El mundo experimentó ayer el “mayor apagón informático de la historia”. Una falla en un código de actualización del software de seguridad CrowdStrike, diseñado para proteger a sus usuarios de ataques cibernéticos, provocó afectaciones en los sistemas operativos de Microsoft causando cancelaciones de vuelos, cierres de aeropuertos, hospitales, bancos y Bolsas de Valores a nivel internacional. El CEO de la empresa, George Kurtz, aclaró que la falla no se trató “de un incidente de seguridad o un ciberataque”.

Aunque los sistemas comenzaron a restablecerse en el transcurso del día, la falla del sistema provocó cuestionamientos sobre la fragilidad y vulnerabilidad de las industrias, al depender enteramente de la tecnología. Y también sobre los riesgos de que exista un monopolio en materia de software.

Así lo considera Rodrigo Ramírez Arellano, director general de la empresa One It, quien señaló que la dependencia excesiva de las empresas por la tecnología provocó que se confiaran y se detonaran las afectaciones. Señaló que “deben ser más conscientes sobre los riesgos de la transformación digital”.

Una de las afectaciones más visibles en todo el mundo fue la cancelación o el retraso de vuelos y operaciones en aeropuertos (que provocaron caos, incertidumbre y largas filas en las terminales), pero algunos países como Inglaterra y Estados Unidos reportaron problemas incluso para proveer atención hospitalaria, pues sus sistemas para registro de pacientes no funcionaban, por lo que se cancelaron cirugías.

Distintos bancos y empresas financieras, como la estadounidense JP Morgan Chase, se vieron afectados, teniendo retrasos en el procesamiento de las transacciones porque sus empleados no podían iniciar sesión.

Las fronteras y servicios de emergencia también se vieron afectados. Autoridades del Departamento de Aduanas y Control Fronterizo estadounidense detallaron que los sistemas de los puentes internacionales I y II enfrentaban dificultades técnicas debido al “apagón tecnológico”. Además, se reportó el cierre de entradas, como en las Garitas de San Ysidro y El Chaparral, generando filas kilométricas en el cruce de Tijuana, en donde algunos automovilistas esperaron más de cuatro horas.

George Kurtz contestó: “Sabemos cuál es el problema, ya lo hemos resuelto. Ahora estamos recuperando los sistemas. Podría llevar algún tiempo para algunos sistemas que simplemente no se recuperan automáticamente”.

Por otra parte, los sistemas de emergencia en el mundo, como el 911, tuvieron problemas para funcionar y atender reportes ciudadanos debido a las fallas del sistema.

Para Luis Miguel González, director general editorial de El Economista, esta situación tendrá múltiples repercusiones económicas e hizo énfasis en los millones de horas perdidas en todos los sectores económicos.

“Lo que tiene que ver con infraestructura crítica, aviones, bancos y sistemas de transporte público, pues hay que medirlo probablemente no en dinero, sino en millones de horas perdidas”. Criticó que no existiera un “plan B” para aerolíneas, hospitales y bancos.

En Jalisco, el Grupo Aeroportuario del Pacífico confirmó 71 vuelos afectados hasta la tarde de ayer, tanto en la llegada como en la salida para cientos de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

“Llegamos a la 1:00 de la mañana porque nuestro vuelo salía a las 04:00. Ahorita son las 11:00 y no tenemos respuesta de qué pasa. ¿Quién nos repondrá el vuelo?”, lamentó Cecilia Árias, quien criticó la falta de información.

Por otra parte, entre las 9:00 y las 12:00 horas, diversas sucursales bancarias se vieron afectadas. El Gobierno de Jalisco descartó fallas en sus sistemas.

Microsoft deja fuera de servicio a bancos

Ayer fue un día complicado para los cuentahabientes de diversas empresas bancarias en Guadalajara, luego de que varias sucursales suspendieron actividades ante las fallas de Microsoft y el sistema Windows a nivel mundial.

Banorte, una de las entidades afectadas, emitió un comunicado en el cual reconoció los problemas en la operación de las sucursales, sin embargo, mencionaron que los canales digitales y los puntos de contacto sí funcionaron con normalidad, por lo que buscaron restablecer los servicios presenciales.

“Informamos que Banorte Móvil, Banca por Internet, Centro de Contacto y Cajeros Automáticos funcionan con normalidad. En el caso de las sucursales, algunos servicios podrían no estar disponibles”.

Otros bancos como Santander y BBVA no detallaron si había interrupciones en sus sistemas, sin embargo, las fallas fueron generales en las sucursales bancarias.

Frustración y resignación

Las estampas del día fueron múltiples. En el Centro de Zapopan, donde hay tres sucursales de distintos bancos, no hubo operaciones de ejecutivos, y en las restantes que involucran actividades presenciales, solamente estaban disponibles los cajeros automáticos.

“No estamos operando por las fallas de Microsoft, puro cajero”, dijo un trabajador de la sucursal Banorte que se encuentra ubicada en la avenida Hidalgo y Mariano Matamoros.

En la misma sucursal, Arturo acudió a realizar un trámite, pero recibió la negativa de parte del personal del banco sobre la operación de ejecutivos y solamente avisó de la disponibilidad de los cajeros.

“Vine aquí y me dicen que no sirve que por fallas a nivel mundial. Pues ya ni modo, luego me toca venir”, lamentó.

El banco puso un letrero en la puerta de la sucursal que avisaba sobre que la operación del banco estaba “temporalmente fuera de servicio”.

Otras dos sucursales ubicadas sobre la misma avenida y frente al edificio del Gobierno municipal de Zapopan tuvieron que suspender operaciones debido a las fallas de Microsoft.

“No sirven, que no hay servicio, solo de cajero”, comentó María, cliente de Santander frente al Palacio Municipal.

Este banco tenía filas de personas esperando para hacer operaciones, sin embargo, poco después de las 11:00 horas había desaparecido; personal del banco confirmó que no había servicio en la sucursal, por lo que negaban el acceso al banco a los clientes.

“Es una falla a nivel mundial y por eso no operan las líneas de los bancos. Desconocemos cuándo se arreglará”, dijo Juan Sánchez, otro cuentahabiente.

Más sucursales bancarias, como la de Santander ubicada en avenida México tampoco tuvieron operaciones, mismo caso que el Banorte de la glorieta Colón, ubicado en el cruce de avenida Américas y Circunvalación.

En el Centro Histórico de Guadalajara también había bancos sin operación y solamente en cajeros automáticos había transacciones; por ejemplo, las sucursales Banorte de la calle Morelos y la cercana a los Dos Templos, así como el CitiBanamex de avenida Vallarta.

Clientes bancarios emitieron posturas diversas sobre el paro de operaciones presenciales en sucursales bancarias, aunque las principales fueron referidas en críticas por las fallas: “Al menos se pueden hacer transacciones en el cajero, no hay tanto problema con sacar dinero”, dijo José, cliente de Banorte.

Cerrado. Con letreros de este tipo se encontraron ayer clientes bancarios. EL INFORMADOR/A. Navarro

EL DATO

Banca y bolsa mexicanas prometen vuelta a la normalidad

La Asociación de Bancos de México reportó en términos generales normalidad de las operaciones de las instituciones financieras establecidas por la mañana.

Por su lado, el Grupo Bursátil Mexicano reportó intermitencias por apagón informático y en un comunicado apuntó que estaban “experimentando algunas intermitencias en el servicio debido a una falla global de un servidor externo”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Costos incalculables

Luis Miguel González, economista.

Para el economista Luis Miguel González, las pérdidas provocadas por el apagón tecnológico registrado ayer tendrán múltiples repercusiones económicas.

Aclaró que no se pueden dar cifras estimadas debido a que eso será calculado en los próximos días, sin embargo, hizo énfasis en las millones de horas perdidas en todos los sectores económicos afectados.

“Lo que tiene que ver con infraestructura crítica, aviones, bancos, sistemas de transporte público, pues hay que medirlo probablemente no en dinero, sino en millones de horas perdidas. ¿Cuánto nos cuestan todas las horas que se perdieron en este día?”.

Por lo tanto, el especialista en economía mencionó que las pérdidas serán altas e incalculables, insistiendo en la cantidad de tiempo perdido en todos los sectores.

Puso de ejemplo no solo al sector de las aerolíneas, sino a los bancos y hospitales que tienen pérdidas económicas y también de trabajo.

“No había plan B para aerolíneas, no había plan B para hospitales, para bancos. Y yo diría, se da la paradoja en este tipo de incidentes, que entre menos sofisticada sea una infraestructura, entre menos inteligente, es menos afectada”, comentó.

El experto explicó que las empresas, principalmente las grandes, comenzarán a recuperar lo perdido conforme avance el tiempo, y esto podría darse a partir de la siguiente semana, aunque primero deberán iniciar por realizar los reportes de pérdidas.

Afectación global

Rodrigo Ramírez, director general de One IT.

Rodrigo Ramírez Arellano, director general de One IT, explicó: “el problema aquí fue que este error en la programación, o este bug, no se detectó en un ambiente controlado con las pruebas de laboratorio antes de hacerse público.

“Cuando no se hace esta etapa de testing (prueba) de manera correcta, se lanza a producción este error y todas las computadoras en el mundo que tenían CrowdStrike instalado (software de protección antivirus y malware), al descargar la actualización ocasionó que la computadora fallara”.

Recordó las implicaciones, por ejemplo, para las aerolíneas -con el sistema-, no podían documentar maletas, imprimir boletos de pasajeros ni ninguno de los procesos para los que se requiere el uso de computadoras.

El especialista señaló que la dependencia excesiva de las empresas por la tecnología provocó que se confiaran y hubiera fallas, incluso hasta el paro de operaciones de muchas de ellas.

Por ello, sugirió a los fabricantes contar con controles más estrictos sobre el lanzamiento de las actualizaciones y, cuando se utilicen, “no instalar las actualizaciones inmediatamente en cuanto salen, sino primero probarlo en un grupo controlado de computadoras, y si funciona correctamente, entonces ya se distribuye en todas las computadoras de la organización”, comentó.

Agregó que las empresas deben ser más conscientes sobre los riesgos de la transformación digital, y contar con una correcta estrategia de seguridad de la información y la ciberseguridad.