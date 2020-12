Pese a las multas, taxis imponen sus paraderos

El cruce de 16 de Septiembre y Juárez, así como Periférico y Camino Real a Colima, presentan el mayor problema de taxis amarillos estacionados en lugares prohibidos. En este año suman 303 y 308 infracciones, respectivamente, según la Secretaría de Transporte.

Ambos puntos se distinguen por registrar una alta concentración de usuarios del transporte público, pero la saturación de los camiones genera que algunas personas opten por los taxistas, quienes “cazan” a los usuarios.

Los otros sitios con mayor conflicto son Juan Pablo II y Aurelio Ortega, Circunvalación y Juan Pablo II, y Juárez y Federalismo.

En este año van cuatro mil 961 sanciones contra taxistas convencionales. Y la infracción más recurrente es por vehículos mal estacionados, con mil 404 multas; es decir, tres de cada 10 son por faltas de este tipo.

Retiran a 196 de circulación

Por circular en la metrópoli y ciudades medias sin permiso de la Secretaría de Transporte (Setran), en lo que va de este año han sido enviados al corralón 196 taxis convencionales (con corte al pasado 23 de noviembre), según datos de la Dirección de Supervisión al Transporte Público.

Vía Transparencia, la dependencia reporta que esas unidades fueron infraccionadas por no presentar un título de concesión para prestar el servicio tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y Ocotlán.

Aunque las sanciones son pocas, la Setran informa que los folios levantados en lo que va de este año son superiores a los de 2019, cuando se aplicaron 148.

Durante la aplicación del botón de emergencia (del 30 de octubre al 13 de noviembre), las autoridades retiraron 18 vehículos de la circulación por prestar un servicio distinto al autorizado, “como transportar a más de tres pasajeros a la vez... o carecer de sus documentos”.

En general, se levantaron mil 081 folios a los taxis por diversas irregularidades; entre éstas, portar vidrios polarizados, estacionarse en lugar prohibido y no respetar la luz roja del semáforo, según se reportó a través de un comunicado.

Ninguna de las infracciones obedeció a los altos cobros que aplicaron los conductores de este transporte, pese a que se habían comprometido “a cobrar una tarifa solidaria, tanto diurna como nocturna, con una ocupación máxima de tres pasajeros y en viajes sin escalas”.

Entre el 25 de diciembre y el 10 de enero próximo, el Gobierno estatal aplicará nuevamente medidas de restricción para los giros no esenciales. Hasta el momento se contempla que el transporte público opere con normalidad, evitando así que se repita la saturación de las unidades que se registró durante el botón de emergencia y que los taxistas cobren nuevamente tarifas elevadas, por ser los únicos en prestar el servicio en los horarios y días en los que el resto de las modalidades tuvo que dejar de operar.

Los taxistas frecuentan obstruir carriles en las zonas cercanas al Tren Ligero y los corredores comerciales (Avenida Juárez). EL INFORMADOR/F. Atilano

Crecen permisos para taxis, pero son superados por los ejecutivos

“Tengo una aplicación para el servicio de taxis ejecutivos y la utilizo desde hace más de cuatro años. La verdad sí he tenido algunos problemas por los cobros altos, por la cancelación de viajes o demoras, pero sigo optando por ese transporte. Los taxis amarillos me parecen más inseguros; además, me molesta que la tarifa parece que se determina por el estado de ánimo de los conductores”, lamenta Joaquín Castro.

Lo anterior refleja el por qué las Empresas de Redes de Transporte (ERT) han tenido un crecimiento acelerado en la Zona Metropolitana de Guadalajara que, a la fecha, cuentan con 24 mil unidades para brindar el servicio, por arriba del total de taxis amarillos que circulan en la ciudad.

Vía Transparencia, se le solicitó a la Secretaría del Transporte el total de las concesiones que se han otorgado para los taxis amarillos para operar en la metrópoli. De acuerdo con el enlace que proporcionó la dependencia para consultar la información, a la fecha se han brindado 17 mil 687 permisos.

Éstos se ubican por arriba de los 10 mil 687 que contaban con autorización en el Estado a principios de 2018, cuando concluyó la depuración del Registro Estatal de Taxis y comenzó la entrega de nuevos permisos para cubrir la demanda en la metrópoli.

La base de datos que contiene el histórico de los permisos emitidos para la prestación de este servicio es con corte al 2019, por lo que aún no se refleja alguna autorización correspondiente en este año.

Incluso, la Setran frenó los procesos relacionados a las concesiones. La dependencia reporta en su portal que, derivado del acuerdo publicado el pasado 19 de abril por el Ejecutivo estatal, en el que se adoptan las medidas para prevenir y contener la pandemia del COVID-19, la Secretaría de Transporte suspendió la convocatoria de recepción de trámites para actualizar títulos de concesión o permisos, y en su caso se expidan los tarjetones y las constancias de inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y Transporte.

Una vez concluido el periodo de la emergencia sanitaria, se añade, se dará a conocer el aviso del nuevo calendario.

Registro en proceso

Aunque las Empresas de Redes de Transporte (ERT) deben registrarse ante la Setran para brindar el servicio en la Entidad, la dependencia aún no hace público el padrón de las unidades con las que cuentan cada una de las plataformas que ya tienen el permiso.

En diciembre del año pasado, la dependencia informó que se tenían registrados más de 24 mil vehículos circulando en la metrópoli, debido a que aún no se autorizaba la prestación del servicio en Puerto Vallarta.

A principios de este mes, la dependencia reiteró que es el total de las unidades registradas, pero no lo hizo por Transparencia ni tampoco se puede consultar la información para revisar el detalle de los permisos.

Los taxistas convencionales consideran que la cifra otorgada por las autoridades es baja, ya que aseguran que hay más vehículos de plataformas que brindan el servicio en la metrópoli.

CLAVES

Sin regulación

Servicio. Pese a que la actual administración estatal ha anunciado una serie de medidas para poner orden en materia de transporte público, aún no se han solucionado problemas como la operación de las unidades que brindan el servicio de transporte colectivo irregular, así como los vehículos ejecutivos “pirata”, ni la circulación de los mototaxis.

Ejecutivos. En el caso de los vehículos de las plataformas, hay unidades que brindan el servicio sin estar registradas en las Empresas de Redes de Transporte o se desconectan de éstas para realizar viajes sin reportarlos. Aunque se han presentado denuncias ciudadanas de que el problema se presenta en mayor medida en la zona del Aeropuerto de Guadalajara, continúan las anomalías.

Irregular. En septiembre pasado, este medio dio a conocer que el servicio del transporte colectivo irregular se registra en 14 colonias de la metrópoli. Éste surgió para mover a los vecinos de colonias alejadas en donde no llega el servicio del transporte público urbano.

Zonas. Las camionetas tipo Van circulan principalmente en Zapopan: por El Refugio, Coronilla, Agua Fría, Nuevo Vergel, Tabachines, Vista Hermosa, La Higuera, Francisco Villa, Villas de Guadalupe, Lomas de la Primavera, Colli-Primavera, Miramar y El Fortín.

Mototaxis. En octubre pasado, este medio informó también que los mototaxis cumplieron 15 años de operación sin ser regulados. Desde la pasada administración, la entonces Secretaría de Movilidad se comprometió a poner orden, pero no sucedió. En el actual sexenio, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) informó que el estudio para regular los mototaxis estaría listo en el primer trimestre de 2020. Sin embargo, detalla por Transparencia que estará finalizado hasta diciembre. El último dato es que este transporte se presta en 62 localidades de la metrópoli y una veintena de municipios en el interior del Estado.

Según la Secretaría de Transporte, en la zona metropolitana circulan 17 mil 687 autos de alquiler convencionales o amarillos. EL INFORMADOR/F. Atilano

TELÓN DE FONDO

Cobran lo que quieren

Debido a que desde 2011 no se actualizan las tarifas que deben cobrar los taxistas, en Periférico y calzada Independencia, la mayoría de los conductores recoge pasaje sin utilizar el taxímetro.

Este medio publicó que los choferes ofrecen viajes y solamente basan su tarifa en cálculos generales. Cobran lo que quieren

Ramón, un conductor que espera subir pasaje en la plaza Independencia, es uno de los pocos que usa el taxímetro. Aceptó que lo hace porque lleva pocos meses de taxista.

“Veo que 90% de los compañeros no trae el aparato... porque la tarifa es muy baja”.

Jorge, otro chofer, agregó que ya ni se usa porque apenas en este mes recuperaron clientes.

Algunos usuarios explicaron que utilizan este servicio porque no tienen tiempo de esperar los camiones o porque es más seguro para evitar contagios.

Pese a estas irregularidades, la Secretaría de Transporte en Jalisco (Setran) respondió por Transparencia que no ha hecho operativos por el uso del taxímetro.

Incumplir con esta medida es causa de la revocación de la concesión.

Según el documento de la última actualización de las tarifas, publicado en el Periódico Oficial del Estado hace nueve años, el costo del banderazo en el día es de 8.50 pesos, con un precio de 6.45 pesos por kilómetro adicional recorrido, y 136.65 pesos el costo por hora del servicio.

Para la tarifa nocturna el precio inicial es de 9.68 pesos, con un precio de 7.11 pesos por kilómetro adicional recorrido y 171.10 pesos por hora.

Por otra parte, la Dirección del Área de Sitios, Plataformas y Transporte Público Especializado de la Setran comparte que acaba de actualizar el padrón de concesionarios de taxistas, aunque está incompleto, ya que deja 293 concesiones sin detallar quiénes son los propietarios.

De acuerdo con el listado, hay más de 17 mil concesiones de taxi en la Zona Metropolitana de Guadalajara, de los cuales, cuatro mil 901 son de personas con más de una concesión. Según la Ley de Movilidad y Transporte, las concesiones para la prestación del servicio público de taxi en todas sus modalidades amparan un solo vehículo y no podrá otorgarse más de tres concesiones o permisos de taxi, en cualquiera de sus modalidades, a personas físicas o jurídicas.

Esta cifra representa un aumento con el cierre de la pasada administración, que en diciembre de 2018 anunció que, aunque en la metrópoli aún operaban unidades pirata, amparadas y mototaxis, se concluyó el reordenamiento de taxis convencionales.

Por Transparencia se solicitó cuántos taxistas en total habían sido beneficiados, pero se remitió al registro, el cual no precisa la información. También se cuestionó cuántos habían recibido el crédito para comprar unidades híbridas, que también se anunció en la gestión pasada de Aristóteles Sandoval, pero no remitieron datos.

