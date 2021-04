2 Call Me By Your Name (Película)

Esta encantadora cinta que narra la historia de amor entre dos jóvenes (Timothée Chalamet y Armie Hammer) está ambientada en el verano de 1983 en el norte de Italia. Además de haber sido bastante aplaudida (y nominada a cuatro premios Óscar en 2018) por su conmovedora historia, la música y vestuario de los 80's combinado con la tranquilidad de la campiña italiana la convierten en una experiencia agradable a la vista y oídos. Disponible en Netflix Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Call Me By Your Name (@cmbynfilm)