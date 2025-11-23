El DIF Jalisco fortalece programas para proteger la niñez

En su primer año al frente del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus ha delineado una ruta clara: colocar a la niñez y adolescencia en el centro de la política social, no con discursos, sino con infraestructura, atención especializada y programas que respondan al tamaño del desafío.

Uno de los pilares de esta estrategia es la Red Estatal de Centros de Autismo, un proyecto que busca atender una demanda creciente. El primer proyecto, el Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual de Tepatitlán, inició su construcción en mayo pasado con una inversión de 80 millones de pesos y se prevé que esté concluido a finales de este año. Este espacio brindará atención bimestral a 440 personas, un esfuerzo inédito en la región.

La urgencia es real: sólo en Guadalajara, Zapopan y el CRIT de Occidente, donde ya operan clínicas, existe una lista de espera de cinco mil niñas y niños. “Por eso empezamos por Tepatitlán”, explica Maye Villa. La meta sexenal es construir cuatro centros: en Tepatitlán, Puerto Vallarta -donde ya se tiene un predio-, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán. Sin embargo, reconoce que el escenario ideal implicaría entre ocho y 12 centros, porque también adultos mayores de 18 años están buscando diagnósticos y apoyos que nunca tuvieron.

El acompañamiento no se limita al neurodesarrollo. El DIF ha puesto especial atención en la protección inmediata de menores víctimas de abandono o violencia. En las próximas semanas se inaugurará una nueva casa hogar en la colonia Ladrón de Guevara, un espacio pensado para recibirlos con trato humano, digno y seguro desde el primer minuto. Actualmente, tres mil 346 menores dependen del Estado. Y muchos residen en instituciones como el Hogar Cabañas, que será completamente rehabilitado y cambiará su modelo de atención.

El combate a la desigualdad también llegará a las aulas. Para 2026, el DIF impulsará un esquema de comedores escolares en 11 municipios catalogados como de alta marginación. La prueba piloto iniciará en enero, con el objetivo de avanzar hacia un propósito ambicioso pero necesario: que Jalisco sea un estado con hambre cero. El programa ya cuenta con presupuesto asegurado.

La salud mental infantil es prioridad, aunque enfrenta retos complejos: “No hay psicólogos que quieran estar en zonas tan lejanas”, reconoce la presidenta. Por ello, se analiza mejorar condiciones de vivienda y estancia para el personal, de modo que puedan permanecer y acompañar a las familias que más los necesitan.

Se suma la Clínica de Atención Especial, que consolidó su labor como un espacio multidisciplinario para menores con trastornos de conducta y con síndrome de Down. En el último año registró a 850 niñas, niños y adolescentes, con más de 16 mil atenciones médicas y terapéuticas, fortaleciendo su desarrollo, autonomía e inclusión.

En medio del incremento de delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección reforzó su trabajo y hoy brinda apoyo a más de 22 mil menores y a 879 familiares.

Maye villa de Lemus destaca la importancia de recorrer los municipios para atender las necesidades particulares de cada región. EL INFORMADOR/A. Navarro

“Lo más valioso durante este año es la cercanía”: Maye Villa de Lemus

La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, rindió su primer informe de actividades tras un año al frente de la dependencia y además de los programas centrados en el apoyo a la niñez jalisciense, resaltó la cercanía en la entidad.

En entrevista con EL INFORMADOR, Maye Villa de Lemus destaca los recorridos en los municipios y sus sistemas DIF municipales, lo que le ha permitido realizar un diagnóstico de cada municipio, pero también acercarse con la población, principalmente con las niñas y los niños de Jalisco.

“Lo más valioso durante todo este año ha sido la cercanía. La cercanía en los diferentes municipios, recorrer, caminar, escuchar de frente a todas las personas, sus necesidades, recorrer los DIF municipales, conocer a las presidentas, a las directoras”.

De ahí resalta la necesidad de que a los menores de edad se les brinde una atención integral, principalmente a aquellos que han sido víctimas de violencia, abandono o que ya han perdido tanto a su padre como a su madre y que, al integrarse a los distintos albergues del sistema, tengan la oportunidad de reintegrarse.

“Tenemos que hacer que estos niños estén reintegrados a la sociedad lo más pronto posible, buscarles estos espacios de actividades, de diversión, brindarles ese trato”.

El trabajo del DIF Jalisco permite apoyar no solamente a estos menores, sino a los que están en situación de movilidad o con alguna discapacidad.

El Sistema DIF Jalisco también cuenta con un programa de acogimiento familiar, con el cual, se puede brindar certificación por parte de los DIF municipales y el estatal para que se pueda tener a un niño en familia.

“Queremos que estén en entornos familiares viviendo su proceso, pero en un entorno familiar y cálido”.

El Sistema DIF Jalisco desarrolló un modelo de atención a personas en situación de calle o en contexto de movilidad esto mediante el Centro Asistencial de Medio Camino (CASMEC) y colaborando con el DIF Nacional.

El modelo busca estrategias que permitan mejorar la condición de vida y restitución de derechos de las personas que viven o transitan en Jalisco, enfocándose en menores de edad migrantes acompañados o no acompañados, principalmente aquellos puestos a disposición por autoridades migratorias para su protección y restitución de derechos. En total, suman 50 menores albergados.

El modelo comprende alimentación completa, equilibrada, suficiente, inocua, variada, adecuada y consistente en 5 raciones alimenticias, atendiendo las necesidades de los menores y con acorde al plan nutricional personalizado.

También incluye provisión de albergue temporal con alojamiento y pernocta para definir su retorno o reintegración al núcleo familiar; atención médica y de enfermería; atención psicológica; asesoría de trabajo social; asesoría jurídica; impartición de actividades formativas, socioculturales, ocupacionales y deportivas, entre otras.

También se han construido mecanismos de colaboración, uno de los ejemplos es que estudiantes de la carrera de psicología de la ITESO acudieron durante los meses de marzo, abril y mayo al CASMEC, para realizar prácticas profesionales enfocadas en la realización de diagnósticos emocionales en los menores de edad en dicha condición.

A la par, el DIF Jalisco les apoyó con una institución educativa de nivel básico (Escuela Primaria Tomás Escobedo), para que las niñas y niños que son albergados en CASMEC puedan asistir a la escuela, con lo que así se garantiza el derecho a la educación.

Terapia psicológica. Se refuerza el cuidado emocional y físico de los pequeños. ESPECIAL

EXPANSIÓN EN MUNICIPIOS

Avanza despliegue de brigadas Yo Jalisco

El Gobierno de Jalisco desplegó las brigadas “Yo Jalisco”, con el fin de llevar a todos los municipios apoyos en distintos rubros.

Durante el periodo comprendido de abril a julio del presente año, se llevaron a cabo diversas acciones de apoyo y acompañamiento en los municipios de Mezquitic, Amatitán, Bolaños, Zapopan, Ahualulco de Mercado, Villa Guerrero y Totatiche.

En estas jornadas, desplegadas por personal del Gobierno de Jalisco y del DIF estatal, se realizó la entrega de despensas y alimentos preparados en beneficio de los asistentes, contribuyendo a fortalecer la seguridad alimentaria de las familias participantes. Hay un total de mil 471 beneficiarios que recibieron apoyo alimentario.

La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, explicó en qué consisten las acciones que incluyen las brigadas de “Yo Jalisco” en los municipios del estado, algunos de los cuales no contaban con acceso al registro civil.

“Es impresionante la atención de niñas y niños: salud dental, van doctores generales, hacemos la prueba de los ojos, les damos sus lentes, aparatos auditivos y con el Registro Civil. No están registrados los niños, los registran, se dan actas de nacimiento. No tienen nada, están totalmente olvidados”.

La titular de la dependencia resaltó que deberán recorrer todos los municipios del estado con las brigadas. “Llevamos 60 municipios, pero tenemos que recorrer todo el estado. El 2 y 3 de diciembre estamos en San Esteban”.

En dichas jornadas, se desarrollaron actividades y dinámicas recreativas dirigidas a niñas, niños y adolescentes que acompañaban a sus familias, fomentando con ello espacios de esparcimiento, integración comunitaria y convivencia saludable.

Maye Villa destacó que también están apoyando en el ámbito de salud, con atención para menores de edad y otras personas con insuficiencia renal, cáncer o diabetes.

Impulsan las clínicas especiales

El Sistema DIF Jalisco opera la Clínica de Atención Especial (CAE) que brinda atención para personas con síndrome de Down, pues se requiere adaptación funcional desde los primeros años para las personas con esta condición.

Dicho centro multidisciplinario otorga atención integral a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) con trastornos del comportamiento a través de terapia psicológica, apoyo médico y regularización escolar, y para los menores de edad con síndrome de Down, apoyo con consultas médicas y terapias especializadas.

La clínica consolidó su cobertura y efectividad, con lo que brinda atención a 850 niñas, niños y adolescentes, de las cuales, son 490 en la Clínica de Conducta y 360 en la Clínica Down.

El objetivo del DIF Jalisco es potenciar las habilidades, mejorar su autonomía y sus condiciones de vida favoreciendo la inclusión.

La clínica ha brindado más de 16 mil atenciones médicas y terapéuticas dirigidas a fortalecer la salud y el desarrollo integral de esta población.

Mientras que el área de Trabajo Social complementa esta labor con 11 mil acciones que incluyen canalizaciones, aperturas de expedientes y atenciones, las cuales están orientadas a mejorar la calidad de vida de los menores de edad con dichas condiciones en Jalisco.

En materia de fortalecimiento familiar, el DIF Jalisco destaca la impartición de 12 capacitaciones a un total de 256 madres, padres, tutores y personal operativo con el propósito de favorecer la crianza positiva y fortalecer las competencias de acompañamiento. La clínica también promueve la inclusión y sensibilización mediante actividades recreativas que fomentan el respeto a la diversidad y crean entornos accesibles y empáticos.

La clínica se suma a los apoyos que brinda el DIF Jalisco a personas con atención especial, entre ellas, la que brindará la red estatal de centros de autismo, que contará con 4 centros de este tipo para todo el estado, el primero de ellos se va a inaugurar en el municipio de Tepatitlán de Morelos.

Centro de autismo en Tepatitlán. La obra avanza en beneficio de la ciudadanía. ESPECIAL

Crecen Unidades de Atención a la Violencia Familiar

El Sistema DIF Jalisco apuesta por el fortalecimiento de las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVIFAM). Dichas unidades brindan servicios integrales de prevención y atención profesional a personas que viven violencia familiar.

En Jalisco operan 63 unidades en 61 municipios, las cuales trabajan bajo un modelo interdisciplinario para garantizar la atención integral de las mujeres y las personas que requieren servicios. En total, se han brindado 2 mil 284 atenciones de trabajo social, mil 579 atenciones psicológicas y 507 asesorías jurídicas a las personas usuarias de las unidades.

Como parte de las acciones que se realizaron en este periodo se encuentra un Diagnóstico de las UAVIFAM adscritas a la Dirección de CEPAVI para identificar las capacidades técnicas, operativas y administrativas de cada una de ellas.

Con cobertura en 61 municipios se atiende a las familias, mediante los equipos interdisciplinarios conformados por 246 profesionistas adscritos, de los cuales: 86 son del área psicología, 81 del área jurídica y 79 de trabajo social. Con la información recabada se elaboró el proceso de evaluación, inducción, profesionalización y especialización del personal operativo.