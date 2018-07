Promete AMLO bajar precios de gasolinas y luz en 3 años

Tras una reunión con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), virtual Presidente electo, proyecta bajar las gasolinas a la mitad de su sexenio, mientras en los tres primeros años se mantendrán los precios y no aumentarán más allá de la inflación. Lo mismo ocurrirá con la energía eléctrica.

En conferencia de prensa acompañado del titular de la Concamin, Francisco Cervantes, López Obrador definió que en su plan energético busca rescatar al sector, ya que actualmente está en una crisis. “Se está cayendo la producción, si no hay un plan emergente se nos puede producir una crisis de mayor intensidad, muy grave, son de los temas que se están atendiendo con urgencia”.

Explicó que durante los primeros tres años de su administración no habrá gasolinazos. “Ese es mi compromiso, tres años no van a haber gasolinazos y no va a aumentar más allá de la inflación el gas, diésel y energía eléctrica. Después de los tres años que ya tengamos producción de gasolinas en México, van a bajar precios e insumos”.

Ayer el Banco de México advirtió que, por diversos temas, incluida la depreciación del tipo de cambio y la posibilidad de que se modifique la política de suavización de precios de gasolina, es posible que no se alcance la meta de inflación de 3% que se tenía previsto para el 2019.

López Obrador adelantó que su propósito es que el país crezca durante el sexenio al 4%, “el doble de lo que se creció en el período neoliberal. Vamos a trabajar de manera conjunta para que haya crecimiento económico en el país”.

Acompañado de Alfonso Romo, quien sería su próximo jefe de Oficina, remarcó que podrían aplicar un programa para crear un corredor industrial en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se prevé (como en la Región del Norte del país), bajar los impuestos. Señaló que el país tiene que “salir del estancamiento económico para que haya paz y tranquilidad”.

CLAVES

“Habrá un recorte fuerte”

Alfonso Romo, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como jefe de la Oficina de la Presidencia, descartó que en el país existan despidos en el marco de la descentralización de las dependencias federales.

“No estamos contemplado nada que cause inestabilidad, pero habrá un recorte fuerte”.

Se refirió al programa de descentralización de dependencias que ha anunciado el equipo de López Obrador, y comentó que se incluirá en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero será paulatino para causar el menor daño posible a las familias de los trabajadores del sector público.

López Obrador ha señalado que las primeras dependencias del Gobierno federal que se reubicarían serían la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que se mudaría a Mérida, Yucatán, y de Turismo, a Chetumal, Quintana Roo.

Prevén que sea Presidente electo antes del 6 septiembre

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, informó que la constancia de mayoría y la declaración de Presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, podría ser entregada antes del próximo 6 de septiembre.

Entrevistada durante el acto “Certeza Jurídica Rumbo a la Etapa de Validación de los Comicios 2018”, indicó que este lunes se termina el plazo para que se presenten ante esta instancia jurisdiccional las impugnaciones a la elección presidencial; de no haber, se podría validar la elección antes del 6 de septiembre, que es la fecha límite que tiene Tribunal para hacerlo.

“Primero tenemos que esperar, porque hoy en la mañana (ayer) venció el plazo para que impugnen los cómputos de la elección presidencial. Si hay estos recursos contra los cómputos, se tendrán que revisar las casillas reclamadas y, en su caso, recontar; si no hay impugnaciones, entonces ya se podría ver, en efecto, la posibilidad de adelantar la entrega de la validez de la elección, primero, y la constancia de mayoría”.

Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con líderes de la Concamin. SUN/A. Leyva

Empresarios de Jalisco participarán en proceso de transición de AMLO

Integrantes del sector empresarial y del equipo del candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), trabajarán de manera conjunta en el proceso de transición, con miras al primero de diciembre.

“Lo que acordamos con el equipo de AMLO fue integrar nuestras ideas, experiencia y conocimiento en la parte de la transición y en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo, en diferentes sectores que tienen que ver con la economía que mueve al Estado sin perder de vista que tenemos que hacer las consideraciones para que esas contribuciones sean de beneficio nacional”, detalló el empresario Abraham González Uyeda.

El líder de la empresa Sello Rojo reiteró que entre los temas importantes que se impulsarán destaca el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, las oportunidades de desarrollo para los emprendedores, así como generar las condiciones para el crecimiento de la clase media.

“Jalisco es un jugador muy importante en la economía nacional que no puede dejarse de lado, hay proyectos importantes como pueden ser las redes ferroviarias para la carga que se tiene en el puerto de Manzanillo, eso le daría una gran fortaleza al clúster automotriz, pero también hay planes de desarrollo sobre la industria de las tecnologías de la información, con programas enfocados a todo lo que viene en el análisis de big data, industria 4.0 y realidad virtual”.

Por su parte, Tomás López Rocha, de la familia fundadora de Calzado Canadá, consideró que los empresarios deben colaborar con la administración electa para generar más empleos e inversión, “la creación de empleo es un compromiso que deben tener los empresarios en Jalisco”.

Mientras tanto, buscará que los colaboradores cercanos de López Obrador acudan a Jalisco para que los empresarios locales puedan presentar un paquete de proyectos que beneficie a la Entidad.

“Lo que podemos hacer es tratar de que vengan los secretarios a Jalisco, que entiendan y escuchen la realidad del Estado, que vengan todos los involucrados en la actividad económica para establecer relación con los empresarios”.

De momento, sugirió a los organismos empresariales comenzar a trabajar en el análisis de los proyectos que serán presentados al gabinete económico de AMLO, “debemos tener un diagnóstico, con soluciones propuestas, un estimado de presupuesto con proyectos bien hechos para presentarlos de manera inmediata”. Entre los temas urgentes destacó la necesidad de invertir en infraestructura y obra pública, fortalecer el consumo interno, mejorar el poder adquisitivo y el flujo del crédito.

En tanto, el empresario Guillermo Villarreal consideró que se deben dejar atrás las diferencias para dar paso a una agenda común que incluya la revisión de los apoyos a los jóvenes empresarios y la mejora en las condiciones de seguridad.

El empresario Alberto Ibarra indica: “Lo que queremos es abrir las puertas y trabajar en equipo para revisar todas las necesidades de infraestructura carretera y ferroviaria, la Línea 4 del Tren Ligero, buscar créditos más accesibles, queremos ver condiciones favorables para que la industria tenga tecnología de punta, apoyar las necesidades de empresarios y el campo para poder generar más empleos”.

Para la generación de empleos, propone tener acceso a mejores tasas de interés. “AMLO ofreció regresar a Jalisco, se comprometió a regresar con programas... tengo toda la confianza y seguridad de que, a corto plazo, se integren los equipos y gabinetes para aterrizar los proyectos específicos y platicar con los empresarios”.

Votaron por López Obrador 1.4 millones de jaliscienses

Jalisco es una de las 10 Entidades en las que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, recibió el mayor número de votos. Y una de las siete que concentraron más de la mitad de los 30.1 millones de sufragios que le dieron el triunfo. Los jaliscienses emitieron 1.4 millones de votos.

A pesar de que es uno de los cuatro Estados de nueve en los que se eligió gobernador, en los que la coalición Juntos Haremos Historia no logró la gubernatura y no ganó la mayoría de diputaciones locales y federales, se logró imponer en la elección de la Presidencia, en la que consiguió el 41.7% de la votación total que se registró en la Entidad.

Los Estados que le brindaron la mayoría de votos fueron el Estado de México, con 4.3 millones; la Ciudad de México, con 3.1 millones; Veracruz, con 2 millones; Puebla, con 1.7 millones, y Chiapas, con 1.4 millones.

Jalisco fue el sexto lugar, seguido por Oaxaca, con 1.2 millones. Entre estos siete le dieron poco más del 50% del total de votos que obtuvo en todo el país.

El candidato de Juntos Haremos Historia ganó 31 de las 32 entidades del país. Sólo perdió en Guanajuato, que es considerado el bastión panista. Éste fue el único que ganó el candidato del Frente por México, Ricardo Anaya Cortés.

Las Entidades donde López Obrador obtuvo los menores porcentajes de votación (con respecto a los otros tres candidatos), a pesar de ganarlos, fueron Nuevo León, en donde recibió 34% de la votación total emitida, en Yucatán y Aguascalientes alcanzó el 39% y, en Querétaro, 41 por ciento.

Tabasco, que es su lugar de origen, fue el décimo Estado en darle la mayor cantidad de votos. Sin embargo, fue la Entidad en la que tuvo el triunfo más holgado: ocho de cada 10 votaron por él.

Esto no sucedió con los otros tres candidatos. Andrés Manuel les ganó en sus ciudades. Anaya perdió en Querétaro, donde creció. José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, perdió en la Delegación Naucalpan de Juárez (Ciudad de México) y, el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, perdió en el Distrito 7 de Nuevo León, donde se ubica el municipio de Galeana.

La Coalición Juntos Haremos Historia ganó en cinco de las nueve gubernaturas en juego. Chiapas, actualmente gobernada por el Partido Verde, la Ciudad de México, Tabasco, Morelos y Veracruz.

Los distritos en los que consiguió el mayor número de votos, con cabecera en las principales ciudades del país, son Puebla, con más de 366 mil votos; Villahermosa, con más de 356 mil; Guadalajara, con más de 339 mil; Mexicali ,con más de 315 mil, y Culiacán, con más de 239 mil.

