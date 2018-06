Por adeudos con CFE, apagan la luz a 215 municipios, entre ellos Tonalá

Ante los pasivos millonarios que arrastran los Ayuntamientos en el país por el pago de la energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya suspendió de forma temporal el suministro en algunos de sus servicios a 215 municipios, de acuerdo con una solicitud de información por Transparencia.

En total, 930 Ayuntamientos adeudan cuatro mil 357.7 millones de pesos a la CFE. Aunque tienen la posibilidad de celebrar convenios de pago para evitar que les corten el servicio, en caso de no llegar a los acuerdos, “se procede a aplicar la gestión mediante la suspensión de suministro de energía eléctrica”, advierte la Comisión.

En el caso de Jalisco, el Ayuntamiento de Tonalá es el único que recibió un aviso 72 horas antes del corte de energía aplicado, como lo establece la Comisión Reguladora de Energía. El tesorero Iván Antonio Peña Rocha precisa que el apagón ocurrió al iniciar la administración. Indica que en octubre de 2015 encontraron una deuda de 56 millones de pesos por la falta de pago del servicio. “Esta deuda no la generamos nosotros y nos tocó pagarla y resolverla en el primer trimestre de nuestra gestión. Ni siquiera teníamos en el radar esa deuda”.

Por Entidad federativa, Chiapas encabeza la lista con 55 municipios a los que la CFE suspendió el servicio de forma temporal, entre ellos la capital Tuxtla Gutiérrez y destinos turísticos como Palenque, Comitán y Chamula.

En lo que refiere a Tonalá, Martín Méndez Núñez, titular de la Dirección de Alumbrado Público, responde que al cierre del año pasado el consumo anual correspondió a 416.6 millones de kilowatts. Para disminuir el gasto destaca la sustitución y renovación de luminarias de vapor de sodio por tecnología LED, aunque no informa cuánto se ha erogado en los últimos tres años por concepto de energía.

930 municipios deben 4,357’714,719

Los 10 municipios con más pasivos Ayuntamiento Estado Pasivos Ixtapaluca Estado de México 455’744,078.32 Texcoco Estado de México 326’804,503.48 Chicoloapan Estado de México 314’233,178.34 Acapulco Guerrero 215’578,059.86 Chalco Estado de México 177’433,375.21 Ecatepec Estado de México 144’411,122.03 Tultitlán Estado de México 123’329,917.77 Valle de Chalco Estado de México 116’363,457.25 La Paz Baja California 112’130,804.16 Huauchinango Puebla 78’186,909.49

La omisión de los municipios y Estados en el pago del servicio de electricidad resta competitividad y afecta a las finanzas de la paraestatal. EL INFORMADOR/Archivo

Además de las pérdidas que registra por fugas y robo de electricidad, en los últimos años, las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han visto mermadas por la falta de pago por el servicio de energía eléctrica de 31 Estados y 930 municipios, que deben cuatro mil 553.1 millones de pesos (MDP).

A inicios de este año, el adeudo de los Estados llegó a 195.4 millones de pesos, mientras que los municipios que han incumplido sus obligaciones financieras acumulan un pasivo de cuatro mil 357 millones, de acuerdo con una solicitud de información obtenida por Transparencia.

Con un adeudo de 139 mil pesos, el Gobierno de Jalisco es de las Entidades con menor retraso en el pago por el servicio de energía eléctrica, en contraste con el Estado de México, Baja California, Chiapas y la Ciudad de México, que lideran la lista de morosos.

Tan solo esas cuatro entidades dejaron de pagar 169.7 millones (86% del adeudo estatal).

De acuerdo con los datos oficiales, el Estado de México ocupa el primer lugar de endeudamiento con 68.2 millones, mientras que Baja California y Chiapas han omitido el pago de 64.7 millones y 25 millones, respectivamente, seguidos por la Ciudad de México, Tabasco, Sonora e Hidalgo.

En los últimos lugares aparecen Querétaro, Yucatán, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán.

La situación se repite en los municipios, siendo liderados por Ixtapaluca, en el Estado de México, con un saldo pendiente de 455.7 millones de pesos, que supera toda la deuda de los Gobiernos estatales.

Entre los 10 municipios más endeudados en el país, siete pertenecen al Estado de México: Texcoco, con un adeudo de 326.8 millones de pesos; Chicoloapan, con más de 314.2 millones de pesos; así como Chalco, Ecatepec de Morelos, Tultitlán y Valle de Chalco.

Según la CFE, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Tlajomulco es el más incumplido porque dejó de pagar un millón 423 mil pesos por el servicio de luz, seguido por Zapopan, con 345 mil pesos; Tlaquepaque, con 304 mil; Guadalajara, con 289 mil, y Tonalá con 227 mil. Aunque el Ayuntamiento de Tlaquepaque aclaró que va al corriente con los pagos de la Comisión, “no hay deuda”.

Mientras la Comisión emprende diversas medidas para recuperar la cartera vencida y disminuir los adeudos, especialistas aseguran que la omisión de los municipios y Estados en el pago del servicio de luz afecta a las finanzas de la paraestatal, pues le restan competitividad en un escenario en el que compite con empresas privadas, desde la entrada en vigor de la reforma energética.

“La CFE tiene el sartén por el mango, va a obligar forzosamente a todos los Gobiernos al decir: me pagas o me pagas. Los pasivos le restan competitividad porque probablemente ellos estén presionados a recuperar ese tipo de adeudos”, admite el tesorero de Tonalá, Iván Antonio Peña Rocha.

Adeudo por facturación de energía eléctrica Gobierno del Estado Adeudo total México 68’223,516.97 Baja California 64’707,793.27 Chiapas 25’072,280.70 Ciudad de México 11’698,805.25 Tabasco 6’003,651.99 Sonora 4’591,511.94 Hidalgo 4’454,143.73 Veracruz 3’060,338.45 Guerrero 2’548,708.73 Sinaloa 825,387.00 ... Jalisco 139,675.00 Total nacional 195’474,489.71

Tonalá firma acuerdos

El tesorero Iván Antonio Peña Rocha precisa que al iniciar la administración, en octubre de 2015, el Ayuntamiento de Tonalá acumulaba una deuda de 56 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues las administraciones que gobernaron el municipio entre 2009 y 2014 incumplieron con sus obligaciones.

Para evitar afectaciones a la población en el alumbrado público, el funcionario explica que realizaron dos convenios con la dependencia federal, “el primero lo firmamos en noviembre de 2016, y se acordó pagar 33 millones 353 mil pesos en 11 mensualidades… ya está finiquitado ese adeudo”.

El segundo convenio, por un monto de 23 millones 702 mil pesos, se saldará en septiembre de este año, por lo que con estos convenios la Tesorería asegura estar al corriente de sus pagos, “ahorita no tenemos ninguna deuda con la CFE que no esté debidamente convenida. La próxima administración no tendrá adeudos con la CFE”.

El problema, a decir del funcionario, es que las administraciones anteriores perdieron el control de los pasivos con la Comisión, “no había absolutamente control de nada… ahora sí nos cobran a nosotros las fallas en el manejo financiero de otras administraciones”.

Para evitar repetir tal situación, al iniciar la administración la Tesorería recibió instrucciones del alcalde para reconocer los pasivos con diferentes entidades con el objetivo de acordar convenios de pago, sanear las finanzas públicas y mejorar la calificación crediticia.

De esta manera, la deuda global del Ayuntamiento tonalteca tuvo una reducción de 8.7%, al pasar de mil 399.8 millones a mil 278 millones de pesos, entre octubre de 2015 y marzo pasado, con todos los bancos y proveedores.

Con un adeudo de 139 mil pesos, el Gobierno de Jalisco es de las Entidades con menor retraso en el pago por el servicio de energía eléctrica. EL INFORMADOR/Archivo

Tlajomulco niega pasivos

La tesorera del Ayuntamiento de Tlajomulco, Sandra Tovar López, confirma que el municipio está al corriente con los pagos a la Comisión Federal de Electricidad y admite que solamente al inició de la administración se suspendió el suministro de energía eléctrica por cuestiones de falta de coordinación entre ambas entidades.

“No sabemos cómo la CFE llegó a esa cifra, no sabemos porque no hay ninguna factura pendiente. Hoy no adeudamos un solo peso a la Comisión”, advierte la funcionaria, quien destaca que, de confirmarse el adeudo, el Ayuntamiento estaría dispuesto a pagarlo.

Para aclarar la situación del adeudo que la CFE reportó sobre Tlajomulco en una solicitud de información respondida vía Transparencia, la Tesorería Municipal emitió el lunes pasado un oficio a la empresa en el que solicita información sobre el adeudo que se le adjudica y el periodo de tiempo en que éste se originó.

Sin embargo, la Comisión no respondió a una solicitud de entrevista por la “veda electoral”. De acuerdo con la funcionaria, de tener un adeudo, la Comisión hubiese suspendido el suministro, lo cual no ha sucedido desde los primeros meses de la administración.

“A la fecha no tenemos adeudos, lo que se facturó en abril, lo pagamos en mayo, y estamos esperando lo de mayo para pagarlo en junio… cualquier adeudo lo desconocemos porque no nos lo han hecho formal”.

El Ayuntamiento envió copias de los pagos realizados.

Llegan a convenios con dos de cada 10 morosos

De los 31 Estados y 930 municipios que registran algún adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), solamente 13 Entidades y 197 Ayuntamientos tienen un convenio de pago vigente para sanear su deuda, como Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca, entre otros.

Mientras que entre los municipios que han optado por llegar a un acuerdo con la Comisión destacan Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Acatlán de Juárez y Puerto Vallarta, en el caso de Jalisco.

Este tipo de convenios y gestiones de cobro se llevan a cabo conforme a la normatividad vigente, en la cual se consideran mecanismos para establecer acuerdos y suscribir convenios para evitar la afectación a las finanzas de la empresa, así como la suspensión del suministro de energía eléctrica a las entidades morosas.

Entre los programas para este fin, la Comisión destaca la formalización de convenios de “Peso por peso”, meses sin intereses y convenios de apoyo a la tarifa. La paraestatal responde que, para el resto del año, la apuesta es “seguir con la gestión para la celebración de convenios con Gobiernos municipales”.

Para el tesorero de Tonalá, no todos los Ayuntamientos pueden llegar a un acuerdo y liquidar sus pasivos, pues algunos no tienen capacidad financiera para establecer un convenio con la CFE y se quedan sin luz; sin embargo, considera que “cada quien tiene que absorber su responsabilidad”.

Entidades con convenio de pago: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Zacatecas.

Se quedan sin luz temporal Entidad Municipios Entidad Municipios Chiapas 55 Oaxaca 36 Estado de México 29 Yucatán 29 Tabasco 18 Guanajuato 10 Sonora 7 Veracruz 7 Hidalgo 6 Nuevo León 4 Puebla 3 Morelos 2 Nayarit 2 Quintana Roo 2 Jalisco 1 Baja California 1 Guerrero 1 Sinaloa 1 Zacatecas 1 Total 2015

Aumentan consumo de energía

Aunque los alcaldes salientes llegaron en el 2015 con la promesa de disminuir el gasto público, los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco aumentaron en los últimos dos años el gasto destinado al pago de la energía eléctrica que se consume en cada municipio.

El problema es que las acciones implementadas para disminuir el consumo se quedaron cortas. En Zapopan, el consumo de luz en pesos pasó de 218 millones a 222.6 millones de pesos entre 2016 y 2017, pese a que de las luminarias instaladas en todo el municipio siguen apagadas cuatro de cada 10.

“No se han llevado acciones y estamos pendientes de contar con presupuesto disponible para ello”, respondió la Dirección de Alumbrado Público del municipio. Tampoco informó sobre las medidas que impulsarán antes de que termine la administración para minimizar el consumo energético.

Fabián Cortés Ramos, a cargo del departamento de Servicios de Guadalajara, aclara que se realizó en las dependencias del municipio una campaña de concientización en la utilización de la energía eléctrica, la cual se distribuyó de manera electrónica; sin embargo, el gasto aumentó de 37.1 a 46.4 millones de pesos.

En Tlajomulco también se incrementó el gasto en electricidad, al pasar de 47.3 a 50.3 millones en los últimos dos años. Sin embargo, es el Ayuntamiento que más acciones ha puesto en marcha, como la sustitución de luminarias convencionales por tecnología LED en avenida Pedro Parra, López Mateos Sur desde las Plazas Outlet hasta los límites con Zapopan, en el parque lineal de Adolf B. Horn y en el camino real a Colima, desde López Mateos Sur hasta los límites con Tlaquepaque.

También se destaca por la instalación de paneles solares en diferentes inmuebles, entre los que destacan el edificio administrativo de Tlajomulco, el fraccionamiento de Lomas del Sur, y la instalación de una red de alumbrado a base de paneles y turbinas eólicas en el cerro del gato, en el fraccionamiento Chulavista.

Por otra parte, entre las acciones a realizar en lo que resta de la administración, el Ayuntamiento informó que continuarán con el reemplazo de luminarias convencionales en diferentes vialidades, además de que las obras que llevan alumbrado público serán completadas con lámparas con tecnología LED.

Tlaquepaque, por su parte, es el ejemplo con la reducción del gasto en el consumo de electricidad, el cual tuvo una caída de 73.4 a 68.2 millones de pesos. La Dirección de Alumbrado Público contestó que han sustituido cuatro mil 586 focos por luminarias tipo LED en 19 colonias del municipio.

“En general, entre luminarias cambiadas de tecnología y luminarias obsoletas y destruidas cambiadas a LED, el ahorro en pagos supera los 328 mil 839 pesos anuales”, precisó la Dirección de Comunicación Social.

Mientras tanto, Tonalá fue el único municipio que no informó cuánto ha gastado en los últimos tres años en el pago de la energía eléctrica: “La empresa MEXILED es la encargada de realizar los pagos ante la CFE, toda vez que existe concesión con dicha sociedad”, precisa Yolanda Suárez, jefa de Contabilidad.

Por su parte, el tesorero tonalteca explica que se puso en marcha un programa de reconversión de luminarias para sustituir las de vapor de sodio por tecnología LED, “con esa reconversión tiene que haber ahorros sustanciales”.

La CFE menciona que Tlajomulco dejó de pagar un millón 423 mil pesos, mas el Ayuntamiento asegura que no es así. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Gobierno estatal reduce consumo

A diferencia de los municipios de la Zona Metropolitana que han incrementado su consumo de energía, el Gobierno de Jalisco disminuyó su consumo en los últimos dos años, de 121 millones 312 mil kilowatts a 110 millones 962 mil, de acuerdo con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).

Esto fue posible con la implementación del plan de gestión de carbono en los edificios del Gobierno del Estado, que contempla 27 proyectos de eficiencia y generación energética en edificios públicos con la sustitución de luminarias e instalación de paneles solares, así como la renovación del parque vehicular con autos híbridos y eléctricos.

En total, se han invertido más de 40 millones de pesos en la sustitución de cinco mil 348 luminarias tipo Led, 606 paneles fotovoltaicos y 80 vehículos híbridos y 13 eléctricos, con el objetivo de que, en el largo plazo, el 100% de la energía sea producida de forma limpia y eficiente.

Con esta meta, se invertirán este año más de nueve millones para cuatro proyectos que generarán un ahorro anual de un millón de pesos. El primero inició en mayo con la renovación de 392 luminarias en el ex Convento del Carmen. Este mes arrancarán otros dos proyectos que contemplan la instalación de 150 paneles solares en el edificio de la Secretaría de Educación y otras 80 celdas en la planta de tratamiento de aguas residuales que opera la Comisión Estatal del Agua en Chapala.

El cuarto plan consiste en la elaboración del plan de gestión de carbono de eficiencia y generación de energía para la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Entre los edificios intervenidos destacan las instalaciones de la Subsecretaría de Administración, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, Casa Jalisco, Code, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Movilidad y Cultura.

También se firmó un convenio con Grupo Dragón para el abastecimiento de energía eólica a municipios de la Región Altos Norte y para los servicios de transporte público de la metrópoli; se instalaron 73 sistemas de biodigestión en granjas del Sur del Estado y se adquirieron 70 unidades de gas natural con una inversión de 18.9 millones.

De acuerdo con la Secretaría de Medio A Ambiente de Jalisco, el programa de gestión de carbono ha generado ahorros equivalentes a la electricidad utilizada por un año en dos mil 794 casas habitación, a dos millones 97 mil galones de gasolina o 43 mil 155 barriles de petróleo.

Acciones para disminuir el consumo

1. Campañas de concientización al personal de las dependencias del ahorro de energía eléctrica a través de carteles y mensajes en los equipos de cómputo.

2. Suministro e instalación de supresores en tableros.

3. Mantenimiento a subestaciones.

4. Mantenimiento a planta de emergencia.

5. Monitoreo de calidad de energía puntual.

6. Mantenimiento a tableros eléctricos.

7. Iluminación.

8. Sistema de películas reflejantes.

9. Sistema de aire acondicionado.

10. Sistema fotovoltaico.

11. Firma del convenio con Grupo Dragón para el abastecimiento de energía limpia.

12. Intervención de edificios con tecnologías limpias.

