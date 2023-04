El podcast puede ser hoy en día una opción para diferentes estrategias difusoras de contenido en beneficio de diversos públicos, pero aunque parezca haber pasado su mejor momento -durante la pandemia-, las audiencias siguen respondiendo a emisiones o programas que están en el gusto de la gente; más allá de su propósito de entretenimiento o informativo, es una herramienta que puede servir para promover productos o servicios. Y en este ámbito, Guadalajara destaca.

Estudios colocan en más de 22 millones a los mexicanos que escucharon contenidos a través de podcasts durante 2020; dicha tendencia continúa al alza desde entonces y ha convertido al país en el segundo mercado más grande de Latinoamérica, después de Brasil.

Así, desde la experiencia del periodista tapatío Julio González, quien se interese en iniciar un proyecto de podcast debe “generar proyectos originales”, además de “desarrollar historias de diversa índole”, siempre que “el audio sea la mejor manera de contarlo”. Así, en nuestro país, con una industria en plena transformación, lo básico es pensar en “un consumo digital distinto al de la radio”.

Los podcasts: la revolución del audio

El podcast vive una época de auge a raíz de la pandemia de COVID-19 y a pesar de que estamos en la era en que la imagen fija y el video parecen atraer más a las personas que otros formatos, los podcasts toman relevancia con un contenido principalmente auditivo.

Gracias a su flexibilidad como medio y su facilidad de producción, los podcasts pudieron florecer en un mercado que ofreció a las personas en calidad de encierro una posibilidad de consumo distinta a otros medios (convencionales). De acuerdo con la empresa de consultoría Pwc, México es el segundo mercado de podcast más grande de Latinoamérica; proyecta que para 2025 habrá 43 millones de escuchas de podcast en el país. Además, la aplicación Deezer señaló que, actualmente, cuatro de cada 10 mexicanos escuchan podcasts.

La vía sonora para contar historias

El periodista tapatío Julio González realiza una labor investigativa que ha recibido diferentes reconocimientos, es productor de podcast y sus crónicas y reportajes han sido publicados en periódicos y revistas de Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey. Pero, ante todo, ha laborado en radio por varios años, “donde comencé a trabajar, desde los 15 años, como telefonista”, relata a EL INFORMADOR.

Julio produjo un podcast sobre la resistencia a los aerogeneradores en Oaxaca, y también “Señor Árbol”, “con el que tuve el privilegio de ganar el Premio Jalisco de Periodismo hace dos años”.

A partir de ahí, todo ha sido ir conociendo más y más acerca de los podcasts, bajo la premisa de que “no hay mejor manera de contar la historia que la vía sonora”, detalla el periodista, “así empecé, y de ahí surgió el proyecto de ‘Transportista’, donde fui productor, coinvestigador y coescritor, con la Productora Detective, con quienes trabajo ahora. A partir de ahí hice otras cosas escritas pero, en realidad, mi vida profesional transcurre en el podcast ahora”.

Con todo, su contacto con el podcast se dio poco más de una década, cuando trabajó en radio y entró en contacto con materiales que producía entonces Olallo Rubio; claro, “la pandemia luego cambió todo”, comenta González, “y no es que la radio haya decaído del gusto de la gente, lo que pasa es que nos gusta consumir cuando deseamos hacerlo, y pausar las cosas; llegaron las plataformas y fue lo mismo, cambió nuestra relación con la pantalla y las aplicaciones modificaron la dinámica de consumo. Por eso, estar encerrados hizo que sucediera algo con el podcast”.

Agrega que el periodo de contingencia sanitaria “fue beneficioso” para la industria, “porque había que encontrarse nuevos contenidos; y para los productores, surgieron oportunidades para realizar podcasts. ‘Transportista’ la grabé desde mis casa en CDMX y, fue una odisea hacerlo”.

Otro detalle oportuno, detalla el periodista, “es que se han ido abaratando costos en cuanto al equipo, lo que hace que marcas de micrófonos ahora pueden conectarse de modo directo y más sencillo a la computadora. Ahora, no digo que la pandemia fue la panacea; lo que elevó en Estados Unidos al podcast fue ‘Serial’, un podcast de periodismo de investigación presentado por Sarah Koenig y desarrollado por This American Life; marcó un antes y un después, antes de pandemia. A partir de eso tenemos la industria que tenemos”.

Figuras y requerimientos

En palabras del productor, existen figuras descollantes en el panorama del podcast realizado desde Guadalajara; uno de ellos sería Fernando “Micro” Hernández Becerra, “alguien que ha terqueado con fortuna y explorado maneras de hacer sostenible la industria, combinando esquemas de producción para financiar el contar historias. Y aunque en ámbito distinto, destacan Ashley Frangie y Lety Sahágún, del podcast ‘Se regalan Dudas’; de empezar en un ámbito pequeño, hoy están en Los Ángeles, tienen una productora y generan alianzas (como con Wondery, recién absorbida por Amazon), han crecido y muy bien”.

Lo que podría venir

De acuerdo con González, al final, no se trata de “producir, producir y producir; es chido que crezca la industria, pero todo lo bueno toma su tiempo y si alguien va a maquilar el producto, lo mejor es que se sujete a las exigencias creativas de un proyecto. Ahora, en la productora donde trabajo no se gana por clics, se trabaja más por vía de contratos; creo que se puede aspirar a vivir de esto, la industria es como un adolescente en este país. Claro, siempre que se piensen en ideas más allá de una conversación, quienes inician deben generar proyectos originales”.

Lo anterior, comenta el productor, es con miras a “desarrollar historias de diversa índole, para enganchar a la audiencia, y que el audio sea la mejor manera de contarlo. Sin duda, en México los podcasts son como de nichos; en mi caso, cocino escuchando podcasts, o cuando viajo en carretera. Hay ejemplos de proyectos que saltan del podcast a otros formatos, y es interesante; pero la industria se transformará con los video-podcast, es imposible predecir lo que ocurrirá. Esto es mucho de prueba y error, pero debe pensarse para un consumo digital distinto al de la radio”.

Voz del experto

Jorge Báez, experto en Cultura Pop

“Hace 10 años el público era pequeño porque el mundo era diferente”

Para Jorge Báez, experto en Cultura Pop y a quien el público de Guadalajara conoce como “Cuacarraquear”, el fenómeno del podcast como medio digital es muy interesante. Destaca que hace 10 años cuando empezó con el podcast “Composta Amateur”, en México había máximo unos 50, “y todos los escuchábamos, pero poco a poco el fenómeno fue decayendo, diría que hasta pasó de moda, aunque en el resto del mundo seguía muy presente, pero en la pandemia, incluso un año antes de ésta, se veía un renacimiento del podcast, pero sin duda (la crisis sanitaria) hizo que hubiera un resurgimiento de contenidos en audio”.

Expresa además que ahora en Guadalajara hay mucha oferta de contenidos en podcast. “Pero que tenga contabilizados aquí en la ciudad, he visto por lo menos unos 40 que tienen buena presencia en Guadalajara y a nivel nacional”. Ahora Jorge tiene el podcast “La Videoteca de los Tíos” en colaboración con Jair Cardoso donde hablan de cine; publican los lunes y los jueves.

Acota que el público del podcast no es específico a una generación en particular. “El público es tan variado como el de YouTube y cualquier contenido audiovisual. Hace 10 años el público era pequeño porque el mundo era diferente, no teníamos Spotify; para poder escuchar un podcast tenías que tener forzosamente iTunes y eso te restringía a un público que tenía que tener un iPhone o una computadora MAC y por eso no pudo crecer tan exponencialmente, pero ahora que está Spotify y que tiene su propio servidor donde tú cargas los podcasts de forma gratuita, eso ha ayudado a que el público crezca de una forma impresionante”.

Otro enfoque que Jorge le ve al podcast y por el cual tiene éxito es que tiene una personalidad que no se siente institucional en comparación con un medio tradicional, “es escuchar a personas con las que tú conectas de alguna forma y se vuelven parte de tu vida, un medio informativo tiene todo un respaldo institucional y eso hace que el tono también sea distinto y que la audiencia lo percibe diferente”.

Finaliza al decir que la trascendencia del podcast es tan importante que los medios tradicionales y las plataformas digitales están haciendo los suyos.

Jorge Báez, actualmente tiene un podcast titulado: “La Videoteca de los Tíos”. CORTESÍA

Guía

Paso a paso para hacer un podcast

1.- Desarrolla una idea y busca una voz para darle vida.

2.- Encuentra el nombre de tu podcast: debe ser atractivo y dirigido a tu audiencia y sus intereses.

3.- Consigue una computadora o un smartphone para grabar sonido (o una cámara para grabar video).

4.- Elige un programa para crear podcast.

5.- Planifica el tema y su rango de amplitud.

6.- Define el formato: si será sólo audio o incluirá video.

7.- Escribe un guion o borrador de podcast con temas de conversación. Para ello, se necesita crear una sinopsis, escaleta, investigación y búsqueda de archivos sonoros.

8.- Checa el equipo de grabación, carga dispositivos, guion o borrador a mano, verifique conexión wifi y si habrá invitados en sitio o a distancia.

9.- Lo que sigue es grabar, pero se debe considerar que la calidad del sonido es importante; hay que buscar un entorno con buena acústica, libre de ruidos de fondo y otras distracciones (para un videopodcast, se considera el entorno visual).

Edición y publicación

Puedes editar tu programa con Spotify for Podcasters desde un smartphone o computadora de escritorio: recuerda tus objetivos, la combinación de tus herramientas y la narración de audio creativo.

Publicar el podcast

Antes, revisa el título, la descripción y el contenido del episodio. Si se publica de forma automática en Spotify (con más de 489 millones de oyentes activos), también aparecerá en todas las plataformas de hosting de podcasts principales.



Tres tapatíos ligados a los podcasts

Fernando Hernández Becerra: Es el director y fundador de la plataforma “Esto No es Radio”, donde se producen podcasts.

Margarita Hernández Ortiz: Encabeza el proyecto de podcast “Háblame de Ciencia”, que arrancó en agosto pasado en plataformas de streaming como: Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast y Deezer.

José Carlos Rodríguez actualmente es profesor universitario y reportero independiente, además realiza el podcast “El rumor de la discordia” en Spotify, donde se comentan las noticias de Jalisco y sus actores.



Llegó para quedarse

“Está viviendo su segundo aire”

Tania Ochoa, mejor conocida como “Robotania” es una famosa pionera del podcast en Guadalajara, ella comenzó con este formato en 2009: “Hace años escuchaba muchos podcasts y me pareció que las cosas que yo compartía en texto y fotos para blogs y otras redes sociales, las podría llevar al audio.

Entonces, vi cómo lo hacían otras personas en aquel tiempo y comencé a hacerlo, con la necesidad de compartir lo que yo leía y veía como libros, películas y eventos en la ciudad, para que otras personas se enteraran y supieran lo que yo estaba consumiendo”.

Recuerda Tania que de cuando empezó en este formato hasta llegar a la actualidad, ha habido muchos cambios. “Hay una gran diferencia, cuando yo empecé tenías que pagar un servidor y eran caros, eran entre cientos y miles de pesos al año porque no había un espacio que te lo alojara de forma gratuita y a partir de ahí ya lo compartías en redes sociales. Ahora es más fácil. Hay más plataformas que se aliaron entre ellas para que tú subas tu audio y ese (intermediario) lo manda a las plataformas que toda la gente consume como Spotify, iTunes o Google Podcast, y te pagan porque tu audio sea escuchado, antes tú tenías que cobrar el anuncio, la publicidad o la mención y ahora es otra manera de monetizar y compartir, además de escucharse (y verse) porque también la gente ahora sube (el contenido) a YouTube”.

Tania recuerda que ella como creadora digital también ha evolucionado, confiesa que en sus primeros podcasts no sabía hablar bien, no tenía buena dicción, pero la experiencia le ha dejado el buen dominio de sus contenidos y la manera en la que los expresa a través de su revista cultural y entretenimiento en audio. Todos los viernes publica su podcast.

Tania explica que a partir de que se facilitaron las cosas para que la gente pueda desarrollar su podcast, la demanda creció. “Y es muy bueno, porque hace muchos años cuando yo decía que hacía podcast, me veían raro, me decían ‘qué es eso, cómo le hago para escucharlo… cómo que en internet’. Y ahora si lo digo, me responden ‘yo también hago podcast’”, refrenda que también la democratización se da porque los dispositivos como los smartphones permiten grabar el audio y subirlo al instante al internet.

Finaliza al decir que el podcast llegó para quedarse: “Hace como tres o cinco años comenzó como este segundo aire del podcast, porque cuando empecé había muchos, pero no tantos como hoy en día. Así que se puede quedar por muchos años, aunque también cada determinados años salen plataformas nuevas que vienen a romper las reglas de las plataformas pasadas, como es el caso de TikTok que ahora está haciendo cosas muy nuevas”.

Tania Ochoa, conocida como “Robotania” está relacionada con el mundo de los podcasts desde 2009. CORTESÍA



Los reyes de Spotify en México

En nuestro país, una de las plataformas que más éxito tienen en la difusión de podcast es Spotify, la cual tiene una página web que se actualiza diariamente sobre los contenidos más escuchados. Sin embargo, cada cierre de año, presenta sus resultados anuales sobre lo más escuchado de parte del público y en el caso de México este es el top 10 de los podcast más consumidos en la plataforma en 2022:

“La Cotorrisa” “Relatos de la Noche” “Caso 63” “Leyendas Legendarias” “Se Regalan Dudas” “CREATIVO” “Psicología Al Desnudo” “Martha Debayle” “El Café de la Mañana” “No Hagas lo Fácil”



Fernanda Dudette se queda “Sin Comentarios”

En el amplio panorama que representa el internet, se han generado otras alternativas que, aunque informativas, como los medios clásicos, ofrecen un plus que deriva en opiniones y comentarios de quienes los desarrollan empatizando con la audiencia, un claro ejemplo de esto son los podcasts.

Este formato se ha convertido en una gran herramienta informativa, de opinión y entretenimiento que cada vez genera más audiencias. A propósito, EL INFORMADOR conversó con Fernanda Dudette, creadora de contenido, activista, productora e influencer, para conocer por qué el podcast es una gran tendencia en la actualidad. Ella creó el suyo de nombre “Sin Comentarios”, el cual lanzó en el 2019. También tiene la casa productora, Sr. Mosca.

“Todo nació como una evolución de lo que yo ya venía haciendo en YouTube, al percatarme que los contenidos que yo hacía ahí, los escuchaban (sus seguidores), que los ponían cuando hacían un traslado en auto, o una serie de cosas. Entonces, la misma audiencia me lo fue dictando, y fue evolucionando debido a que cuando fue la pandemia, grabar fue muy complicado porque ya no podías hacerlo con tu equipo y tus camarógrafos, así que me tuve que enfocar más en el podcast. Y ‘Sin Comentarios’ es como mi arenero, porque es un espacio donde constantemente estoy experimentando formatos y contenidos”.

En “Sin Comentarios”, Fernanda habla de los temas más relevantes que acontecen en cuanto a noticias se refiere, pero ha notado que actualmente ya hay mucha gente que está comentando lo inmediato de éstas, por lo que ella y su equipo se dieron una pausa: “Queremos evolucionar para tener las discusiones más a profundidad, viendo los claroscuros, porque a veces son muy polarizantes las redes sociales”.

¿Qué hace a un podcast exitoso?

Aunque son muchos allá afuera quienes tienen el interés de hacer un podcast, no todos corren con la misma suerte para impactar en la audiencia. Y aunque no hay una fórmula sobre lo que puede pegar y lo que no, Fernanda comparte que un parámetro es que la gente conecte con el anfitrión: “Eso es lo principal, que le haga sentido lo que tú tienes que decir. Y claro que hay cosas que ayudan a conectar como la calidad del audio”, además de tener algo que contar, “porque hay gente allá afuera que tiene cosas muy interesantes que decir, más interesantes de las que yo digo, pero no saben cómo decirlo”. También acota que en estos momentos la temática que más movimiento tiene entre los podcasts es el “True Crime”.

Los podcasts, ¿son un negocio?

Fernanda expresa que las marcas están invirtiendo cada vez más en los podcasts y esto se debe a que el público ahora decide qué quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar: “Entonces, esto permite que haya muchas voces allá afuera que pueden crear sus contenidos y las marcas se están dando cuenta. Y en nuestro caso, producir un podcast para nosotros es más barato que hacer un programa de radio, porque no tenemos que contratar señal, ni tener una programación constante. (Los podcasts) son productos baratos en comparación a lo que cuesta producir algo grande, y además no hay un intermediario sacando tajada. Así que eso hace que las marcas puedan anunciarse en varios podcasts y puedan tener un alcance similar al de la radio, porque ésta (sigue siendo) un medio muy vigente que alcanza millones de personas”.

Acota Fernanda que la diferencia entre la radio y el podcast es que al segundo la gente elige escucharlo y no para tenerlo de fondo. También expresa que ahora hay plataformas de distribución de podcasts que también hacen un sistema de anuncios insertados como lo que sucede en YouTube. “Entonces, por un lado estás obteniendo dinero de anunciantes, y por el otro lado estás teniendo marcas que quieren hacer podcast y se están acercando a la gente que los sabe hacer”.

Fernanda Dudette, la creadora de contenido tiene la casa productora, Sr. Mosca. CORTESÍA

Formas de monetizar

Patrocinadores y publicidad: Son lo primero que se piensa al buscar formas de ganar dinero con el podcasting. Hay varias redes publicitarias de podcast que pueden conectar con anunciantes; hacen el trabajo de encontrar empresas, negociar tarifas, conseguir el guion y más, normalmente buscan audiencias mayores de al menos 5 mil o 10 mil oyentes al mes. Otra opción que puede funcionar bien si tienes un público más bien pequeño o especializado, es tratar directamente con las empresas que se adapten mejor a la audiencia y ofrecer anunciarse.

Son lo primero que se piensa al buscar formas de ganar dinero con el podcasting. Hay varias redes publicitarias de podcast que pueden conectar con anunciantes; hacen el trabajo de encontrar empresas, negociar tarifas, conseguir el guion y más, normalmente buscan audiencias mayores de al menos 5 mil o 10 mil oyentes al mes. Otra opción que puede funcionar bien si tienes un público más bien pequeño o especializado, es tratar directamente con las empresas que se adapten mejor a la audiencia y ofrecer anunciarse. Cursos y donaciones: Muchos podcasters populares crean sus propios cursos en línea para enseñar contenidos similares a los que refieren en su podcast. Los cursos en línea son una manera de enseñar algo de una manera fácil de seguir. De igual modo se pueden pedir donaciones para ayudar a mantener el podcast (una plataforma común para aceptar donaciones es Patreon).

Muchos podcasters populares crean sus propios cursos en línea para enseñar contenidos similares a los que refieren en su podcast. Los cursos en línea son una manera de enseñar algo de una manera fácil de seguir. De igual modo se pueden pedir donaciones para ayudar a mantener el podcast (una plataforma común para aceptar donaciones es Patreon). Contenido premium: Se ofrece contenido premium que, como muchas cosas, depende de los gustos que expresa el público; desde entrevistas especiales y contenido backstage hasta participación en eventos o sesiones especiales de preguntas y respuestas.



