“El 47”, dirigida por Marcel Barrena y “La infiltrada” de Arantxa Echevarría, obtuvieron ex aequo -por igual- el Goya a la Mejor película en la 39 edición de estos premios de la Academia de Cine española, donde el filme de Barrena fue el más premiado, con cinco galardones.

Es la primera vez en la historia de estos premios en que el galardón más importante, el de Mejor película, se reparte entre dos títulos.

“El 47”, una historia de héroes anónimos de la clase obrera, basada en hechos reales y dirigida por Marcel Barrena, se llevó también los Goya a Mejor actor y actriz de reparto, para Salva Reina y Clara Segura, dirección de producción y efectos especiales.

Marcel Barrena. Director de la cinta “El 47”. EFE

“La infiltrada”, el filme basado en la historia real de una policía que engañó a la banda terrorista ETA, se lleva también el de Mejor actriz para Carolina Yuste.

El palmarés estuvo muy repartido. “Segundo premio” de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, se llevó Mejor dirección, sonido y montaje. El mismo número de premios fue para “La habitación de al lado” de Pedro Almodóvar, que ganó Mejor guion adaptado, música y fotografía.

Para “La virgen roja” de Paula Ortiz fueron los de vestuario y dirección artística. El Goya a Mejor actor protagonista fue para Eduard Fernández por “Marco”, película que también se lleva el premio al Mejor maquillaje y peluquería. El de Mejor guion original fue a para “Casa en llamas”, dirigida por Dani de la Orden.

Cabe señalar que “El 47” gira en torno a Manuel Vidal, un conductor de autobuses y sindicalista que en la Barcelona de los años 70 luchó por llevar el transporte público al barrio de Torre Baró.

Era una zona en la que se habían instalado emigrantes procedentes de las regiones de Extremadura y Andalucía, que se construyeron sus casas con sus propias manos y durante mucho tiempo carecieron de la infraestructura y servicios básicos.

Barrena dedicó el Goya a “su gente”, su ciudad y su lengua, el catalán, y reivindicó el derecho constitucional a una vivienda digna.

Arantxa Echevarría. Directora del filme “La infiltrada”. EFE

“La infiltrada”, protagonizada por Carolina Yuste y Luis Tosar, es un thriller sobre la agente Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo de una policía nacional que pasó ocho años infiltrada en ETA y que fue clave en la desarticulación del conocido comando Donostia.

Este filme es la segunda producción española más taquillera del año, vista por 1,3 millones de espectadores en cines, sólo por detrás de “Padre no hay más que uno 4”, de Santiago Segura.

Su productora, María Luisa Gutiérrez, dedicó el premio a Mejor película a “la infiltrada real” y “a quienes arriesgan su vida por defender los principios de la democracia”, entre los que destacó la libertad de expresión.

Cabe señalar que el momento emotivo de la noche fue cuando sobre el escenario apareció María Isasi, hija de la recién desaparecida Marissa Paredes, de la que se proyectó un video homenaje. Los mexicanos Silvia Pinal, Ernesto Gómez Cruz y Sasha Montenegro fueron recordados en el In Memorian, a miembros de la comunidad fílmica fallecidos en el último año.

UN PASO MÁS PARA EL OSCAR

Triunfa “Ainda Estou Aquí”

Jorge Drexler. El músico uruguayo recogió el premio en nombre de Salles. EFE

“Ainda Estou Aquí”, del realizador Walter Salles, se alzó con el galardón a la Mejor película iberoamericana en los Premios Goya, que por primera vez reconocen a un largometraje brasileño.

Cabe recordar que esta cinta está nominada en tres categorías en los Oscar, ente ellos: Mejor película y Mejor película extranjera.

El músico uruguayo Jorge Drexler recogió el premio en nombre de Salles y leyó un mensaje del realizador, que incluía un emotivo recuerdo hacia la actriz española Marisa Paredes, recientemente fallecida.

Así, entre sus agradecimientos estuvo el dedicado a los grandes cineastas que, subrayaba el mensaje de Salles, “nos dieron el regalo de enamorarnos de la extraordinaria actriz que fue Marisa Paredes”, entre los que citó a Pedro Almodóvar, Fernando Trueba y Arturo Ripstein.

La cinta de Salles trata sobre la memoria de una familia “durante la larga noche de la dictadura militar en Brasil”. Basada en el libro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, escritor e hijo del político Rubens Paiva, desaparecido en 1971, el largometraje, narra la historia de esta familia que, como muchas, vio su rutina interrumpida a manos del régimen militar que azotó el país suramericano entre 1964 y 1985.

“Emilia Pérez” gana con el “fantasma” de Karla Sofía

“Emilia Pérez” ganó la categoría de Mejor película europea; el premio lo recibieron los distribuidores Enrique Costa y Miguel Morales. EFE

La controvertida película francesa “Emilia Pérez” completó una segunda jornada consecutiva con buenas noticias, luego de recibir el Goya español a Mejor película europea, en una ceremonia en la que, desde la alfombra roja se paseó el “fantasma” de Karla Sofía Gascón.

El premio lo recibieron los distribuidores Enrique Costa y Miguel Morales, que mencionaron a Gascón, luego de que el viernes pasado nadie lo hizo en los Critics’ Choice Awards.

“Ante el odio y el escarnio, más cine y más cultura”, dijeron ante los aplausos de los asistentes.

Gascón ha estado en el “ojo del huracán” desde hace unos días por comentarios racistas en su cuenta de X. El tema permeó desde la alfombra roja de los premios, cuando talento como Paz Vega dijo que lo más penoso es que todo eso haya tapado la candidatura de otras mujeres.

“Que no se hable, por ejemplo, de la nominación de Demi Moore. Es una pena que cuando te nominan al Oscar, que es algo complicadísimo, sea otro tema el que acapare la atención”, expresó.

Cabe señalar que algunos de los asistentes a la ceremonia fueron cuestionados a su paso por la alfombra roja por el medio español ABC sobre la situación de Karla Sofía; en su mayoría, los entrevistados dijeron desconocer los mensajes que originaron todo, pero defendieron a la actriz, quien arrancó su carrera actoral en España, en los años noventa.

“No me he leído todos los tuits, pero como actor puedo decir que la cancelación es peligrosa. Es un tema delicado, pero si tuviera que elegir, prefiero la libertad de expresión”, dijo Antonio de la Torres, conocido por “Balada triste de trompeta”.

El también histrión y productor Aldo Comas (“Tabula rosa” y “La que se avecina”) consideró que todos han abandonado a Karla: “Puede ser reprobable lo que dijo o no, pero eso no quita que pueda haber hecho un papel espectacular”, indicó y reprobó que Jacques Audiard, director francés del filme, también haya hablado mal de ella.

“Quien la ha criticado es quien ha dicho que el español es una lengua de pobres, de inmigrantes, de señores burdos. Dónde está la moral, los correcto, lo bueno. El arte prevalece por encima del artista”, subrayó Comas.

Donald Trump es “un matón”: Richard Gere

Antonio Banderas entregó el Goya Internacional a Richard Gere. AP

Richard Gere, protagonista de las películas “Mujer bonita” y “Chicago”, calificó de “matón” a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Lo anterior ocurrió al recoger el Goya Internacional a su trayectoria; el histrión también señaló que él procedía de un “lugar oscuro”.

“Donde un matón es el presidente, pero no sólo pasa en Estados Unidos, en todo el mundo el autoritarismo se está haciendo con el control, tenemos que estar alerta, tenemos que tener valor, fuerza, coraje, porque hay espacio para el amor básico”, señaló.

Gere ha sido de los más fieros críticos de Trump, quien en su segundo periodo presidencial que apenas inició, y ya emprendió una política dura en contra de migrantes; además, firmó documentos para que el país salga de temas como el cuidado ambiental.

El premio le fue entregado por su amigo, el actor manchego Antonio Banderas, de quien dijo ha estado diciendo sólo cosas bonitas de él en los últimos meses.

“Se trata de un aliento maravilloso. Estos premios a la trayectoria profesional siempre pienso que son un poco prematuros porque aún me queda mucho por hacer. Yo no soy tonto. Sé por qué me han dado este premio. Es porque me he casado con esta hermosa mujer de Galicia”, dijo dirigiéndose a su esposa, presente.

Por su parte, la actriz española Aitana Sánchez-Gijón también fue reconocida con el Goya de Honor. Durante su discurso de agradecimiento, hizo un llamado contra “los nuevos imperialismos y las limpiezas étnicas”.

Fue Maribel Verdú, amiga desde hace décadas de Sánchez-Gijón, la encargada de entregar este “Goya de amor”, como lo definió la intérprete, con quien se fundió en un abrazo.

Mejor actriz. La ganadora de esa categoría fue Carolina Yuste, por la cinta “La infiltrada”. AP

Ganadores de los Premios Goya

“La infiltrada” y “El 47” ganaron ayer el Goya a Mejor película en un histórico empate en los Premios de la Academia del Cine Español. A continuación, la lista de ganadores de la edición 39 de Goya, otorgados en Granada, España.