Partidos que ya no serán

Dicen que para que algo sea grandioso siempre tiene que haber una contraparte. La vida tiene valía gracias a la muerte, la luz no sería lo que es sin la obscuridad y el éxito no fuera lo mismo sin el riesgo de poder fracasar.

Por lo anterior, es que ahora la Liga MX podría perder mucho con la eliminación del descenso por los próximos dos años, ya que así como hay grandes historias de los equipos que levantan el título, con esta decisión irremediablemente perderán sentido las hazañas deportivas de aquellos que lograron esquivar la tragedia del descenso en algún momento.

A su vez, de mantenerse esta medida más allá de los cuatro torneos que originalmente se espera que dure, difícilmente se volverían a ver historias como la de Tigres, quien alguna vez descendiera frente a su archirrival Rayados para después, muchos años después, cobrar venganza ganándoles un título a domicilio.

Por todo lo anterior, este es un listado de hazañas, partidos y cierres de torneo cardiacos que jamás habrían sido posibles sin la existencia del descenso. Una muestra de que la desgracia es necesaria.

La hombrada de Rayados: Monterrey vs. Puebla

El Verano 1999 pasó a la historia del futbol mexicano por ser el torneo en donde Monterrey se libró de descender en su propia cancha. Se jugaba la última jornada en el Estadio Tecnológico y el rival fue Puebla, quien necesitaba de un triunfo para salvarse y condenar a Rayados. Fue un juego tenso, duro, sin mañana para ninguno de los dos equipos. Al final, el empate a un gol sentenció a La Franja, que derramó lágrimas en medio de un estadio donde reinaba la felicidad.

Se fue, se fue: Tigres vs. Monterrey

El 24 de marzo de 1996 nunca se olvidará para los aficionados regiomontanos, pues fue en ese día cuando Monterrey le dio el último empujón a Tigres para que se fueran al descenso. En plena edición 51 del Clásico Regio, Tigres inició ganando con gol de Omar Arellano, pero sin consideración alguna Sergio Verdirame y Luis Miguel Salvador le dieron el triunfo a Rayados. El descenso de aquel año se definió justo en uno de los partidos más pasionales del futbol mexicano.

Una idolatría impensada: Monterrey vs. Morelia

Con menos de un año dentro de la institución, el peruano Raúl Ruidíaz se hizo de un lugar en la historia de Monarcas Morelia. Y es que 6 de mayo del año pasado, el atacante sudamericano consiguió un gol de último minuto que le permitió a los purépechas mantenerse en el máximo circuito del futbol mexicano. Ese tanto para vencer a Monterrey con marcador de 2-1, fue suficiente para condenar a unos Jaguares de Chiapas que a la postre desaparecieron.

Ni parientes somos: América vs. Necaxa

A pesar de que en algún momento llegaron a ser “equipos hermanos”, América no tuvo empacho para poner el último clavo en el ataúd de Necaxa. Fue en el Clausura 2009 cuando los Rayos se metieron al Azteca con la encomienda de vencer a las Águilas, pero para su desgracia terminaron por caer con marcador de 1-0 y con eso le regalaron la permanencia a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El gol que apagó un festejo a larga distancia: Jaguares vs. Tecos

En el Clausura 2003, un gol anotado en Tuxtla Gutiérrez apagó los festejos en Xochitepec. En aquel torneo la permanencia en Primera se disputó entre Jaguares y los Colibríes. Los de Morelos, que habían empatado contra Cruz Azul, comenzaron su festejo creyendo que Chiapas había empatado contra Tecos, sin embargo Gilberto Mora cambió el guion de la historia al anotar de tiro libre en los últimos minutos del partido. Colibríes fue el sentenciado.

Salvación celestial: Santos vs. Cruz Azul

En un Clausura 2007 donde se reforzaron de gran forma con jugadores de la talla de Oswaldo Sánchez, Santos comenzó el torneo con un paso trastabillante que lo llevó a ser el último lugar de la tabla de cocientes. Sin embargo los Guerreros fueron mejorando y a final de cuentas, en la jornada decisiva, lograron imponerse por 2-0 al Cruz Azul, resultado que combinado con la derrota de Querétaro a manos del Atlas, sentenció el descenso de Gallos Blancos.

Sin goles no hay paraíso: Cruz Azul vs. Leones Negros

El descenso del Clausura 2015 no se olvidará en Jalisco, pues fue tan parejo que al final la Universidad de Guadalajara se despidió del máximo circuito por diferencia de goles, no por el porcentaje. Leones Negros y Puebla llegaron a la última fecha para definir quién se iba y la ecuación era fácil: los universitarios debían ganar a Cruz Azul y esperar a que Puebla perdiera frente a Santos. La UdeG hizo su tarea, pero la Franja rescató el empate en Torreón.

La tuna la hizo de pez: San Luis vs. Atlas

Entre las mejores hazañas para evitar el descenso figura la de San Luis en el Clausura 2006, certamen en donde llegaron al cierre del torneo con dos posibilidades rotundamente diferentes: descender o avanzar a la Liguilla. En aquella ocasión, los “Tuneros” perdían el juego ante el Atlas por la mínima diferencia hasta el minuto 88, pero en cuestión de minutos le dieron la vuelta: con goles de Alfredo González y Marcelo Guerrero, los de San Luis condenaron al descenso a los Dorados de Josep Guardiola.