ser lo más claro y conciso posible a la hora de presentar tu información personal para no extenderte demasiado, pero a la vez deberás destacar y hacer énfasis en tus principales competencias y experiencias, pues esto podría ser el punto diferencial respecto a otros candidatos que se postulan al mismo puesto de trabajo.

Construye un curriculum diferenciador

Con toda la tecnología del mundo actual tenemos a nuestra disposición diferentes herramientas de diseño que podemos aprovechar para armar un curriculum único y original. Para empezar ya existen varios sitios web que te permiten descargar plantillas predeterminadas para que elijas la que más te agrade, o también podrías armar la tuya desde diferentes programas de diseño. Lo importante aquí es construir un curriculum que te represente, donde incluso puedas incluir la URL de tu perfil online o colocar algún QR que te lleve a un video de presentación.

Especifica las tareas de experiencias anteriores

Entre los apartados más importantes y de mayor interés para los reclutadores se encuentra el de tu experiencia profesional, pues gracias a ello las empresas se darán cuenta de todas las habilidades y conocimientos que has adquirido en cada uno de tus puestos anteriores. Para ello será necesario que especifiques cuáles fueron las labores que desempeñaste, así como también una breve descripción de cada una de ellas donde relates tus logros y los elementos que te puedan diferenciar para ocupar el puesto al que te estás postulando.

Muéstrate como profesional

En todos casos y como regla general, será de suma importancia que cuides la ortografía y el vocabulario. No debes usar palabras demasiado técnicas que puedan sonar pedantes, y mucho menos debes emplear un lenguaje vulgar o coloquial. Cuando termines de armar tu propio curriculum puedes pedirle a alguien de confianza que lo lea para verificar que no haya errores ortográficos o información ambigua, así como también para revisar que no haya algún tipo de exageración en tu perfil.

Detalla el nivel de tus capacidades

Especialmente en apartados como lo son los de idiomas y el de habilidades, siempre será mejor que especifiques cuál es el nivel de dominio que tienes de cada lengua (inglés, francés, alemán, etc) o de algún determinado programa (Word, Excel, Photoshop, etc), y si tienes algún certificado para demostrarlo será mucho mejor que lo menciones, pues esto permitirá que el reclutador tenga una visión más concreta de tus habilidades y el nivel de uso.

Honestidad ante todo

Esto es algo importantísimo que debes considerar a la hora de redactar tu currículum, pues ten en cuenta que todo lo mencionado puede ser objeto de preguntas por parte del reclutador y las mentiras sólo son un objeto de desaprobación para tu perfil, pues tu talento no aumenta ni mucho menos al incluir información falsa o exagerada, ya que tarde o temprano se sabrá de lo que realmente eres capaz de hacer cuando te toque llevarlo a la práctica. Puedes embellecer cierta información, pero jamás exagerar y mencionar algo que realmente no puedes hacer.

La vestimenta es clave para conseguir trabajo

La mayoría de las veces, tu vestimenta puede convertirse en el primer psicométrico y socioeconómico para obtener un empleo. Dejando de lado toda intención discriminatoria, la información que arroja tu imagen puede dar un perfil sobre ti a los reclutadores, así lo recomienda OCC una de las principales bolsas de trabajo en México.

De acuerdo con Kate Nightingale de Style Psychology, la decisión de vestir un saco u otro está influenciada por el entorno en el que crecimos (mientras se construye la identidad de un individuo).

Al ser la vestimenta un aspecto tan importante de nuestra personalidad, es inevitable que forme parte importante de la comunicación no verbal (junto a los gestos faciales y de manos).

Aunque existen exageraciones como el 93% de lenguaje no verbal, lo cierto es que algunos estilismos en tu vestir pueden revelar (o enviar un mensaje erróneo) sobre tu personalidad; desde inestabilidad emocional (por una corbata demasiado ajustada) o irresponsabilidad (debido a un traje de talla grande).

La primera regla de oro es: viste ropa de tu talla. Antes de preocuparte por los detalles específicos de la psicología del vestido, cumple con este requisito. Portar un traje sastre más grande o de talla reducida enviará un mensaje de informalidad. Debes lograr la neutralidad en tu vestuario.

La ropa que lleves a una entrevista de trabajo depende del puesto. Vestir un grado de formalidad superior o menor al requerido puede ocasionar problemas de incoherencia entre tu perfil y el puesto al que aspiras. Ejemplos de estos errores de cohesión son: portar traje para un puesto de servicio social, vestir casual business por una oferta gerencial o ser formal al aplicar para una startup. Esto también se relaciona a cuestiones de autoridad.

El efecto es parecido al de un profesionista con doctorado postulándose a una vacante de becario o un recién egresado exigiendo el salario de CEO. En ocasiones, de forma inconsciente, los reclutadores consideran esta “disociación” de vestuario-puesto según el trabajo en equipo (donde el nivel de autoridad no puede ser mayor o menor al solicitado en la vacante).

En empresas con valores determinados por la política o la religión, este análisis del vestuario se lleva al extremo. En estos casos, puedes jugar un poco con los accesorios de tu outfit.

Por ejemplo, si aplicas para laborar en un periódico de izquierda, agrega a tu vestimenta toques alternativos (gafas de pasta, pulseras discretas o algún estampado llamativo). Es decir, como el CV, tu vestuario nunca debe ser el mismo para dos entrevistas.

CUIDA TU VESTIR. El color negro o prendas demasiado grandes o informales te pueden restar puntos. ESPECIAL

EL DATO

No utilices el negro

En el caso de los hombres no es la mejor opción, por su relación con la autoridad. Este color sólo es oportuno para puestos de CEO o cualquiera que implique una gestión de personal. Además, la etiqueta limita su uso para eventos después de las 7pm. El gris oxford y azul marino son los indicados para cualquier entrevista. (NOTA: Jamás uses café, porque resta autoridad).

no es la mejor opción, por su relación con la autoridad. Este color sólo es oportuno para puestos de CEO o cualquiera que implique una gestión de personal. Además, la etiqueta limita su uso para eventos después de las 7pm. El gris oxford y azul marino son los indicados para cualquier entrevista. (NOTA: Jamás uses café, porque resta autoridad). En el caso de las mujeres, el código es más permisivo; incluso, el negro o el blanco se convierten en la mejor opción, porque coloca a la candidata en el mismo estatus de poder de los reclutadores (no olvidemos que en muchos sectores prevalece la desigualdad de género).

Sé un líder a distancia

JL