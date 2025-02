El arte de José María Velasco, como nunca antes en Londres

El arte de José María Velasco (1840-1912), prolífico pintor paisajista que egresó de la Academia Nacional de San Carlos, cuya obra es Monumento Artístico, emprende por primera vez un viaje hacia Reino Unido para la exposición “José María Velasco: A View of Mexico”, que se llevará a cabo en la Galería Nacional de Londres. Es una ocasión sin precedentes, pues la muestra del mexicano será la primera que dedica este recinto -fundado en 1824- a un artista de América Latina. Este evento también deja una marca importante en la trayectoria de Velasco, pues desde 1976 no se le hacía una exposición individual fuera de México.

Aunque el pintor fue galardonado en vida con reconocimientos europeos como la medalla de la Exposición Universal de París (1889) y la Medalla de Oro del Centenario de Colón (Madrid, 1893), la presencia de su nombre en Europa se ha ido diluyendo con el paso de las décadas al grado de no ser un nombre familiar cuando se habla de arte mexicano en el extranjero.

“Antes del Muralismo mexicano y de Frida Kahlo, José María Velasco fue un pintor celebrado en México, con reputación internacional y con mecenas que lo alabaron en Europa y Estados Unidos, así como en su país natal. Sin embargo, su fama fuera de México se oscureció en el siglo XX”, escribe Gabriele Finaldi, director de la Galería Nacional de Londres, en el prefacio de lo que será el catálogo que acompañará esta exposición.

La idea de llevar a Velasco a Londres no es una iniciativa nacional, sino el esfuerzo de un artista inglés que desde 2022 hizo de Ciudad de México su lugar de residencia. Se trata de Dexter Dalwood y su misión de hacer esta exposición comenzó en 2021 en el Museo Nacional de Arte (Munal), recinto donde presentó “Esto no me pertenece”, donde sus piezas dialogaron con las obras del paisajista.

“Empecé a hablar con gente aquí en México y lo que es extraño es que me decían ‘¿en serio, crees que la gente estaría interesada?’ Y yo les decía que claro que sí. Creo que las personas lo pusieron en un lugar, para decir ‘ok, es parte de este momento histórico, de las pinturas académicas del siglo XIX’. Y luego de eso fue cuando la pintura mexicana empezó y todo mundo supo del muralismo, Diego Rivera, José Clemente Orozco…”, cuenta Dalwood en entrevista.

Su fascinación por la obra de Velasco motivó a Dalwood a sugerirle al entonces director del Munal, Héctor Palhares, realizar esta exposición y hacer uso de todos sus contactos posibles para lograrla: “Para enero de 2023 ya estaba confirmado. Necesitaba mucho apoyo aquí, de gente como María Elena (Altamirano Piolle), su tatara tataranieta, quien escribió un ensayo para el catálogo”.

Cabe señalar que este no será el único viaje internacional que emprenderá el arte de José María Velasco, pues en septiembre se exhibirá en el Instituto de Arte de Minneapolis, Estados Unidos.

Pinturas no vistas en México

El próximo 29 de marzo será cuando se inaugure esta exposición la Galería Nacional de Londres en su sala Sunley Room, contará con 30 cuadros, 25 que son pinturas y cinco dibujos. Las piezas son préstamos de instituciones mexicanas, como el Munal que prestó 17 en total, el Museo Kaluz, la Secretaría de Cultura de Veracruz y coleccionistas particulares. Algunas de las pinturas que se exhibirán no se han expuesto antes en México.

“Muchas de las obras de Velasco están en colecciones particulares y muchos fueron muy generosos (al prestarlas). Algunas de las obras es un misterio dónde están, muchos no saben y no las encontramos. Fue un proceso largo, con dificultad por estar en colecciones privadas”, cuenta Daniel Sobrino Ralston, curador Asociado de pinturas españolas del Centro de Estudios Europa Hispánica de la Galería.

Las piezas raras que no han sido vistas en México forman parte del acervo del Museo Nacional de Praga (República Checa). “Terminaron en Praga porque el doctor de Maximiliano coleccionaba obras de Velasco y terminaron en la Galería y esas no se han visto en un rato”, explica Dalwood.

Se trata de Frantisek Kaska, quien donó tres pinturas al museo checo: “Vista de la fábrica de hilados La Carolina” (Puebla) (1887), “Lago de Chalco” (1885) y “Pico de Orizaba”, (1876).

Por su parte, el Munal prestó cuadros importantes como “Cardón” (1887), “La pirámide del Sol en Teotihuacán” (1875), “El valle de México desde la colina de Santa Isabel” (1875) y “Erupción” (1910).

Paisaje al óleo de José María Velasco. ESPECIAL

Una exposición para curiosos

La muestra de Velasco -que coincide con el 200 aniversario de las relaciones de México y Reino Unido- es un ejemplo de cómo la Galería Nacional de Londres trabaja en su misión de exponer más que arte europeo y acercar a su público al arte de otras latitudes. Por eso, en esta exposición el museo inglés quiere apelar al público curioso: “Velasco no es un nombre familiar en Reino Unido”, dice Dalwood.

Para hacer esta introducción a su audiencia, los curadores tienen dos puntos centrales: mostrar su lado erudito y que dialogara con los artistas europeos del Siglo XIX.

“En la exposición queremos mostrar su carácter erudito, pues era tan científico como artista. Me emociona la idea de mostrar que él pintaba el cambio, pintó la industrialización y lo que hubo antes en el valle, la existencia de Teotihuacán, él hablaba sobre entender lo que hay debajo de la superficie, tanto en lo geológico, pero también cómo los humanos cambiaron el valle. Es contemporáneo de Cézanne.

Me parece que es alguien que tuvo una visión, una idea muy particular sobre lo que es pintar. Fue subestimado hacia el final de su carrera y yo sólo quería que se rexaminara, repensara y se recontextualizara en relación con artistas europeos del siglo XIX”, detalla Dalwood.

Sobrino Ralston explica que para esto dividieron la exposición en temas como “Paisaje e industria”, “Flora”, “El Valle de México”, “Ruinas y arqueología” y “Tiempo geológico”.

“Una de las grandes habilidades de Velasco es convertir estas imágenes sencillas y serenas en repositorios de siglos de historia y sabiduría”, concluye Sobrino.