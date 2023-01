NFL: Cincinnati, un equipo que calla detractores

Un equipo que desde la semana 9 de la presente temporada no pierde, que sufrió un partido cancelado en la semana 17 por el tema de Damar Hamlin de Buffalo, y que viene de derrotar a los propios Bills en la ronda divisional. No se le puede llamar víctima a los Bengals de Cincinnati, aun y cuando este domingo se meterá al Arrowhead Stadium para medirse a los Chiefs de Kansas City en la final de la Conferencia Americana.

La victoria por 27-10 sobre Bills solo viene a confirmar que los Bengals de Cincinnati no son un equipo más, que su presencia en el Super Bowl del año pasado no fue mera casualidad y por segundo año consecutivo se meten en estas instancias, buscando eliminar al que hoy por hoy es el favorito, no solo para ganar este juego, sino para llevarse el anillo de campeón de la NFL.

Y es que podría parecer que la historia de los Bengals es un cuento de hadas, que podría parecer de “Cenicienta” por lo sucedido el año pasado, pero aun así, este equipo, que estuvo a una sola jugada de ganar el Super Bowl frente a Los Ángeles, de no ser por la captura de Aaron Donald a Joe Burrow en los últimos instantes del juego cuando tenía solo a un receptor, estaríamos hablando de los campeones de la NFL, y este año con una línea ofensiva completamente renovada han mostrado que llegaron para quedarse por un buen rato.

Se adaptan a cualquier situación

La manera en la que impusieron condiciones con todos los factores en contra en Buffalo es de reconocerse, desde el clima, el poder ofensivo de los Bills y el hecho de que salían como víctimas, y en gran medida, pese a que colocaron a tres suplentes en la línea ofensiva, permitiendo sólo una captura, y corriendo para más de 150 yardas.

Hoy en día, Joe Burrow juega un rol significativo en el equipo. Él fue responsable de algunas de las capturas que sufrió contra los Titans en ese brutal partido en la anterior postemporada, y de algunos de los golpes en las primeras semanas de la campaña; desde entonces, Burrow es muy bueno para deshacerse del balón rápido.

Ante Buffalo, le tomó 2.5 segundos sacar el balón en promedio, que fue el segundo más rápido del fin de semana. Jalen Hurts (Eagles) fue el único mariscal de campo que lanzó más rápido el ovoide, cuyos tres partidos en los que promedió sus más rápidos tiempos de lanzamiento fueron en sus tres juegos contra Giants.

Otra de las cualidades del mariscal de campo de los Bengals es su pase, algo que hace desde su etapa en la universidad, mientras que la presión se mitigó por sus decisiones, Burrow fue capturado solo una vez en 37 retrocesos de pase, y fue apresurado en solo el 21.1 por ciento de las oportunidades, el promedio más bajo para cualquier mariscal de campo en la ronda divisional.

Jugadores como Joe Mixon han aprovechado a su línea. ESPECIAL/Cincinatti Bengals

Saben abrir huecos por tierra

Si los Bengals quieren tener posibilidades de poder derrotar a los Chiefs en el Arrowhead, lo primero que deben tener en cuenta es que no le pueden dejar la batuta a Patrick Mahomes y compañía, sino que Joe Burrow debe tomar el control y seguir ofendiendo, y es que lanzó para solo 242 yardas ante Buffalo porque la ofensiva se divertía corriendo el balón. El ataque terrestre de Cincinnati se combinó para 172 yardas, 13 primeros intentos, y una anotación en 34 acarreos contra los Bills.

Esa línea ofensiva tan criticada creó enormes agujeros para que pasaran sus corredores. Joe Mixon y Samaje Perine también serán claves para la victoria. Ocuparon el cuarto lugar en diferencial colectivo con respecto a la defensiva contraria por tierra esta temporada, y fueron tremendamente impresionantes contra los Bills.

Los Bengals en la temporada Semana 1 San Francisco 10-19 Chicago Semana 2 San Francisco 27-7 Seattle Semana 3 San Francisco 10-11 Denver Semana 4 San Francisco 24-9 LA Rams Semana 5 San Francisco 37-15 Carolina Semana 6 San Francisco 14-28 Atlanta Semana 7 San Francisco 23-44 Kansas City Semana 8 San Francisco 31-14 LA Rams Semana 9 Descanso Semana 10 San Francisco 22-16 LA Chargers Semana 11 San Francisco 38-10 Arizona Semana 12 San Francisco 13-0 New Orleans Semana 13 San Francisco 33-17 Miami Semana 14 San Francisco 35-7 Tampa Bay Semana 15 San Francisco 21-13 Seattle Semana 16 San Francisco 37-20 Washington Semana 17 San Francisco 37-34 Las Vegas Semana 18 San Francisco 38-13 Arizona Comodín San Francisco 41-23 Seattle Divisional San Francisco 19-12 Dallas

El joven pasador le cambió la cara por completo a los Bengals. ESPECIAL/Cincinatti Bengals

Joe Burrow, el verdadero héroe de Cincinnati

Cuando se habla de equipos en la NFL que hacen todo lo posible para tocar fondo, reconstruirse y encontrar en el Draft al hombre que los ponga en un lugar privilegiado, no hay mejor ejemplo que el de los Bengals de Cincinnati, quienes tuvieron la recompensa en 2020 de encontrarse a Joe Burrow, luego de haber sido el peor equipo de la Liga el año anterior. Burrow llegó a Cincinnati para sacar de la mediocridad a los Bengals.

Antes de “Joe Cool” lo más cerca que Cincinnati ha estado de levantar un trofeo Vince Lombardi fue en el siglo pasado, cuando comandados por Boomer Esiason perdieron los Super Bowls XVI y XXIII ante San Francisco en los años 80.

Poco más de tres décadas después, el pasador de 26 años nacido en Ames, Iowa, los llevó al Super Bowl LVI en el que sucumbieron ante Rams en febrero de 2022 y hoy los tiene en la antesala de un nuevo partido por el título de NFL.

La fortaleza mental y física de Burrow está fuera de duda. El año pasado fue el más capturado de la liga (51 veces) y en el Super Bowl impuso récord como el quarterback más atrapado en la historia; fue derribado en siete ocasiones.

Esta campaña el ganador del prestigioso trofeo Heisman en el futbol americano colegial se sobrepuso a 41 capturas. En los playoffs lideró al equipo en los triunfos sobre Ravens en la ronda de comodines y a Bills en la divisional.

“Ya no somos los desvalidos. Somos un muy buen equipo y estamos haciendo ruido”, ha dicho Burrow sobre la manera en que los rivales ven a Cincinnati desde su llegada en 2020.

El domingo será el cuarto enfrentamiento entre estos rivales. Patrick Mahomes es un espectáculo, Burrow, una roca mental y le tiene tomada la medida al QB de los Chiefs, contra quien no ha perdido en su carrera; ambos son candidatos al MVP esta temporada y los dos ya saben lo que es sacar a sus equipos de la oscuridad y llevarlos a la luz que da un duelo por el campeonato de la NFL.

EFE