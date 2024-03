8 Zalate de la Garita

En cierto sentido, el Zalate de la Garita podría ser el árbol más antiguo de Guadalajara, con casi 500 años de existencia. No obstante, el árbol original fue derribado por una tormenta en 1992, y lo que hoy queda de él no es más que una estaca o extensión del árbol original, por lo que ya no se le considera el más viejo de nuestra ciudad.

Se encuentra en el interior de la primaria no. 86 "República Panamá", en la colonia El Retiro. Según la placa que acompaña al árbol, el ejemplar fue establecido en 1517, junto a la Garita de Buenavista, de donde salía la gente rumbo a Zacatecas por el camino de Huentitán. Según los dichos del barrio, de las ramas del zalate original colgaban a los bandoleros de la revolución y de la guerra cristera.

Sobre la calle, a un costado del zalate, puede apreciarse uno de los pilares antiguos de la Garita, todavía en pie.