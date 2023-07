Para académicos y políticos, la renuncia de cuatro senadores del PRI (Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga) y de un centenar de militantes afecta a la coalición opositora que esta fuerza política construyó con el PAN, el PRD y asociaciones civiles.

“Hoy con tristeza anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional”, dijo Osorio Chong al comunicar la decisión y también la creación del movimiento Congruencia por México.

Para Jorge Rocha, académico del ITESO, la alianza debe evitar rupturas internas para superar a Morena en las elecciones de 2024.

“Si ya desde este momento empieza a haber fracturas, evidentemente eso daña al Frente Amplio por México”.

Por su parte, Javier Hurtado, miembro del Colegio de Jalisco, resaltó que esto significa un rompimiento de “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, con perfiles cercanos al exmandatario Enrique Peña Nieto.

Con las renuncias de los legisladores, el PRI pasó a ser la cuarta fuerza política en la Cámara alta. Se quedó con nueve senadores. Lo supera MC, que cuenta con 12.

Ante la salida de los cuadros tricolores, “Alito” destacó a través de un video que abandonaron al partido “porque saben que se acabaron los militantes de primera y de segunda, y el darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia”.

También señaló al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por “recurrir a las maniobras más bajas” para debilitar al PRI y al bloque opositor de cara a los comicios presidenciales de 2024.

En el mismo sentido, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que quienes están renunciando al partido están con Morena.

“Si ellos no están con el Frente, pues están con el partido oficial”.

Frases

"He decidido renunciar al PRI. El rumbo que le está dando su dirigencia no coincide con lo que necesita México. Esta es la decisión más difícil de mi vida política"

Eruviel Ávila

"Hoy, del PRI no queda nada. La actual dirigencia de “Alito” Moreno ha destruido al partido... No se equivoquen, ni nos retiramos de la política ni nos hacemos a un lado..."

Miguel Ángel Osorio Chong

"Serví a mi país desde el PRI por 30 años. Con esa misma convicción y congruencia, cierro hoy ese capítulo. Lo hago convencida de que se aporta más donde hay diversidad"

Claudia Ruiz Massieu

"En un acto de congruencia por México, hoy he decidido renunciar al PRI. Mi trayectoria en él ha sido intachable, he caminado de la mano de las y los militantes"

Nuvia Mayorga Delgado

El senador Miguel Ángel Osorio Chong habló a nombre de quienes renunciaron ayer al PRI. SUN/A. Pereda

“Quienes no están con el Frente, están con Morena”

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró ayer que los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, quienes renunciaron ayer al tricolor, estarían entonces con Morena.

Entrevistado al término de un evento del Frente Amplio por México, recordó que el país está tan polarizado que quien no está del lado del Frente, está con el partido guinda.

“No se trata de si te sales de un partido u otro partido. Es: ¿estás con el Frente Amplio Opositor o estás con el partido oficial? Si ellos no están con el Frente, pues están con el partido oficial, ¿dónde se van a colocar ellos, con Morena o con el frente opositor? No hay grupos independientes, no hay grupos plurales independientes, y lo digo con todo respeto, no los hay, o se está en un bando o se está en otro bando, y los que generan terceras opciones, pues realmente lo que están provocando pues es que se debilite uno u otro”, declaró.

El legislador señaló que en el PRI hay cabida para todos, por lo que llamó a quienes renunciaron a ese partido o pretenden hacerlo, a “recapacitar”.

“Yo los invito a recapacitar. Yo esperaría que nadie saliera de los partidos opositores. Pero el que se sale de cualquier partido opositor, bueno, pues ya sabemos a dónde va, y más cuando no se sale por un tema ideológico, sino se sale por temas de conflictos o de diferencias personales, hombre. Ellos también deberían de hacer autocrítica. Nosotros ya la hicimos en el pasado Consejo Político Nacional, y hubo debate, y además a nadie se le ha cerrado las puertas, tan es así que en el grupo de personas que levantaron la mano para ser aspirantes se les recibió en el Consejo Político Nacional, a todos, y todos pudieron hablar”.

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó a los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga de renunciar al partido para buscar posiciones y candidaturas fáciles que ya no encontraron en el tricolor.

Al minimizar la dimisión de los cuatro legisladores, Añorve Baños afirmó que estos son tiempos distintos, de batallas cuerpo a cuerpo, de defender ideologías, de construir acuerdos, de hacer patria. “Esa es la lucha que estamos dando y que algunos abandonan”, enfatizó.

“Los que no lo entienden así buscan otro camino, una salida fácil: renunciar a su militancia, intentando hallar en otros espacios lo que hoy aquí no encuentran: puestos, posiciones, candidaturas, sin trabajo con los priistas. Si lo que buscan son posiciones o candidaturas fáciles, hicieron lo correcto, aquí eso no hay, que las busquen en otro lado”, remarcó.

Manuel Añorve sostuvo que “cuando el PRI y su militancia da, el que aspira lo acepta con gusto, pero cuando el PRI y su militancia exige, el que aspira se va a disgusto”.

Finalmente, el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dijo que “quienes hoy se van del Partido Revolucionario Institucional lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda, y el darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia”, remarcó a través de un video publicado en redes sociales.

TELÓN DE FONDO

Osorio contra “Alito”

El desencuentro entre Osorio Chong y “Alito” Moreno inició en 2022, tras los resultados que el PRI obtuvo en la contienda electoral de ese año y en la que perdieron las gubernaturas de Hidalgo y Oaxaca. Entonces, en una reunión de siete expresidentes del partido en julio, se le pidió la renuncia a Moreno de la dirigencia nacional, a lo que se negó tajantemente. Luego en diciembre se permitió extender su mandato sin convocar a Asamblea Nacional.

Rubén Moreira asegura que no hay grupos independientes, tras la renuncia de senadores priistas. SUN/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

La alianza queda dañada por las renuncias

Jorge Rocha y Javier Hurtado, politólogos

La renuncia de los senadores Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga al PRI anunciada ayer por la mañana daña al partido y a la alianza Frente Amplio por México.

Jorge Rocha, académico y politólogo del ITESO, consideró que la oposición se debilita porque deberían competir juntos para superar a Morena en la elección de 2024 y tendrían que evitar rupturas internas.

“La alianza tiene en su presupuesto que la única manera de competir contra Morena es que todas y todos vayan juntos, pero, si ya desde este momento empieza a haber fracturas en uno de los principales miembros de la alianza que es el Partido Revolucionario Institucional, evidentemente eso daña al Frente Amplio por México porque significa que habrá voluntades que ya no van a estar trabajando para este voto”.

El académico anticipó que no será la única renuncia de integrantes del PRI en un futuro, recordando que quienes fueron cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto son los que han dejado las filas del partido tricolor.

“Es la primera de varias, no podemos anticipar que vaya a haber más huida de priístas, aunque por lo menos, estos lo hacen público. Es muy conocido que muchos miembros del antiguo PRI, todavía del año 2015 con Peña Nieto que ganaron la elección en 2012, ya no están en el partido".

Rocha reconoció que las renuncias de Osorio Chong y demás senadores se veían venir por su alejamiento del dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno.

En este punto coincidió Javier Hurtado, politólogo e integrante del Colegio de Jalisco, que las renuncias presentadas ayer son fruto del distanciamiento entre estos grupos políticos.

“Era algo que se veía venir, pero significa el rompimiento entre el expresidente (Enrique) Peña Nieto y Alejandro Moreno porque estos senadores, son tres, que podríamos identificar como personas relacionadas al expresidente Enrique Peña Nieto”.

Atribuyó Hurtado que el distanciamiento se debe a las decisiones que han tomado los legisladores priístas en la Cámara de Diputados y el Senado, respecto a algunas reformas impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Probablemente pueda ser con relación a la postura que está tomando Alejandro Moreno con relación al actual Gobierno que, probablemente, el expresidente estableció un acuerdo, un compromiso con el Gobierno actual, con el Presidente en turno, probablemente en apoyarlo en ciertas decisiones, ciertas políticas; algunas ya se dieron como lo de la Guardia Nacional, pero hay muchas otras en las que el PRI ha ido en contra de lo que pudiera ser un acuerdo entre el Presidente Peña Nieto y el Presidente López Obrador”.

El dirigente nacional de MC, Dante Delgado, sabe que los senadores que renunciaron al PRI pueden aportar experiencia y peso político a su partido. EFE/J. Méndez

SI COMPARTEN LAS MISMAS CAUSAS Y PROPÓSITOS

Movimiento Ciudadano tiene “abiertos los espacios”para los senadores expriistas

A río revuelto… Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), reaccionó a la renuncia al PRI por parte de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, abriéndoles las puertas del opositor partido naranja.

“En Movimiento Ciudadano no alentamos que renuncien a otros partidos, lo que hacemos es que tenemos abiertos los espacios para que cuando haya causas y propósitos en una misma dirección pueda haber, lo que nosotros siempre hemos presentado a ustedes como un realineamiento de fuerzas de la sociedad, muchos dicen no les alcanza; no les alcanza a los que no quieren construir un escenario diferente, porque lo que tenemos que hacer es construir las nuevas mayorías del país y esas nuevas mayorías están ahí, y además andan extraviadas”, dijo el también senador al concluir el Seminario para la Construcción de la Agenda Ciudadana 2024, sobre Igualdad Sustantiva, Un Buen Gobierno Para México.

“Eso significa que tal vez, pero no hemos platicado sobre el tema, se lo digo con absoluta franqueza, ni sería elegante que en este momento eso se ventile, ni por parte de ellos, ni por parte nuestra”, explicó Delgado.

Definirán en diciembre al candidato de MC

El dirigente nacional de MC aseguró a que el proceso para la selección de su candidato presidencial se iniciará en noviembre, cuando marca la ley, aunque el oficialismo y la oposición tradicional ya comenzaron sus procesos internos.

“El 14 de julio tenemos el consejo nacional, donde vamos a ir integrando el consenso para definir las reglas que habrán de operar en términos de la ley para el proceso que empiece en noviembre, que nos permitirá, el 5 de diciembre, tener la candidatura institucional de MC”.

“En el resto de los partidos, en los dos casos, desde mi punto de vista, hay simulación”, consideró Delgado respecto al proceso de Morena y Frente Amplio por México.

Además, consideró que el hecho de dar a conocer a su candidato con casi cuatro meses de retraso respecto a sus competidores no perjudicará sus posibilidades, pues todos los posibles aspirantes, cuyos nombres rechazó desvelar, son “ampliamente conocidos”.

“Y además, con una ventaja. Vamos a llevar adelante la mejor propuesta de Gobierno y tenemos la mejor estrategia de comunicación política frente a las viejas formas de participación de Morena y la desubicación permanente de los partidos tradicionales, que la verdad es que dan pena ajena en sus planteamientos políticos”.

Pese a que los partidos de la coalición opositora invitaron a MC a unirse a inicios de junio, Delgado los rechazó e insistió en competir de manera independiente.

Se burla de López Obrador

El dirigente nacional de MC asegura que él había sido el primero en destapar a Xóchitl Gálvez como candidata de la oposición, por lo que ironizó con que el Presidente “piratea” ideas de otros, y le llamó “Andrés el pirata”.