Los latidos de Barcelona

El Mediterráneo se hace presente en un viento de calor que fluye por todas las calles de la Ciudad Condal, a través de sus pasadizos góticos y sus avenidas arboledas y modernas, en los recodos donde se atisba el mar y las plazas donde los diálogos transcurren entre cervezas y copas, por las catedrales históricas y rascacielos en los que se conjugan la tradición y la tecnología.

El buen ambiente en Barcelona, incluso, persiste más allá de la medianoche, cuando la ciudad sigue viva, llena de agitación y de fiesta, de música y de conversaciones -como si nunca durmiera-, porque en realidad nunca ha dormido desde el momento en que comenzó a escribir su historia en la memoria del tiempo.

En Barcelona, la ciudad parece extender el día hasta bien entrada la noche, como si el sol se detuviera en el horizonte en un atardecer interminable. La luz baña los restaurantes donde se fuma y se bebe vino, el largo malecón donde los veleros flotan sobre su propio reflejo, y los pisos cuyas terrazas liberan al viento fragmentos de vidas íntimas. Incluso a las nueve de la noche, Barcelona sigue iluminada por un oro que convierte cada calle y plaza en un escenario vibrante, lleno de vida y movimiento.

El Mediterráneo, gélido y cristalino, refleja Barcelona como un espejo inmenso. Playas como la Barceloneta se convierten en escenarios de diversión y vida: bañistas sobre sábanas y toallas, música, partidos de voleibol, conversaciones en todos los idiomas, aperitivos, cervezas y gestos de cariño que llenan de alegría cada rincón.

El espíritu del mar se extiende más allá de la arena: gaviotas planean entre edificios y torres góticas, y la brisa parece acompañar cada paseo por la ciudad. Barcelona se vive en libertad: jóvenes y visitantes recorren calles, plazas y parques en bicicleta, patines o a pie, mientras los camiones turísticos y el transporte público ofrecen panorámicas únicas de la urbe. Cada calle, cada terraza y cada rincón parece un reflejo de la playa, una prolongación del Mediterráneo que convierte a Barcelona en una ciudad vibrante, abierta y siempre lista para sorprender.

La Barceloneta. Un rincón donde el mar y la ciudad se encuentran. EL INFORMADOR/F. SALCEDO

Los imperdibles

Las Ramblas es un corredor que serpentea entre hileras de árboles enmarañados, donde hay tanta gente y tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo, que parece que todas las patrias y todas las naciones hubieran sido congregadas en cada segundo del existir, donde se ofrece una Barcelona turística que poco tiene que ver con la Barcelona que de verdad quieren los barceloneses, y que desemboca en la claridad grande del mar entre gritos de descaminados que ofrecen paellas y vinos, aceitunas y sardinas.

En las inmediaciones de Las Ramblas se encuentra el fascinante Barrio Gótico, que es un laberinto de calles empedradas que serpentean entre balcones floridos, escaparates que ofrecen quesos, jamones y chocolates finos, tiendas de ropa y libros antiguos, locales de baratijas turísticas que nada tienen que ver con Barcelona, pequeñas tabernas de interiores románticos, y, sobre todo, antigüedad.

Las callejas del Barrio Gótico siguen reteniendo las sombras a media luz, de la misma manera en que lo hicieron hace siglos. Su catedral, que data de 1298, es un referente de la arquitectura gótica, con enormes muros y gárgolas en cada torre, su aire oloroso a humedad y piedra, y sus inscripciones que dan fe del curso de los siglos. Ocultos entre las calles del barrio, se encuentran los restos de tres pilares que pertenecieron a un templo romano del siglo II; es decir, dos mil años de antigüedad.

Basílica de la Sagrada Familia. Esta es la obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí. EL INFORMADOR/F. SALCEDO

Una proeza del ingenio

La Sagrada Familia se tocará poco, porque de ella ya se ha dicho mucho. Es un monumento que trasciende a la religión y a la arquitectura, una proeza del ingenio, la inspiración y la extravagancia llevadas al ladrillo, un laberinto ascendente que se ha ido construyendo a sí mismo todos los días desde 1883, año en que el maestro insigne Antoni Gaudí asumió la responsabilidad del proyecto. La Sagrada Familia se asoma de pronto entre las avenidas, las azoteas y los balcones de Barcelona como un espejismo a mitad de lo cotidiano. Desde hace casi siglo y medio, cinco generaciones de barceloneses han atestiguado la edificación de esta proeza incomprensible, como un milagro a pleno día que espera concluirse, de una vez y para siempre, en 2026.

Pero más allá del inmenso valor artístico, religioso y arquitectónico de la Sagrada Familia, una de sus características más interesantes -y más poéticas-, es que Gaudí dispuso que su obra grande no podía ser más grande que la obra de Dios. En Barcelona existe Montjuic, una colina arbolada desde donde la Ciudad Condal resplandece encarando el azul suspendido del Mediterráneo. Respetando esta visión, Gaudí determinó que de ninguna manera la Sagrada Familia, con su grandeza, podía ser más grande que Montjuic.

Hoy en día, y siguiendo la visión de Gaudí, en la zona céntrica de Barcelona, no hay un solo edificio, por más moderno, tecnológico y vanguardista, que supere en altura a Montjuic. Más allá de la Sagrada Familia, la presencia de Gaudí asoma de pronto en sitios como La Pedrera, la Casa Batlló, la Casa Vicens, la Torre Bellesguard, entre otras, en edificios hechos arte que Barcelona y los catalanes, por supuesto, presumen con orgullo.

Este año, Barcelona será la Ciudad Invitada de Honor en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2025, del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Bajo el lema “Vendrán las flores”, la capital catalana mostrará su riqueza cultural a través de literatura, música, gastronomía, pensamiento y artes escénicas.

PUNTOS PARA VISITAR

Más allá de la Sagrada Familia

Desde las alturas. Barcelona se despliega ante tus ojos, entre mar y arquitectura. EL INFORMADOR/F. SALCEDO

Una ciudad para ser vista de distintas formas

Barcelona merece ser vista desde la distancia, para poder admirar su grandeza. La Ciudad Condal destaca por sus distintas opciones para disfrutar de una inmersión panorámica de sí misma, desde el Parc Güell -obra de Gaudí- los Búnkers del Carmel, que solían ser unos refugios antiaéreos durante la Guerra Civil Española, pero cuyo propósito ha sido reivindicado por las tardes multitudinarias en las que los antiguos refugios sirven ahora para dedicarse al pasatiempo simple y feliz de la contemplación.

Barcelona entera se abre como un croquis vivo hasta el horizonte del mar. Sitios como Montjuic son otra parada obligatoria al atardecer -con su teleférico imperdible-, mientras que miradores como el de la Torre Glòries -el único que ofrece una vista de 360 grados de la ciudad- son también una experiencia de consciencia, diálogo y encuentro con la Barcelona que no se ve.

La Torre Glòries ofrece un recorrido introspectivo y poético por todas esas cosas que también conforman a Barcelona -y que a simple vista ignoramos-, tales como su flora y su fauna, el movimiento de sus mares y las ondulaciones del viento, la posición de las estrellas y la sombra de las nubes, en una mirada total y pausada, pero muy necesaria, para entender y mirar a Barcelona de una manera muy distinta.