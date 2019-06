Pese a becas, aumentan los “ninis” en Jalisco

A pesar de los apoyos que el Gobierno federal entrega a través de su programa insignia —Jóvenes Construyendo el Futuro— para insertar al mercado laboral a quienes no estudian ni trabajan, en Jalisco el desempleo en los jóvenes aumentó durante el primer trimestre del año.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre enero y marzo de 2018 había 33 mil 863 personas desempleadas de entre 15 y 24 años en la Entidad. El escenario en los primeros tres meses de 2019 es de 44 mil 062; es decir, a la estadística se sumaron 10 mil 199 personas más sin empleo. Más de la mitad (57%) son hombres.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro beca con tres mil 600 pesos al mes a personas que no han encontrado trabajo ni estudian y tienen entre 18 y 29 años. En Jalisco sólo hay 13 mil 802 personas inscritas.

Y pese a que el apoyo equivale a un sueldo fijo de 120 pesos diarios, para perfiles como el de Sofía Flores, egresada de Administración, el programa no es una opción viable, aunque desde hace cinco meses no encuentre trabajo. “No me interesó. Vi que eran como capacitaciones y preferí seguir buscando algo más formal”.

Para Clarisa Cervantes, egresada de Gestión Cultural, aplicar al programa tampoco es viable. Tiene 25 años y seis meses de egresada. “Tengo una carrera técnica y un diplomado. Pensé que eso me facilitaría las cosas, pero cuando salí me topé con la realidad: Nadie te contrata”.

Miguel Torres, de 29 años, la tiene peor. Él está desempleado desde hace año y medio. Es ingeniero industrial y, de plano, ya se rindió. “Vivo al día. Antes tenía mi colchón de dinero, la seguridad de que cada quincena iba a tener un cheque. Ahora es al ras”, comentó el joven, quien obtiene ingresos como profesional independiente.

El pasado 19 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que en mayo sólo se crearon tres mil 983 empleos formales en el país. Una caída de 88% con relación al mismo mes de 2018.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se tomó en cuenta el programa, pero el titular del IMSS, Zoé Robledo, reconoció después que los becarios no se pueden considerar empleados.

Menos de la mitad de vacantes de Jóvenes Construyendo el Futuro han quedado cubiertas.

Jaliscienses que ni estudian ni trabajan ignoran becas federales

En Jalisco hay 13 mil 802 personas vinculadas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a perfiles de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Sin embargo, aún hay 30 mil 919 plazas vacantes que no han sido solicitadas por quienes se han inscrito al programa federal en el Estado.

De acuerdo con Merilyn Gómez Pozos, coordinadora estatal de la estrategia federal, dichas plazas “ya están en oferta para los chavos, pero ellos no están interesándose o no están escogiendo estas vacantes, y el tema es que ya hayan encontrado trabajo o no les sean tan atractivos los planes de capacitación que ofrecen los centros de trabajo”.

La mayoría de los aspirantes prácticamente ignora las ofertas laborales porque éstas no se acomodan. Son alrededor de 26 mil quienes están inscritos en el programa pero no están vinculados. “Casi el doble (de los 13 mil 802) que tenemos vinculados y que están esperando alguna opción que sea más atractiva que lo que está ofreciendo ahorita la plataforma”.

En la lista de los centros de capacitación que hay en Jalisco están al menos 108 tiendas de abarrotes, tortillerías, carnicerías, carpinterías, estancias infantiles e instituciones públicas.

En el programa “participan desde empresas grandes hasta las más pequeñas, y oficios. Hay chavos vinculados en todos y es muy difícil tener una estadística de las preferencias que tienen los jóvenes por algunas”, comentó la coordinadora.

Merilyn Pozos también señaló que, ante la problemática de la falta de vinculación, se realizará un evento el próximo 10 de julio en el Parque San Jacinto, en Guadalajara. La meta es que “de que cara a cara se realicen preguntas los tutores y becarios”.

En este evento participará la Coparmex, Cámara de Comercio, Expo Chamba, el Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios, la Secretaría del Trabajo y los tres mil 897 centros de trabajo afiliados al programa en el Estado.

Cuatro de 10 desempleados, con bachillerato y licenciatura

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en el primer trimestre de 2019 se registraron 101 mil 159 personas sin empleo. Y de éstas, 45 mil 404 ya tenían concluidos sus estudios de bachillerato y licenciatura.

Es decir que, en Jalisco, cuatro de cada 10 personas desempleadas cuenta con estudios de escolaridad media superior y superior. En la Entidad también aumentaron las personas sin trabajo con esos grados de escolaridad.

En los primeros tres meses de 2018, el Inegi registró 36 mil 606 personas desempleadas que contaban con bachillerato y licenciatura. En 2019, durante el mismo periodo, fueron ocho mil 798 personas más.

Griselda Flores tiene 26 años, y hace uno egresó de la licenciatura en Urbanística de la Universidad de Guadalajara (UdeG). La joven trabajaba en una empresa, se dedicaba a hacer “la ingeniería en telecomunicaciones, pero renuncié porque quería un trabajo de mi área”. Esa aspiración la mantiene sin empleo desde hace seis meses.

“Ha sido difícil encontrar vacantes. Varias páginas en internet de bolsas de trabajo te cierran el rango para encontrar ofertas”. La joven también asegura que, emocionalmente, ha sido complicado no encontrar empleo. “No estoy diciendo que no haya trabajo de nada, pero no hay del área de la que estudié, ni con salarios decentes. Entonces, sí te baja poquito el autoestima por tantos años estudiando”.

En Jalisco, el programa del Presidente López Obrador, dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan, tiene un registro de seis mil 319 jóvenes con preparatoria concluida, dos mil 730 con licenciatura y 25 más con algún posgrado.

En vista de que muchas ofertas de preparación no cumplen sus expectativas, los jóvenes en la lista simplemente no se presentan. EL INFORMADOR/G. Gallo

Emprenden por su cuenta por falta de oportunidades

Ante la falta de oportunidades laborales, Miguel Torres, Clarisa Cervantes y Griselda Flores han recurrido al emprendimiento. Miguel, quien tiene seis años de experiencia profesional en empresas formales, desde hace 11 meses de plano “se rindió” y dejó de buscar trabajo para, en su lugar, trabajar como un profesional independiente o “freelance”. Él arregla carros, computadoras, maneja redes sociales y hasta toma fotografías.

Clarisa, desesperada por no hallar un empleo, también optó por emprender. “Tenía ahorrado dinero y pusimos una agencia publicitaria. Primero tratamos de hacer un portafolio y cobramos muy poco, por lo que se nos iba el dinero en gasolina”.

La joven narró que incluso el camino independiente ha sido difícil porque “los clientes no quieren pagar”. Calcula que ella y sus socios han perdido más de 90 mil pesos. “Hemos avanzado en conocimiento pero no en una cuestión económica”.

Griselda por su parte, tiene un proyecto junto con su hermana y reforzó su negocio familiar de joyería. “Sí vemos un poquito difícil el mercado laboral y queremos impulsar también el área de marketing de la empresa familiar”.

No remunerados

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 246 mil 329 mujeres en Jalisco de entre 15 y 29 años realizan actividades domésticas que no son remuneradas. En contraste, sólo 28 mil 400 hombres de ese grupo de edad emplean tiempo en esas actividades.

Población desocupada (entre 15 y 24 años)

33 mil 863 en 2018

44 mil 062 en 2019

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (sólo el primer trimestre de cada año).

Perspectiva de género

En enero pasado, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias realizó un análisis del programa federal e hizo algunas recomendaciones en materia de perspectiva de género. Remarcó que es necesario atender la desigualdad de género e incluir “una modalidad con la perspectiva de la Economía del Cuidado en el mismo programa, así como mayores salvaguardas contra el comportamiento discriminatorio hacia las mujeres. Ello implicaría remunerar las actividades de cuidado que realizan las mujeres jóvenes o brindarles a estas la oportunidad de delegar ese trabajo en terceros”.

Mujeres, las más vinculadas al programa de AMLO

Seis de cada 10 de los 13 mil 802 aprendices vinculados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Jalisco son mujeres. A nivel nacional el fenómeno es prácticamente el mismo: representan 57.7% de la población beneficiada.

Una de ellas es Julia González, de 23 años, quien se capacita en el área de administración de una escuela secundaria que enseña con pedagogía “Waldorf”.

“Soy mamá y aparte estoy emprendiendo mi negocio. Se me hizo padre tener este apoyo y enseñarme a hacer otras cosas”. Julia también mencionó que una de las fallas que ve en el programa es que el seguro social para los becarios no contempla el servicio de guarderías.

“Es algo que me está perjudicando. Hay una guardería del IMSS muy cerca de donde me capacito y tengo que darle a mi mamá dinero para que cuide a mi bebé”.

Las reglas de operación del programa, que entrega tres mil 600 pesos mensuales a los becarios, establecen que el seguro médico sólo cubre accidentes, enfermedades, maternidad y riesgo de trabajo en el periodo de permanencia.

También Norma Ruiz, quien tiene 29 años, recibe la beca desde febrero. “El programa se me hizo una buena idea para poder aplicar mi carrera”, dijo la egresada en Comunicación Pública.

José Igor González, especialista del departamento de sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), señaló que este tipo de programas impulsados por el Gobierno tienen que ser transversales y con perspectiva de género para lograr atender el problema estructural de acceso al empleo de los jóvenes.

En el primer trimestre del año, la ENOE registró en Jalisco 18 mil 693 mujeres entre 15 y 24 años de edad económicamente activas y sin empleo. También registró que 95% del trabajo doméstico no remunerado en el Estado es realizado por mujeres.

NUMERALIA

700 mil 149 vinculados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro (al 21 de junio) en todo el país.

13 mil 802 jóvenes vinculados en centros de capacitación en Jalisco.

8 mil 253 son mujeres beneficiadas.

5 mil 549 son hombres.

101 mil 159 personas sin empleo en la Entidad, con corte al primer trimestre de 2019.

45 mil 404 de ellas cursaron educación media superior y superior.

Ante la falta de oportunidades laborales, muchos han recurrido al emprendimiento. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Baja la vinculación a través del Estado

A mediados de junio, este medio publicó que la vinculación a un trabajo a través de la delegación Jalisco del Servicio Nacional del Empleo (SNE) va a la baja. En los últimos cinco años cayó 15 por ciento.

En 2018, de las 434 mil 277 personas que solicitaron empleo, sólo 122 mil 506 (28%) lograron ser vinculadas a un trabajo, recibir una beca o algún otro apoyo. Esto equivale a sólo uno de cada cuatro solicitantes beneficiados.

En comparación con el año pasado, en 2014 el SNE vinculó a 43.4% de las personas que se atendieron ese año (381 mil 639).

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez, anunció que este mes se presentará una plataforma tecnológica para tratar de incrementar las vinculaciones del Servicio Nacional del Empleo (SNE).

Este año, el Servicio Nacional de Empleo en Jalisco recibirá 19 millones de pesos, monto que se destinará al desarrollo de 40 ferias del empleo, así como a la habilitación de tecnología para las vinculaciones laborales del organismo.