Pese a lluvias, presa Calderón tiene peor nivel

Ante el cierre de la presa Calderón y los tandeos que aplica el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), vecinos de Tabachines en Zapopan, de Mezquitán en Guadalajara o del Centro de Tlaquepaque se quejan por el desabasto. “Los cortes se alargan más de dos días… y no sabemos cuándo se normalizará la situación”, dice Moisés Hernández, quien vive por la zona de Mezquitán.

Tras las primeras lluvias de junio, el embalse está al 14%, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua y Monitoreo de las Principales Presas. En marzo pasado, cuando se dejó de extraerle agua, estaba a 16 por ciento. Son malas noticias porque debe recuperarse para volver a desfogar hacia colonias del Oriente y Norte de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Ese porcentaje (16%) era el más bajo desde 1991, cuando fue construida, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), acentúa que para tener un nivel tan bajo, la presa Calderón fue vaciada con extracciones desmedidas, por lo que puede tardar por lo menos dos temporales para recuperarse.

Por otra parte, luego del paso del huracán “Enrique” por Jalisco, el lago de Chapala está a 47% (es de donde se extrae más líquido para abastecer a la metrópoli). En marzo pasado se encontraba a 56% de su capacidad.

En cuanto a las obras hidráulicas, destaca el inicio de la operación, en mayo pasado, del acuaférico, pero beneficia sólo a uno de cada 100 habitantes de las 159 colonias afectadas por los tandeos o el sistema rotatorio (como lo denominó el SIAPA).

El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua considera que la solución del abasto para la ciudad es la infiltración y la recarga de los acuíferos, así como la captación y el aprovechamiento del agua de lluvia, complementado con el lago de Chapala y el reciclaje para los usos industrial y en parques y jardines.

La siguiente semana se reunirán autoridades federales y estatales para abordar la situación de la presa El Zapotillo, que pretende dar agua a León, los Altos de Jalisco y la ZMG.

El embalse debe recuperarse para dar agua a las zonas Oriente y Norte de la metrópoli. EL INFORMADOR/Archivo

Pese a las lluvias, seguirán tandeos por la crisis en la presa Calderón

Rosa Isela, de la colonia Artesanos, de Guadalajara, cuenta que solamente recibe de una a dos horas de agua al día. Y que la presión no alcanza para llenar su tinaco. El 26 de junio, Paulina Espinoza afirmó que en el Centro de Tlaquepaque siguen padeciendo por el poco líquido que llega a sus viviendas.

Erick García remarcó que llueve de forma constante y no han regularizado el servicio de agua. “Nos habían dicho que cuando comenzaran las lluvias tendríamos de nuevo agua. ¿Qué va a pasar? Nadie nos dice algo y no contestan las llamadas en el SIAPA?”.

Rocío Ventura mencionó que ha intentado comunicarse al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, pero nadie le responde en los teléfonos de atención.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) informó que este año el temporal en Jalisco tendría un inicio tardío, hasta después del 20 de junio, con una conclusión hasta septiembre.

De acuerdo con el SIAPA, será hasta agosto cuando concluyan los tandeos en la metrópoli, que afectan directamente a 132 colonias. Las primeras lluvias del temporal no han sido suficientes para abastecer a la presa Calderón, que sólo recuperó 12 centímetros en junio.

En sus vías de comunicación en redes sociales, el sistema sigue informando sobre horarios de pipas gratis y tandeos en la ciudad.

En días pasados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que realizaría una reunión entre autoridades federales y estatales para encontrar “una solución pronto” al tema de la presa El Zapotillo, que daría agua a la metrópoli.

Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara, opinó que sería muy desafortunado que la política del agua, en lugar de ser un tema de gestión integral, apueste a una sola fuente de abasto. “Cuando tenemos fugas en la red, más de la mitad de lo que llueve se va a los drenajes. Tenemos una sociedad y una industria altamente consumidora de agua. Es ir a ciegas y encaprichados”.

Remarcó que otro punto a considerar son los flujos reales que se van a conseguir con la presa El Zapotillo, cuando no se tiene certeza del nivel que se tendrá. “Cómo apuestas a una política pública y un desgaste político, mediático y de debate, sin fundamentos técnicos y científicos. La postura es de imposición”.

EFECTOS

Afecta sequía en Jalisco

Aunque al 31 de mayo de 2021 disminuyeron las áreas con sequía en el Noroeste, Centro y Sur del país, la cobertura con sequía de “moderada a excepcional” se situó en 72.63%, una ligera disminución de 2.64% con respecto al reporte del 30 de abril.

A pesar de la recuperación en las cifras a nivel nacional, en Jalisco, la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima y Quintana continuaron con nulas o escasas precipitaciones durante ese mes, por lo que en esas regiones se incrementaron las condiciones de sequedad y sequía, reportó la Conagua en el análisis del Reporte del Clima en México.

También se destacó que según los datos del Monitor de Sequía de América del Norte (cuyos registros datan de finales de 2002) y del Monitor de Sequía de México (con registros desde 2014), mayo de 2021 fue el octavo mes con mayor cobertura de sequía en el país, lo que indica que es equiparable con el intenso periodo de hace 10 años (2011-2012), “ya que tanto los registros de 2011 como los de 2021 se sitúan dentro de los 10 con mayor cobertura de sequía a nivel nacional. El máximo sigue siendo abril de 2011, cuando el 87% de la superficie del país registró sequía de moderada a excepcional”.

“ya que tanto los registros de 2011 como los de 2021 se sitúan dentro de los 10 con mayor cobertura de sequía a nivel nacional. El máximo sigue siendo abril de 2011, cuando el 87% de la superficie del país registró sequía de moderada a excepcional”. En abril pasado se dio a conocer que 68% de la superficie de Jalisco se encontraba en estado de “sequía severa”. “Estamos en una situación que no se había vivido, según este reporte del Gobierno federal, en los últimos 10 años”, indicó el gobernador a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales.

“Estamos en una situación que no se había vivido, según este reporte del Gobierno federal, en los últimos 10 años”, indicó el gobernador a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales. Además, en mayo de 2021 la temperatura media nacional registrada fue de 24.8 grados, lo que significó 1.2 por arriba del promedio climatológico de 1981 a 2010, “permitiendo que mayo se ubicara en el décimo lugar como el mes más cálido, de acuerdo con la información disponible de temperaturas desde 1953”.

Pese a las lluvias de junio, la presa Calderón tiene menos agua que en marzo pasado, cuando dejaron de extraerle. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Estima un temporal insuficiente

Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara.

Arturo Gleason considera que un temporal no será suficiente para que la presa Calderón se llene de nueva cuenta.

“La presa es grande y los niveles están muy bajos, yo creo que es cuestión de más de un año, o dos temporales, para que se vuelva a llenar. Una presa grande se llena entre tres y cinco años, con lluvias permanentes y extracciones pequeñas… eso se llama manejo y control de presas, y se debió de haber previsto desde hace años”.

Destaca que, para tener un nivel tan bajo, la presa Calderón fue vaciada con extracciones desmedidas, por lo que puede tardar en lograr una recuperación. “Sería difícil, principalmente por los parámetros que ya tenemos a nivel técnico general. Si hubiera una situación climática anormal mejoraría rápido, pero yo dudo que en un año podamos recuperar 100% de la presa”.

Al respecto, recomienda que lo ideal es que no se le sacara agua, para que logre recargarse.

Por otro lado, subraya que la prioridad para la ciudad es lograr una gestión integral enfocada en bajar los consumos, tanto del sector habitacional como industrial. “Tampoco he visto un pronunciamiento de la industria, ellos siguen produciendo con la misma agua. Es como en una casa, hay que apretarnos todos el cinturón y vamos gastando menos, dejando que nuestras fuentes se recuperen”.

Recuerda que, además, es fundamental impulsar otras políticas públicas relacionadas, como la captación de agua de lluvia y tratar las aguas negras.

Autoridades alistan reunión para El Zapotillo

Tras una reunión entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, la siguiente semana dialogarán los gabinetes federal y estatal para abordar diversos temas, como seguridad, infraestructura y la presa El Zapotillo.

“Vamos a revisar la situación, a ver si podemos llegar a un acuerdo mediante el diálogo, porque sí se cometieron muchos errores... intencionados por la corrupción”, indicó el Presidente.

Aseguró que en el tema de la cortina ya había una resolución. “El proyecto que hicieron establecía que se podía tener una cortina de 120 metros, pero ya la Corte resuelve que sólo 80 metros".

Reconoció que está pendiente “resolver a quién beneficia el agua, si es a los pueblos de Los Altos de Jalisco, a Guadalajara o León”. Pero también se preguntó: “¿Si no llegamos al acuerdo dejamos toda esa inversión? Porque es dinero del pueblo”.

Además, el gobernador de Jalisco comentó desde 2019 que las dos Entidades ya llegaron a un acuerdo sobre la distribución del agua (sería 72% para Jalisco), pero que es el Gobierno federal el que “no ha tenido ningún avance en la infraestructura que le toca”.

El gobernador de Jalisco acordó el pasado lunes con el Presidente Andrés Manuel López Obrador resolver problemas técnicos de la presa para aprovechar el agua del río Verde y evitar el desabasto, como el presentado durante la primera mitad del 2021. “Nosotros lo que queremos es que le llegue agua del río Verde a la ciudad de Guadalajara y a Los Altos de Jalisco. Y si no se hace esa obra, pues no hay agua”, urgió el gobernador.

De acuerdo con el mandatario, López Obrador se comprometió a resolver el tema del abasto de agua. “Para el Gobierno federal, el tema de la presa tiene que avanzar. La altura de la cortina la definirán las autoridades federales y en eso nosotros no tenemos objeción”.

A partir de la definición técnica de la altura de la cortina, ya se firmó el acuerdo con el Estado de Guanajuato “para recuperar el agua que los Gobiernos de (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón le quitaron a Jalisco”.

Por último, aceptó que la presa El Zapotillo es una obra heredada, mal planeada y ejecutada, con una inversión de miles de millones de pesos. Pese a eso, aseguró que podría resolver los problemas de abastecimiento de agua.

El embalse debe recuperarse para dar agua a las zonas Oriente y Norte de la metrópoli. EL INFORMADOR/Archivo

Afectados por presa piden ser escuchados

En días pasados se dio a conocer que el pueblo de Temacapulín ganó el juicio de amparo que obliga al gobernador de Jalisco y su gabinete a cumplir el derecho de petición por la presa El Zapotillo.

El recurso fue interpuesto por decisión colectiva de la Asamblea Comunitaria de Temacapulín, en representación de la presidenta de la Asociación Civil “Salvemos Temaca”, Beatriz Espinoza Iñiguez, para el gobernador del Estado; la coordinadora de Gestión del Territorio, Patricia Martínez; la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra; el secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón, y el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf.

El Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en un breve término al peticionario.

Mientras que el Artículo 9 describe que no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, “si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de las violencias o las amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee” una problemática.

Sigue #Debateinformador

¿En su colonia hay tandeos del SIAPA?

Participa en Twitter en el debate del día @informador