Sé un líder a distancia

Debido a la contingencia por la que atravesamos, son muchas las empresas e instituciones educativas que han tomado la decisión de que sus empleados y colaboradores trabajen desde sus casas. Entonces, los líderes de equipo, líderes de plantilla, profesores y jefes en general, tienen que designar tareas a distancia, podría ser algo complicado, pero con organización todo es posible. La maestra Laura Natalí Amezcua Bautista, jefa de la Academia de Administración de la Universidad Panamericana (UP), campus Guadalajara, ofrece algunas recomendaciones y consejos.

“Como jefa de un equipo, mi función es coordinar a más de 40 profesores de la escuela de empresariales de la UP. Pero como profesora estoy viviendo el enfrentarnos a este reto que está siendo el hecho de trabajar a distancia, por supuesto no es lo mismo que el esquema de clases presenciales y que ya dominamos. Entonces, para quienes no tenemos expertise en manejar este tema a distancia, sí está siendo un reto, pero también estamos teniendo muchos aprendizajes”.

En este proceso, la profesora Laura destaca tres puntos que le están siendo vitales para lograr los objetivos tanto del aprendizaje de sus alumnos, como en las dinámicas de trabajo con los colaboradores que están a su cargo. “En primer lugar, yo hablaría de un plan de trabajo, objetivos y metas claros; muy bien definidos los tiempos para todo el equipo, es decir, que mis alumnos sepan qué veremos en la clase y en la siguiente antes del examen, además de lo que yo espero de mis alumnos. Luego, viéndolo desde el punto de vista de jefa con colaboradores, ver también lo que tenemos planeado por hacer”.

El segundo factor importante es la comunicación, reconociendo cuáles son los canales para cada equipo, por ejemplo, si para la interacción se utilizará Google Hangouts Meet, WhatssApp, el correo institucional o la propia plataforma que les brinda la UP a ella y sus alumnos. “Sé que antes de cada clase tengo que enviar un correo y decirle a los alumnos que nos vemos a tal hora en Google Meet. Con mi equipo de trabajo es lo mismo, debo decirle a los profesores que los despachos semanales serán en determinada plataforma a tal hora. Se trata de confirmar y estar claros de cuáles son los canales de comunicación”.

El último punto es la confianza en los equipos de trabajo. “Eso implica conocer a tu gente, sabes que no todos los miembros trabajan a la misma velocidad o con la misma eficiencia, o con disposición de medios porque quizá para unos es más fácil el tema tecnológico que para otros. Entonces, a medida que tú conozcas a los miembros de tu equipo, sabrás si uno necesita un día o dos para entregarte lo que le estás pidiendo. En este plan de trabajo, como líder es dejar claros los métodos y objetivos, pero también en lo individual tengo un jefe que me lidera en ese sentido y mi plan de trabajo personal va de acuerdo a lo que mi jefe me pide”.

Es decir, la profesora tiene una vida personal a la que también tiene que dedicarle tiempo y por lo mismo tiene que organizar sus horarios aunque todo se dé desde casa, para darle la atención medida y necesaria a cada asunto, “que el trabajo en equipo no se retrase por mi irresponsabilidad de no tener las cosas a tiempo independientemente de si eres el jefe o eres parte del equipo”.

TOMA NOTA

Herramientas para la comunicación

Para el equipo de trabajo de la profesora ha funcionado Google Meets y también WhatssApp para realizar video-llamadas. Sugiere que como equipo se decida cuáles serán los canales de comunicación para sacarles el mayor provecho posible. “Para estos momentos de contingencia nos ha funcionado muy bien contar con todas estas herramientas tecnológicas, porque por ejemplo, no hemos cancelado ninguna de nuestras reuniones ni las clases, todo ha sido virtual”.

RECOMENDACIONES

El liderazgo como estilo de vida

Laura define a un buen líder en estos momentos de contingencia donde se hace el trabajo a distancia, por la cercanía con su gente aunque suene contradictorio, “porque debe dar seguimiento puntual a las indicaciones con cada miembro del equipo y que la célula se sienta apoyada”. Recomienda los textos de la revista Harvard Business Review sobre temas de liderazgo y cómo trabajar desde casa, en especial “The wisdom of things”.

JL