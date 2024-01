El pasado 9 de noviembre se presentó la norma técnica que aborda las especificaciones para que los mototaxis -que operan de manera irregular en la ciudad- transiten a un nuevo modelo. Ayer arrancó por fin la regularización del servicio como transporte público comunitario, a partir de la incorporación de vehículos más seguros que sustituirán a los mototaxis en un máximo de año y medio, tal como lo establece la norma.

El titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, reconoció que, aunque surgieron como una necesidad en zonas a donde no llegan las unidades del transporte público, los mototaxis se convirtieron rápidamente en un desorden urbano de inseguridad vial y de seguridad pública, poniendo en riesgo a usuarios.

Este es el arranque de la primera etapa formal de regularización e implementación del servicio en cuatro cuencas de arranque: Solares, Río Blanco y Valle Imperial, en Zapopan, y la zona Fresnos en el municipio de Tlajomulco.

Serán 66 zonas en total en donde se espera que los mototaxis, ahora como motocarros, operen de forma ordenada con el debido registro ante la Secretaría de Transporte.

Será hasta la segunda etapa que se comience con la regularización de las camionetas tipo Van que operan principalmente en Zapopan, Tlaquepaque y el sur de Guadalajara, aunque Monraz Villaseñor no informó cuándo podría llevarse a cabo.

Los mototaxis aprovechan la falta de cobertura de las rutas oficiales para ofrecer sus servicios. EL INFORMADOR/A. Navarro

“Cifra negra” de mototaxis ronda en 15 por ciento

De acuerdo con el alcalde con licencia de Tlajomulco, Salvador Zamora, en el municipio había unos tres mil 500 mototaxis hasta inicios de 2023, a partir de un censo realizado por la propia alcaldía.

Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Transportes (Setran), la cifra que se tiene hasta ahora, a partir del registro realizado por la misma en los distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es de dos mil 500.

De acuerdo con el director de Transporte Público de la Setran, Amilcar López, se estima hasta ahora que la “cifra negra” de mototaxis que no han accedido al registro, según lo establece la norma técnica para la operación de los motocarros como “transporte comunitario”, es del 15%, es decir, unos 375 vehículos de este tipo.

Pese a ello, las autoridades señalaron que no habrá retiro de vehículos que no estén empadronados, sino que se les seguirá dando la oportunidad de que se sumen a la legalidad, mientras continúa la actualización del registro en campo.

“Sabemos que puede haber cierta resistencia, pero esperamos que con los pasos firmes que estamos haciendo podamos darles la solidez jurídica y operativa con la cual se puedan ir sumando”, añadió el director de transporte público.

A lo anterior se suma el hecho, explicó Diego Monraz, titular de la Secretaría de Transportes, de que existe el registro de distintos mototaxistas “golondrinos”, entre los que se encuentran personas que ya dejaron de operar como choferes o que se fueron a otras zonas de la ciudad, por lo cual las cifras cambian cada vez que la Setran realiza los censos en campo.

Pese a ser irregulares y circular por vías principales de la ciudad, como Federalismo y López Mateos, y ser parte de distintos percances viales, durante 2023 la Policía Vial retiró solamente 55 mototaxis por operar fuera de la norma. En el mismo periodo de 2022 fueron 54 las unidades incautadas.

Urvans y motocarros no deberán ser competencia del Transporte Público

Dentro de la Norma Técnica para la operación del Transporte Comunitario, publicada en noviembre del año pasado, se establece que, si bien los mototaxis y las camionetas tipo urvan responden “a la necesidad de dar cobertura de transporte a aquellas zonas que han quedado en la periferia sin que cuenten con alguna opción de transporte público”, deben cumplir con ciertas especificaciones.

Entre ellas se incluyen puntos como que, en máximo año y medio, deberán desaparecer los mototaxis como son conocidos actualmente, y en su lugar sólo podrán circular vehículos ligeros de baja capacidad con dos ejes y cuatro ruedas, con espacio para tres pasajeros (además del chofer) y que cuenten con los logotipos oficiales del sistema de Mi Transporte.

Sin embargo, la norma técnica establece también que tanto los motocarros como las urvan deberán operar sólo dentro de las cuencas en las que se les permita transitar, privilegiando el alimentar al transporte público, es decir, acercar a los usuarios al mismo.

De acuerdo con la norma técnica, “los límites de las zonas para la prestación de servicio deberán coincidir con las rutas troncales, complementarias y alimentadoras del sistema integrado de transporte, sin que estas presenten una competencia desleal en la prestación de servicio”.

Además, las zonas para la prestación de servicio sólo podrán considerar vialidades locales o terciarias, definidas como aquellas que sirven para comunicar internamente a las localidades, entre sus respectivos fraccionamientos, barrios o colonias, y dar acceso a los lotes de los mismos. No podrán salir a vías principales ni carreteras.

Entre otros puntos, la norma técnica también indica que los motocarros no podrán circular a más de 30 kilómetros por hora, deberán estar inscritos en un registro oficial a cargo de la Setran, tener seguro o mutualidad obligatoria, y sus conductores deberán ser mayores de edad, sin antecedentes penales, y contar con una licencia tipo C3, emitida por la Secretaría de Transportes a partir de una serie de cursos brindados por la misma, y que también es solicitada a personas conductoras de taxi y de vehículos de plataforma.

La nuevas unidades ofrecen más comodidad y seguridad en cada viaje. EL INFORMADOR/A. Navarro

NUEVOS MOTOCARROS

Zapopan designa 1.1 millones de pesos para enganches

Salvador Villaseñor, director de Promoción y Desarrollo Económica de Zapopan, señaló ayer que, con la finalidad de que los transportistas que hoy tienen un mototaxi migren al nuevo sistema de transporte que se especifica en la respectiva norma técnica, el municipio estará otorgando apoyos de hasta 40 mil pesos a fondo perdido para que puedan dar el enganche de un vehículo que cumpla con las especificaciones de la norma técnica.

Añadió las autoridades se estarán acercando a socializar el apoyo entre los transportistas de Zapopan para que puedan acceder al mismo, considerando como prioridad los polígonos del municipio donde se iniciará la regularización, que en el caso de este municipio serán: Solares, Valle Imperial y Río Blanco, donde operan actualmente poco más de 40 vehículos.

El Ayuntamiento de Zapopan informó que en esta primera etapa se ha designado una bolsa de 1.1 millones de pesos para aquellos transportistas que requieran el apoyo para renovar sus unidades.

De acuerdo con Diego Monraz, se buscará que el resto de los municipios donde operan los mototaxis destinen también un monto que facilite a los transportistas comprar un vehículo con las características permitidas en la norma técnica emitida el pasado 9 de noviembre. Añadió que cada municipio será libre de designar la bolsa de recursos para los apoyos según sus posibilidades.

Adalberto migra a un vehículo más seguro

Desde hace ocho años, el señor Adalberto Torres es conductor mototaxista, y por fin este año estrenará un nuevo vehículo, más estable y seguro, para poder operar como transporte comunitario, tal como lo establece la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito del Estado de Jalisco.

“Me hubiera gustado que todo esto sucediera antes. Yo ya había pensado que ocurriría todo esto, tener un vehículo más seguro, pero que a mí solo me iba a costar mucho trabajo. Platiqué con las autoridades de Zapopan y ellos me dieron el apoyo para poder dar el enganche de mi Qute. Hoy me siento muy feliz de que ya nos van a reconocer como parte del transporte público, porque es principalmente en beneficio de toda la ciudadanía”, dijo Adalberto.

Samuel de los Santos, por su parte, tiene alrededor de dos años y medio como conductor de un auto eléctrico llamado Yipi, el cual opera desde hace tres años en la zona de Solares. También se dijo contento de que se les reconozca como parte del servicio comunitario, y más aún por tratarse de un sistema completamente eléctrico.

“La verdad está muy cómodo, y al ser eléctrico, creo yo, que somos más amigables con el medio ambiente, por ser más ecológico. Además, la gente está contenta porque incluso nos reconoce que somos muy amables”, dijo el joven.

Las nuevas disposiciones permitirán que conductores regularicen su situación laboral ante la ley. EL INFORMADOR/A. Navarro

TELÓN DE FONDO

Acatarán disposiciones

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, se publicaron disposiciones para vehículos de transporte comunitario en agosto del año pasado.

También se exige contar con constancia o póliza de seguro y presentar el comprobante de pago de la prima de seguro que cubra la totalidad de la vigencia de la autorización que solicite. En caso de no aplicarse, se aplicarán sanciones correspondientes.

Estas disposiciones serán acatadas por los conductores y operadores de estos vehículos, aseguraron que las medidas son para regular a los operadores y mejorar la seguridad de los usuarios, explicó Juan Carlos Contreras, dirigente de una organización de mototaxis. “Nos están pidiendo que cambiemos el formato de unidad de tres ruedas por ser inseguras, hasta cierto punto, y cambiarlos por vehículos de cuatro ruedas en el mismo tamaño, mismo formato. Nada más que, para que los vehículos puedan trabajar correctamente, deben estar debidamente registrados con placas del Estado, y deben contar con sus pólizas de seguro vigentes”.

Otros conductores consideraron más importante tener los papeles en regla para poder prestar el servicio de transporte. “Para mí, no es tan importante que traiga uno chaleco porque es un transporte que traes gente, que estás transportando (...) sin embargo, andar con tu póliza, con tu seguro, tarjeta de circulación, con tus placas, con tus refrendos al corriente, eso sí es correcto”, dijo Juan, otro de los operadores de mototaxis.