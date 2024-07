Pablo Lemus apuesta a renovar redes del SIAPA

Pablo Lemus apuesta por más agua y que esté limpia en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara durante su administración.

El gobernador electo plantea una inversión de 23 mil millones de pesos en gestión del agua, repartidos en el saneamiento del río Santiago y la renovación de la red de distribución del SIAPA, principalmente.

“Vamos a cambiar toda la red de distribución (en malas condiciones), vale ocho mil 500 millones de pesos y se hará en seis años”, declaró Lemus.

A partir de enero iniciará esa renovación con mil 500 millones, etiquetados en el presupuesto 2025. Con ello se reducirá gradualmente las fugas en tuberías obsoletas y se eliminaría la mala calidad del agua que llega en color café a miles de usuarios.

“El agua de tamarindo que vemos en las casas, yo asumía que era por los niveles tan bajos que se tenían en el almacenamiento. La bronca está en la tubería, todo el sarro y la porquería que tiene, entonces vamos a empezar con la sustitución de toda la red”.

Otra apuesta de Lemus es fortalecer la potabilización y el reúso del agua. Entre sus propuestas está la ampliación de la planta potabilizadora número 5 en Tlajomulco de Zúñiga para incrementar el agua suministrada a municipios como Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán, pero que sea de buena calidad.

La agenda incluye el saneamiento del río Santiago. Asegura que construirá plantas para la limpieza del agua en el cauce, así como en el lago de Chapala.

“Voy a hacer una inversión en tres sentidos: crecer las plantas potabilizadoras que van hacia el Santiago, las que bajan cuando pasa el Santiago por la barranca: ahí se harán tres plantas de tratamiento. Y una planta de tratamiento en Chapala, así como crecer las plantas potabilizadoras números 3 y 5”.

De acuerdo con Lemus, el tratamiento del agua permitirá reducir la cantidad de contaminantes vertidos en el río Santiago.

Continuando con los temas hídricos, también buscará darle continuidad al proyecto de la planta de tratamiento de El Ahogado.

Por otra parte, el próximo gobernador se emociona al explicar la construcción de la Línea 5 del Tren Ligero, que conectará el aeropuerto con el estadio AKRON, uno de sus principales proyectos de infraestructura. También remarca la creación de la Agencia de Inteligencia contra la delincuencia organizada y el reforzamiento de la coordinación policial y los sistemas de videovigilancia. Una mejor Policía Vial se suma a las prioridades.

Entre otros planes de Gobierno, Lemus recuerda la ampliación de la Prolongación Adolfo López Mateos, el principal acceso a la Zona Metropolitana de Guadalajara, en su tramo sur desde Acatlán de Juárez, con 860 millones de pesos.

También trabajará en una conexión del malecón del lago de Chapala con el parque de la Cristianía.

Además, menciona que la Línea 4 del Tren Ligero estará operando durante el inicio de su administración, mientras que otra obra en desarrollo, el aeropuerto de Chalacatepec, ubicado en Tomatlán, estará listo para comenzar a recibir vuelos privados a partir del segundo trimestre de 2025 y posteriormente darle cabida a las aerolíneas comerciales.

El presidente electo Pablo Lemus trabajará de manera directa con el Gobierno Federal para desarrollar los proyectos en beneficio de los jaliscienses. ESPECIAL

Línea 5 iniciará con obras en la carretera a Chapala

En septiembre próximo, el gobernador electo Pablo Lemus se reunirá con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, para presentarle el proyecto ejecutivo de la Línea 5 del Tren Ligero. El proyecto contempla una inversión de 13 mil 800 millones de pesos, en la que participaría el Gobierno Federal, el Gobierno de Jalisco, así como una asociación público-privada. Las obras iniciarían a finales de este año con una inversión para repavimentar la carretera a Chapala, desde la zona del aeropuerto de Guadalajara hasta Periférico Sur.

“Este mismo año podamos iniciar con una inversión estatal por 500 millones de pesos para iniciar la instalación del concreto del Aeropuerto a Periférico… empezaríamos a trabajar en diciembre”.

El proyecto incluye una aportación de entre mil 500 y dos mil millones de pesos por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico, tras llegar a un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT) para la ampliación de la concesión.

La Línea 5 consistirá en un sistema de transporte DRT (Digital Rail Transit) que es eléctrico, con guiado semiautomático, sin catenaria ni rieles, con uso de neumáticos de caucho común. Iniciará su trayecto a la altura del Aeropuerto de Guadalajara; la primera estación será subterránea, según mencionó Lemus, saliendo después a nivel de piso ya en la carretera a Chapala por los carriles centrales (sin quitar arbolado). Habrá conexión con el Peribús en el cruce con Periférico Sur y, luego, seguirá por El Álamo donde se dividirá en dos, uno hacia Dr. Michel y el otro por González Gallo, ambos hacia el Parque Agua Azul; después, seguirá sobre Circunvalación Agustín Yáñez y en el cruce con Niños Héroes se conectará con Inglaterra para hacer uso del derecho de vía.

Sobre la avenida Inglaterra, también podría conectar con el Peribús en el Periférico Poniente, y llegaría hasta el cruce de las avenidas Vallarta y Aviación con rumbo hacia el Colegio Once México, donde sería su última estación, a menos de dos kilómetros del estadio AKRON, ya en Zapopan. Se espera que el proyecto esté concluido en su totalidad antes de la Copa Mundial de 2026.

Lemus pretende negociar para que se etiqueten recursos en el presupuesto de egresos de la Federación del siguiente año. Comentó que tendrá una cercana relación con Altagracia Gómez Sierra, empresaria jalisciense que encabezará el Consejo Asesor Empresarial del gabinete de Claudia Sheinbaum, para lograr beneficios a Jalisco con proyectos de infraestructura. Esto permitiría acelerar el proceso de construcción de la obra; por lo pronto, el mandatario electo negociará también con el gobernador actual y con el Congreso de Jalisco para que etiqueten recursos en el presupuesto estatal del siguiente año.

Además, gestionará proyectos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para el mantenimiento de carreteras federales, las cuales están en malas condiciones. También entran en planes los puentes vehiculares en la Venta del Astillero, el libramiento de Puerto Vallarta, la carretera que va de Vallarta hacia El Tuito, en Cabo Corrientes y rumbo a Manzanillo-Barra de Navidad, el puente Federación para conectar Vallarta con Nayarit y los accesos metropolitanos a Guadalajara.

Entre los más costosos está la nueva carretera que conecta a la Zona Norte de Jalisco, en el municipio de San Martín de Bolaños hacia Tequila, que tendrá un costo de tres mil millones de pesos, lo que permitiría reducir los traslados.

“Detonas toda la zona Norte, porque estaría reduciendo el tiempo de traslado de algunos municipios, dependiendo cuáles, mínimo tres, otros hasta siete horas. Disminuiría el traslado hacia zona metropolitana”.

Sobre el proyecto de renovación sobre la carretera a Nogales, dijo no estar convencido y en desacuerdo de eliminar el camellón que está a la altura de Rancho Contento.

El gobernador electo propone fortalecer la vigilancia con más tecnología. EL INFORMADOR/Archivo

Creará Agencia de Inteligencia contra delincuencia organizada

Pablo Lemus anunciará la creación de una Agencia Estatal de Inteligencia para enfrentar la violencia en el Estado. El mandatario electo mencionó que la agencia la presentará en octubre, con el fin de mejorar los procesos de investigación como método para hacer frente a la inseguridad. Y puso de ejemplo que rindió frutos mientras fue alcalde de los municipios de Zapopan y Guadalajara.

“Uno de los graves problemas de la inseguridad que tenemos es que no se hace investigación, no se hace inteligencia. Y esto es lo que vamos a reforzar. Fue lo que mejores resultados nos dio en Guadalajara y en Zapopan, la investigación, no la reacción. La reacción no te sirve de mucho”.

La agencia surge ante los hechos de inseguridad relevantes ocurridos en la actual administración estatal, como el homicidio del empresario tequilero Carlos Enrique Newton Frausto, ocurrido el pasado 28 de junio en el estacionamiento de una plaza comercial del municipio de Zapopan. Por el crimen, no hubo personas detenidas, pese a la presunta coordinación entre las autoridades y la operación del Escudo Urbano C5 operado por el Gobierno de Jalisco.

El asesinato se sumó a hechos de violencia también ocurridos en zonas de alta afluencia de personas o con presencia de cámaras de videovigilancia que no sirvieron para detener a los criminales.

Por ello, planteó la unificación de todos los sistemas de videovigilancia municipales como los C2, C3, C4 y C5 con el sistema Escudo Urbano C5, recordando que no trabajan en la misma plataforma, con lo que esperan una reducción considerable de delitos.

A la tarea de seguridad en el Estado se sumarán 450 elementos para integrar la nueva Policía Estatal de Caminos, la cual se encargará de vigilar las carreteras de la entidad, tanto las estatales como las federales, con el fin de reducir la incidencia delictiva y los accidentes.

Refuerzo en Policía Vial

Ante la ausencia de la Policía Vial en las calles de la ciudad, adelantó que presentará una estrategia para fortalecer a la corporación, con el fin de que haya más presencia de los oficiales viales en la vía pública.

“Lo primero es sacar a todos los trabajadores, a todos los elementos que hoy están asignados a otras tareas, llevarlos a las calles, vamos a contratar nuevos elementos para la Policía Vial”.

En ambas corporaciones, tanto para la Policía Vial como para la Policía Estatal de Caminos, Lemus propone que haya un ente especializado que incluya a las dos dependencias.

La avenida será ampliada a ocho carriles desde Acatlán de Juárez hasta las Plazas Outlet. EL INFORMADOR/Archivo

Invertirán 860 millones en ampliación de López Mateos

La cartera de proyectos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco incluye la ampliación de la Prolongación López Mateos, el principal acceso a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El gobernador electo mencionó que la vialidad será ampliada en el tramo sur de la ciudad, prácticamente desde el municipio de Acatlán de Juárez.

“La ampliación a ocho carriles desde Acatlán de Juárez hasta las Plazas Outlet, que es básicamente la ampliación de carriles y quitar el desnivel que ocasiona que los tráileres se frenen”.

El costo total de la obra será de 860 millones de pesos e incluye la instalación de asfalto en el tramo ya mencionado y que llegará poco antes de la zona de Santa Anita.

El Aeropuerto de Chalacatepec estaría listo para recibir vuelos en diciembre de este año. ESPECIAL

Alistan inicio de operaciones del aeropuerto de Chalacatepec

El aeropuerto de Chalacatepec, ubicado en el municipio costero de Tomatlán, estaría listo para comenzar a recibir vuelos privados a partir del segundo trimestre del año 2025 y de la misma forma, comenzará a recibir vuelos comerciales, informó el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, a este medio de comunicación.

“Yo creo que en el segundo trimestre del año que entra recibirá vuelos privados, ahora y conforme vaya sucediendo, recibirá vuelos comerciales”.

Todavía está pendiente que concluya la licitación por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que un grupo pueda concesionar el aeropuerto y garantizar su operación.

El malecón de Chapala es uno de los sitios más visitados de Jalisco. EL INFORMADOR/A. Navarro

Va por conexión del malecón de Chapala

Chapala también se vería beneficiado con proyectos para la administración de Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco.

Se trata de la unión del malecón del lago con el llamado parque de la Cristianía, ubicado en la zona centro del municipio.

“El proyecto incluiría la conectividad del malecón al parque de la Cristianía y daría la vuelta hacia la glorieta para unirlo con el museo. Es un museo de la antigua estación de trenes, ese proyecto de espacio público va a quedar muy bonito, pero va a ser hasta 2026”.

Lemus plantea la construcción de un espacio deportivo en la zona y un área de juegos infantiles para convertirlo en un sitio recreativo.