Ni la pandemia frena el alza de los asesinatos

Pese a la pandemia por el nuevo coronavirus en México, entre enero y mayo de este año se registraron 14 mil 631 homicidios dolosos, que representan 462 asesinatos más con respecto al mismo periodo del año pasado (14 mil 169), según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad del Gobierno federal, insistió que se observa una línea “que nosotros llamamos de contención” en materia de homicidios dolosos, la cual se ha preservado desde diciembre de 2018.

“Con ligeras tendencias a la baja, luego al alza, pero dentro de una línea de contención que está muy por debajo de la tendencia histórica”, agregó el funcionario.

Anuar García, presidente de la organización México SOS en su Capítulo Jalisco, señaló que si se toma en cuenta el mes pasado, cuando se registraron dos mil 913 asesinatos a nivel nacional, se mantienen los mismos niveles desde 2018, “pero ahora con la pandemia y con el confinamiento. Eso hay que tomarlo en cuenta”.

Despliegan más de 319 mil soldados y marinos contra la delincuencia

El Gobierno federal confirma que tiene el despliegue de 319 mil 883 elementos en territorio nacional para combatir la inseguridad. De éstos, 165 mil 454 son de la Secretaría de la Defensa Nacional, 103 mil 096 son de la Guardia Nacional y 51 mil 333 son de la Secretaría de Marina.

En 11 operativos nacionales, “Construcción de la Paz” es el que más agentes tiene desplegados en el país, con 81 mil 694 elementos.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, señaló que existen retos fundamentales que se deben atender en materia policial a nivel municipal y estatal, como mejorar su eficacia y acabar con la corrupción de algunos cuerpos.

En Jalisco se remarca ese rezago. En julio del año pasado, el gobernador y los presidentes municipales firmaron el convenio para la creación del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado Policía Metropolitana de Guadalajara, pero no hay información sobre los avances, presupuestos ni distribución de los elementos que integran esta corporación, que pretendía fusionar a más de siete mil 500 elementos, con mejores salarios y mayor capacitación.

Anuar García, presidente de la Organización México SOS en Jalisco, subraya que la Policía Metropolitana opera “en el papel” porque en la práctica no se le ve “en acción”. “Se suponía que se coordinarían y que están operando con esa sUpercoordinación en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero los eventos que han ocurrido dicen lo contrario; no sólo me refiero al asesinato de Giovanni López (por parte de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos), sino también cuando le robaron una patrulla a un elemento de Tlajomulco y que se vinieron por toda la zona metropolitana y no lo podían detener (al delincuente). Ahí nos dimos cuenta que no había coordinación entre los grupos de seguridad”.

Mientras tanto, 16 corporaciones municipales ya fueron desarmadas por el Ejecutivo estatal desde 2014 a la fecha, como Ixtlahuacán de los Membrillo, Tlaquepaque y Tlajomulco, Cocula, Casimiro Castillo, Unión de Tula, Villa Purificación, Pihuamo, Jilotlán de los Dolores, La Barca, Villa Corona, Teocaltiche, Ocotlán, Bolaños y Tecalitlán.

Por otra parte, México registró por tercera ocasión consecutiva su año más violento en 2019, con un total de 34 mil 608 homicidios dolosos y mil 012 feminicidios.

El 7 de junio fue el día más violento en lo que va del año, pese a la pandemia del nuevo coronavirus, con 117 homicidios dolosos reportados por las autoridades.

Fuerza

Sedena: 165,454

Guardia Nacional: 103,096

Marina: 51,333

Total: 319,883

Yo ordené que se dejara en libertad a Ovidio: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que él ordenó liberar a Ovidio Guzmán, luego de un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, en 2019. “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”. Sin embargo, se había asegurado que fue una decisión del Gabinete de Seguridad.

En conferencia de prensa en Morelos, acentuó que “en dos o tres asuntos, cuando hemos hablado de temas delicados, es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectaran a civiles porque iban a perder la vida, si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán. Y se tomó la decisión”.

El fallido operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, fue el 17 de octubre pasado. Dos semanas después, el secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, informó que murieron ocho personas: un elemento de la Guardia Nacional, un civil ajeno a los hechos, un interno del penal de Aguaruto y cinco presuntos agresores. Además, detalló que 19 militares resultaron heridos, uno de los cuales perdió la pierna, mientras 11 más fueron retenidos por células de la delincuencia. También se reconoció el ingreso de los sicarios del Cártel de Sinaloa a la unidad habitacional de los elementos del Ejército Mexicano.

Ayer, Andrés Manuel López Obrador señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya lo contactó para ofrecer ayuda contra el narco, pero es respetuoso de las decisiones del Gobierno mexicano. “Lo que se está haciendo es defendiendo nuestro derecho soberano a decidir sobre la política de seguridad que se aplica en México, cosa que no sucedía. Había mucha injerencia de elementos, de agencias del extranjero en asuntos internos de México. Yo recuerdo que aquí, en Morelos, ajusticiaron a un jefe de una banda criminal, famoso. Y se supo que había intervenido una organización de Estados Unidos. No sólo eso. El que estaba de embajador de Estados Unidos en ese entonces declaró que el Gobierno de Estados Unidos confiaba más en la Marina que en el Ejército… se metió a opinar sobre un asunto que sólo compete a los mexicanos”.

Ante el resguardo en casa, bajan los robos

Entre marzo y mayo de este año, periodo que va de la contingencia por el COVID-19, en el país se denunciaron 139 mil 483 robos (incluidas 13 modalidades), que representan una baja de 28.2% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 194 mil 300.

Al presentar el informe de incidencia delictiva con corte al mes pasado, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, resaltó que se tiene una baja. “Aquí está el inicio de la emergencia sanitaria y hay una caída muy relevante, pero descontando esta caída, hay una tendencia notoria a la baja en el robo total”.

Este reporte contempla los robos a casa habitación, de vehículos, autopartes, transportistas, transeúntes en la vía pública, transeúnte en el espacio abierto, transporte individual, transporte público colectivo e individual, en los bancos, negocios, ganado, maquinaria y otros.

Anuar García, presidente de la organización México SOS en su Capítulo Jalisco, recordó que en muchos delitos existe una “cifra negra”. En el caso de Jalisco, subrayó, existe dificultad para denunciar en la Fiscalía General del Estado. “Incluso, las personas tienen que esperar en la calle para que puedan denunciar… eso contribuye en el incremento de la cifra negra en muchos delitos”.

Indicó que no ve alentador el panorama en esta materia. “En la percepción de los abogados en materia penal se ve un incremento de delitos, pero ya se ve como un desanimo en la ciudadanía por presentar denuncias porque no hay judicializaciones ni avances en las investigaciones”.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, considerando el último corte (de enero a mayo), los Estados que registraron la estadística más alta en los robos totales, en cifras absolutas, son Estado de México (57 mil 278), Ciudad de México (33 mil 597) y Jalisco (22 mil 638). Las posiciones cambian según la incidencia por cada 100 mil habitantes. En este caso, Jalisco ocupa el décimo lugar a nivel nacional.

Con respecto al robo de los vehículos registrados en el país durante este año (con corte al mes de mayo), se presentó también una disminución: pasó de 65 mil 757 a 50 mil 945 ilícitos.

A nivel nacional Delito 2019 2020 Robo de vehículo 65,757 50,945 Robo a negocio 50,774 39,850 Robo a transeúnte 37,491 27,251 Robo a casa 34,127 26,862 Robo en transporte público colectivo 8,839 4,975 Robo a transportista 5,394 3,822 Robo a ganado 2,423 1,745 Robo en taxi 1,243 911

Otros ilícitos

Los delitos del fuero federal se incrementaron en mayo pasado 10.35% respecto a abril, pero han caído 40.74% frente al inicio de la actual administración (diciembre de 2018).

Los delitos federales incluyen los delitos financieros, los delitos contra la salud (principalmente el narcotráfico), los crímenes en materia de hidrocarburos, las armas de fuego y la delincuencia organizada, entre otros.

El robo de hidrocarburos descendió de 56 mil barriles diarios en 2018 a tres mil 400 diarios.

Con los operativos federales en todo el país se “evitó un daño patrimonial al Estado mexicano de casi 90 mil millones de pesos, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 14 de junio de 2020.

Reportan menos delitos en Jalisco

Del total de los delitos reportados ayer por las autoridades federales en materia de seguridad, con corte al mes de mayo, Jalisco presentó una baja en homicidios, robos, extorsión y asesinatos contra mujeres. Sólo aumentó el secuestro.

Según la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de este año, en Jalisco se cometieron mil 094 homicidios dolosos, por debajo de los mil 163 que se presentaron durante el año pasado. Sin embargo, no se precisó cuántos se cometieron en mayo.

Sin embargo, no se precisó cuántos se cometieron en mayo. Si se toma en cuenta el avance del reporte que se tenía hasta abril pasado (700 casos), en mayo pasado se registraron más de 300 asesinatos en el Estado, aunque hace falta la actualización desagregada de las Entidades, que se publicará este fin de semana por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“A Jalisco le ha beneficiado el confinamiento, pero hemos visto situaciones catastróficas. Hemos visto múltiples ejecuciones… las fosas clandestinas que siguen apareciendo”, destaca Anuar García, presidente de México SOS en su Capítulo Jalisco.

Aunque la estadística se mantiene casi igual en los feminicidios, en este año se iniciaron investigaciones de 23 casos, dos menos con respecto al mismo lapso de 2019.

Anuar García señala que la estadística en asesinatos sería mayor si se contabilizaran los cuerpos que están en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). “La última vez que checamos eran más de mil 400, entre cuerpos y partes de restos humanos. Y todas estas fosas clandestinas que van apareciendo en todo el Estado, pero que no se contabilizan como parte de los homicidios dolosos porque dicen que no saben en qué mes fue cuando ocurrieron las ejecuciones. La verdad es que las cifras no están bien”.

Añade que se debe hacer un replanteamiento desde las bases del Sistema de Seguridad del Estado para depurar y buscar las estrategias que den resultados. “Las cifras ‘bajaron’, pero también es cierto que la estrategia o la mecánica para el conteo no es la adecuada”.

Otro delito que registró una baja fue la extorsión: pasó de 394 a 304 en el periodo en mención.

En el robo total (con 13 modalidades) se reportaron 22 mil 638 en este año, contra los 34 mil 745 denunciados el mismo periodo del año pasado.

En el reporte presentado ayer, el único delito en el que Jalisco presentó un incremento con respecto al mismo periodo de 2019, fue el secuestro: pasó de seis casos a 10 en este año.

