Por coronavirus, brota venta ilegal de cubrebocas

Jalisco todavía no confirma la presencia del coronavirus de China, pero aquí ya hay personas que se aprovechan de la alerta mundial para lucrar y vender cubrebocas en las calles.

Durante un recorrido en distintas farmacias y establecimientos dedicados a la venta de material quirúrgico se confirmó que las mascarillas están “agotadas”, sobre todo en el Centro Histórico.

En Federalismo, casi al cruce con Morelos, los empleados colocaron letreros donde informaban que las cajas de tapabocas, que comúnmente tienen un costo de 50 pesos, se terminaron. Sin embargo, afuera del establecimiento un hombre esperaba a quienes las requerían diciéndoles que había enfrente, aunque el costo se duplicaba.

Por cada cubrebocas, trabajadores de farmacias coincidieron en que comúnmente cuestan entre 85 centavos y tres pesos, según la calidad. Ayer el costo superaba los cinco pesos por pieza.

En la capital del país también se reporta el mismo fenómeno con el gel antibacterial y las mascarillas.

Ayer, México se convirtió en la segunda nación latinoamericana donde se propagó el nuevo coronavirus, luego que dos hombres en la Ciudad de México y otro en Sinaloa, quienes estuvieron antes en Italia, dieron positivo a las pruebas de laboratorio. El primero “está en condiciones estables”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud. El segundo “es un individuo de 41 años que se encuentra en un hotel”. El tercero fue reportado anoche; también viajó a Italia. “Probablemente se contagiaron de la misma fuente”, anticipó José Luis Alomía, de la Secretaría de Salud.

El coronavirus llegó a América con nuevos casos en México, Brasil, Estados Unidos y Canadá. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la amenaza es “muy elevada”, con más de 84 mil contagios y dos mil 870 muertes en 59 países, principalmente en China.

El nerviosismo entre inversionistas también golpeó a los mercados de la región, donde las bolsas de Wall Street, Sao Paulo y México cerraron la semana con pérdidas, además de las afectaciones al turismo y las compras en el extranjero (Estados Unidos y México reportaron su mayor caída semanal desde del 24 de octubre de 2008).

El peso cerró con pérdidas. El tipo de cambio terminó la semana en 19.8 unidades por dólar, según informó el Banco de México.

Como parte de las afectaciones, ayer se confirmó la cancelación del arribo de un crucero en los puertos de Vallarta, Cabo San Lucas y Mazatlán.

Recomiendan no dar besos ni abrazos…

Ante la llegada del nuevo coronavirus a México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a los mexicanos “no darse besos ni abrazos” como medida de prevención para evitar contagios.

“Las epidemias se contienen en la comunidad, hay acciones básicas de higiene que son útiles, como lavarse las manos continuamente y si una persona tiene síntomas de enfermedad respiratoria que no estornude suelto. No nos demos la mano, por el momento no nos demos besos ni abrazos…”.

Señaló que no es necesario implementar medidas extremas que impliquen cancelar clases en las escuelas o ausentarse de sus empleos. “Medidas de distanciamiento social, como filtros escolares o en empresas, no son indispensables en este momento porque las autoridades escolares y laborales podrían recibir una presión por la legítima preocupación sobre si pueden estar infectados de coronavirus”.

Insistió en que no hay indicación para cerrar escuelas o áreas de trabajo, ni se justificaría el ausentismo laboral.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante sus giras de trabajo no dejará de tener contacto con sus simpatizantes, quienes acostumbran saludarlo de mano, dar beso o abrazarlo durante sus actos o recorridos. Y así actuó ayer en su gira por Tabasco. “No puedo... no hay cambio para nada… va a ser lo mismo”, aseguró en su conferencia de prensa mañanera minutos después de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recomendó no saludar de mano ni dar besos o abrazos como medida preventiva.

En Palacio Nacional, el Presidente recordó que en 2009, con la crisis de la influenza, fue criticado porque llevó a cabo un acto público en su natal Tabasco, cuando era opositor. “Se exageró y se prohibió que se llevaran a cabo reuniones. A mí me tocaba ir a las giras porque le teníamos que pedalear, era trabajar todos los días, informando, como predicadores, como demócratas en todas las plazas públicas”.

Balance de la epidemia

El número de personas afectadas por el nuevo coronavirus de China en el mundo asciende a 84 mil 117, incluyendo dos mil 870 muertes. El saldo es en 59 países y territorios, según fuentes oficiales. Tan sólo el pasado jueves se infectaron mil 435 personas.

según fuentes oficiales. Tan sólo el pasado jueves se infectaron mil 435 personas. China (sin los territorios de Hong Kong y Macao), donde apareció la epidemia a finales de diciembre, registra 78 mil 824 casos, incluyendo dos mil 788 muertes.

En el resto del mundo se han registrado cinco mil 293 casos, incluyendo 82 decesos y mil 108 nuevos contagios.

Los países más afectados después de China son Corea del Sur (dos mil 337 casos y 13 muertes), Irán (388 enfermos y 34 fallecidos) y Japón (210 casos y nueve decesos).

Japón registró, por otro lado, más de 700 contagios en el crucero “Diamond Princess”, amarrado ante Yokohama.

El balance fue realizado por autoridades nacionales y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Obesidad y diabetes

El virus afecta principalmente a las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes (como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes), pues desarrollan casos graves con más frecuencia que otras.

No es la primera vez que la OMS declara este tipo de emergencia global. En 2009 activó una por el brote de gripe A H1N1.

Letalidad

La letalidad en los contagios por el nuevo coronavirus registra una tasa de 3.41% a nivel internacional.

Elevan amenaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como nivel “muy elevado” la amenaza del nuevo coronavirus, que ya llegó a México y al África subsahariana, mientras el temor a una pandemia provoca un hundimiento en las bolsas.

Ante la rapidez de la propagación (con 84 mil 117 casos en 59 países), la OMS instó a los países en los que todavía no se ha detectado el coronavirus chino a que se preparen. Y advirtió: asumir que uno está protegido frente al COVID-19 sería un “error fatal”.

Después de Brasil, un segundo país de América Latina detectó un caso ayer: un joven de México, a quien las autoridades consideraron como el primer paciente.

En Nigeria, un italiano que llegó a Lagos proveniente de Milán el 25 de febrero fue hospitalizado tras dar positivo. Tiene “un estado clínico estable y no presenta síntomas inquietantes”, según el Ministerio de Salud de Nigeria.

Sólo se habían registrado dos casos en África, uno en Egipto y otro en Argelia. Los escasos contagios en el continente intrigan a los epidemiólogos, pero muchos barajan que los frágiles sistemas de salud de los países africanos no han detectado la epidemia.

En China, donde el virus apareció en diciembre, el número de nuevos decesos y contagios siguió bajando gracias a las medidas de cuarentena impuestas a más de 50 millones de personas.

Sin embargo, otras naciones se están convirtiendo en fuentes de propagación de la epidemia empezando por Corea del Sur, Irán e Italia.

Repatrian a tres mexicanos sanos

El Gobierno de México, con la ayuda de las autoridades de Colombia, repatrió a tres mexicanos sanos que solicitaron salir de la ciudad china de Wuhan por el brote del coronavirus.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que primero fueron trasladados vía aérea a Bogotá y, posteriormente, a tierras mexicanas, donde estarán recluidos en sus casas durante 14 días.

“Esta acción contó con el invaluable apoyo del Gobierno de Colombia, que transportó a las personas hasta Bogotá”, informaron las autoridades de México.

Los tres mexicanos cumplieron los protocolos sanitarios de China durante un mes, incluyendo la reclusión en su domicilio, “y no han presentado síntomas de enfermedad desde el inicio de la actual contingencia sanitaria”.

En su vuelo de Colombia a México fueron acompañados de un médico especialista en bioseguridad sin presentar síntomas, y pasaron una segunda revisión en el aeropuerto de Ciudad de México.

“Los connacionales serán trasladados a sus domicilios en donde cumplirán con un protocolo de aislamiento domiciliario como medida preventiva, con el seguimiento continuo y directo por parte de los servicios de salud de sus respectivas localidades”.

El pasado 16 de febrero, llegaron otros 10 mexicanos sanos que fueron evacuados de Wuhan por el brote y que pasaron dos semanas de cuarentena en un hospital del Sur de Francia.

Padecen filtros

Desde las nueve de la mañana, tripulantes del crucero Mediterranean Shipping Company desembarcaron en Punto Langosta, en Cozumel.

El zapopano Eder Ortiz explicó que el ambiente que se vivió dentro del crucero con la alerta del coronavirus “fue muy tranquilo”, pese a que debieron desembarcar el jueves pasado y no se les permitió.

Ahora lo que le preocupa son los filtros de sanidad que harán en Miami, donde termina la ruta del crucero, porque ya cuenta con boletos de avión y hotel para su regreso a Zapopan.

Eder y su esposa planearon sus vacaciones en un crucero para celebrar su segundo aniversario de bodas. La ruta vacacional inició en Miami el martes 23 de febrero y contemplaba llegar a los sitios: Ocho Ríos en Jamaica, Islas Caimán, Cozumel y, por último, una isla privada para luego retornar a Miami.

Sin embargo, la pareja y los más de seis mil tripulantes no pudieron desembarcar en Ocho Ríos ni en Islas Caimán. Y al llegar a Cozumel tampoco pudieron desembarcar.

Ayer por fin lo lograron en dicho puerto y les fue notificado que no irán a la isla privada del Mediterranean Shipping Company, por lo que deberán aprovechar su estadía en Cozumel para este domingo regresar a Miami.

“Lo único que queda es disfrutar”.

Listo, el Aeropuerto tapatío

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que en las terminales aéreas que administra está preparado para atender cualquier eventualidad producto del nuevo coronavirus.

Acentuó que están a la espera de recibir indicaciones precisas sobre el protocolo a seguir en los aeropuertos por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil.

Agregó que el Grupo cuenta con cámaras termográficas, que permiten medir la temperatura corporal a distancia, y adquiere materiales y equipo adicional para enfrentar cualquier contingencia. “Ninguno de los 12 aeropuertos que opera el Grupo Aeroportuario del Pacífico en México, recibe actualmente vuelos provenientes de la República Popular de China”.

Sin fronteras

“Estamos en un momento decisivo”, declaró el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que durante los últimos dos días el número diario de contagios en el mundo había sido superior al de los registrados en China.

“Ningún país debe pensar que no tendrá casos. Eso sería un error fatal, literalmente. El virus no respeta fronteras”.

En este contexto de incertidumbre, las bolsas asiáticas y europeas se desplomaron ayer, registrando pérdidas de entre 3% y 5%, mientras que Wall Street perdía 3% a su apertura.

Las pérdidas sufridas por las acciones europeas desde el viernes de la semana pasada son las más importantes desde la crisis financiera de 2008-2009, cuando la economía entró en recesión.

A medida que el virus se propaga, la actividad económica mundial va perdiendo fuelle, con la paralización de fábricas, suspensión de numerosos vuelos, centros comerciales desiertos o la cancelación de ferias internacionales.

En Japón, el complejo de parques temáticos Tokio DisneyLand y Tokio DisneySea anunció que permanecerá cerrado del 29 de febrero al 15 de marzo.

En Ginebra, el Salón del Automóvil, una importante cita del sector programado del 5 al 15 de marzo, fue cancelado.

La epidemia también afectó a la gira del popular grupo de K-pop surcoreano BTS, que anuló varios conciertos gigantes previstos en abril, dejando decepcionados a 200 mil fans.

Ante la crisis sanitaria, el Fondo Monetario Internacional (FMI) previó un plan de emergencia para ayudar a varios países.

En Italia, donde el coronavirus contagió a 650 personas y causó 17 muertos, se acabó convirtiendo en un foco de difusión de la epidemia, pues los primeros casos registrados en América del Sur (Brasil) y en África subsahariana (Nigeria) se dieron en personas provenientes de la península italiana.

Numerosos Estados europeos se preparan para un aumento de los contagios en su territorio y los ministros de Salud de la Unión Europea se reunirán el 6 de marzo para evaluar la situación.

